Feb 20 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE028A16706 BK OF BARODA 21-Feb-14 99.9775 8.2143 2 500 99.9775 8.2143 INE483A16HD7 CENTRAL BK OF INDIA 24-Feb-14 99.9091 8.3022 2 300 99.9091 8.3022 INE428A16LU8 ALLAHABAD BK 24-Feb-14 99.9089 8.3174 3 75 99.9086 8.3479 INE028A16540 BK OF BARODA 24-Feb-14 99.9091 8.3022 1 25 99.9091 8.3022 INE008A16OD8 IDBI BK 24-Feb-14 99.9069 8.5033 1 20 99.9069 8.5033 INE090A16YC7 ICICI BK 24-Feb-14 99.9080 8.4027 1 15 99.9080 8.4027 INE077A16AP6 DENA BK 24-Feb-14 99.9093 8.2839 2 0.75 99.9093 8.2839 INE528G16TA7 YES BK 24-Feb-14 99.9086 8.3479 1 0.1 99.9086 8.3479 INE028A16532 BK OF BARODA 25-Feb-14 99.8864 8.3022 1 55 99.8864 8.3022 INE476A16LD3 CANARA BK 25-Feb-14 99.8851 8.3973 1 50 99.8851 8.3973 INE141A16NU3 OBC 25-Feb-14 99.8851 8.3973 1 35 99.8851 8.3973 INE565A16715 INDIAN OVERSEAS BK 25-Feb-14 99.8864 8.3022 1 5 99.8864 8.3022 INE652A16II4 STATE BK OF PATIALA 27-Feb-14 99.8384 8.4399 1 0.25 99.8384 8.4399 INE084A16881 BK OF INDIA 28-Feb-14 99.8392 8.3981 1 250 99.8392 8.3981 INE141A16JZ0 OBC 28-Feb-14 99.8392 8.3981 1 100 99.8392 8.3981 INE141A16JZ0 OBC 28-Feb-14 99.8162 8.4013 1 25 99.8162 8.4013 INE562A16EK0 INDIAN BK 28-Feb-14 99.8468 8.0005 1 5 99.8468 8.0005 INE008A16OE6 IDBI BK 3-Mar-14 99.7415 8.5997 1 100 99.7415 8.5997 INE476A16JA3 CANARA BK 3-Mar-14 99.7415 8.5997 1 100 99.7415 8.5997 INE237A16XI3 KOTAK MAH BK 3-Mar-14 99.7415 8.5997 1 50 99.7415 8.5997 INE028A16748 BK OF BARODA 3-Mar-14 99.7406 8.6314 2 45 99.7415 8.5997 INE483A16HJ4 CENTRAL BK OF INDIA 3-Mar-14 99.7490 8.3496 1 25 99.7490 8.3496 INE608A16FB7 PUNJAB AND SIND BK 3-Mar-14 99.7490 8.3496 1 25 99.7490 8.3496 INE141A16KD5 OBC 4-Mar-14 99.7433 8.5397 1 50 99.7433 8.5397 INE562A16ES3 INDIAN BK 4-Mar-14 99.7246 8.3999 1 25 99.7246 8.3999 INE476A16JM8 CANARA BK 5-Mar-14 99.6946 8.6010 1 200 99.6946 8.6010 INE476A16JM8 CANARA BK 5-Mar-14 99.7200 8.5406 1 100 99.7200 8.5406 INE160A16IV1 PUNJAB NATIONAL BK 5-Mar-14 99.7200 8.5406 1 75 99.7200 8.5406 INE160A16IV1 PUNJAB NATIONAL BK 5-Mar-14 99.6946 8.6010 1 50 99.6946 8.6010 INE562A16DC9 INDIAN BK 6-Mar-14 99.6807 8.3513 1 100 99.6807 8.3513 INE428A16JI7 ALLAHABAD BK 10-Mar-14 99.5850 8.4503 1 100 99.5850 8.4503 INE160A16JB1 PUNJAB NATIONAL BK 10-Mar-14 99.5777 8.5996 1 50 99.5777 8.5996 INE160A16JC9 PUNJAB NATIONAL BK 12-Mar-14 99.5310 8.5996 1 100 99.5310 8.5996 INE649A16DH3 STATE BK OF HYDERABAD 13-Mar-14 99.5076 8.6007 2 50 99.5076 8.6007 INE141A16NK4 OBC 13-Mar-14 99.5133 8.5007 1 25 99.5133 8.5007 INE565A16756 INDIAN OVERSEAS BK 14-Mar-14 99.4843 8.6003 1 50 99.4843 8.6003 INE667A16CN5 SYNDICATE BK 14-Mar-14 99.4843 8.6003 1 50 99.4843 8.6003 INE483A16ET0 CENTRAL BK OF INDIA 14-Mar-14 99.4843 8.6003 1 50 99.4843 8.6003 INE651A16EU0 STATE BK OF MYSORE 14-Mar-14 99.4843 8.6003 2 25 99.4843 8.6003 INE483A16EU8 CENTRAL BK OF INDIA 18-Mar-14 99.3876 8.6501 1 50 99.3876 8.6501 INE614B16578 THE KARNATAKA BK 19-Mar-14 99.3583 8.7309 1 10.25 99.3583 8.7309 INE434A16DR9 ANDHRA BK 20-Mar-14 99.3310 8.7796 1 50 99.3310 8.7796 INE036D16DM7 THE KARUR VYSYA BK 20-Mar-14 99.3361 8.7123 1 5.6 99.3361 8.7123 INE705A16FZ0 VIJAYA BK 20-Mar-14 99.3431 8.6198 1 5.5 99.3431 8.6198 INE683A16AZ0 THE SOUTH INDIAN BK 24-Mar-14 99.2566 8.5429 1 34 99.2566 8.5429 INE649A16DO9 STATE BK OF HYDERABAD 25-Mar-14 99.2430 8.7004 1 10 99.2430 8.7004 INE683A16BB9 THE SOUTH INDIAN BK 28-Mar-14 99.1415 8.7796 1 75 99.1415 8.7796 INE168A16IA8 THE JAMMU AND KASHMIR BK 2-Apr-14 98.9238 9.6846 2 200 98.9233 9.6896 INE160A16JP1 PUNJAB NATIONAL BK 2-Apr-14 98.9200 9.7196 2 100 98.9222 9.6996 INE476A16LG6 CANARA BK 2-Apr-14 98.9167 9.7496 2 100 98.9167 9.7496 INE562A16ET1 INDIAN BK 2-Apr-14 98.9186 9.7323 2 50 98.9186 9.7323 INE476A16LH4 CANARA BK 3-Apr-14 98.8905 9.7503 1 25 98.8905 9.7503 INE483A16HT3 CENTRAL BK OF INDIA 4-Apr-14 98.8529 9.8500 2 75 98.8529 9.8500 INE168A16IE0 THE JAMMU AND KASHMIR BK 4-Apr-14 98.8823 9.5947 2 44.3 98.8823 9.5947 INE008A16PU9 IDBI BK 7-Apr-14 98.7762 9.8310 3 105 98.7800 9.8000 INE476A16JS5 CANARA BK 7-Apr-14 98.7861 9.7504 2 75 98.7861 9.7504 INE476A16JS5 CANARA BK 7-Apr-14 98.8122 9.7502 1 50 98.8122 9.7502 INE090A16ZF7 ICICI BK 7-Apr-14 98.7892 9.7252 1 0.1 98.7892 9.7252 INE562A16DJ4 INDIAN BK 16-Apr-14 98.5543 9.7349 1 25 98.5543 9.7349 INE090A16L35 ICICI BK 17-Apr-14 98.5448 9.6248 3 150 98.5448 9.6248 INE476A16LM4 CANARA BK 17-Apr-14 98.5213 9.7826 1 100 98.5213 9.7826 INE008A16TU1 IDBI BK 21-Apr-14 98.4464 9.6005 3 303 98.4492 9.5826 INE692A16CP8 UNION BK OF INDIA 21-Apr-14 98.4512 9.5700 2 300 98.4512 9.5700 INE476A16MR1 CANARA BK 21-Apr-14 98.4174 9.7823 3 125 98.4174 9.7823 INE095A16LR1 INDUSIND BK 21-Apr-14 98.4067 9.8493 3 75 98.4174 9.7823 INE562A16EW5 INDIAN BK 22-Apr-14 98.3898 9.7925 2 100 98.3898 9.7925 INE028A16904 BK OF BARODA 7-May-14 98.0133 9.7348 1 25 98.0133 9.7348 INE651A16FV5 STATE BK OF MYSORE 19-May-14 97.6952 9.7852 1 50 97.6952 9.7852 INE649A16DS0 STATE BK OF HYDERABAD 28-May-14 97.4655 9.7850 1 25 97.4655 9.7850 INE141A16LO0 OBC 2-Jun-14 97.3516 9.7349 1 100 97.3516 9.7349 INE562A16DU1 INDIAN BK 4-Sep-14 95.0200 9.7600 1 25 95.0200 9.7600 INE483A16GQ1 CENTRAL BK OF INDIA 28-Nov-14 92.9314 9.8800 1 25 92.9314 9.8800 INE141A16NC1 OBC 1-Dec-14 92.9318 9.7751 1 0.1 92.9318 9.7751 INE562A16EL8 INDIAN BK 9-Dec-14 92.7610 9.7549 1 5 92.7610 9.7549 INE028A16896 BK OF BARODA 3-Feb-15 91.4948 9.7499 1 5.75 91.4948 9.7499 INE141A16OH8 OBC 10-Feb-15 91.3425 9.7451 1 35 91.3425 9.7451 INE141A16OO4 OBC 16-Feb-15 91.1937 9.7637 4 101 91.1926 9.7650 INE112A16FG9 CORPORATION BK 18-Feb-15 91.1647 9.7450 5 225 91.1647 9.7450 INE476A16MH2 CANARA BK 19-Feb-15 91.2678 9.5940 2 85 91.2690 9.5925 INE483A16IF0 CENTRAL BK OF INDIA 19-Feb-15 91.1259 9.7650 2 40 91.1259 9.7650 INE168A16IO9 THE JAMMU AND KASHMIR BK20-Feb-15 91.0788 9.7950 2 35 91.0788 9.7950 