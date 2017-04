Feb 24 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE238A16VK1 AXIS BK 25-Feb-14 99.9778 8.1048 1 300 99.9778 8.1048 INE434A16EY3 ANDHRA BK 25-Feb-14 99.9773 8.2874 1 25 99.9773 8.2874 INE238A16RQ6 AXIS BK 28-Feb-14 99.9091 8.3022 2 175 99.9091 8.3022 INE028A16748 BK OF BARODA 3-Mar-14 99.8409 8.3091 2 175 99.8409 8.3091 INE562A16ER5 INDIAN BK 3-Mar-14 99.8392 8.3981 1 50 99.8392 8.3981 INE652A16FU5 STATE BK OF PATIALA 3-Mar-14 99.8401 8.3510 2 50 99.8401 8.3510 INE562A16ES3 INDIAN BK 4-Mar-14 99.8173 8.3509 3 125 99.8173 8.3509 INE692A16BX4 UNION BK OF INDIA 4-Mar-14 99.8184 8.3006 2 100 99.8184 8.3006 INE141A16KD5 OBC 4-Mar-14 99.8167 8.3784 1 25 99.8167 8.3784 INE028A16581 BK OF BARODA 5-Mar-14 99.7945 8.3513 1 75 99.7945 8.3513 INE476A16JM8 CANARA BK 5-Mar-14 99.7945 8.3513 1 50 99.7945 8.3513 INE562A16DC9 INDIAN BK 6-Mar-14 99.7731 8.3007 1 75 99.7731 8.3007 INE084A16931 BK OF INDIA 7-Mar-14 99.7488 8.3579 5 300 99.7490 8.3496 INE434A16DK4 ANDHRA BK 7-Mar-14 99.7505 8.2996 1 100 99.7505 8.2996 INE008A16SW9 IDBI BK 7-Mar-14 99.7490 8.3496 1 100 99.7490 8.3496 INE649A16DF7 STATE BK OF HYDERABAD 11-Mar-14 99.6525 8.4853 1 21 99.6525 8.4853 INE562A16DD7 INDIAN BK 12-Mar-14 99.6331 8.4007 1 75 99.6331 8.4007 INE649A16DH3 STATE BK OF HYDERABAD 13-Mar-14 99.6043 8.5297 1 70 99.6043 8.5297 INE112A16DT7 CORPORATION BK 13-Mar-14 99.6098 8.4106 2 50 99.6098 8.4106 INE028A16763 BK OF BARODA 14-Mar-14 99.5875 8.3992 1 100 99.5875 8.3992 INE565A16756 INDIAN OVERSEAS BK 14-Mar-14 99.5899 8.3502 1 50 99.5899 8.3502 INE667A16CN5 SYNDICATE BK 14-Mar-14 99.5875 8.3992 1 50 99.5875 8.3992 INE651A16EU0 STATE BK OF MYSORE 14-Mar-14 99.5811 8.5301 1 25 99.5811 8.5301 INE036D16DH7 THE KARUR VYSYA BK 14-Mar-14 99.5814 8.5240 1 22 99.5814 8.5240 INE084A16980 BK OF INDIA 18-Mar-14 99.4891 8.5198 1 25 99.4891 8.5198 INE976G16299 THE RATNAKAR BK 21-Mar-14 99.3883 8.9858 1 75 99.3883 8.9858 INE667A16DC6 SYNDICATE BK 21-Mar-14 99.4410 8.5492 1 25 99.4410 8.5492 INE084A16998 BK OF INDIA 24-Mar-14 99.3507 8.5194 2 50 99.3507 8.5194 INE476A16JO4 CANARA BK 24-Mar-14 99.3507 8.5194 1 25 99.3507 8.5194 INE483A16EW4 CENTRAL BK OF INDIA 25-Mar-14 99.3096 8.7499 1 25 99.3096 8.7499 INE008A16TE5 IDBI BK 2-Apr-14 99.0154 9.8095 1 100 99.0154 9.8095 INE483A16HT3 CENTRAL BK OF INDIA 4-Apr-14 98.9616 9.8203 1 25 98.9616 9.8203 INE112A16ES7 CORPORATION BK 15-Apr-14 98.6903 9.6877 1 12 98.6903 9.6877 INE476A16LQ5 CANARA BK 24-Apr-14 98.4453 9.7700 1 100 98.4453 9.7700 INE483A16ID5 CENTRAL BK OF INDIA 25-Apr-14 98.4137 9.8058 5 600 98.4142 9.8024 INE112A16FJ3 CORPORATION BK 25-Apr-14 98.4178 9.7798 2 400 98.4178 9.7798 INE095A16LZ4 INDUSIND BK 25-Apr-14 98.4017 9.8809 3 350 98.4011 9.8847 INE651A16FW3 STATE BK OF MYSORE 25-Apr-14 98.4154 9.7949 4 350 98.4154 9.7949 INE112A16FJ3 CORPORATION BK 25-Apr-14 98.4437 9.7802 2 300 98.4437 9.7802 INE141A16OK2 OBC 25-Apr-14 98.4428 9.6228 2 270 98.4428 9.6228 INE168A16IK7 THE JAMMU AND KASHMIR BK25-Apr-14 98.4081 9.8407 4 250 98.4018 9.8803 INE562A16EV7 INDIAN BK 25-Apr-14 98.4221 9.7528 2 250 98.4221 9.7528 INE608A16FN2 PUNJAB AND SIND BK 25-Apr-14 98.4417 9.6297 1 50 98.4417 9.6297 INE683A16CP7 THE SOUTH INDIAN BK 25-Apr-14 98.3935 9.9324 2 50 98.3935 9.9324 INE705A16IV3 VIJAYA BK 13-May-14 97.9836 9.6299 1 100 97.9836 9.6299 INE168A16IR2 THE JAMMU AND KASHMIR BK15-May-14 97.8867 9.8501 1 27 97.8867 9.8501 INE008A16PW5 IDBI BK 19-May-14 97.7977 9.7850 1 25 97.7977 9.7850 INE651A16FV5 STATE BK OF MYSORE 19-May-14 97.8032 9.7600 1 13.5 97.8032 9.7600 INE028A16938 BK OF BARODA 22-May-14 97.7322 9.7351 3 75 97.7322 9.7351 INE008A16QQ5 IDBI BK 23-May-14 97.6837 9.8352 1 200 97.6837 9.8352 INE112A16FL9 CORPORATION BK 23-May-14 97.7073 9.7326 2 100 97.7073 9.7326 INE476A16ML4 CANARA BK 30-May-14 97.5437 9.6750 1 200 97.5437 9.6750 INE008A16PX3 IDBI BK 3-Jun-14 97.4017 9.8351 1 50 97.4017 9.8351 INE028A16979 BK OF BARODA 13-Jun-14 97.1750 9.7349 7 600 97.1750 9.7349 INE090A16B11 ICICI BK 25-Jul-14 96.0770 9.8699 1 0.05 96.0770 9.8699 INE652A16HM8 STATE BK OF PATIALA 4-Sep-14 95.1361 9.7701 1 100 95.1361 9.7701 INE654A16DW2 STATE BK OF TRAVANCORE 4-Sep-14 95.1456 9.7500 1 100 95.1456 9.7500 INE562A16DU1 INDIAN BK 4-Sep-14 95.1172 9.8100 1 35 95.1172 9.8100 INE141A16MJ8 OBC 11-Sep-14 94.9424 9.8200 1 25 94.9424 9.8200 INE141A16MK6 OBC 12-Sep-14 94.8939 9.8201 2 75 94.8939 9.8201 INE084A16AO5 BK OF INDIA 15-Sep-14 94.8413 9.7800 1 25 94.8413 9.7800 INE654A16DY8 STATE BK OF TRAVANCORE 19-Sep-14 94.7450 9.7800 2 100 94.7450 9.7800 INE476A16LB7 CANARA BK 2-Dec-14 92.9846 9.8000 1 25 92.9846 9.8000 INE652A16IK0 STATE BK OF PATIALA 9-Dec-14 92.8693 9.7650 3 75 92.8693 9.7650 INE483A16GY5 CENTRAL BK OF INDIA 15-Dec-14 92.6838 9.8000 1 15 92.6838 9.8000 INE112A16EN8 CORPORATION BK 19-Dec-14 92.6092 9.7749 1 25 92.6092 9.7749 INE483A16HH8 CENTRAL BK OF INDIA 29-Dec-14 92.3849 9.8001 1 50 92.3849 9.8001 INE652A16IN4 STATE BK OF PATIALA 29-Dec-14 92.4101 9.7650 1 15 92.4101 9.7650 INE090A16I71 ICICI BK 1-Jan-15 92.2680 9.8350 1 0.05 92.2680 9.8350 INE008A16TK2 IDBI BK 27-Jan-15 91.7317 9.7625 1 25 91.7317 9.7625 INE028A16896 BK OF BARODA 3-Feb-15 91.5922 9.7400 1 1 91.5922 9.7400 INE705A16IR1 VIJAYA BK 13-Feb-15 91.3589 9.7799 1 100 91.3589 9.7799 INE112A16FA2 CORPORATION BK 20-Feb-15 91.2091 9.7450 3 150 91.2091 9.7450 INE008A16UL8 IDBI BK 20-Feb-15 91.1953 9.7618 3 38.55 91.1947 9.7625 INE141A16OL0 OBC 20-Feb-15 91.1920 9.7658 2 30 91.1865 9.7725 INE028A16AA1 BK OF BARODA 20-Feb-15 91.2091 9.7450 1 25 91.2091 9.7450 INE028A16987 BK OF BARODA 23-Feb-15 91.1425 9.7450 5 250 91.1425 9.7450 INE008A16UY1 IDBI BK 23-Feb-15 91.1280 9.7625 1 30 91.1280 9.7625 INE166A16KT8 ING VYSYA BK 23-Feb-15 91.1011 9.7950 1 10 91.1011 9.7950 INE168A16IQ4 THE JAMMU AND KASHMIR BK23-Feb-15 91.1011 9.7950 1 10 91.1011 9.7950 INE476A16MI0 CANARA BK 24-Feb-15 91.2450 9.5950 1 50 91.2450 9.5950 =============================================================================================== *: Crores CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com