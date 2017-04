Feb 11 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE683A16CE1 THE SOUTH INDIAN BK 13-Feb-14 99.9476 9.5642 2 285 99.9488 9.3488 INE112A16DK6 CORPORATION BK 13-Feb-14 99.9480 9.4949 3 120 99.9480 9.4949 INE457A16DT6 BK OF MAHARASHTRA 17-Feb-14 99.8482 9.2485 3 125 99.8482 9.2485 INE008A16NZ3 IDBI BK 17-Feb-14 99.8482 9.2485 1 50 99.8482 9.2485 INE483A16HA3 CENTRAL BK OF INDIA 18-Feb-14 99.8229 9.2509 1 50 99.8229 9.2509 INE112A16DL4 CORPORATION BK 18-Feb-14 99.8182 9.4968 1 18 99.8182 9.4968 INE237A16XQ6 KOTAK MAH BK 21-Feb-14 99.7472 9.2506 2 75 99.7472 9.2506 INE428A16LU8 ALLAHABAD BK 24-Feb-14 99.6911 8.6998 1 25 99.6911 8.6998 INE238A16VK1 AXIS BK 25-Feb-14 99.6712 8.6006 1 119 99.6712 8.6006 INE476A16LD3 CANARA BK 25-Feb-14 99.6674 8.7003 2 100 99.6674 8.7003 INE160A16JN6 PUNJAB NATIONAL BK 25-Feb-14 99.6674 8.7003 3 100 99.6674 8.7003 INE095A16KY9 INDUSIND BK 27-Feb-14 99.6236 8.6191 1 9 99.6236 8.6191 INE476A16KV7 CANARA BK 28-Feb-14 99.5946 8.7396 1 25 99.5946 8.7396 INE483A16HJ4 CENTRAL BK OF INDIA 3-Mar-14 99.5283 8.6493 2 75 99.5283 8.6493 INE562A16ER5 INDIAN BK 3-Mar-14 99.5283 8.6493 1 75 99.5283 8.6493 INE608A16EL9 PUNJAB AND SIND BK 4-Mar-14 99.5037 8.6692 2 50 99.5037 8.6692 INE084A16915 BK OF INDIA 4-Mar-14 99.4991 8.7499 1 25 99.4991 8.7499 INE428A16JF3 ALLAHABAD BK 4-Mar-14 99.4906 8.8992 1 5 99.4906 8.8992 INE141A16KI4 OBC 5-Mar-14 99.4784 8.6992 1 25 99.4784 8.6992 INE028A16573 BK OF BARODA 6-Mar-14 99.4579 8.6498 1 25 99.4579 8.6498 INE084A16931 BK OF INDIA 7-Mar-14 99.4859 8.2007 1 25 99.4859 8.2007 INE691A16GV9 UCO BK 10-Mar-14 99.3627 8.6706 2 50 99.3627 8.6706 INE141A16KK0 OBC 10-Mar-14 99.3749 8.5036 1 25 99.3749 8.5036 INE562A16DD7 INDIAN BK 12-Mar-14 99.3194 8.6249 1 50 99.3194 8.6249 INE649A16DH3 STATE BK OF HYDERABAD 13-Mar-14 99.2941 8.6495 2 50 99.2941 8.6495 INE705A16FU1 VIJAYA BK 14-Mar-14 99.2581 8.8006 1 200 99.2581 8.8006 INE077A16AB6 DENA BK 14-Mar-14 99.2665 8.7002 1 25 99.2665 8.7002 INE483A16EU8 CENTRAL BK OF INDIA 18-Mar-14 99.1774 8.6497 1 25 99.1774 8.6497 INE705A16FZ0 VIJAYA BK 20-Mar-14 99.1238 8.7200 2 100 99.1238 8.7200 INE434A16DR9 ANDHRA BK 20-Mar-14 99.1238 8.7200 1 3 99.1238 8.7200 INE692A16CN3 UNION BK OF INDIA 24-Mar-14 99.0432 8.6001 3 100 99.0432 8.6001 INE683A16BB9 THE SOUTH INDIAN BK 28-Mar-14 98.9050 8.9800 1 25 98.9050 8.9800 INE476A16LT9 CANARA BK 4-Apr-14 98.6522 9.5898 1 100 98.6522 9.5898 INE428A16ME0 ALLAHABAD BK 4-Apr-14 98.6452 9.6403 1 25 98.6452 9.6403 INE428A16ME0 ALLAHABAD BK 4-Apr-14 98.6900 9.4999 1 25 98.6900 9.4999 INE483A16HT3 CENTRAL BK OF INDIA 4-Apr-14 98.6900 9.4999 1 25 98.6900 9.4999 INE168A16II1 THE JAMMU AND KASHMIR BK 5-May-14 97.8674 9.5827 3 32 97.8674 9.5827 INE095A16LL4 INDUSIND BK 5-May-14 97.8674 9.5827 2 18 97.8674 9.5827 INE095A16LM2 INDUSIND BK 7-May-14 97.8172 9.5824 1 14 97.8172 9.5824 INE476A16LC5 CANARA BK 2-Jun-14 97.2024 9.5501 1 25 97.2024 9.5501 INE654A16DW2 STATE BK OF TRAVANCORE 4-Sep-14 94.9329 9.5500 1 100 94.9329 9.5500 INE648A16GI6 SBBJ 18-Sep-14 94.6039 9.5501 1 100 94.6039 9.5501 INE141A16MV3 OBC 7-Oct-14 94.0949 9.6651 1 15 94.0949 9.6651 INE483A16GV1 CENTRAL BK OF INDIA 8-Dec-14 92.6952 9.6200 1 50 92.6952 9.6200 INE476A16LV5 CANARA BK 10-Dec-14 92.7161 9.4950 1 50 92.7161 9.4950 INE112A16EN8 CORPORATION BK 19-Dec-14 92.4461 9.5899 1 2 92.4461 9.5899 INE036D16FI0 THE KARUR VYSYA BK 5-Feb-15 91.3355 9.6450 1 120 91.3355 9.6450 INE028A16912 BK OF BARODA 6-Feb-15 91.3511 9.5993 4 160 91.3587 9.5900 INE434A16FG7 ANDHRA BK 6-Feb-15 91.3423 9.6099 1 50 91.3423 9.6099 INE976G16703 THE RATNAKAR BK 9-Feb-15 90.9667 9.9850 1 10 90.9667 9.9850 INE008A16UB9 IDBI BK 10-Feb-15 91.2420 9.6250 2 95 91.2420 9.6250 INE141A16OH8 OBC 10-Feb-15 91.3334 9.5150 2 85 91.3334 9.5150 INE476A16LZ6 CANARA BK 10-Feb-15 91.3501 9.4950 2 50 91.3501 9.4950 =============================================================================================== *: Crores CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.comQ