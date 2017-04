Feb 10 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE168A16FG1 THE JAMMU AND KASHMIR BK11-Feb-14 99.9753 9.0177 1 275 99.9753 9.0177 INE237A16XK9 KOTAK MAH BK 11-Feb-14 99.9762 8.6891 1 200 99.9762 8.6891 INE112A16DI0 CORPORATION BK 12-Feb-14 99.9488 9.3488 1 50 99.9488 9.3488 INE683A16CE1 THE SOUTH INDIAN BK 13-Feb-14 99.9220 9.4974 6 233 99.9220 9.4974 INE608A16FJ0 PUNJAB AND SIND BK 14-Feb-14 99.9093 8.2839 1 160 99.9093 8.2839 INE112A16DN0 CORPORATION BK 17-Feb-14 99.8379 8.4661 1 25 99.8379 8.4661 INE112A16DL4 CORPORATION BK 18-Feb-14 99.7977 9.2486 1 25 99.7977 9.2486 INE166A16KL5 ING VYSYA BK 18-Feb-14 99.8075 8.7998 1 25 99.8075 8.7998 INE562A16CY5 INDIAN BK 18-Feb-14 99.8137 8.5158 1 20 99.8137 8.5158 INE090A16YB9 ICICI BK 21-Feb-14 99.7413 8.6064 1 50 99.7413 8.6064 INE238A16RK9 AXIS BK 24-Feb-14 99.6465 9.2489 1 25 99.6465 9.2489 INE141A16NU3 OBC 25-Feb-14 99.6506 8.5319 1 75 99.6506 8.5319 INE238A16VK1 AXIS BK 25-Feb-14 99.6478 8.6005 1 11 99.6478 8.6005 INE160A16JM8 PUNJAB NATIONAL BK 28-Feb-14 99.5826 8.4994 1 25 99.5826 8.4994 INE428A16LQ6 ALLAHABAD BK 28-Feb-14 99.5801 8.5505 1 25 99.5801 8.5505 INE654A16EK5 STATE BK OF TRAVANCORE 3-Mar-14 99.5162 8.4498 1 50 99.5162 8.4498 INE476A16JA3 CANARA BK 3-Mar-14 99.5088 8.5797 1 50 99.5088 8.5797 INE084A16915 BK OF INDIA 4-Mar-14 99.4786 8.6965 5 125 99.4795 8.6808 INE028A16581 BK OF BARODA 5-Mar-14 99.4704 8.4493 1 25 99.4704 8.4493 INE476A16JB1 CANARA BK 6-Mar-14 99.4538 8.3524 1 110 99.4538 8.3524 INE028A16755 BK OF BARODA 10-Mar-14 99.3400 8.6606 3 290 99.3446 8.6000 INE160A16JB1 PUNJAB NATIONAL BK 10-Mar-14 99.3333 8.7491 2 76.1 99.3408 8.6502 INE008A16OZ1 IDBI BK 10-Mar-14 99.3332 8.7506 1 50 99.3332 8.7506 INE705A16FR7 VIJAYA BK 10-Mar-14 99.3332 8.7506 1 25 99.3332 8.7506 INE008A16SX7 IDBI BK 11-Mar-14 99.3057 8.7997 2 100 99.3057 8.7997 INE562A16DD7 INDIAN BK 12-Mar-14 99.2860 8.7495 2 75 99.2860 8.7495 INE095A16HG2 INDUSIND BK 14-Mar-14 99.2581 8.8006 1 25 99.2581 8.8006 INE483A16EU8 CENTRAL BK OF INDIA 18-Mar-14 99.1347 8.8498 1 25 99.1347 8.8498 INE095A16HN8 INDUSIND BK 19-Mar-14 99.1395 8.8002 1 25 99.1395 8.8002 INE434A16DR9 ANDHRA BK 20-Mar-14 99.1756 8.2002 1 5 99.1756 8.2002 INE084A16998 BK OF INDIA 24-Mar-14 98.9863 8.8998 1 25 98.9863 8.8998 INE238A16VG9 AXIS BK 26-Mar-14 98.9680 8.6502 1 75 98.9680 8.6502 INE095A16HQ1 INDUSIND BK 26-Mar-14 98.9279 8.9899 1 25 98.9279 8.9899 INE705A16GJ2 VIJAYA BK 27-Mar-14 98.9562 8.7501 1 25 98.9562 8.7501 INE528G16UD9 YES BK 28-Mar-14 98.9340 8.5496 2 200 98.9340 8.5496 INE166A16IV8 ING VYSYA BK 28-Mar-14 98.8797 8.9901 1 25 98.8797 8.9901 INE683A16BB9 THE SOUTH INDIAN BK 28-Mar-14 98.8797 8.9901 1 25 98.8797 8.9901 INE705A16IP5 VIJAYA BK 2-Apr-14 98.6992 9.4323 2 200 98.6992 9.4323 INE077A16AQ4 DENA BK 2-Apr-14 98.7519 9.0454 1 75 98.7519 9.0454 INE095A16LH2 INDUSIND BK 2-Apr-14 98.6720 9.6322 2 50 98.6720 9.6322 INE095A16LK6 INDUSIND BK 3-Apr-14 98.6490 9.6129 2 75 98.6490 9.6129 INE705A16GL8 VIJAYA BK 3-Apr-14 98.6740 9.4326 3 50 98.6740 9.4326 INE428A16ME0 ALLAHABAD BK 4-Apr-14 98.6277 9.5822 1 100 98.6277 9.5822 INE008A16SO6 IDBI BK 4-Apr-14 98.6681 9.4752 2 30 98.6646 9.5003 INE028A16805 BK OF BARODA 11-Apr-14 98.4532 9.5575 3 300 98.4532 9.5575 INE483A16HZ0 CENTRAL BK OF INDIA 11-Apr-14 98.4488 9.5849 4 287 98.4488 9.5852 INE008A16QG6 IDBI BK 11-Apr-14 98.4508 9.5726 1 25 98.4508 9.5726 INE141A16OA3 OBC 17-Apr-14 98.2902 9.6202 2 25 98.2902 9.6202 INE528G16WN4 YES BK 29-Apr-14 97.9897 9.6002 1 5 97.9897 9.6002 INE008A16UD5 IDBI BK 30-Apr-14 97.9676 9.5850 1 30 97.9676 9.5850 INE528G16UM0 YES BK 5-May-14 97.8384 9.6002 1 14 97.8384 9.6002 INE028A16904 BK OF BARODA 7-May-14 97.8028 9.5348 2 200 97.8028 9.5348 INE528G16WM6 YES BK 7-May-14 97.7926 9.5801 1 10 97.7926 9.5801 INE008A16QQ5 IDBI BK 23-May-14 97.3860 9.6051 2 100 97.3860 9.6051 INE652A16GT5 STATE BK OF PATIALA 20-Jun-14 96.7155 9.5350 1 110 96.7155 9.5350 INE483A16FY7 CENTRAL BK OF INDIA 19-Aug-14 95.2335 9.6150 1 0.05 95.2335 9.6150 INE648A16GK2 SBBJ 26-Sep-14 94.3481 9.5900 3 54 94.3481 9.5900 INE141A16NQ1 OBC 22-Dec-14 92.3637 9.5800 1 0.5 92.3637 9.5800 INE976G16695 THE RATNAKAR BK 3-Feb-15 91.0801 9.9850 1 50 91.0801 9.9850 INE008A16TZ0 IDBI BK 5-Feb-15 91.3635 9.5842 3 82 91.3645 9.5830 INE141A16OF2 OBC 5-Feb-15 91.4205 9.5150 1 54 91.4205 9.5150 INE008A16UA1 IDBI BK 9-Feb-15 91.2626 9.6002 6 275 91.2420 9.6250 INE036D16FF6 THE KARUR VYSYA BK 9-Feb-15 91.2254 9.6450 6 105 91.2254 9.6450 INE141A16OG0 OBC 9-Feb-15 91.3334 9.5150 4 100 91.3334 9.5150 INE476A16LY9 CANARA BK 9-Feb-15 91.3501 9.4950 4 95 91.3501 9.4950 INE528G16WP9 YES BK 9-Feb-15 91.2586 9.6050 1 35 91.2586 9.6050 INE528G16WO2 YES BK 10-Feb-15 91.2395 9.6017 2 75 91.2409 9.6000 INE008A16UB9 IDBI BK 10-Feb-15 91.2513 9.5875 2 35 91.2513 9.5875 INE036D16FG4 THE KARUR VYSYA BK 10-Feb-15 91.2034 9.6450 1 25 91.2034 9.6450