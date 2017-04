Feb 5 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE705A16IC3 VIJAYA BK 7-Feb-14 99.9552 8.1725 3 140 99.9545 8.3075 INE608A16FM4 PUNJAB AND SIND BK 7-Feb-14 99.9552 8.1797 1 75 99.9552 8.1797 INE168A16HU8 THE JAMMU AND KASHMIR BK 7-Feb-14 99.9545 8.3075 1 50 99.9545 8.3075 INE483A16GS7 CENTRAL BK OF INDIA 7-Feb-14 99.9552 8.1797 1 50 99.9552 8.1797 INE141A16JU1 OBC 10-Feb-14 99.8892 8.0974 2 32 99.8892 8.0974 INE008A16NV2 IDBI BK 10-Feb-14 99.8806 8.7266 1 1 99.8806 8.7266 INE457A16DS8 BK OF MAHARASHTRA 11-Feb-14 99.8662 8.1504 1 45 99.8662 8.1504 INE112A16DK6 CORPORATION BK 13-Feb-14 99.8228 8.0991 1 5 99.8228 8.0991 INE141A16JX5 OBC 14-Feb-14 99.7928 8.4206 1 5 99.7928 8.4206 INE428A16LT0 ALLAHABAD BK 18-Feb-14 99.7088 8.1999 2 195 99.7088 8.1999 INE483A16HA3 CENTRAL BK OF INDIA 18-Feb-14 99.6879 8.7902 1 100 99.6879 8.7902 INE166A16KL5 ING VYSYA BK 18-Feb-14 99.7088 8.1999 1 50 99.7088 8.1999 INE562A16CY5 INDIAN BK 18-Feb-14 99.7091 8.1919 2 30 99.7095 8.1801 INE008A16OA4 IDBI BK 18-Feb-14 99.7095 8.1801 1 25 99.7095 8.1801 INE651A16EN5 STATE BK OF MYSORE 21-Feb-14 99.6397 8.2491 1 25 99.6397 8.2491 INE090A16YB9 ICICI BK 21-Feb-14 99.6353 8.3502 1 5 99.6353 8.3502 INE077A16AP6 DENA BK 24-Feb-14 99.5724 8.2497 1 100 99.5724 8.2497 INE476A16IZ2 CANARA BK 24-Feb-14 99.5724 8.2497 1 5 99.5724 8.2497 INE562A16ER5 INDIAN BK 3-Mar-14 99.4286 8.3904 2 45 99.4286 8.3904 INE683A16AO4 THE SOUTH INDIAN BK 3-Mar-14 99.3918 8.5904 1 3 99.3918 8.5904 INE562A16ER5 INDIAN BK 3-Mar-14 99.4021 8.4441 1 0.35 99.4021 8.4441 INE028A16581 BK OF BARODA 5-Mar-14 99.3643 8.3398 2 100 99.3643 8.3398 INE160A16IV1 PUNJAB NATIONAL BK 5-Mar-14 99.3631 8.3562 2 27.5 99.3635 8.3504 INE483A16EP8 CENTRAL BK OF INDIA 5-Mar-14 99.3611 8.3821 1 1 99.3611 8.3821 INE028A16573 BK OF BARODA 6-Mar-14 99.3417 8.3404 2 100 99.3417 8.3404 INE084A16931 BK OF INDIA 7-Mar-14 99.3192 8.3398 1 275 99.3192 8.3398 INE434A16DK4 ANDHRA BK 7-Mar-14 99.3127 8.4200 1 9.55 99.3127 8.4200 INE691A16GV9 UCO BK 10-Mar-14 99.2733 8.3496 1 25 99.2733 8.3496 INE565A16756 INDIAN OVERSEAS BK 14-Mar-14 99.1256 8.7023 2 75 99.1547 8.4099 INE434A16DL2 ANDHRA BK 14-Mar-14 99.1577 8.3798 1 50 99.1577 8.3798 INE077A16AB6 DENA BK 14-Mar-14 99.1617 8.3396 1 25 99.1617 8.3396 INE008A16PG8 IDBI BK 14-Mar-14 99.1577 8.3798 1 25 99.1577 8.3798 INE652A16GG2 STATE BK OF PATIALA 18-Mar-14 99.0158 8.8487 2 200 99.0157 8.8498 INE705A16FZ0 VIJAYA BK 20-Mar-14 98.9912 8.6503 1 1 98.9912 8.6503 INE667A16DC6 SYNDICATE BK 21-Mar-14 98.9934 8.4355 4 300 98.9940 8.4300 INE695A16GO5 UNITED BK OF INDIA 25-Mar-14 98.8432 8.8991 4 150 98.8431 8.9002 INE434A16DN8 ANDHRA BK 26-Mar-14 98.8823 8.4198 1 50 98.8823 8.4198 INE141A16NT5 OBC 26-Mar-14 98.8624 8.7500 1 5 98.8624 8.7500 INE141A16NV1 OBC 3-Apr-14 98.5279 9.5674 1 100 98.5279 9.5674 INE476A16LH4 CANARA BK 3-Apr-14 98.5521 9.4079 1 100 98.5521 9.4079 INE008A16SO6 IDBI BK 4-Apr-14 98.4998 9.5847 3 750 98.5010 9.5769 INE428A16ME0 ALLAHABAD BK 4-Apr-14 98.5017 9.5724 8 400 98.5017 9.5724 INE141A16NZ2 OBC 4-Apr-14 98.5637 9.1705 1 100 98.5637 9.1705 INE237A16YB6 KOTAK MAH BK 4-Apr-14 98.4974 9.6003 1 50 98.4974 9.6003 INE483A16HT3 CENTRAL BK OF INDIA 4-Apr-14 98.5406 9.3202 1 25 98.5406 9.3202 INE476A16LT9 CANARA BK 4-Apr-14 98.5052 9.5497 1 25 98.5052 9.5497 INE692A16CL7 UNION BK OF INDIA 7-Apr-14 98.4274 9.5602 2 216.5 98.4274 9.5602 INE141A16LC5 OBC 7-Apr-14 98.4290 9.5503 3 75 98.4290 9.5503 INE028A16797 BK OF BARODA 7-Apr-14 98.4351 9.5125 2 65 98.4452 9.4502 INE428A16LY0 ALLAHABAD BK 7-Apr-14 98.4371 9.5003 1 28 98.4371 9.5003 INE434A16FC6 ANDHRA BK 28-Apr-14 97.8877 9.6052 3 100 97.8877 9.6052 INE434A16FD4 ANDHRA BK 2-May-14 97.7850 9.6137 3 100 97.7881 9.6001 INE040A16891 HDFC BK 9-May-14 97.6124 9.5999 1 25 97.6124 9.5999 INE141A16LY9 OBC 13-Jun-14 96.7267 9.6499 1 25 96.7267 9.6499 INE112A16EA5 CORPORATION BK 4-Sep-14 94.7710 9.5900 1 100 94.7710 9.5900 INE238A16TJ7 AXIS BK 9-Sep-14 94.5477 9.7900 1 10 94.5477 9.7900 INE649A16EE8 STATE BK OF HYDERABAD 9-Sep-14 94.6270 9.5949 1 5 94.6270 9.5949 INE141A16MJ8 OBC 11-Sep-14 94.6008 9.5999 1 100 94.6008 9.5999 INE141A16MJ8 OBC 11-Sep-14 94.5772 9.6001 1 25 94.5772 9.6001 INE483A16HF2 CENTRAL BK OF INDIA 15-Sep-14 94.5067 9.6000 1 50 94.5067 9.6000 INE565A16814 INDIAN OVERSEAS BK 20-Sep-14 94.3921 9.5951 1 100 94.3921 9.5951 INE141A16MU5 OBC 6-Oct-14 93.9663 9.6449 1 3 93.9663 9.6449 INE112A16EH0 CORPORATION BK 1-Dec-14 92.7389 9.5900 2 125 92.7389 9.5900 INE112A16EH0 CORPORATION BK 1-Dec-14 92.7163 9.5900 1 25 92.7163 9.5900 INE483A16GY5 CENTRAL BK OF INDIA 15-Dec-14 92.4017 9.6200 1 25 92.4017 9.6200 INE562A16EP9 INDIAN BK 29-Dec-14 92.0768 9.6050 2 38 92.0768 9.6050 INE652A16IN4 STATE BK OF PATIALA 29-Dec-14 92.0807 9.5998 1 25 92.0807 9.5998 INE028A16896 BK OF BARODA 3-Feb-15 91.2474 9.6450 8 395 91.2474 9.6450 INE008A16TT3 IDBI BK 3-Feb-15 