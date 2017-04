Feb 21 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE036D16DB0 THE KARUR VYSYA BK 24-Feb-14 99.9322 8.2546 1 50 99.9322 8.2546 INE428A16LU8 ALLAHABAD BK 24-Feb-14 99.9318 8.3033 1 35 99.9318 8.3033 INE077A16AP6 DENA BK 24-Feb-14 99.9335 8.0962 1 25 99.9335 8.0962 INE090A16YC7 ICICI BK 24-Feb-14 99.9322 8.2546 1 5 99.9322 8.2546 INE141A16NU3 OBC 25-Feb-14 99.9101 8.2108 2 125 99.9101 8.2108 INE160A16JN6 PUNJAB NATIONAL BK 25-Feb-14 99.9099 8.2299 2 55 99.9078 8.4210 INE028A16532 BK OF BARODA 25-Feb-14 99.9101 8.2108 1 45 99.9101 8.2108 INE008A16OF3 IDBI BK 25-Feb-14 99.9086 8.3479 1 25 99.9086 8.3479 INE434A16EY3 ANDHRA BK 25-Feb-14 99.9075 8.4484 1 25 99.9075 8.4484 INE667A16CY2 SYNDICATE BK 26-Feb-14 99.8857 8.3534 1 75 99.8857 8.3534 INE428A16LQ6 ALLAHABAD BK 28-Feb-14 99.8373 8.4975 2 150 99.8373 8.4975 INE476A16KV7 CANARA BK 28-Feb-14 99.8401 8.3510 1 50 99.8401 8.3510 INE562A16EK0 INDIAN BK 28-Feb-14 99.8401 8.3510 1 25 99.8401 8.3510 INE476A16JA3 CANARA BK 3-Mar-14 99.7701 8.4107 1 100 99.7701 8.4107 INE237A16XI3 KOTAK MAH BK 3-Mar-14 99.7677 8.4987 1 50 99.7677 8.4987 INE434A16DJ6 ANDHRA BK 3-Mar-14 99.7718 8.3484 1 25 99.7718 8.3484 INE008A16OE6 IDBI BK 3-Mar-14 99.7649 8.6014 1 25 99.7649 8.6014 INE562A16ES3 INDIAN BK 4-Mar-14 99.7421 8.5797 2 90 99.7421 8.5797 INE457A16CA8 BK OF MAHARASHTRA 5-Mar-14 99.7207 8.5192 1 100 99.7207 8.5192 INE160A16IV1 PUNJAB NATIONAL BK 5-Mar-14 99.7227 8.4585 2 60 99.7236 8.4305 INE691A16GU1 UCO BK 7-Mar-14 99.6750 8.5008 1 100 99.6750 8.5008 INE434A16DK4 ANDHRA BK 7-Mar-14 99.6794 8.3854 2 71.7 99.6794 8.3854 INE160A16JB1 PUNJAB NATIONAL BK 10-Mar-14 99.6149 8.3003 1 100 99.6149 8.3003 INE434A16DO6 ANDHRA BK 10-Mar-14 99.6034 8.5491 1 50 99.6034 8.5491 INE095A16HF4 INDUSIND BK 12-Mar-14 99.6331 8.4007 1 55 99.6331 8.4007 INE112A16DT7 CORPORATION BK 13-Mar-14 99.5299 8.6198 2 50 99.5299 8.6198 INE476A16JN6 CANARA BK 14-Mar-14 99.5122 8.5200 3 160 99.5122 8.5200 INE691A16GZ0 UCO BK 18-Mar-14 99.4169 8.5632 1 43.9 99.4169 8.5632 INE614B16578 THE KARNATAKA BK 19-Mar-14 99.3821 8.7283 1 0.15 99.3821 8.7283 INE434A16DR9 ANDHRA BK 20-Mar-14 99.3547 8.7802 1 50 99.3547 8.7802 INE171A16FN1 THE FEDERAL BK 24-Mar-14 99.2471 8.9320 7 500 99.2471 8.9320 INE008A16PK0 IDBI BK 24-Mar-14 99.2598 8.7802 1 50 99.2598 8.7802 INE095A16HQ1 INDUSIND BK 26-Mar-14 99.2417 8.4513 3 5 99.2417 8.4513 INE238A16VF1 AXIS BK 27-Mar-14 99.1732 8.9499 1 5 99.1732 8.9499 INE095A16LH2 INDUSIND BK 2-Apr-14 98.9289 9.8796 2 50 98.9289 9.8796 INE691A16HH6 UCO BK 2-Apr-14 98.9374 9.8004 2 50 98.9374 9.8004 INE476A16MR1 CANARA BK 21-Apr-14 98.4433 9.7827 3 275 98.4433 9.7827 INE008A16TU1 IDBI BK 21-Apr-14 98.4422 9.7897 1 250 98.4422 9.7897 INE483A16HU1 CENTRAL BK OF INDIA 22-Apr-14 98.4110 9.8225 4 300 98.4094 9.8325 INE028A16AB9 BK OF BARODA 22-Apr-14 98.4221 9.7528 2 200 98.4221 9.7528 INE112A16EW9 CORPORATION BK 22-Apr-14 98.4306 9.6992 3 150 98.4333 9.6825 INE168A16FP2 THE JAMMU AND KASHMIR BK22-Apr-14 98.4229 9.7475 4 150 98.4337 9.6799 INE562A16EW5 INDIAN BK 22-Apr-14 98.4184 9.7760 4 100 98.4174 9.7823 INE095A16MC1 INDUSIND BK 22-Apr-14 98.4050 9.8602 1 25 98.4050 9.8602 INE476A16LQ5 CANARA BK 24-Apr-14 98.3655 9.7824 3 500 98.3655 9.7824 INE028A16953 BK OF BARODA 25-Apr-14 98.3479 9.7325 2 25 98.3479 9.7325 INE476A16MQ3 CANARA BK 29-Apr-14 98.2360 9.7824 4 500 98.2360 9.7824 INE428A16MF7 ALLAHABAD BK 8-May-14 98.0233 9.6848 1 100 98.0233 9.6848 INE683A16CN2 THE SOUTH INDIAN BK 12-May-14 97.8662 9.9477 1 5 97.8662 9.9477 INE457A16DY6 BK OF MAHARASHTRA 15-May-14 97.8614 9.6102 1 200 97.8614 9.6102 INE168A16IP6 THE JAMMU AND KASHMIR BK19-May-14 97.7020 9.8676 3 60 97.7060 9.8502 INE095A16MD9 INDUSIND BK 19-May-14 97.7038 9.8599 1 30 97.7038 9.8599 INE528G16WS3 YES BK 19-May-14 97.7243 9.7698 1 5 97.7243 9.7698 INE476A16MO8 CANARA BK 20-May-14 97.6952 9.7852 2 100 97.6952 9.7852 INE112A16EZ2 CORPORATION BK 22-May-14 97.6559 9.7350 9 525 97.6559 9.7348 INE028A16938 BK OF BARODA 22-May-14 97.6676 9.6851 2 200 97.6676 9.6851 INE095A16LT7 INDUSIND BK 22-May-14 97.6441 9.7850 2 200 97.6441 9.7850 INE476A16ML4 CANARA BK 30-May-14 97.4655 9.6852 1 200 97.4655 9.6852 INE476A16JZ0 CANARA BK 4-Jun-14 97.3263 9.7350 1 100 97.3263 9.7350 INE476A16KB9 CANARA BK 13-Jun-14 97.0995 9.7349 4 200 97.0995 9.7349 INE562A16EO2 INDIAN BK 13-Jun-14 97.0807 9.7999 1 100 97.0807 9.7999 INE562A16DU1 INDIAN BK 4-Sep-14 95.0454 9.7574 2 25 95.0454 9.7574 INE112A16EF4 CORPORATION BK 8-Sep-14 96.7850 6.1860 1 5 96.7850 6.1860 INE654A16DZ5 STATE BK OF TRAVANCORE 22-Sep-14 94.7142 9.6999 1 1 94.7142 9.6999 INE565A16830 INDIAN OVERSEAS BK 24-Sep-14 94.5424 9.8001 2 25 94.5424 9.8001 INE476A16LB7 CANARA BK 2-Dec-14 92.9125 9.8038 2 50 92.9100 9.8075 INE562A16EL8 INDIAN BK 9-Dec-14 92.7805 9.7600 1 25 92.7805 9.7600 INE483A16HB1 CENTRAL BK OF INDIA 10-Dec-14 92.7652 9.8500 3 350 92.7652 9.8500 INE483A16GY5 CENTRAL BK OF INDIA 15-Dec-14 92.6466 9.8538 2 40 92.6492 9.8500 INE483A16HH8 CENTRAL BK OF INDIA 29-Dec-14 92.2183 10.0000 2 75 92.2183 10.0000 INE476A16MF6 CANARA BK 12-Feb-15 91.3142 9.7525 1 10 91.3142 9.7525 INE036D16FH2 THE KARUR VYSYA BK 12-Feb-15 91.2756 9.7999 1 5 91.2756 9.7999 INE008A16UC7 IDBI BK 13-Feb-15 91.2654 9.7850 1 10 91.2654 9.7850 INE112A16EU3 CORPORATION BK 13-Feb-15 91.3306 9.7050 2 10 91.3347 9.7000 INE008A16UP9 IDBI BK 18-Feb-15 91.1724 9.7626 2 63 91.1724 9.7626 INE112A16FG9 CORPORATION BK 18-Feb-15 91.1972 9.7325 1 43 91.1972 9.7325 INE565A16897 INDIAN OVERSEAS BK 18-Feb-15 91.1828 9.7499 1 25 91.1828 9.7499 INE483A16IF0 CENTRAL BK OF INDIA 19-Feb-15 91.1502 9.7625 1 10 91.1502 9.7625 INE112A16FA2 CORPORATION BK 20-Feb-15 91.1679 9.7143 11 467 91.1508 9.7350 INE141A16OL0 OBC 20-Feb-15 91.1604 9.7234 11 315 91.1342 9.7550 INE008A16UL8 IDBI BK 20-Feb-15 91.1944 9.6824 5 230 91.1280 9.7625 INE483A16IC7 CENTRAL BK OF INDIA 20-Feb-15 91.2005 9.6750 2 84 91.2005 9.6750 INE095A16LU5 INDUSIND BK 20-Feb-15 91.1125 9.7812 2 60 91.1177 9.7749 INE168A16IO9 THE JAMMU AND KASHMIR BK20-Feb-15 91.0970 9.7999 1 30 91.0970 9.7999 INE028A16AA1 BK OF BARODA 20-Feb-15 91.1425 9.7450 1 25 91.1425 9.7450 =============================================================================================== *: Crores