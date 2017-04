Feb 14 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE168A16HP8 THE JAMMU AND KASHMIR BK17-Feb-14 99.9285 8.7054 1 200 99.9285 8.7054 INE008A16NZ3 IDBI BK 17-Feb-14 99.9248 9.1562 2 50 99.9248 9.1562 INE028A16680 BK OF BARODA 17-Feb-14 99.9269 8.9003 1 25 99.9269 8.9003 INE457A16DT6 BK OF MAHARASHTRA 17-Feb-14 99.9269 8.9003 1 25 99.9269 8.9003 INE112A16DL4 CORPORATION BK 18-Feb-14 99.9067 8.5216 1 200 99.9067 8.5216 INE483A16HA3 CENTRAL BK OF INDIA 18-Feb-14 99.9019 8.9644 4 175 99.9020 8.9513 INE562A16CY5 INDIAN BK 18-Feb-14 99.9021 8.9467 2 50 99.9015 8.9970 INE160A16JL0 PUNJAB NATIONAL BK 18-Feb-14 99.9015 8.9970 1 50 99.9015 8.9970 INE008A16OA4 IDBI BK 18-Feb-14 99.9015 8.9970 1 25 99.9015 8.9970 INE166A16KL5 ING VYSYA BK 18-Feb-14 99.9015 8.9970 1 25 99.9015 8.9970 INE160A16JK2 PUNJAB NATIONAL BK 21-Feb-14 99.8313 8.8121 4 105 99.8315 8.8009 INE028A16706 BK OF BARODA 21-Feb-14 99.8277 8.9997 1 25 99.8277 8.9997 INE651A16EN5 STATE BK OF MYSORE 21-Feb-14 99.8277 8.9997 1 25 99.8277 8.9997 INE428A16LU8 ALLAHABAD BK 24-Feb-14 99.7595 8.7994 2 100 99.7595 8.7994 INE667A16CZ9 SYNDICATE BK 24-Feb-14 99.7595 8.7994 1 100 99.7595 8.7994 INE008A16OD8 IDBI BK 24-Feb-14 99.7540 9.0011 1 50 99.7540 9.0011 INE090A16YC7 ICICI BK 24-Feb-14 99.7540 9.0011 1 25 99.7540 9.0011 INE476A16LD3 CANARA BK 25-Feb-14 99.7355 8.7999 1 50 99.7355 8.7999 INE141A16NU3 OBC 25-Feb-14 99.7355 8.7999 1 50 99.7355 8.7999 INE237A16XO1 KOTAK MAH BK 26-Feb-14 99.7084 8.8954 1 55 99.7084 8.8954 INE562A16ES3 INDIAN BK 4-Mar-14 99.5714 8.7285 3 175 99.5714 8.7285 INE036D16DD6 THE KARUR VYSYA BK 4-Mar-14 99.5557 9.0496 2 100 99.5557 9.0496 INE608A16EL9 PUNJAB AND SIND BK 4-Mar-14 99.5655 8.8491 1 25 99.5655 8.8491 INE160A16IV1 PUNJAB NATIONAL BK 5-Mar-14 99.5414 8.8505 1 25 99.5414 8.8505 INE691A16GV9 UCO BK 10-Mar-14 99.4182 8.9000 1 25 99.4182 8.9000 INE141A16KK0 OBC 10-Mar-14 99.4214 8.8508 1 25 99.4214 8.8508 INE705A16FU1 VIJAYA BK 14-Mar-14 99.3348 8.7294 2 250 99.3348 8.7294 INE565A16756 INDIAN OVERSEAS BK 14-Mar-14 99.3250 8.8584 4 175 99.3257 8.8497 INE651A16EU0 STATE BK OF MYSORE 14-Mar-14 99.3257 8.8497 1 50 99.3257 8.8497 INE476A16JN6 CANARA BK 14-Mar-14 99.3257 8.8497 1 25 99.3257 8.8497 INE705A16FZ0 VIJAYA BK 20-Mar-14 99.1787 8.8899 1 25 99.1787 8.8899 INE160A16JD7 PUNJAB NATIONAL BK 20-Mar-14 99.1970 8.6902 1 5 99.1970 8.6902 INE036D16DM7 THE KARUR VYSYA BK 20-Mar-14 99.1938 8.7251 1 4 99.1938 8.7251 INE667A16DC6 SYNDICATE BK 21-Mar-14 99.1538 8.9000 1 10 99.1538 8.9000 INE008A16PK0 IDBI BK 24-Mar-14 99.1003 8.7203 3 50 99.1003 8.7203 INE692A16CN3 UNION BK OF INDIA 24-Mar-14 99.0922 8.7995 2 50 99.0922 8.7995 INE434A16DP3 ANDHRA BK 24-Mar-14 99.0819 8.9003 1 25 99.0819 8.9003 INE691A16HB9 UCO BK 26-Mar-14 99.1059 8.8997 1 25 99.1059 8.8997 INE141A16NT5 OBC 26-Mar-14 99.1059 8.8997 1 25 99.1059 8.8997 INE168A16IA8 THE JAMMU AND KASHMIR BK 2-Apr-14 98.7664 9.6997 2 200 98.7664 9.6997 INE428A16LX2 ALLAHABAD BK 2-Apr-14 98.8383 9.7501 1 25 98.8383 9.7501 INE476A16LH4 CANARA BK 3-Apr-14 98.7340 9.7503 1 50 98.7340 9.7503 INE476A16LH4 CANARA BK 3-Apr-14 98.8122 9.7502 1 25 98.8122 9.7502 INE428A16MC4 ALLAHABAD BK 15-Apr-14 98.4463 9.6009 3 300 98.4488 9.5852 INE112A16ES7 CORPORATION BK 15-Apr-14 98.4444 9.6128 8 250 98.4444 9.6128 INE008A16UI4 IDBI BK 15-Apr-14 98.4492 9.5826 2 175 98.4492 9.5826 INE141A16NX7 OBC 15-Apr-14 98.4428 9.6228 5 125 98.4428 9.6228 INE168A16IJ9 THE JAMMU AND KASHMIR BK15-Apr-14 98.4333 9.6825 2 50 98.4333 9.6825 INE008A16TU1 IDBI BK 21-Apr-14 98.2968 9.5824 3 278 98.2968 9.5824 INE483A16HU1 CENTRAL BK OF INDIA 22-Apr-14 98.2391 9.7649 2 50 98.2391 9.7649 INE141A16OD7 OBC 6-May-14 97.9098 9.6199 1 15 97.9098 9.6199 INE095A16LM2 INDUSIND BK 7-May-14 97.8501 9.7799 1 10 97.8501 9.7799 INE084A16AO5 BK OF INDIA 15-Sep-14 94.6427 9.7000 1 25 94.6427 9.7000 INE648A16GI6 SBBJ 18-Sep-14 94.6479 9.6901 1 25 94.6479 9.6901 INE528G16WL8 YES BK 2-Feb-15 91.2822 9.8750 1 7 91.2822 9.8750 INE112A16ET5 CORPORATION BK 9-Feb-15 91.3546 9.5950 2 78 91.3546 9.5950 INE705A16IQ3 VIJAYA BK 9-Feb-15 91.2888 9.6750 4 72 91.2888 9.6750 INE141A16OG0 OBC 9-Feb-15 91.2169 9.7625 1 7.5 91.2169 9.7625 INE008A16UA1 IDBI BK 9-Feb-15 91.1882 9.7975 1 2 91.1882 9.7975 INE476A16MF6 CANARA BK 12-Feb-15 91.2888 9.5950 2 50 91.2888 9.5950 INE483A16IA1 CENTRAL BK OF INDIA 13-Feb-15 91.2005 9.6750 7 500 91.2005 9.6750 INE705A16IR1 VIJAYA BK 13-Feb-15 91.2005 9.6750 5 258 91.2005 9.6750 INE112A16EU3 CORPORATION BK 13-Feb-15 91.2669 9.5950 3 125 91.2669 9.5950 INE141A16OJ4 OBC 13-Feb-15 91.2101 9.6635 5 85 91.2711 9.5900 INE095A16LQ3 INDUSIND BK 13-Feb-15 91.1177 9.7749 1 40 91.1177 9.7749 INE008A16UC7 IDBI BK 13-Feb-15 91.2420 9.6250 1 10 91.2420 9.6250 =============================================================================================== *: Crores CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com