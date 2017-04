Feb 26 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE238A16RQ6 AXIS BK 28-Feb-14 99.9524 8.6911 1 275 99.9524 8.6911 INE476A16KV7 CANARA BK 28-Feb-14 99.9567 7.9109 3 175 99.9589 7.5038 INE141A16JZ0 OBC 28-Feb-14 99.9551 8.1979 1 100 99.9551 8.1979 INE528G16TF6 YES BK 1-Mar-14 99.9331 8.1449 1 65 99.9331 8.1449 INE476A16JA3 CANARA BK 3-Mar-14 99.8857 8.3534 1 150 99.8857 8.3534 INE028A16748 BK OF BARODA 3-Mar-14 99.8864 8.3022 1 50 99.8864 8.3022 INE171A16EW5 THE FEDERAL BK 3-Mar-14 99.8853 8.3827 1 25 99.8853 8.3827 INE692A16BX4 UNION BK OF INDIA 4-Mar-14 99.8642 8.2736 8 500 99.8687 7.9979 INE084A16915 BK OF INDIA 4-Mar-14 99.8646 8.2480 4 250 99.8636 8.3090 INE562A16ES3 INDIAN BK 4-Mar-14 99.8658 8.1744 2 85 99.8687 7.9979 INE036D16DD6 THE KARUR VYSYA BK 4-Mar-14 99.8637 8.3029 1 50 99.8637 8.3029 INE608A16EL9 PUNJAB AND SIND BK 4-Mar-14 99.8629 8.3517 1 25 99.8629 8.3517 INE428A16JF3 ALLAHABAD BK 4-Mar-14 99.8629 8.3517 1 25 99.8629 8.3517 INE476A16JM8 CANARA BK 5-Mar-14 99.8408 8.3126 3 150 99.8411 8.2987 INE141A16KI4 OBC 5-Mar-14 99.8415 8.2791 2 100 99.8416 8.2725 INE028A16573 BK OF BARODA 6-Mar-14 99.8186 8.2899 2 150 99.8191 8.2685 INE562A16DC9 INDIAN BK 6-Mar-14 99.8180 8.3189 1 100 99.8180 8.3189 INE691A16GV9 UCO BK 10-Mar-14 99.7704 8.3997 1 100 99.7704 8.3997 INE028A16755 BK OF BARODA 10-Mar-14 99.7292 8.2592 1 75 99.7292 8.2592 INE160A16JB1 PUNJAB NATIONAL BK 10-Mar-14 99.7279 8.2990 1 25 99.7279 8.2990 INE562A16DD7 INDIAN BK 12-Mar-14 99.6838 8.2699 1 100 99.6838 8.2699 INE649A16DH3 STATE BK OF HYDERABAD 13-Mar-14 99.6590 8.3264 2 25.5 99.6483 8.5882 INE705A16FT3 VIJAYA BK 13-Mar-14 99.6560 8.3996 1 25 99.6560 8.3996 INE112A16DR1 CORPORATION BK 14-Mar-14 99.6388 8.2697 1 50 99.6388 8.2697 INE028A16763 BK OF BARODA 14-Mar-14 99.6379 8.2904 2 50 99.6388 8.2697 INE077A16AD2 DENA BK 18-Mar-14 99.5478 8.2901 1 25 99.5478 8.2901 INE667A16DC6 SYNDICATE BK 21-Mar-14 99.4728 8.4108 1 60 99.4728 8.4108 INE476A16JO4 CANARA BK 24-Mar-14 99.4045 8.4100 1 25 99.4045 8.4100 INE090A16YV7 ICICI BK 25-Mar-14 99.3817 8.4105 1 0.5 99.3817 8.4105 INE691A16HB9 UCO BK 26-Mar-14 99.3592 8.4072 1 25 99.3592 8.4072 INE683A16BB9 THE SOUTH INDIAN BK 28-Mar-14 99.2779 8.8495 2 100 99.2779 8.8495 INE457A16CC4 BK OF MAHARASHTRA 2-Apr-14 99.0965 9.5081 1 125 99.0965 9.5081 INE692A16CQ6 UNION BK OF INDIA 2-Apr-14 99.0671 9.8204 1 100 99.0671 9.8204 INE476A16LG6 CANARA BK 2-Apr-14 99.0752 9.7344 1 25 99.0752 9.7344 INE428A16MB6 ALLAHABAD BK 3-Apr-14 99.0879 9.3328 1 15 99.0879 9.3328 INE028A16797 BK OF BARODA 7-Apr-14 98.9693 9.5031 1 25 98.9693 9.5031 INE608A16FN2 PUNJAB AND SIND BK 25-Apr-14 98.4635 9.8202 3 500 98.4635 9.8202 INE008A16TN6 IDBI BK 25-Apr-14 98.4635 9.8202 3 400 98.4635 9.8202 INE028A16953 BK OF BARODA 25-Apr-14 98.4823 9.6982 7 325 98.4712 9.7703 INE476A16MN0 CANARA BK 25-Apr-14 98.4696 9.7804 5 325 98.4697 9.7800 INE565A16905 INDIAN OVERSEAS BK 25-Apr-14 98.4709 9.7722 3 200 98.4709 9.7722 INE112A16FJ3 CORPORATION BK 25-Apr-14 98.4816 9.7028 1 100 98.4816 9.7028 INE237A16YD2 KOTAK MAH BK 25-Apr-14 98.4589 9.8501 1 50 98.4589 9.8501 INE457A16DW0 BK OF MAHARASHTRA 2-May-14 98.3019 9.7002 1 5 98.3019 9.7002 INE483A16FF6 CENTRAL BK OF INDIA 6-May-14 98.1720 9.8499 1 25 98.1720 9.8499 INE651A16FV5 STATE BK OF MYSORE 19-May-14 97.8479 9.7902 1 25 97.8479 9.7902 INE095A16LT7 INDUSIND BK 22-May-14 97.7509 9.8801 3 148 97.7509 9.8801 INE008A16VA9 IDBI BK 22-May-14 97.7654 9.8150 1 35 97.7654 9.8150 INE112A16EZ2 CORPORATION BK 22-May-14 97.7726 9.7826 1 25 97.7726 9.7826 INE008A16QQ5 IDBI BK 23-May-14 97.7814 9.6298 1 5 97.7814 9.6298 INE160A16JR7 PUNJAB NATIONAL BK 24-May-14 97.7282 9.7527 3 500 97.7282 9.7527 INE434A16FI3 ANDHRA BK 26-May-14 97.6656 9.8025 2 50 97.6656 9.8025 INE008A16UT1 IDBI BK 27-May-14 97.6794 9.6349 3 300 97.6794 9.6349 INE077A16AS0 DENA BK 2-Jun-14 97.4866 9.8025 4 125 97.4866 9.8025 INE434A16FJ1 ANDHRA BK 3-Jun-14 97.4586 9.8124 2 75 97.4586 9.8124 INE649A16EE8 STATE BK OF HYDERABAD 9-Sep-14 95.0538 9.7400 2 50 95.0538 9.7400 INE476A16MV3 CANARA BK 10-Sep-14 95.0055 9.7899 1 50 95.0055 9.7899 INE651A16FG6 STATE BK OF MYSORE 24-Sep-14 94.6815 9.7633 1 5 94.6815 9.7633 INE652A16IH6 STATE BK OF PATIALA 1-Dec-14 93.0708 9.7750 1 100 93.0708 9.7750 INE476A16LB7 CANARA BK 2-Dec-14 93.0476 9.7750 1 40 93.0476 9.7750 INE476A16LR3 CANARA BK 20-Jan-15 91.9480 9.7450 2 14 91.9480 9.7450 INE036D16FJ8 THE KARUR VYSYA BK 13-Feb-15 91.2669 9.9222 2 114 91.2686 9.9200 INE483A16IB9 CENTRAL BK OF INDIA 16-Feb-15 91.2736 9.8300 1 25 91.2736 9.8300 INE483A16IB9 CENTRAL BK OF INDIA 16-Feb-15 91.3831 9.7500 1 15 91.3831 9.7500 INE166A16KT8 ING VYSYA BK 23-Feb-15 91.1292 9.8150 2 60 91.1292 9.8150 INE705A16IW1 VIJAYA BK 23-Feb-15 91.1457 9.7950 1 60 91.1457 9.7950 INE168A16IQ4 THE JAMMU AND KASHMIR BK23-Feb-15 91.1209 9.8251 1 10 91.1209 9.8251 INE028A16AD5 BK OF BARODA 24-Feb-15 91.1697 9.7389 7 325 91.1729 9.7351 INE565A16921 INDIAN OVERSEAS BK 24-Feb-15 91.1234 9.7950 5 225 91.1234 9.7950 INE705A16IX9 VIJAYA BK 24-Feb-15 91.1234 9.7950 2 162 91.1234 9.7950 INE166A16KU6 ING VYSYA BK 24-Feb-15 91.1007 9.8225 1 80 91.1007 9.8225 INE008A16UM6 IDBI BK 24-Feb-15 91.1544 9.7574 1 6 91.1544 9.7574 INE141A16OT3 OBC 24-Feb-15 91.1523 9.7600 1 5 91.1523 9.7600 INE705A16IY7 VIJAYA BK 25-Feb-15 91.1011 9.7950 1 126 91.1011 9.7950 INE141A16OV9 OBC 25-Feb-15 91.1280 9.7625 1 75 91.1280 9.7625 INE168A16IW2 THE JAMMU AND KASHMIR BK25-Feb-15 91.0742 9.8275 1 40 91.0742 9.8275 INE528G16WU9 YES BK 25-Feb-15 91.0970 9.7999 1 40 91.0970 9.7999 INE565A16939 INDIAN OVERSEAS BK 26-Feb-15 91.0791 9.7947 14 600 91.0788 9.7950 INE166A16KV4 ING VYSYA BK 26-Feb-15 91.0539 9.8251 4 334 91.0539 9.8251 INE095A16ME7 INDUSIND BK 26-Feb-15 91.0554 9.8232 3 216 91.0539 9.8251 INE141A16OS5 OBC 26-Feb-15 91.1047 9.7638 3 200 91.1203 9.7450 INE528G16WT1 YES BK 26-Feb-15 91.0757 