Feb 13 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE457A16DR0 BK OF MAHARASHTRA 14-Feb-14 99.9748 9.2113 7 200 99.9748 9.2003 INE168A16HX2 THE JAMMU AND KASHMIR BK14-Feb-14 99.9749 9.1638 1 45 99.9749 9.1638 INE683A16CJ0 THE SOUTH INDIAN BK 14-Feb-14 99.9745 9.3099 3 40 99.9745 9.3099 INE428A16LP8 ALLAHABAD BK 14-Feb-14 99.9749 9.1638 1 5 99.9749 9.1638 INE457A16DT6 BK OF MAHARASHTRA 17-Feb-14 99.9035 8.8137 2 95 99.9074 8.4576 INE237A16XP8 KOTAK MAH BK 17-Feb-14 99.9065 8.5399 1 50 99.9065 8.5399 INE008A16NZ3 IDBI BK 17-Feb-14 99.8998 9.1524 1 50 99.8998 9.1524 INE112A16DN0 CORPORATION BK 17-Feb-14 99.9002 9.1200 1 20 99.9002 9.1200 INE483A16HA3 CENTRAL BK OF INDIA 18-Feb-14 99.8760 9.0657 2 75 99.8769 8.9974 INE028A16714 BK OF BARODA 18-Feb-14 99.8748 9.1511 1 25 99.8748 9.1511 INE166A16KL5 ING VYSYA BK 18-Feb-14 99.8734 9.2535 1 25 99.8734 9.2535 INE112A16DL4 CORPORATION BK 18-Feb-14 99.8748 9.1511 1 20 99.8748 9.1511 INE160A16JK2 PUNJAB NATIONAL BK 21-Feb-14 99.8023 9.0357 8 270 99.8031 9.0013 INE651A16EN5 STATE BK OF MYSORE 21-Feb-14 99.7999 9.1479 1 50 99.7999 9.1479 INE428A16LS2 ALLAHABAD BK 21-Feb-14 99.8031 9.0013 2 50 99.8031 9.0013 INE565A16715 INDIAN OVERSEAS BK 25-Feb-14 99.7033 9.0515 1 25 99.7033 9.0515 INE238A16RR4 AXIS BK 3-Mar-14 99.5581 9.0005 1 25 99.5581 9.0005 INE028A16755 BK OF BARODA 10-Mar-14 99.3992 8.8247 2 100 99.3975 8.8498 INE428A16JI7 ALLAHABAD BK 10-Mar-14 99.4182 8.9000 2 50 99.4182 8.9000 INE090A16YL8 ICICI BK 10-Mar-14 99.4182 8.9000 1 25 99.4182 8.9000 INE667A16CQ8 SYNDICATE BK 10-Mar-14 99.4182 8.9000 1 25 99.4182 8.9000 INE084A16AA4 BK OF INDIA 13-Mar-14 99.3257 8.8497 1 25 99.3257 8.8497 INE008A16PG8 IDBI BK 14-Mar-14 99.3057 8.7997 1 200 99.3057 8.7997 INE705A16FU1 VIJAYA BK 14-Mar-14 99.3084 8.7652 1 200 99.3084 8.7652 INE428A16JG1 ALLAHABAD BK 17-Mar-14 99.2582 8.5244 1 0.5 99.2582 8.5244 INE160A16JD7 PUNJAB NATIONAL BK 20-Mar-14 99.1736 8.6900 1 25 99.1736 8.6900 INE238A16VG9 AXIS BK 26-Mar-14 99.0384 8.6437 1 25 99.0384 8.6437 INE434A16DN8 ANDHRA BK 26-Mar-14 99.0384 8.6437 1 25 99.0384 8.6437 INE705A16IP5 VIJAYA BK 2-Apr-14 98.7556 9.5818 3 350 98.7558 9.5803 INE476A16LH4 CANARA BK 3-Apr-14 98.7853 9.3504 1 50 98.7853 9.3504 INE428A16ME0 ALLAHABAD BK 4-Apr-14 98.7604 9.3497 1 50 98.7604 9.3497 INE090A16L35 ICICI BK 17-Apr-14 98.3617 9.6498 1 150 98.3617 9.6498 INE683A16CM4 THE SOUTH INDIAN BK 2-May-14 97.9805 9.6450 1 10 97.9805 9.6450 INE141A16OD7 OBC 6-May-14 97.8738 9.6698 1 3.45 97.8738 9.6698 INE976G16687 THE RATNAKAR BK 12-May-14 97.6343 10.0500 1 25 97.6343 10.0500 INE095A16LN0 INDUSIND BK 12-May-14 97.7419 9.5824 1 10 97.7419 9.5824 INE683A16CN2 THE SOUTH INDIAN BK 12-May-14 97.7275 9.6449 1 5 97.7275 9.6449 INE008A16QQ5 IDBI BK 23-May-14 97.4668 9.5823 1 30 97.4668 9.5823 INE112A16EA5 CORPORATION BK 4-Sep-14 94.8813 9.7001 1 25 94.8813 9.7001 INE238A16TJ7 AXIS BK 9-Sep-14 94.7619 9.7000 1 0.5 94.7619 9.7000 INE483A16GQ1 CENTRAL BK OF INDIA 28-Nov-14 92.8337 9.8175 1 25 92.8337 9.8175 INE090A16H64 ICICI BK 8-Dec-14 92.6460 9.7224 1 50 92.6460 9.7224 INE028A16821 BK OF BARODA 10-Dec-14 92.6796 9.6100 1 25 92.6796 9.6100 INE483A16HH8 CENTRAL BK OF INDIA 29-Dec-14 92.1336 9.7999 1 25 92.1336 9.7999 INE028A16912 BK OF BARODA 6-Feb-15 91.3266 9.7099 4 150 91.3266 9.7099 INE476A16LY9 CANARA BK 9-Feb-15 91.3327 9.5950 1 14 91.3327 9.5950 INE476A16LZ6 CANARA BK 10-Feb-15 91.3107 9.5951 2 50 91.3107 9.5951 INE095A16LO8 INDUSIND BK 10-Feb-15 91.2735 9.6401 1 5 91.2735 9.6401 INE476A16MF6 CANARA BK 12-Feb-15 91.2669 9.5950 10 664 91.2669 9.5950 INE528G16WQ7 YES BK 12-Feb-15 91.2379 9.6300 1 14 91.2379 9.6300 INE166A16KS0 ING VYSYA BK 13-Feb-15 91.1960 9.6539 2 35.5 91.1951 9.6550 =============================================================================================== *: Crores CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com