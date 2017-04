Feb 12 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE683A16CE1 THE SOUTH INDIAN BK 13-Feb-14 99.9753 9.0177 1 50 99.9753 9.0177 INE434A16EW7 ANDHRA BK 14-Feb-14 99.9546 8.2893 1 50 99.9546 8.2893 INE141A16NO6 OBC 17-Feb-14 99.8755 9.0998 1 50 99.8755 9.0998 INE112A16DN0 CORPORATION BK 17-Feb-14 99.8769 8.9974 1 25 99.8769 8.9974 INE168A16HP8 THE JAMMU AND KASHMIR BK17-Feb-14 99.8808 8.7120 1 25 99.8808 8.7120 INE028A16680 BK OF BARODA 17-Feb-14 99.8771 8.9827 1 15 99.8771 8.9827 INE166A16KL5 ING VYSYA BK 18-Feb-14 99.8573 8.6933 1 150 99.8573 8.6933 INE160A16JK2 PUNJAB NATIONAL BK 21-Feb-14 99.7791 8.9768 4 280 99.7791 8.9786 INE428A16LS2 ALLAHABAD BK 21-Feb-14 99.7846 8.7546 3 150 99.7956 8.3065 INE036D16EY0 THE KARUR VYSYA BK 21-Feb-14 99.7724 9.2515 1 50 99.7724 9.2515 INE008A16OD8 IDBI BK 24-Feb-14 99.7201 8.5375 1 25 99.7201 8.5375 INE141A16NU3 OBC 25-Feb-14 99.6918 8.6800 2 225 99.6812 8.9795 INE237A16XO1 KOTAK MAH BK 26-Feb-14 99.6598 8.8998 1 110 99.6598 8.8998 INE667A16CY2 SYNDICATE BK 26-Feb-14 99.6762 8.4694 1 50 99.6762 8.4694 INE692A16BW6 UNION BK OF INDIA 27-Feb-14 99.6513 8.5147 1 28 99.6513 8.5147 INE028A16748 BK OF BARODA 3-Mar-14 99.5502 8.6799 2 150 99.5502 8.6799 INE237A16XI3 KOTAK MAH BK 3-Mar-14 99.5631 8.4299 1 93 99.5631 8.4299 INE434A16DJ6 ANDHRA BK 3-Mar-14 99.5695 8.3059 1 25 99.5695 8.3059 INE608A16EL9 PUNJAB AND SIND BK 4-Mar-14 99.5255 8.7009 1 50 99.5255 8.7009 INE428A16JF3 ALLAHABAD BK 4-Mar-14 99.5148 8.8981 1 5 99.5148 8.8981 INE238A16RV6 AXIS BK 4-Mar-14 99.5428 8.3822 1 0.1 99.5428 8.3822 INE483A16EP8 CENTRAL BK OF INDIA 5-Mar-14 99.5032 8.6780 1 4 99.5032 8.6780 INE528G16TO8 YES BK 7-Mar-14 99.4748 8.3787 1 75 99.4748 8.3787 INE528G16TT7 YES BK 13-Mar-14 99.3219 8.8999 1 10 99.3219 8.8999 INE705A16FU1 VIJAYA BK 14-Mar-14 99.2819 8.8001 2 250 99.2819 8.8001 INE565A16756 INDIAN OVERSEAS BK 14-Mar-14 99.2997 8.5804 1 50 99.2997 8.5804 INE608A16EO3 PUNJAB AND SIND BK 20-Mar-14 99.1609 8.5795 2 100 99.1609 8.5795 INE562A16DF2 INDIAN BK 21-Mar-14 99.1308 8.6497 1 50 99.1308 8.6497 INE008A16PK0 IDBI BK 24-Mar-14 99.0610 8.6496 1 50 99.0610 8.6496 INE705A16GD5 VIJAYA BK 24-Mar-14 99.0813 8.4609 1 50 99.0813 8.4609 INE692A16CN3 UNION BK OF INDIA 24-Mar-14 99.0556 8.6998 1 50 99.0556 8.6998 INE084A16998 BK OF INDIA 24-Mar-14 99.0599 8.6598 1 25 99.0599 8.6598 INE652A16GH0 STATE BK OF PATIALA 25-Mar-14 99.0682 8.3733 1 50 99.0682 8.3733 INE434A16DN8 ANDHRA BK 26-Mar-14 99.0149 8.6462 1 25 99.0149 8.6462 INE683A16BB9 THE SOUTH INDIAN BK 28-Mar-14 98.9303 8.9696 1 25 98.9303 8.9696 INE428A16LX2 ALLAHABAD BK 2-Apr-14 98.7276 9.6002 1 50 98.7276 9.6002 INE476A16LG6 CANARA BK 2-Apr-14 98.7276 9.6002 1 50 98.7276 9.6002 INE476A16LG6 CANARA BK 2-Apr-14 98.7853 9.3504 2 50 98.7853 9.3504 INE476A16LH4 CANARA BK 3-Apr-14 98.7020 9.6000 1 50 98.7020 9.6000 INE692A16CL7 UNION BK OF INDIA 7-Apr-14 98.6605 9.3501 1 50 98.6605 9.3501 INE141A16OD7 OBC 6-May-14 97.8745 9.5501 1 50 97.8745 9.5501 INE141A16OE5 OBC 13-May-14 97.6876 9.6001 1 50 97.6876 9.6001 INE008A16QQ5 IDBI BK 23-May-14 97.4394 9.5918 4 200 97.4399 9.5899 INE141A16LY9 OBC 13-Jun-14 96.9313 9.5499 1 25 96.9313 9.5499 INE652A16HM8 STATE BK OF PATIALA 4-Sep-14 94.9329 9.5500 1 25 94.9329 9.5500 INE695A16IV6 UNITED BK OF INDIA 22-Sep-14 94.4018 9.7501 1 25 94.4018 9.7501 INE565A16830 INDIAN OVERSEAS BK 24-Sep-14 94.4637 9.5499 1 25 94.4637 9.5499 INE141A16MV3 OBC 7-Oct-14 94.1213 9.6599 1 15 94.1213 9.6599 INE652A16IK0 STATE BK OF PATIALA 9-Dec-14 92.6389 9.7000 2 150 92.6389 9.7000 INE141A16NQ1 OBC 22-Dec-14 92.3683 9.6349 1 1.15 92.3683 9.6349 INE141A16OF2 OBC 5-Feb-15 91.4026 9.5900 2 170 91.4026 9.5900 INE166A16KQ4 ING VYSYA BK 5-Feb-15 91.3657 9.6350 1 170 91.3657 9.6350 INE141A16OG0 OBC 9-Feb-15 91.3149 9.5900 5 130 91.3149 9.5900 INE166A16KR2 ING VYSYA BK 9-Feb-15 91.2777 9.6350 3 55 91.2777 9.6350 INE141A16OH8 OBC 10-Feb-15 91.2930 9.5900 2 125 91.2930 9.5900 INE141A16OI6 OBC 11-Feb-15 91.3022 9.5525 4 100 91.2711 9.5900 INE008A16UF0 IDBI BK 11-Feb-15 91.2773 9.5825 2 50 91.2773 9.5825 INE036D16FH2 THE KARUR VYSYA BK 12-Feb-15 91.2034 9.6450 1 30 91.2034 9.6450 =============================================================================================== *: Crores CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com