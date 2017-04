Mar 5 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE084A16931 BK OF INDIA 7-Mar-14 99.9545 8.3007 2 200 99.9546 8.2893 INE434A16DK4 ANDHRA BK 7-Mar-14 99.9546 8.2893 1 10 99.9546 8.2893 INE160A16JB1 PUNJAB NATIONAL BK 10-Mar-14 99.8899 8.0437 2 75 99.8905 8.0023 INE683A16AN6 THE SOUTH INDIAN BK 10-Mar-14 99.8864 8.3022 1 65 99.8864 8.3022 INE691A16GV9 UCO BK 10-Mar-14 99.8888 8.1266 1 50 99.8888 8.1266 INE428A16JI7 ALLAHABAD BK 10-Mar-14 99.8888 8.1266 1 25 99.8888 8.1266 INE434A16DO6 ANDHRA BK 10-Mar-14 99.8833 8.5291 1 5 99.8833 8.5291 INE141A16KP9 OBC 11-Mar-14 99.8687 7.9979 1 25 99.8687 7.9979 INE095A16HF4 INDUSIND BK 12-Mar-14 99.8401 8.3510 2 90 99.8401 8.3510 INE608A16EN5 PUNJAB AND SIND BK 13-Mar-14 99.8184 8.3006 1 65 99.8184 8.3006 INE090A16YO2 ICICI BK 13-Mar-14 99.8119 8.5982 1 60 99.8119 8.5982 INE141A16NK4 OBC 13-Mar-14 99.8162 8.4013 1 50 99.8162 8.4013 INE112A16DT7 CORPORATION BK 13-Mar-14 99.8228 8.0991 1 25 99.8228 8.0991 INE008A16PF0 IDBI BK 13-Mar-14 99.8184 8.3006 1 25 99.8184 8.3006 INE565A16756 INDIAN OVERSEAS BK 14-Mar-14 99.8001 8.1227 3 175 99.8019 8.0500 INE434A16DL2 ANDHRA BK 14-Mar-14 99.7933 8.4002 2 125 99.7933 8.4002 INE476A16JN6 CANARA BK 14-Mar-14 99.8019 8.0500 3 100 99.8019 8.0500 INE090A16YP9 ICICI BK 14-Mar-14 99.8019 8.0500 1 50 99.8019 8.0500 INE077A16AB6 DENA BK 14-Mar-14 99.7982 8.2007 1 50 99.7982 8.2007 INE667A16CN5 SYNDICATE BK 14-Mar-14 99.7933 8.4002 1 50 99.7933 8.4002 INE705A16FZ0 VIJAYA BK 20-Mar-14 99.6503 8.5392 1 100 99.6503 8.5392 INE608A16EO3 PUNJAB AND SIND BK 20-Mar-14 99.6503 8.5392 1 50 99.6503 8.5392 INE160A16JD7 PUNJAB NATIONAL BK 20-Mar-14 99.6703 8.0492 1 1 99.6703 8.0492 INE008A16PQ7 IDBI BK 21-Mar-14 99.6331 8.4007 1 5 99.6331 8.4007 INE008A16PK0 IDBI BK 24-Mar-14 99.5646 8.4008 1 5 99.5646 8.4008 INE237A16TX0 KOTAK MAH BK 26-Mar-14 99.5076 8.6007 1 5 99.5076 8.6007 INE528G16UD9 YES BK 28-Mar-14 99.4485 8.8006 1 50 99.4485 8.8006 INE476A16LG6 CANARA BK 2-Apr-14 99.2914 9.3030 1 50 99.2914 9.3030 INE691A16HH6 UCO BK 2-Apr-14 99.2561 9.7699 1 12.25 99.2561 9.7699 INE077A16AQ4 DENA BK 2-Apr-14 99.2529 9.8123 1 12.25 99.2529 9.8123 INE691A16HH6 UCO BK 2-Apr-14 99.2584 10.1002 1 5 99.2584 10.1002 INE651A16FT9 STATE BK OF MYSORE 2-Apr-14 99.2584 10.1002 1 5 99.2584 10.1002 INE160A16JP1 PUNJAB NATIONAL BK 2-Apr-14 99.2584 10.1002 1 5 99.2584 10.1002 INE160A16JP1 PUNJAB NATIONAL BK 2-Apr-14 99.2605 9.7117 1 4.2 99.2605 9.7117 INE476A16LH4 CANARA BK 3-Apr-14 99.2339 9.7167 1 12.25 99.2339 9.7167 INE428A16ME0 ALLAHABAD BK 4-Apr-14 99.1888 9.9503 2 50 99.1888 9.9503 INE141A16NZ2 OBC 4-Apr-14 99.2157 9.9494 1 25 99.2157 9.9494 INE428A16LY0 ALLAHABAD BK 7-Apr-14 99.1084 9.9504 1 25 99.1084 9.9504 INE565A16905 INDIAN OVERSEAS BK 25-Apr-14 98.6686 9.8504 1 25 98.6686 9.8504 INE562A16EY1 INDIAN BK 2-May-14 98.5005 9.5802 1 100 98.5005 9.5802 INE483A16IG8 CENTRAL BK OF INDIA 2-May-14 98.4928 9.6301 2 75 98.4928 9.6301 INE683A16CM4 THE SOUTH INDIAN BK 2-May-14 98.4094 10.3500 1 5 98.4094 10.3500 INE483A16FF6 CENTRAL BK OF INDIA 6-May-14 98.3724 9.9001 1 25 98.3724 9.9001 INE028A16904 BK OF BARODA 7-May-14 98.2871 10.0969 1 75 98.2871 10.0969 INE095A16LT7 INDUSIND BK 22-May-14 97.9282 9.9001 1 20 97.9282 9.9001 INE008A16QQ5 IDBI BK 23-May-14 97.8668 10.1999 1 5 97.8668 10.1999 INE428A16MN1 ALLAHABAD BK 28-May-14 97.7724 9.9000 1 25 97.7724 9.9000 INE476A16ML4 CANARA BK 30-May-14 97.7403 9.8123 1 50 97.7403 9.8123 INE028A16AC7 BK OF BARODA 2-Jun-14 97.6720 9.7750 1 50 97.6720 9.7750 INE683A16CR3 THE SOUTH INDIAN BK 3-Jun-14 97.6053 9.9501 2 50 97.6053 9.9501 INE476A16JZ0 CANARA BK 4-Jun-14 97.5391 10.1197 1 50 97.5391 10.1197 INE562A16FC4 INDIAN BK 4-Jun-14 97.6031 9.8500 1 25 97.6031 9.8500 INE166A16KB6 ING VYSYA BK 29-Sep-14 94.5678 10.0800 1 0.5 94.5678 10.0800 INE112A16EH0 CORPORATION BK 1-Dec-14 93.2793 9.7400 1 25 93.2793 9.7400 INE476A16LB7 CANARA BK 2-Dec-14 93.2464 9.7550 1 25 93.2464 9.7550 INE160A16JQ9 PUNJAB NATIONAL BK 22-Jan-15 91.9842 9.8475 1 25 91.9842 9.8475 INE476A16MI0 CANARA BK 24-Feb-15 91.2431 9.8400 1 15 91.2431 9.8400 INE141A16OY3 OBC 27-Feb-15 91.1105 9.9199 2 95 91.1105 9.9199 INE077A16AU6 DENA BK 2-Mar-15 91.1069 9.8421 2 50 91.1107 9.8374 INE166A16KW2 ING VYSYA BK 2-Mar-15 90.9914 9.9825 1 34 90.9914 9.9825 INE077A16AV4 DENA BK 3-Mar-15 91.0630 9.8681 3 130 91.0512 9.8825 INE141A16OQ9 OBC 3-Mar-15 91.0842 9.8425 1 25 91.0842 9.8425 INE084A16AQ0 BK OF INDIA 3-Mar-15 91.1936 9.7100 1 25 91.1936 9.7100 INE141A16OX5 OBC 4-Mar-15 91.0505 9.8562 7 339 91.0246 9.8875 INE476A16MD1 CANARA BK 4-Mar-15 91.0601 9.8446 3 300 91.0618 9.8425 INE141A16OW7 OBC 5-Mar-15 91.1037 9.7650 2 50 91.1037 9.7650 =============================================================================================== *: Crores CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com