Mar 4 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE160A16IV1 PUNJAB NATIONAL BK 5-Mar-14 99.9781 7.9953 1 75 99.9781 7.9953 INE141A16KI4 OBC 5-Mar-14 99.9773 8.2874 1 10.02 99.9773 8.2874 INE476A16JB1 CANARA BK 6-Mar-14 99.9575 7.7665 3 87 99.9576 7.7413 INE028A16573 BK OF BARODA 6-Mar-14 99.9573 7.7961 1 75 99.9573 7.7961 INE428A16JK3 ALLAHABAD BK 6-Mar-14 99.9573 7.7961 1 25 99.9573 7.7961 INE565A16731 INDIAN OVERSEAS BK 6-Mar-14 99.9562 7.9970 1 25 99.9562 7.9970 INE084A16931 BK OF INDIA 7-Mar-14 99.9384 7.4995 3 245 99.9384 7.4993 INE434A16DK4 ANDHRA BK 7-Mar-14 99.9359 7.8038 1 125 99.9359 7.8038 INE141A16KH6 OBC 7-Mar-14 99.9339 8.0475 1 50 99.9339 8.0475 INE238A16RW4 AXIS BK 7-Mar-14 99.9368 7.6942 1 0.1 99.9368 7.6942 INE691A16GV9 UCO BK 10-Mar-14 99.8608 8.4798 1 48.4 99.8608 8.4798 INE141A16KP9 OBC 11-Mar-14 99.8439 8.1522 1 25 99.8439 8.1522 INE651A16FR3 STATE BK OF MYSORE 13-Mar-14 99.8031 8.0011 1 100 99.8031 8.0011 INE654A16EC2 STATE BK OF TRAVANCORE 13-Mar-14 99.7945 8.3513 1 100 99.7945 8.3513 INE649A16DH3 STATE BK OF HYDERABAD 13-Mar-14 99.8007 8.0989 1 25 99.8007 8.0989 INE090A16YP9 ICICI BK 14-Mar-14 99.7674 8.5097 2 91.3 99.7674 8.5097 INE654A16DJ9 STATE BK OF TRAVANCORE 14-Mar-14 99.7717 8.3520 1 71.7 99.7717 8.3520 INE651A16EU0 STATE BK OF MYSORE 14-Mar-14 99.7717 8.3520 1 50 99.7717 8.3520 INE476A16JN6 CANARA BK 14-Mar-14 99.7702 8.4070 1 50 99.7702 8.4070 INE565A16756 INDIAN OVERSEAS BK 14-Mar-14 99.7806 8.0257 1 0.1 99.7806 8.0257 INE692A16CM5 UNION BK OF INDIA 18-Mar-14 99.6846 8.2489 1 100 99.6846 8.2489 INE036D16DI5 THE KARUR VYSYA BK 18-Mar-14 99.6743 8.5192 2 50 99.6743 8.5192 INE171A16FA8 THE FEDERAL BK 18-Mar-14 99.6743 8.5192 1 40 99.6743 8.5192 INE483A16EU8 CENTRAL BK OF INDIA 18-Mar-14 99.6759 8.4772 1 10.02 99.6759 8.4772 INE238A16SB6 AXIS BK 19-Mar-14 99.6539 8.4510 1 5 99.6539 8.4510 INE141A16NS7 OBC 20-Mar-14 99.6269 8.5432 1 150 99.6269 8.5432 INE705A16FZ0 VIJAYA BK 20-Mar-14 99.6211 8.6765 1 17 99.6211 8.6765 INE434A16DR9 ANDHRA BK 20-Mar-14 99.6397 8.2491 1 2 99.6397 8.2491 INE008A16PQ7 IDBI BK 21-Mar-14 99.6028 8.5624 2 40 99.6011 8.5989 INE683A16BM6 THE SOUTH INDIAN BK 21-Mar-14 99.5971 8.6855 1 15 99.5971 8.6855 INE683A16AZ0 THE SOUTH INDIAN BK 24-Mar-14 99.5353 8.5204 1 34 99.5353 8.5204 INE476A16JO4 CANARA BK 24-Mar-14 99.5595 8.4997 1 10 99.5595 8.4997 INE668A16600 TAMILNAD MERCANTILE BK 25-Mar-14 99.4976 8.7763 1 40 99.4976 8.7763 INE483A16EW4 CENTRAL BK OF INDIA 25-Mar-14 99.5076 8.6007 1 35 99.5076 8.6007 INE090A16YV7 ICICI BK 25-Mar-14 99.5191 8.3989 1 2 99.5191 8.3989 INE095A16HQ1 INDUSIND BK 26-Mar-14 99.5048 8.6499 1 20 99.5048 8.6499 INE705A16GJ2 VIJAYA BK 27-Mar-14 99.4660 8.5198 1 40 99.4660 8.5198 INE683A16BB9 THE SOUTH INDIAN BK 28-Mar-14 99.4429 8.5200 1 75 99.4429 8.5200 INE141A16LB7 OBC 2-Apr-14 99.2039 10.1003 1 25 99.2039 10.1003 INE562A16ET1 INDIAN BK 2-Apr-14 99.2016 10.1297 2 25 99.2016 10.1297 INE562A16ET1 INDIAN BK 2-Apr-14 99.2289 10.1300 1 25 99.2289 10.1300 INE428A16MB6 ALLAHABAD BK 3-Apr-14 99.2399 9.3187 1 15 99.2399 9.3187 INE428A16ME0 ALLAHABAD BK 4-Apr-14 99.1710 10.1705 1 50 99.1710 10.1705 INE434A16DT5 ANDHRA BK 7-Apr-14 99.0670 10.1104 1 25 99.0670 10.1104 INE476A16JS5 CANARA BK 7-Apr-14 99.0798 9.9704 2 2 99.0798 9.9704 INE090A16ZG5 ICICI BK 14-Apr-14 98.9219 9.7023 2 200 98.9219 9.7023 INE428A16MJ9 ALLAHABAD BK 2-May-14 98.4416 9.7937 5 350 98.4253 9.8976 INE028A16870 BK OF BARODA 2-May-14 98.4455 9.7687 5 325 98.4437 9.7802 INE683A16CM4 THE SOUTH INDIAN BK 2-May-14 98.4153 9.9612 3 250 98.4155 9.9602 INE008A16TW7 IDBI BK 2-May-14 98.4359 9.8300 2 170 98.4359 9.8300 INE476A16MB5 CANARA BK 2-May-14 98.4484 9.7502 2 100 98.4484 9.7502 INE562A16FA8 INDIAN BK 5-May-14 98.3988 9.5798 1 100 98.3988 9.5798 INE483A16FF6 CENTRAL BK OF INDIA 6-May-14 98.3075 9.9746 1 1.5 98.3075 9.9746 INE428A16MN1 ALLAHABAD BK 28-May-14 97.7724 9.9000 1 25 97.7724 9.9000 INE428A16MM3 ALLAHABAD BK 30-May-14 97.6954 9.8970 3 300 97.6947 9.8999 INE428A16MH3 ALLAHABAD BK 2-Jun-14 97.6452 9.7803 3 700 97.6447 9.7825 INE008A16UU9 IDBI BK 2-Jun-14 97.6574 9.7286 3 550 97.6611 9.7127 INE141A16LO0 OBC 2-Jun-14 97.6406 9.7999 2 35 97.6406 9.7999 INE168A16IZ5 THE JAMMU AND KASHMIR BK 2-Jun-14 97.6282 9.8527 1 25 97.6282 9.8527 INE238A16WA0 AXIS BK 2-Jun-14 97.6288 9.8501 1 25 97.6288 9.8501 INE428A16ML5 ALLAHABAD BK 3-Jun-14 97.5911 9.9007 8 225 97.5936 9.8900 INE008A16PX3 IDBI BK 3-Jun-14 97.6140 9.8042 2 125 97.6191 9.7827 INE476A16JZ0 CANARA BK 4-Jun-14 97.6062 9.7301 2 50 97.6062 9.7301 INE090A16A46 ICICI BK 23-Jun-14 97.0129 10.1249 1 0.1 97.0129 10.1249 INE112A16DW1 CORPORATION BK 25-Jun-14 96.9940 10.0999 1 25 96.9940 10.0999 INE238A16UP2 AXIS BK 31-Jul-14 96.1369 9.9101 1 25 96.1369 9.9101 INE652A16HE5 STATE BK OF PATIALA 25-Aug-14 95.5041 9.8750 1 0.1 95.5041 9.8750 INE476A16MV3 CANARA BK 10-Sep-14 95.1368 9.8200 1 100 95.1368 9.8200 INE654A16DZ5 STATE BK OF TRAVANCORE 22-Sep-14 94.7560 10.0000 1 25 94.7560 10.0000 INE648A16GJ4 SBBJ 25-Sep-14 94.7319 9.9499 1 1.5 94.7319 9.9499 INE483A16GF4 CENTRAL BK OF INDIA 25-Sep-14 94.7319 9.9499 1 1 94.7319 9.9499 INE090A16H64 ICICI BK 8-Dec-14 93.1006 9.6950 2 50 93.1006 9.6950 INE652A16IO2 STATE BK OF PATIALA 15-Dec-14 92.9025 9.7500 1 100 92.9025 9.7500 INE652A16IN4 STATE BK OF PATIALA 29-Dec-14 92.5808 9.7501 1 100 92.5808 9.7501 INE476A16LR3 CANARA BK 20-Jan-15 91.9268 9.9550 1 1 91.9268 9.9550 INE160A16JQ9 PUNJAB NATIONAL BK 22-Jan-15 91.9804 9.8525 2 50 91.9823 9.8500 INE028A16847 BK OF BARODA 23-Jan-15 91.8577 9.9550 1 0.4 91.8577 9.9550 INE483A16IB9 CENTRAL BK OF INDIA 16-Feb-15 91.3036 9.9900 1 35 91.3036 9.9900 INE141A16OM8 OBC 18-Feb-15 91.3775 9.8125 1 90 91.3775 9.8125 INE077A16AT8 DENA BK 27-Feb-15 91.2149 9.7650 1 50 91.2149 9.7650 INE160A16JT3 PUNJAB NATIONAL BK 2-Mar-15 91.1241 9.7941 6 230 91.1234 9.7950 INE166A16KW2 ING VYSYA BK 2-Mar-15 91.0677 9.8625 1 37 91.0677 9.8625 INE141A16OR7 OBC 2-Mar-15 91.1089 9.8125 1 30 91.1089 9.8125 INE608A16FS1 PUNJAB AND SIND BK 2-Mar-15 91.1110 9.8100 1 3 91.1110 9.8100 INE084A16AQ0 BK OF INDIA 3-Mar-15 91.1692 9.7128 24 975 91.1694 9.7125 INE141A16OQ9 OBC 3-Mar-15 91.1037 9.7919 23 871 91.1425 9.7450 INE476A16MC3 CANARA BK 3-Mar-15 91.2350 9.6334 9 720 91.2690 9.5925 INE667A16DG7 SYNDICATE BK 3-Mar-15 91.1273 9.7633 4 265 91.1280 9.7625 INE028A16AE3 BK OF BARODA 3-Mar-15 91.1455 9.7414 5 225 91.1529 9.7324 INE434A16FM5 ANDHRA BK 3-Mar-15 91.1280 9.7625 1 50 91.1280 9.7625 INE705A16JC1 VIJAYA BK 3-Mar-15 91.1114 9.7826 1 40 91.1114 9.7826 INE476A16MD1 CANARA BK 4-Mar-15 91.1498 9.7095 3 375 91.2471 9.5925 =============================================================================================== *: Crores CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com