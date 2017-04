Feb 18 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE028A16706 BK OF BARODA 21-Feb-14 99.9331 8.1449 2 225 99.9331 8.1449 INE651A16EN5 STATE BK OF MYSORE 21-Feb-14 99.9322 8.2546 2 100 99.9322 8.2546 INE036D16EY0 THE KARUR VYSYA BK 21-Feb-14 99.9322 8.2546 1 100 99.9322 8.2546 INE428A16LS2 ALLAHABAD BK 21-Feb-14 99.9331 8.1449 1 100 99.9331 8.1449 INE090A16YB9 ICICI BK 21-Feb-14 99.9302 8.4983 1 50 99.9302 8.4983 INE160A16JK2 PUNJAB NATIONAL BK 21-Feb-14 99.9331 8.1449 1 45 99.9331 8.1449 INE428A16LU8 ALLAHABAD BK 24-Feb-14 99.8637 8.3029 3 195 99.8637 8.3029 INE077A16AP6 DENA BK 24-Feb-14 99.8640 8.2852 9 154.77 99.8637 8.3029 INE667A16CZ9 SYNDICATE BK 24-Feb-14 99.8633 8.3273 2 100 99.8637 8.3029 INE238A16RK9 AXIS BK 24-Feb-14 99.8633 8.3273 1 75 99.8633 8.3273 INE008A16OD8 IDBI BK 24-Feb-14 99.8637 8.3029 1 30 99.8637 8.3029 INE565A16715 INDIAN OVERSEAS BK 25-Feb-14 99.8411 8.2987 3 175 99.8411 8.2987 INE008A16OF3 IDBI BK 25-Feb-14 99.8406 8.3262 2 100 99.8401 8.3510 INE141A16NU3 OBC 25-Feb-14 99.8369 8.5184 2 75 99.8369 8.5184 INE434A16EY3 ANDHRA BK 25-Feb-14 99.8411 8.2987 1 75 99.8411 8.2987 INE160A16JN6 PUNJAB NATIONAL BK 25-Feb-14 99.8411 8.2987 1 50 99.8411 8.2987 INE237A16XO1 KOTAK MAH BK 26-Feb-14 99.8140 8.5021 1 50 99.8140 8.5021 INE562A16EK0 INDIAN BK 28-Feb-14 99.7704 8.3997 1 25 99.7704 8.3997 INE238A16RQ6 AXIS BK 28-Feb-14 99.7731 8.3007 1 25 99.7731 8.3007 INE476A16JA3 CANARA BK 3-Mar-14 99.7002 8.4437 2 150 99.6999 8.4512 INE608A16EL9 PUNJAB AND SIND BK 4-Mar-14 99.6769 8.4510 1 100 99.6769 8.4510 INE141A16KD5 OBC 4-Mar-14 99.6693 8.6504 1 25 99.6693 8.6504 INE028A16573 BK OF BARODA 6-Mar-14 99.6223 8.6489 1 25 99.6223 8.6489 INE528G16TO8 YES BK 7-Mar-14 99.6057 8.4994 1 75 99.6057 8.4994 INE084A16931 BK OF INDIA 7-Mar-14 99.6723 8.0003 1 10 99.6723 8.0003 INE691A16GV9 UCO BK 10-Mar-14 99.5364 8.5001 1 50 99.5364 8.5001 INE028A16755 BK OF BARODA 10-Mar-14 99.5386 8.4596 1 40 99.5386 8.4596 INE008A16PG8 IDBI BK 14-Mar-14 99.4304 8.7123 1 200 99.4304 8.7123 INE691A16GY3 UCO BK 14-Mar-14 99.4442 8.5000 1 50 99.4442 8.5000 INE434A16DS7 ANDHRA BK 18-Mar-14 99.3310 8.7802 4 250 99.3314 8.7743 INE668A16576 TAMILNAD MERCANTILE BK 18-Mar-14 99.3156 8.9831 1 5 99.3156 8.9831 INE238A16SB6 AXIS BK 19-Mar-14 99.3276 8.5203 1 100 99.3276 8.5203 INE090A16YT1 ICICI BK 21-Mar-14 99.2749 8.5998 1 10 99.2749 8.5998 INE008A16PK0 IDBI BK 24-Mar-14 99.2126 8.5201 1 20 99.2126 8.5201 INE652A16GH0 STATE BK OF PATIALA 25-Mar-14 99.1896 8.5204 1 25 99.1896 8.5204 INE562A16ET1 INDIAN BK 2-Apr-14 98.8667 9.7301 1 50 98.8667 9.7301 INE160A16JP1 PUNJAB NATIONAL BK 2-Apr-14 98.8644 9.7501 1 10 98.8644 9.7501 INE028A16854 BK OF BARODA 3-Apr-14 98.8407 9.7297 3 100 98.8407 9.7297 INE141A16NZ2 OBC 4-Apr-14 98.8122 9.7502 1 5 98.8122 9.7502 INE237A16YB6 KOTAK MAH BK 4-Apr-14 98.8483 9.4504 1 5 98.8483 9.4504 INE476A16JS5 CANARA BK 7-Apr-14 98.7340 9.7503 1 10 98.7340 9.7503 INE652A16IR5 STATE BK OF PATIALA 7-Apr-14 98.7982 9.2499 1 5 98.7982 9.2499 INE141A16OA3 OBC 17-Apr-14 98.4940 9.6223 1 50 98.4940 9.6223 INE141A16LG6 OBC 22-Apr-14 98.4452 9.4502 1 50 98.4452 9.4502 INE141A16OK2 OBC 25-Apr-14 98.2898 9.6225 2 270 98.2898 9.6225 INE141A16LI2 OBC 29-Apr-14 98.1682 9.7298 1 25 98.1682 9.7298 INE528G16WR5 YES BK 13-May-14 97.7856 9.8400 1 26 97.7856 9.8400 INE651A16FV5 STATE BK OF MYSORE 19-May-14 97.6587 9.7231 8 200 97.6606 9.7148 INE112A16EY5 CORPORATION BK 19-May-14 97.6676 9.6849 4 155 97.6676 9.6851 INE476A16MM2 CANARA BK 19-May-14 97.6676 9.6851 2 100 97.6676 9.6851 INE565A16871 INDIAN OVERSEAS BK 12-Feb-15 91.2412 9.7600 1 50 91.2412 9.7600 INE112A16FC8 CORPORATION BK 12-Feb-15 91.2945 9.6950 2 45 91.2945 9.6950 INE141A16OP1 OBC 12-Feb-15 91.2535 9.7450 1 20 91.2535 9.7450 INE077A16AR2 DENA BK 13-Feb-15 91.2375 9.7374 1 75 91.2375 9.7374 INE565A16889 INDIAN OVERSEAS BK 13-Feb-15 91.2190 9.7600 1 35 91.2190 9.7600 INE112A16EV1 CORPORATION BK 16-Feb-15 91.2169 9.6818 11 570 91.2888 9.5950 INE141A16OO4 OBC 16-Feb-15 91.1647 9.7450 1 50 91.1647 9.7450 INE483A16IB9 CENTRAL BK OF INDIA 16-Feb-15 91.1523 9.7600 1 9 91.1523 9.7600 INE095A16LP5 INDUSIND BK 16-Feb-15 91.1110 9.8100 1 9 91.1110 9.8100 INE141A16ON6 OBC 17-Feb-15 91.1425 9.7450 1 50 91.1425 9.7450 INE565A16897 INDIAN OVERSEAS BK 18-Feb-15 91.1079 9.7600 11 406 91.1079 9.7600 INE141A16OM8 OBC 18-Feb-15 91.1153 9.7510 4 200 91.1203 9.7450 INE095A16LX9 INDUSIND BK 18-Feb-15 91.0624 9.8148 3 107 91.0622 9.8150 INE168A16IN1 THE JAMMU AND KASHMIR BK18-Feb-15 91.0788 9.7950 1 70 91.0788 9.7950 =============================================================================================== *: Crores CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com