Mar 6 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE084A16931 BK OF INDIA 7-Mar-14 99.9771 8.3652 1 400 99.9771 8.3652 INE166A16IW6 ING VYSYA BK 10-Mar-14 99.9113 8.1011 1 50 99.9113 8.1011 INE090A16YL8 ICICI BK 10-Mar-14 99.9302 8.4983 1 2 99.9302 8.4983 INE562A16DD7 INDIAN BK 12-Mar-14 99.8654 8.1992 1 25 99.8654 8.1992 INE112A16DT7 CORPORATION BK 13-Mar-14 99.8430 8.1993 1 25 99.8430 8.1993 INE084A16AA4 BK OF INDIA 13-Mar-14 99.8314 8.8061 1 15 99.8314 8.8061 INE008A16PG8 IDBI BK 14-Mar-14 99.8195 8.2502 1 25 99.8195 8.2502 INE565A16756 INDIAN OVERSEAS BK 14-Mar-14 99.8211 8.1769 1 0.1 99.8211 8.1769 INE238A16SB6 AXIS BK 19-Mar-14 99.7017 8.4004 1 85 99.7017 8.4004 INE705A16FZ0 VIJAYA BK 20-Mar-14 99.6788 8.4011 1 50 99.6788 8.4011 INE084A16998 BK OF INDIA 24-Mar-14 99.5924 8.2990 1 50 99.5924 8.2990 INE008A16PK0 IDBI BK 24-Mar-14 99.5875 8.3992 1 15 99.5875 8.3992 INE692A16CQ6 UNION BK OF INDIA 2-Apr-14 99.2431 10.3105 5 825 99.2402 10.3500 INE008A16TE5 IDBI BK 2-Apr-14 99.2408 10.3418 2 150 99.2438 10.3006 INE476A16LG6 CANARA BK 2-Apr-14 99.2973 9.5669 2 50.1 99.2402 10.3500 INE428A16LX2 ALLAHABAD BK 2-Apr-14 99.2657 10.0001 1 25 99.2657 10.0001 INE476A16LH4 CANARA BK 3-Apr-14 99.2308 10.1044 2 35 99.2772 9.4908 INE428A16MB6 ALLAHABAD BK 3-Apr-14 99.2312 10.0995 1 25 99.2312 10.0995 INE428A16MB6 ALLAHABAD BK 3-Apr-14 99.2657 10.0001 1 25 99.2657 10.0001 INE428A16ME0 ALLAHABAD BK 4-Apr-14 99.1844 10.3497 1 25 99.1844 10.3497 INE141A16NZ2 OBC 4-Apr-14 99.2345 9.7091 2 5 99.2345 9.7091 INE476A16JS5 CANARA BK 7-Apr-14 99.2372 9.0504 2 75 99.2372 9.0504 INE428A16LY0 ALLAHABAD BK 7-Apr-14 99.2331 9.0994 1 75 99.2331 9.0994 INE528G16UF4 YES BK 15-Apr-14 98.8999 10.1501 1 8.5 98.8999 10.1501 INE141A16OC9 OBC 28-Apr-14 98.5828 9.9003 1 25 98.5828 9.9003 INE528G16WY1 YES BK 28-Apr-14 98.5476 10.1498 1 5 98.5476 10.1498 INE528G16WW5 YES BK 30-Apr-14 98.4936 10.1499 1 31 98.4936 10.1499 INE434A16FD4 ANDHRA BK 2-May-14 98.4431 10.1275 7 200 98.4423 10.1326 INE434A16FP8 ANDHRA BK 5-May-14 98.4115 9.8195 4 550 98.4114 9.8200 INE652A16IX3 STATE BK OF PATIALA 5-May-14 98.3704 10.0776 7 450 98.3704 10.0776 INE562A16FA8 INDIAN BK 5-May-14 98.4496 9.5801 2 200 98.4496 9.5801 INE528G16UM0 YES BK 5-May-14 98.3446 10.2399 2 200 98.3446 10.2399 INE112A16FK1 CORPORATION BK 5-May-14 98.4261 9.7277 3 150 98.4261 9.7277 INE237A16YI1 KOTAK MAH BK 5-May-14 98.3907 9.9500 1 100 98.3907 9.9500 INE608A16FP7 PUNJAB AND SIND BK 5-May-14 98.4413 9.6322 1 100 98.4413 9.6322 INE476A16LF8 CANARA BK 5-May-14 98.4190 9.7722 1 50 98.4190 9.7722 INE483A16FF6 CENTRAL BK OF INDIA 6-May-14 98.3724 9.9001 1 50 98.3724 9.9001 INE434A16FI3 ANDHRA BK 26-May-14 97.8006 10.1339 5 400 97.8003 10.1352 INE434A16FJ1 ANDHRA BK 3-Jun-14 97.5888 10.1329 6 350 97.5895 10.1299 INE562A16FD2 INDIAN BK 3-Jun-14 97.6144 10.0228 8 305 97.6476 9.8799 INE428A16ML5 ALLAHABAD BK 3-Jun-14 97.5895 10.1299 2 250 97.5895 10.1299 INE652A16IW5 STATE BK OF PATIALA 4-Jun-14 97.6208 9.8841 3 150 97.6212 9.8824 INE562A16FC4 INDIAN BK 4-Jun-14 97.5748 10.0800 2 100 97.5748 10.0800 INE141A16LP7 OBC 4-Jun-14 97.5679 10.1094 2 55 97.5678 10.1098 INE428A16MS0 ALLAHABAD BK 4-Jun-14 97.5631 10.1298 1 50 97.5631 10.1298 INE683A16CW3 THE SOUTH INDIAN BK 4-Jun-14 97.6030 9.9599 1 25 97.6030 9.9599 INE090A16B11 ICICI BK 25-Jul-14 96.3434 9.8249 1 0.02 96.3434 9.8249 INE476A16LA9 CANARA BK 1-Dec-14 93.2343 9.8099 1 8 93.2343 9.8099 INE514E16962 EXIM 18-Dec-14 92.8619 9.8101 1 100 92.8619 9.8101 INE514E16970 EXIM 19-Dec-14 92.8388 9.8100 1 25 92.8388 9.8100 INE652A16IT1 STATE BK OF PATIALA 23-Jan-15 92.1098 9.6799 1 82 92.1098 9.6799 INE476A16LS1 CANARA BK 27-Jan-15 92.0113 9.6913 2 182 92.0113 9.6913 INE028A16862 BK OF BARODA 30-Jan-15 91.9439 9.6913 1 82 91.9439 9.6913 INE112A16EU3 CORPORATION BK 13-Feb-15 91.5843 9.7500 1 50 91.5843 9.7500 INE077A16AW2 DENA BK 19-Feb-15 91.3439 9.8825 2 90 91.3439 9.8825 INE077A16AX0 DENA BK 23-Feb-15 91.2536 9.8825 1 21 91.2536 9.8825 INE077A16AY8 DENA BK 26-Feb-15 91.1861 9.8824 1 20 91.1861 9.8824 INE008A16VI2 IDBI BK 2-Mar-15 91.1967 9.7600 1 100 91.1967 9.7600 INE705A16IZ4 VIJAYA BK 2-Mar-15 91.1639 9.8000 1 10 91.1639 9.8000 INE608A16FS1 PUNJAB AND SIND BK 2-Mar-15 91.1146 9.8599 1 4 91.1146 9.8599 INE008A16VG6 IDBI BK 3-Mar-15 91.0243 9.9425 1 100 91.0243 9.9425 INE667A16DG7 SYNDICATE BK 3-Mar-15 91.1724 9.7626 1 50 91.1724 9.7626 INE476A16MD1 CANARA BK 4-Mar-15 91.0842 9.8425 1 50 91.0842 9.8425 INE112A16FE4 CORPORATION BK 5-Mar-15 91.1860 9.6925 10 800 91.1860 9.6925 INE476A16MY7 CANARA BK 5-Mar-15 91.0463 9.8613 6 725 91.0618 9.8425 INE008A16UW5 IDBI BK 5-Mar-15 91.0315 9.8792 6 283 91.1094 9.7850 INE166A16KX0 ING VYSYA BK 5-Mar-15 90.9467 9.9819 8 263 90.9565 9.9700 INE141A16OW7 OBC 5-Mar-15 91.0402 9.8686 5 225 91.0597 9.8450 INE528G16WX3 YES BK 5-Mar-15 90.9317 10.0000 2 41.5 90.9317 10.0000 =============================================================================================== *: Crores CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com