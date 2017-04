Feb 28 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE654A16EK5 STATE BK OF TRAVANCORE 3-Mar-14 99.9341 8.0232 2 100 99.9339 8.0475 INE476A16JA3 CANARA BK 3-Mar-14 99.9340 8.0313 2 75 99.9343 7.9988 INE028A16748 BK OF BARODA 3-Mar-14 99.9343 7.9988 1 50 99.9343 7.9988 INE112A16DP5 CORPORATION BK 3-Mar-14 99.9343 7.9988 1 25 99.9343 7.9988 INE608A16FB7 PUNJAB AND SIND BK 3-Mar-14 99.9339 8.0475 1 25 99.9339 8.0475 INE562A16ER5 INDIAN BK 3-Mar-14 99.9339 8.0475 1 5 99.9339 8.0475 INE141A16KE3 OBC 3-Mar-14 99.9335 8.0962 1 5 99.9335 8.0962 INE692A16BX4 UNION BK OF INDIA 4-Mar-14 99.9116 8.0737 3 200 99.9108 8.1468 INE608A16EL9 PUNJAB AND SIND BK 4-Mar-14 99.9114 8.0956 3 125 99.9115 8.0828 INE237A16XS2 KOTAK MAH BK 4-Mar-14 99.9113 8.1011 1 100 99.9113 8.1011 INE112A16DQ3 CORPORATION BK 4-Mar-14 99.9119 8.0462 2 76 99.9119 8.0462 INE141A16KD5 OBC 4-Mar-14 99.9124 8.0005 1 75 99.9124 8.0005 INE084A16915 BK OF INDIA 4-Mar-14 99.9108 8.1468 1 25 99.9108 8.1468 INE651A16FP7 STATE BK OF MYSORE 4-Mar-14 99.9124 8.0005 2 25 99.9124 8.0005 INE160A16IV1 PUNJAB NATIONAL BK 5-Mar-14 99.8892 8.0974 1 25 99.8892 8.0974 INE691A16GT3 UCO BK 5-Mar-14 99.8885 8.1486 1 15 99.8885 8.1486 INE084A16931 BK OF INDIA 7-Mar-14 99.8401 8.3510 1 100 99.8401 8.3510 INE434A16DK4 ANDHRA BK 7-Mar-14 99.8401 8.3510 1 25 99.8401 8.3510 INE141A16KK0 OBC 10-Mar-14 99.7718 8.3484 1 25 99.7718 8.3484 INE166A16IW6 ING VYSYA BK 10-Mar-14 99.7688 8.4584 1 10 99.7688 8.4584 INE528G16TT7 YES BK 13-Mar-14 99.6996 8.4597 1 10 99.6996 8.4597 INE652A16GG2 STATE BK OF PATIALA 18-Mar-14 99.6601 8.2991 1 5 99.6601 8.2991 INE695A16GO5 UNITED BK OF INDIA 25-Mar-14 99.3035 10.2402 1 150 99.3035 10.2402 INE434A16DN8 ANDHRA BK 26-Mar-14 99.4672 8.5006 1 25 99.4672 8.5006 INE434A16DN8 ANDHRA BK 26-Mar-14 99.3982 8.4995 1 16.5 99.3982 8.4995 INE077A16AQ4 DENA BK 2-Apr-14 99.1129 9.8997 2 75 99.1129 9.8997 INE008A16TL0 IDBI BK 3-Apr-14 99.1565 9.1323 3 44 99.1565 9.1323 INE483A16HR7 CENTRAL BK OF INDIA 16-Apr-14 98.7500 9.8303 1 20 98.7500 9.8303 INE476A16MN0 CANARA BK 25-Apr-14 98.5221 9.7772 2 50 98.5221 9.7772 INE112A16EX7 CORPORATION BK 28-Apr-14 98.4518 9.7282 6 530 98.4594 9.6800 INE476A16MP5 CANARA BK 28-Apr-14 98.4439 9.7786 4 400 98.4457 9.7674 INE483A16IE3 CENTRAL BK OF INDIA 28-Apr-14 98.4359 9.8300 2 200 98.4359 9.8300 INE141A16OC9 OBC 28-Apr-14 98.4743 9.5852 2 175 98.4798 9.5498 INE562A16EX3 INDIAN BK 28-Apr-14 98.4428 9.7857 3 150 98.4449 9.7725 INE565A16913 INDIAN OVERSEAS BK 29-Apr-14 98.4185 9.7752 14 1600 98.4190 9.7722 INE112A16ER9 CORPORATION BK 29-Apr-14 98.4230 9.7471 7 1250 98.4178 9.7798 INE028A16AH6 BK OF BARODA 29-Apr-14 98.4178 9.7798 6 750 98.4178 9.7798 INE476A16MQ3 CANARA BK 29-Apr-14 98.4181 9.7778 5 450 98.4190 9.7722 INE237A16YE0 KOTAK MAH BK 29-Apr-14 98.3987 9.8998 1 200 98.3987 9.8998 INE667A16DE2 SYNDICATE BK 29-Apr-14 98.4178 9.7798 1 200 98.4178 9.7798 INE095A16MB3 INDUSIND BK 29-Apr-14 98.4018 9.8803 2 100 98.4018 9.8803 INE683A16CQ5 THE SOUTH INDIAN BK 29-Apr-14 98.3939 9.9299 2 100 98.3939 9.9299 INE008A16UZ8 IDBI BK 29-Apr-14 98.4114 9.8200 1 100 98.4114 9.8200 INE476A16MB5 CANARA BK 2-May-14 98.3681 9.6118 4 550 98.3416 9.7702 INE667A16DF9 SYNDICATE BK 2-May-14 98.3383 9.7900 3 200 98.3400 9.7798 INE562A16EY1 INDIAN BK 2-May-14 98.3416 9.7702 2 200 98.3416 9.7702 INE028A16870 BK OF BARODA 2-May-14 98.3421 9.7672 1 100 98.3421 9.7672 INE237A16YF7 KOTAK MAH BK 2-May-14 98.3283 9.8499 1 25 98.3283 9.8499 INE483A16FF6 CENTRAL BK OF INDIA 6-May-14 98.2240 9.8502 3 4.5 98.2240 9.8502 INE168A16IR2 THE JAMMU AND KASHMIR BK15-May-14 97.9843 9.8798 1 25 97.9843 9.8798 INE237A16YH3 KOTAK MAH BK 15-May-14 97.9903 9.8498 1 10 97.9903 9.8498 INE683A16CS1 THE SOUTH INDIAN BK 16-May-14 97.9421 9.9599 1 25 97.9421 9.9599 INE095A16LT7 INDUSIND BK 22-May-14 97.8027 9.8799 1 20 97.8027 9.8799 INE008A16QQ5 IDBI BK 23-May-14 97.7768 9.8800 1 15 97.7768 9.8800 INE112A16FM7 CORPORATION BK 26-May-14 97.7334 9.7298 1 25 97.7334 9.7298 INE028A16AG8 BK OF BARODA 28-May-14 97.6703 9.7823 3 200 97.6703 9.7823 INE168A16IV4 THE JAMMU AND KASHMIR BK30-May-14 97.5954 9.8825 2 50 97.5954 9.8825 INE008A16VE1 IDBI BK 16-Jun-14 97.1792 9.8100 2 100 97.1792 9.8100 INE434A16EQ9 ANDHRA BK 25-Nov-14 93.2150 9.8400 2 100 93.2150 9.8400 INE090A16H64 ICICI BK 8-Dec-14 92.9084 9.9500 1 50 92.9084 9.9500 INE652A16IT1 STATE BK OF PATIALA 23-Jan-15 91.9369 9.7299 1 100 91.9369 9.7299 INE476A16LS1 CANARA BK 27-Jan-15 91.8526 9.7225 2 50 91.8526 9.7225 INE028A16896 BK OF BARODA 3-Feb-15 91.6779 9.7450 1 1.25 91.6779 9.7450 INE008A16UM6 IDBI BK 24-Feb-15 91.1988 9.7575 1 58 91.1988 9.7575 INE141A16OT3 OBC 24-Feb-15 91.2032 9.7522 3 58 91.2050 9.7500 INE238A16VU0 AXIS BK 24-Feb-15 91.1474 9.8200 1 7 91.1474 9.8200 INE168A16IU6 THE JAMMU AND KASHMIR BK26-Feb-15 91.0842 9.8425 1 90 91.0842 9.8425 INE166A16KV4 ING VYSYA BK 26-Feb-15 91.1007 9.8225 1 50 91.1007 9.8225 INE141A16OS5 OBC 26-Feb-15 91.1688 9.7400 2 35 91.1688 9.7400 INE008A16VD3 IDBI BK 26-Feb-15 91.1544 9.7574 1 23 91.1544 9.7574 INE476A16MA7 CANARA BK 27-Feb-15 91.2761 9.5840 8 600 91.2669 9.5950 INE112A16FB0 CORPORATION BK 27-Feb-15 91.1570 9.7275 10 350 91.1549 9.7300 INE141A16OY3 OBC 27-Feb-15 91.1363 9.7525 4 100 91.1363 9.7525 INE683A16CT9 THE SOUTH INDIAN BK 27-Feb-15 91.0391 9.8700 1 85 91.0391 9.8700 INE036D16FL4 THE KARUR VYSYA BK 27-Feb-15 90.9957 9.9225 1 80 90.9957 9.9225 INE168A16IX0 THE JAMMU AND KASHMIR BK27-Feb-15 91.0701 9.8325 1 70 91.0701 9.8325 INE528G16WV7 YES BK 27-Feb-15 91.0970 9.7999 1 35 91.0970 9.7999 =============================================================================================== *: Crores CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com