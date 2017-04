Feb 17 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE483A16HA3 CENTRAL BK OF INDIA 18-Feb-14 99.9771 8.3500 3 175 99.9774 8.2509 INE028A16714 BK OF BARODA 18-Feb-14 99.9760 8.7621 2 100 99.9756 8.9082 INE112A16DL4 CORPORATION BK 18-Feb-14 99.9753 9.0177 1 100 99.9753 9.0177 INE428A16LT0 ALLAHABAD BK 18-Feb-14 99.9775 8.2143 1 50 99.9775 8.2143 INE683A16CK8 THE SOUTH INDIAN BK 18-Feb-14 99.9775 8.2143 1 50 99.9775 8.2143 INE160A16JK2 PUNJAB NATIONAL BK 21-Feb-14 99.9070 8.4932 3 145 99.9085 8.3570 INE090A16YB9 ICICI BK 21-Feb-14 99.9042 8.7501 1 50 99.9042 8.7501 INE667A16CZ9 SYNDICATE BK 24-Feb-14 99.8373 8.4975 2 100 99.8373 8.4975 INE036D16DB0 THE KARUR VYSYA BK 24-Feb-14 99.8352 8.6073 1 50 99.8352 8.6073 INE428A16LU8 ALLAHABAD BK 24-Feb-14 99.8306 8.8500 1 50 99.8306 8.8500 INE008A16OD8 IDBI BK 24-Feb-14 99.8392 8.3981 2 39 99.8367 8.5289 INE141A16NU3 OBC 25-Feb-14 99.8130 8.5479 1 50 99.8130 8.5479 INE434A16EY3 ANDHRA BK 25-Feb-14 99.8171 8.3601 1 25 99.8171 8.3601 INE008A16OF3 IDBI BK 25-Feb-14 99.8178 8.3280 1 25 99.8178 8.3280 INE565A16715 INDIAN OVERSEAS BK 25-Feb-14 99.8140 8.5021 1 25 99.8140 8.5021 INE237A16XO1 KOTAK MAH BK 26-Feb-14 99.7835 8.7993 1 25 99.7835 8.7993 INE476A16KV7 CANARA BK 28-Feb-14 99.7415 8.5997 2 225 99.7415 8.5997 INE562A16EK0 INDIAN BK 28-Feb-14 99.7465 8.4330 1 25 99.7465 8.4330 INE428A16JI7 ALLAHABAD BK 10-Mar-14 99.4888 8.9308 1 22.3 99.4888 8.9308 INE028A16755 BK OF BARODA 10-Mar-14 99.4888 8.9308 1 15 99.4888 8.9308 INE705A16FU1 VIJAYA BK 14-Mar-14 99.4091 8.6786 2 450 99.4090 8.6799 INE008A16PG8 IDBI BK 14-Mar-14 99.4065 8.7168 1 200 99.4065 8.7168 INE565A16756 INDIAN OVERSEAS BK 14-Mar-14 99.3234 9.9457 1 5 99.3234 9.9457 INE434A16DR9 ANDHRA BK 20-Mar-14 99.2596 8.7826 2 25 99.2596 8.7826 INE667A16DC6 SYNDICATE BK 21-Mar-14 99.2258 8.8996 1 40 99.2258 8.8996 INE008A16PK0 IDBI BK 24-Mar-14 99.1538 8.9000 1 25 99.1538 8.9000 INE457A16CC4 BK OF MAHARASHTRA 2-Apr-14 98.8557 9.6024 1 50 98.8557 9.6024 INE008A16TL0 IDBI BK 3-Apr-14 98.8836 9.1575 4 29 98.8836 9.1575 INE428A16MB6 ALLAHABAD BK 3-Apr-14 98.8062 9.8000 1 25 98.8062 9.8000 INE168A16IH3 THE JAMMU AND KASHMIR BK 3-Apr-14 98.8026 9.8299 1 25 98.8026 9.8299 INE483A16HT3 CENTRAL BK OF INDIA 4-Apr-14 98.8098 9.5577 1 250 98.8098 9.5577 INE237A16YB6 KOTAK MAH BK 4-Apr-14 98.8483 9.4504 1 5 98.8483 9.4504 INE652A16IR5 STATE BK OF PATIALA 7-Apr-14 98.7735 9.2496 1 5 98.7735 9.2496 INE008A16UI4 IDBI BK 15-Apr-14 98.5273 9.5712 3 350 98.5271 9.5727 INE112A16ES7 CORPORATION BK 15-Apr-14 98.5029 9.7324 2 200 98.5029 9.7324 INE705A16GO2 VIJAYA BK 15-Apr-14 98.5275 9.5701 1 200 98.5275 9.5701 INE651A16FU7 STATE BK OF MYSORE 16-Apr-14 98.4863 9.6726 5 150 98.4832 9.6924 INE434A16FH5 ANDHRA BK 17-Apr-14 98.4747 9.5823 2 200 98.4747 9.5823 INE090A16L35 ICICI BK 17-Apr-14 98.4672 9.6302 2 150 98.4672 9.6302 INE028A16888 BK OF BARODA 17-Apr-14 98.4512 9.7323 3 125 98.4512 9.7323 INE141A16OA3 OBC 17-Apr-14 98.4684 9.6225 2 100 98.4684 9.6225 INE095A16LG4 INDUSIND BK 17-Apr-14 98.4433 9.7827 3 75 98.4433 9.7827 INE168A16IL5 THE JAMMU AND KASHMIR BK17-Apr-14 98.4359 9.8300 2 50 98.4359 9.8300 INE141A16LG6 OBC 22-Apr-14 98.3951 9.4499 1 50 98.3951 9.4499 INE476A16MJ8 CANARA BK 8-May-14 97.9219 9.6825 1 30 97.9219 9.6825 INE168A16IM3 THE JAMMU AND KASHMIR BK13-May-14 97.7621 9.8298 1 26 97.7621 9.8298 INE095A16LW1 INDUSIND BK 13-May-14 97.7615 9.8325 1 26 97.7615 9.8325 INE457A16DY6 BK OF MAHARASHTRA 15-May-14 97.7596 9.6148 1 100 97.7596 9.6148 INE028A16920 BK OF BARODA 19-May-14 97.6447 9.6750 1 100 97.6447 9.6750 INE141A16MJ8 OBC 11-Sep-14 94.7830 9.8001 1 25 94.7830 9.8001 INE651A16FG6 STATE BK OF MYSORE 24-Sep-14 94.4947 9.7101 1 5 94.4947 9.7101 INE483A16GQ1 CENTRAL BK OF INDIA 28-Nov-14 92.9150 9.8001 1 25 92.9150 9.8001 INE112A16EH0 CORPORATION BK 1-Dec-14 92.8687 9.8000 1 50 92.8687 9.8000 INE476A16LB7 CANARA BK 2-Dec-14 92.8286 9.8250 1 50 92.8286 9.8250 INE652A16IK0 STATE BK OF PATIALA 9-Dec-14 92.6608 9.7999 1 25 92.6608 9.7999 INE028A16821 BK OF BARODA 10-Dec-14 92.6377 9.8000 1 100 92.6377 9.8000 INE705A16IH2 VIJAYA BK 10-Dec-14 92.7265 9.6725 1 15 92.7265 9.6725 INE705A16IU5 VIJAYA BK 7-Jan-15 92.0929 9.6725 1 20 92.0929 9.6725 INE095A16LS9 INDUSIND BK 11-Feb-15 91.2290 9.7750 4 140 91.2290 9.7750 INE008A16UK0 IDBI BK 12-Feb-15 91.2313 9.7450 1 40 91.2313 9.7450 INE112A16EU3 CORPORATION BK 13-Feb-15 91.2595 9.6838 9 460 91.2502 9.6950 INE077A16AR2 DENA BK 13-Feb-15 91.2133 9.7399 7 300 91.2153 9.7374 INE008A16UC7 IDBI BK 13-Feb-15 91.2091 9.7450 2 90 91.2091 9.7450 INE483A16IA1 CENTRAL BK OF INDIA 13-Feb-15 91.2502 9.6950 1 40 91.2502 9.6950 INE166A16KS0 ING VYSYA BK 13-Feb-15 91.0776 9.9050 1 0.25 91.0776 9.9050 INE476A16MG4 CANARA BK 16-Feb-15 91.1605 9.7501 3 150 91.1605 9.7501 INE483A16IB9 CENTRAL BK OF INDIA 16-Feb-15 91.2005 9.6750 3 105 91.2005 9.6750 INE476A16MG4 CANARA BK 16-Feb-15 91.2669 9.5950 3 100 91.2669 9.5950 INE705A16IS9 VIJAYA BK 16-Feb-15 91.2026 9.6725 2 27.5 91.2026 9.6725 INE095A16LP5 INDUSIND BK 16-Feb-15 91.2296 9.6400 2 7.5 91.2296 9.6400 INE705A16IT7 VIJAYA BK 17-Feb-15 91.1785 9.6750 3 120 91.1785 9.6750 INE008A16UG8 IDBI BK 17-Feb-15 91.2513 9.5875 1 46 91.2513 9.5875