Feb 6 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE483A16GS7 CENTRAL BK OF INDIA 7-Feb-14 99.9776 8.1900 4 150 99.9776 8.1778 INE476A16KW5 CANARA BK 7-Feb-14 99.9774 8.2509 1 75 99.9774 8.2509 INE008A16NV2 IDBI BK 10-Feb-14 99.9086 8.3479 2 160 99.9086 8.3479 INE112A16DK6 CORPORATION BK 13-Feb-14 99.8430 8.1993 1 50 99.8430 8.1993 INE683A16CJ0 THE SOUTH INDIAN BK 14-Feb-14 99.8162 8.4013 2 200 99.8162 8.4013 INE028A16698 BK OF BARODA 14-Feb-14 99.8223 8.1220 1 75 99.8223 8.1220 INE652A16IM6 STATE BK OF PATIALA 14-Feb-14 99.8184 8.3006 2 50 99.8184 8.3006 INE457A16DR0 BK OF MAHARASHTRA 14-Feb-14 99.8411 8.2987 1 5 99.8411 8.2987 INE457A16DT6 BK OF MAHARASHTRA 17-Feb-14 99.7475 8.3996 3 150 99.7475 8.3996 INE141A16NO6 OBC 17-Feb-14 99.7535 8.1995 2 125 99.7535 8.1995 INE028A16680 BK OF BARODA 17-Feb-14 99.7490 8.3496 1 25 99.7490 8.3496 INE483A16HA3 CENTRAL BK OF INDIA 18-Feb-14 99.7311 8.2011 1 75 99.7311 8.2011 INE483A16HA3 CENTRAL BK OF INDIA 18-Feb-14 99.7475 8.3996 1 10 99.7475 8.3996 INE028A16706 BK OF BARODA 21-Feb-14 99.6682 8.0996 4 110 99.6617 8.2599 INE160A16JK2 PUNJAB NATIONAL BK 21-Feb-14 99.6662 8.1497 1 50 99.6662 8.1497 INE077A16AP6 DENA BK 24-Feb-14 99.5875 8.3992 3 150 99.5875 8.3992 INE428A16LU8 ALLAHABAD BK 24-Feb-14 99.5988 8.1682 2 130 99.5958 8.2295 INE483A16HD7 CENTRAL BK OF INDIA 24-Feb-14 99.5875 8.3992 2 125 99.5875 8.3992 INE141A16JY3 OBC 26-Feb-14 99.5337 8.5498 1 50 99.5337 8.5498 INE008A16OL1 IDBI BK 27-Feb-14 99.5093 8.5709 1 10 99.5093 8.5709 INE238A16RQ6 AXIS BK 28-Feb-14 99.5133 8.5007 1 25 99.5133 8.5007 INE654A16EK5 STATE BK OF TRAVANCORE 3-Mar-14 99.4212 8.4997 5 325 99.4212 8.4997 INE476A16JA3 CANARA BK 3-Mar-14 99.4269 8.4155 3 200 99.4252 8.4406 INE562A16ER5 INDIAN BK 3-Mar-14 99.4286 8.3904 1 50 99.4286 8.3904 INE084A16915 BK OF INDIA 4-Mar-14 99.4041 8.4150 2 200 99.3982 8.4995 INE112A16DQ3 CORPORATION BK 4-Mar-14 99.4119 8.3046 2 55 99.4122 8.3006 INE692A16BX4 UNION BK OF INDIA 4-Mar-14 99.4122 8.3006 1 25 99.4122 8.3006 INE651A16FP7 STATE BK OF MYSORE 4-Mar-14 99.4122 8.3006 1 25 99.4122 8.3006 INE562A16ES3 INDIAN BK 4-Mar-14 99.4091 8.3446 1 25 99.4091 8.3446 INE457A16CA8 BK OF MAHARASHTRA 5-Mar-14 99.3788 8.4502 1 25 99.3788 8.4502 INE565A16731 INDIAN OVERSEAS BK 6-Mar-14 99.3803 8.4297 1 50 99.3803 8.4297 INE084A16931 BK OF INDIA 7-Mar-14 99.3414 8.3442 2 225 99.3414 8.3442 INE705A16FR7 VIJAYA BK 10-Mar-14 99.2891 8.4302 1 50 99.2891 8.4302 INE562A16DD7 INDIAN BK 12-Mar-14 99.2282 8.3499 1 75 99.2282 8.3499 INE565A16756 INDIAN OVERSEAS BK 14-Mar-14 99.1778 8.4053 1 25 99.1778 8.4053 INE652A16GG2 STATE BK OF PATIALA 18-Mar-14 99.0395 8.8496 1 75 99.0395 8.8496 INE483A16EU8 CENTRAL BK OF INDIA 18-Mar-14 99.0341 8.8998 1 25 99.0341 8.8998 INE077A16AD2 DENA BK 18-Mar-14 99.0744 8.5250 1 2 99.0744 8.5250 INE434A16DR9 ANDHRA BK 20-Mar-14 99.0435 8.3929 3 100.1 99.0191 8.6089 INE434A16DR9 ANDHRA BK 20-Mar-14 99.0763 8.2998 1 5 99.0763 8.2998 INE562A16DF2 INDIAN BK 21-Mar-14 99.0201 8.4001 1 5 99.0201 8.4001 INE008A16PK0 IDBI BK 24-Mar-14 98.9525 8.3997 1 50 98.9525 8.3997 INE238A16VD6 AXIS BK 25-Mar-14 98.9230 8.4550 2 400 98.9230 8.4550 INE160A16JF2 PUNJAB NATIONAL BK 25-Mar-14 98.9299 8.4002 3 140 98.9299 8.4002 INE695A16GO5 UNITED BK OF INDIA 25-Mar-14 98.8670 8.8997 3 75 98.8670 8.8997 INE095A16HQ1 INDUSIND BK 26-Mar-14 98.8316 8.9897 1 25 98.8316 8.9897 INE683A16BB9 THE SOUTH INDIAN BK 28-Mar-14 98.7835 8.9898 3 50 98.7835 8.9898 INE166A16IV8 ING VYSYA BK 28-Mar-14 98.7835 8.9898 1 25 98.7835 8.9898 INE168A16IA8 THE JAMMU AND KASHMIR BK 2-Apr-14 98.5691 9.6338 2 200 98.5689 9.6350 INE237A16YC4 KOTAK MAH BK 2-Apr-14 98.5741 9.5997 1 200 98.5741 9.5997 INE476A16LG6 CANARA BK 2-Apr-14 98.5924 9.4747 2 23.6 98.5924 9.4747 INE476A16LH4 CANARA BK 3-Apr-14 98.6195 9.1239 2 50 98.6195 9.1239 INE483A16HT3 CENTRAL BK OF INDIA 4-Apr-14 98.5268 9.5747 3 625 98.5252 9.5853 INE428A16ME0 ALLAHABAD BK 4-Apr-14 98.5256 9.5826 8 225 98.5256 9.5826 INE008A16SO6 IDBI BK 4-Apr-14 98.5268 9.5747 3 150 98.5268 9.5747 INE141A16NZ2 OBC 4-Apr-14 98.5882 9.1699 1 100 98.5882 9.1699 INE168A16IE0 THE JAMMU AND KASHMIR BK 4-Apr-14 98.5184 9.6301 1 45 98.5184 9.6301 INE428A16LY0 ALLAHABAD BK 7-Apr-14 98.5174 9.1546 5 200 98.5175 9.1543 INE166A16IF1 ING VYSYA BK 21-Apr-14 98.1006 9.5501 1 2 98.1006 9.5501 INE168A16IF7 THE JAMMU AND KASHMIR BK28-Apr-14 97.9072 9.6322 3 30 97.9076 9.6302 INE008A16TY3 IDBI BK 7-May-14 97.6864 9.6052 2 50 97.6864 9.6052 INE476A16LC5 CANARA BK 2-Jun-14 97.0693 9.5000 2 200 97.0693 9.5000 INE476A16JZ0 CANARA BK 4-Jun-14 97.0448 9.5000 2 50 97.0448 9.5000 INE476A16JZ0 CANARA BK 4-Jun-14 97.0203 9.4999 1 25 97.0203 9.4999 INE090A16B11 ICICI BK 25-Jul-14 95.7082 9.6849 1 0.05 95.7082 9.6849 INE652A16HE5 STATE BK OF PATIALA 25-Aug-14 95.0471 9.5101 2 0.3 95.0471 9.5101 INE648A16GG0 SBBJ 9-Sep-14 94.7240 9.5000 1 25 94.7240 9.5000 INE141A16MJ8 OBC 11-Sep-14 94.6402 9.5700 2 50 94.6402 9.5700 INE652A16HW7 STATE BK OF PATIALA 25-Sep-14 94.3202 9.5150 1 0.1 94.3202 9.5150 INE434A16FE2 ANDHRA BK 19-Jan-15 91.6168 9.6249 2 70 91.6168 9.6249 INE028A16839 BK OF BARODA 22-Jan-15 91.6429 9.5100 1 0.1 91.6429 9.5100 INE434A16FF9 ANDHRA BK 29-Jan-15 91.3959 9.6251 1 45 91.3959 9.6251 INE008A16TZ0 IDBI BK 5-Feb-15 91.2420 9.6250 6 268 91.2420 9.6250 INE434A16FG7 ANDHRA BK 6-Feb-15 91.2201 9.6250 2 75 91.2201 9.6250 =============================================================================================== *: Crores CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com