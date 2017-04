Feb 7 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE705A16IE9 VIJAYA BK 10-Feb-14 99.9312 8.3805 4 225 99.9302 8.4983 INE141A16JU1 OBC 10-Feb-14 99.9294 8.5957 2 200 99.9294 8.5957 INE483A16GW9 CENTRAL BK OF INDIA 10-Feb-14 99.9322 8.2546 1 75 99.9322 8.2546 INE112A16EM0 CORPORATION BK 10-Feb-14 99.9343 7.9988 1 50 99.9343 7.9988 INE008A16NV2 IDBI BK 10-Feb-14 99.9294 8.5957 1 50 99.9294 8.5957 INE434A16EV9 ANDHRA BK 11-Feb-14 99.9058 8.6039 3 250 99.9058 8.6039 INE008A16NZ3 IDBI BK 17-Feb-14 99.7617 8.7187 1 50 99.7617 8.7187 INE649A16DB6 STATE BK OF HYDERABAD 17-Feb-14 99.7690 8.4510 1 25 99.7690 8.4510 INE457A16DT6 BK OF MAHARASHTRA 17-Feb-14 99.7758 8.2017 1 5 99.7758 8.2017 INE483A16HA3 CENTRAL BK OF INDIA 18-Feb-14 99.7335 8.8666 1 50 99.7335 8.8666 INE160A16JK2 PUNJAB NATIONAL BK 21-Feb-14 99.6884 8.1493 2 450 99.6884 8.1493 INE028A16706 BK OF BARODA 21-Feb-14 99.6781 8.4195 1 25 99.6781 8.4195 INE008A16OD8 IDBI BK 24-Feb-14 99.6094 8.4193 1 25 99.6094 8.4193 INE238A16VK1 AXIS BK 25-Feb-14 99.5773 8.6078 1 80 99.5773 8.6078 INE028A16532 BK OF BARODA 25-Feb-14 99.5997 8.1498 1 25 99.5997 8.1498 INE528G16TB5 YES BK 25-Feb-14 99.5801 8.5505 1 25 99.5801 8.5505 INE160A16JN6 PUNJAB NATIONAL BK 25-Feb-14 99.5852 8.4463 1 5 99.5852 8.4463 INE476A16KV7 CANARA BK 28-Feb-14 99.5105 8.5498 3 175 99.5105 8.5498 INE652A16FU5 STATE BK OF PATIALA 3-Mar-14 99.4475 8.4493 3 365 99.4475 8.4493 INE112A16DP5 CORPORATION BK 3-Mar-14 99.4475 8.4493 1 75 99.4475 8.4493 INE028A16748 BK OF BARODA 3-Mar-14 99.4494 8.4201 1 25 99.4494 8.4201 INE238A16RR4 AXIS BK 3-Mar-14 99.4475 8.4500 1 3 99.4475 8.4500 INE090A16YJ2 ICICI BK 3-Mar-14 99.4475 8.4500 1 3 99.4475 8.4500 INE608A16EL9 PUNJAB AND SIND BK 4-Mar-14 99.4285 8.3919 2 2 99.4285 8.3919 INE691A16GV9 UCO BK 10-Mar-14 99.2874 8.4505 1 50 99.2874 8.4505 INE238A16RX2 AXIS BK 10-Mar-14 99.2874 8.4500 1 3.5 99.2874 8.4500 INE565A16756 INDIAN OVERSEAS BK 14-Mar-14 99.1595 8.8395 1 50 99.1595 8.8395 INE434A16DL2 ANDHRA BK 14-Mar-14 99.1896 8.5204 1 25 99.1896 8.5204 INE077A16AD2 DENA BK 18-Mar-14 99.1052 8.4500 1 50 99.1052 8.4500 INE238A16SB6 AXIS BK 19-Mar-14 99.0663 8.6003 1 10 99.0663 8.6003 INE434A16DR9 ANDHRA BK 20-Mar-14 99.0653 8.3996 3 500 99.0653 8.3996 INE705A16FZ0 VIJAYA BK 20-Mar-14 99.0487 8.5502 1 100 99.0487 8.5502 INE667A16DC6 SYNDICATE BK 21-Mar-14 99.0382 8.4397 2 100 99.0382 8.4397 INE008A16PQ7 IDBI BK 21-Mar-14 99.0278 8.5315 2 40 99.0257 8.5504 INE036D16DL9 THE KARUR VYSYA BK 21-Mar-14 99.0088 8.7002 1 25 99.0088 8.7002 INE238A16VG9 AXIS BK 26-Mar-14 98.9680 8.6502 1 25 98.9680 8.6502 INE434A16DN8 ANDHRA BK 26-Mar-14 98.9680 8.6502 1 25 98.9680 8.6502 INE528G16UC1 YES BK 27-Mar-14 98.8881 8.5501 1 100 98.8881 8.5501 INE691A16HC7 UCO BK 27-Mar-14 98.8984 8.4701 1 25 98.8984 8.4701 INE528G16UD9 YES BK 28-Mar-14 98.8652 8.5501 1 50 98.8652 8.5501 INE160A16JP1 PUNJAB NATIONAL BK 2-Apr-14 98.6312 9.3806 7 700 98.6313 9.3798 INE691A16HH6 UCO BK 2-Apr-14 98.6151 9.4924 3 250 98.6151 9.4924 INE651A16FT9 STATE BK OF MYSORE 2-Apr-14 98.6120 9.5139 2 200 98.6118 9.5153 INE095A16LH2 INDUSIND BK 2-Apr-14 98.5949 9.6328 2 200 98.5949 9.6328 INE168A16IA8 THE JAMMU AND KASHMIR BK 2-Apr-14 98.5949 9.6328 4 150 98.5949 9.6328 INE141A16LB7 OBC 2-Apr-14 98.6090 9.5348 1 75 98.6090 9.5348 INE077A16AQ4 DENA BK 2-Apr-14 98.6212 9.4500 1 50 98.6212 9.4500 INE691A16HI4 UCO BK 3-Apr-14 98.5854 9.5225 2 200 98.5854 9.5225 INE476A16LH4 CANARA BK 3-Apr-14 98.6444 9.1199 5 150 98.6444 9.1199 INE095A16LK6 INDUSIND BK 3-Apr-14 98.5726 9.6099 4 100 98.5726 9.6099 INE168A16IH3 THE JAMMU AND KASHMIR BK 3-Apr-14 98.5722 9.6126 2 50 98.5722 9.6126 INE428A16MB6 ALLAHABAD BK 3-Apr-14 98.6066 9.3778 1 25 98.6066 9.3778 INE008A16SO6 IDBI BK 4-Apr-14 98.5522 9.5752 4 175 98.5522 9.5752 INE428A16ME0 ALLAHABAD BK 4-Apr-14 98.5530 9.5701 3 125 98.5511 9.5826 INE483A16HP1 CENTRAL BK OF INDIA 7-Apr-14 98.4747 9.5823 7 500 98.4747 9.5823 INE476A16JS5 CANARA BK 7-Apr-14 98.4845 9.5198 1 25 98.4845 9.5198 INE141A16OC9 OBC 28-Apr-14 97.9429 9.5826 5 150 97.9429 9.5826 INE428A16MG5 ALLAHABAD BK 28-Apr-14 97.9426 9.5840 2 125 97.9424 9.5850 INE428A16MD2 ALLAHABAD BK 30-Apr-14 97.8920 9.5852 1 50 97.8920 9.5852 INE028A16870 BK OF BARODA 2-May-14 97.8443 9.5734 3 150 97.8495 9.5498 INE141A16OD7 OBC 6-May-14 97.7413 9.5849 8 420 97.7413 9.5850 INE483A16FF6 CENTRAL BK OF INDIA 6-May-14 97.7413 9.5850 7 250 97.7413 9.5850 INE028A16904 BK OF BARODA 7-May-14 97.7190 9.5732 12 850 97.7162 9.5850 INE428A16MF7 ALLAHABAD BK 8-May-14 97.6911 9.5852 3 100 97.6911 9.5852 INE141A16OE5 OBC 13-May-14 97.5660 9.5850 4 280 97.5660 9.5850 INE112A16EB3 CORPORATION BK 2-Sep-14 94.8367 9.6000 1 15 94.8367 9.6000 INE648A16GK2 SBBJ 26-Sep-14 94.2780 9.5900 1 25 94.2780 9.5900 INE695A16IZ7 UNITED BK OF INDIA 26-Sep-14 94.3850 9.4000 1 5 94.3850 9.4000 INE141A16NE7 OBC 5-Dec-14 92.7319 9.5999 1 25 92.7319 9.5999 INE141A16NJ6 OBC 12-Dec-14 92.5738 9.6000 1 25 92.5738 9.6000 INE483A16GY5 CENTRAL BK OF INDIA 15-Dec-14 92.4460 9.5901 2 75 92.4460 9.5901 INE008A16TZ0 IDBI BK 5-Feb-15 91.2640 9.6250 2 50 91.2640 9.6250 INE028A16912 BK OF BARODA 6-Feb-15 91.2524 9.6125 7 550 91.2503 9.6150 ===============================================================================================
*: Crores