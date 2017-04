Feb 25 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE238A16RP8 AXIS BK 26-Feb-14 99.9778 8.1048 1 75 99.9778 8.1048 INE141A16JY3 OBC 26-Feb-14 99.9775 8.2143 1 50 99.9775 8.2143 INE667A16CY2 SYNDICATE BK 26-Feb-14 99.9775 8.2143 1 25 99.9775 8.2143 INE562A16EK0 INDIAN BK 28-Feb-14 99.9324 8.2303 3 200 99.9322 8.2546 INE141A16JZ0 OBC 28-Feb-14 99.9319 8.2871 2 75 99.9318 8.3033 INE476A16KV7 CANARA BK 28-Feb-14 99.9322 8.2546 2 75 99.9322 8.2546 INE238A16RQ6 AXIS BK 28-Feb-14 99.9326 8.2059 1 25 99.9326 8.2059 INE428A16LQ6 ALLAHABAD BK 28-Feb-14 99.9322 8.2546 1 25 99.9322 8.2546 INE028A16748 BK OF BARODA 3-Mar-14 99.8637 8.3029 2 150 99.8637 8.3029 INE608A16FB7 PUNJAB AND SIND BK 3-Mar-14 99.8621 8.4005 1 100 99.8621 8.4005 INE562A16ER5 INDIAN BK 3-Mar-14 99.8646 8.2480 1 25 99.8646 8.2480 INE434A16DJ6 ANDHRA BK 3-Mar-14 99.8637 8.3029 1 25 99.8637 8.3029 INE112A16DP5 CORPORATION BK 3-Mar-14 99.8634 8.3212 1 25 99.8634 8.3212 INE084A16915 BK OF INDIA 4-Mar-14 99.8411 8.2987 1 50 99.8411 8.2987 INE112A16DQ3 CORPORATION BK 4-Mar-14 99.8411 8.2987 1 49 99.8411 8.2987 INE428A16JF3 ALLAHABAD BK 4-Mar-14 99.8411 8.2987 1 25 99.8411 8.2987 INE457A16CA8 BK OF MAHARASHTRA 5-Mar-14 99.8195 8.2502 1 25 99.8195 8.2502 INE160A16IV1 PUNJAB NATIONAL BK 5-Mar-14 99.8180 8.3189 1 25 99.8180 8.3189 INE084A16931 BK OF INDIA 7-Mar-14 99.7731 8.3007 2 175 99.7731 8.3007 INE434A16DK4 ANDHRA BK 7-Mar-14 99.7933 8.4002 1 25 99.7933 8.4002 INE691A16GV9 UCO BK 10-Mar-14 99.7007 8.4287 1 25 99.7007 8.4287 INE160A16JB1 PUNJAB NATIONAL BK 10-Mar-14 99.7045 8.3213 1 25 99.7045 8.3213 INE562A16DD7 INDIAN BK 12-Mar-14 99.6555 8.4127 2 75 99.6560 8.3996 INE476A16JN6 CANARA BK 14-Mar-14 99.6103 8.3998 1 75 99.6103 8.3998 INE667A16CN5 SYNDICATE BK 14-Mar-14 99.6103 8.3998 1 50 99.6103 8.3998 INE077A16AB6 DENA BK 14-Mar-14 99.6149 8.3003 1 25 99.6149 8.3003 INE476A16JO4 CANARA BK 24-Mar-14 99.3755 8.4954 1 40 99.3755 8.4954 INE084A16998 BK OF INDIA 24-Mar-14 99.3715 8.5501 1 25 99.3715 8.5501 INE160A16JF2 PUNJAB NATIONAL BK 25-Mar-14 99.3715 8.5501 1 25 99.3715 8.5501 INE077A16AQ4 DENA BK 2-Apr-14 99.0662 9.8300 1 100 99.0662 9.8300 INE692A16CQ6 UNION BK OF INDIA 2-Apr-14 99.0427 9.7998 1 100 99.0427 9.7998 INE141A16NZ2 OBC 4-Apr-14 99.0163 9.8005 1 5 99.0163 9.8005 INE008A16TM8 IDBI BK 24-Apr-14 98.4805 9.7099 2 50 98.4805 9.7099 INE565A16905 INDIAN OVERSEAS BK 25-Apr-14 98.4433 9.7829 10 850 98.4429 9.7853 INE028A16953 BK OF BARODA 25-Apr-14 98.4548 9.7096 7 550 98.4751 9.5798 INE112A16FJ3 CORPORATION BK 25-Apr-14 98.4434 9.7820 6 425 98.4433 9.7827 INE651A16FW3 STATE BK OF MYSORE 25-Apr-14 98.4625 9.6602 5 400 98.4625 9.6602 INE562A16EV7 INDIAN BK 25-Apr-14 98.4459 9.7662 4 350 98.4480 9.7527 INE168A16IK7 THE JAMMU AND KASHMIR BK25-Apr-14 98.4278 9.8814 6 325 98.4281 9.8798 INE476A16MN0 CANARA BK 25-Apr-14 98.4437 9.7802 2 125 98.4437 9.7802 INE667A16DD4 SYNDICATE BK 25-Apr-14 98.4433 9.7827 1 100 98.4433 9.7827 INE008A16TN6 IDBI BK 25-Apr-14 98.4359 9.8300 1 25 98.4359 9.8300 INE683A16CM4 THE SOUTH INDIAN BK 2-May-14 98.2358 9.9316 2 300 98.2361 9.9301 INE095A16MD9 INDUSIND BK 19-May-14 97.8025 9.8810 2 30 97.8021 9.8827 INE528G16WS3 YES BK 19-May-14 97.8049 9.8698 1 26 97.8049 9.8698 INE141A16OU1 OBC 19-May-14 97.8201 9.7999 1 20 97.8201 9.7999 INE095A16MH0 INDUSIND BK 21-May-14 97.7515 9.8774 1 12 97.7515 9.8774 INE168A16IS0 THE JAMMU AND KASHMIR BK21-May-14 97.7532 9.8698 1 12 97.7532 9.8698 INE168A16IT8 THE JAMMU AND KASHMIR BK22-May-14 97.7245 9.8825 1 35 97.7245 9.8825 INE112A16EZ2 CORPORATION BK 22-May-14 97.7583 9.7324 2 30 97.7583 9.7324 INE095A16LT7 INDUSIND BK 22-May-14 97.7206 9.8999 1 25 97.7206 9.8999 INE008A16QQ5 IDBI BK 23-May-14 97.7550 9.6350 1 100 97.7550 9.6350 INE112A16FM7 CORPORATION BK 26-May-14 97.6559 9.7348 2 100 97.6559 9.7348 INE562A16FB6 INDIAN BK 27-May-14 97.6209 9.7751 1 100 97.6209 9.7751 INE428A16MH3 ALLAHABAD BK 2-Jun-14 97.5036 9.6342 4 300 97.5034 9.6350 INE141A16LW3 OBC 9-Jun-14 97.2909 9.7726 2 75 97.2909 9.7726 INE008A16VB7 IDBI BK 10-Jun-14 97.2547 9.8126 2 100 97.2547 9.8126 INE112A16EQ1 CORPORATION BK 13-Jun-14 97.2002 9.7348 5 250 97.2002 9.7348 INE652A16HM8 STATE BK OF PATIALA 4-Sep-14 95.1604 9.7700 1 25 95.1604 9.7700 INE141A16MK6 OBC 12-Sep-14 94.9522 9.8000 1 50 94.9522 9.8000 INE654A16DY8 STATE BK OF TRAVANCORE 19-Sep-14 94.7982 9.7700 1 50 94.7982 9.7700 INE476A16LB7 CANARA BK 2-Dec-14 93.0218 9.7790 2 50 93.0211 9.7800 INE166A16KN1 ING VYSYA BK 23-Jan-15 91.7314 9.9099 1 2 91.7314 9.9099 INE141A16NY5 OBC 27-Jan-15 91.7523 9.7649 1 50 91.7523 9.7649 INE028A16896 BK OF BARODA 3-Feb-15 91.6126 9.7425 9 11 91.6126 9.7425 INE476A16MF6 CANARA BK 12-Feb-15 91.4376 9.7100 1 25 91.4376 9.7100 INE141A16OP1 OBC 12-Feb-15 91.3873 9.7725 1 25 91.3873 9.7725 INE483A16IA1 CENTRAL BK OF INDIA 13-Feb-15 91.3024 9.8500 1 100 91.3024 9.8500 INE483A16IB9 CENTRAL BK OF INDIA 16-Feb-15 91.2736 9.8300 1 25 91.2736 9.8300 INE141A16OL0 OBC 20-Feb-15 91.2142 9.7658 1 1.1 91.2142 9.7658 INE095A16MG2 INDUSIND BK 23-Feb-15 91.1083 9.8133 3 20 91.1027 9.8200 INE141A16OT3 OBC 24-Feb-15 91.1177 9.7749 6 275 91.1177 9.7749 INE166A16KU6 ING VYSYA BK 24-Feb-15 91.0763 9.8250 1 100 91.0763 9.8250 INE008A16UM6 IDBI BK 24-Feb-15 91.1425 9.7450 2 75 91.1425 9.7450 INE095A16MF4 INDUSIND BK 25-Feb-15 91.0560 9.8225 1 35 91.0560 9.8225 ===============================================================================================
*: Crores