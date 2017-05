Mar 7 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE028A16755 BK OF BARODA 10-Mar-14 99.9343 7.9988 1 150 99.9343 7.9988 INE691A16GV9 UCO BK 10-Mar-14 99.9333 8.1157 2 125 99.9343 7.9988 INE095A16HB3 INDUSIND BK 10-Mar-14 99.9343 7.9988 3 120 99.9343 7.9988 INE705A16FR7 VIJAYA BK 10-Mar-14 99.9314 8.3521 1 75 99.9314 8.3521 INE141A16KK0 OBC 10-Mar-14 99.9343 7.9988 1 25 99.9343 7.9988 INE434A16DO6 ANDHRA BK 10-Mar-14 99.9319 8.2911 3 23 99.9319 8.2911 INE649A16DF7 STATE BK OF HYDERABAD 11-Mar-14 99.9124 8.0005 1 25 99.9124 8.0005 INE095A16HF4 INDUSIND BK 12-Mar-14 99.8892 8.0974 2 95 99.8892 8.0974 INE160A16JC9 PUNJAB NATIONAL BK 12-Mar-14 99.8919 7.8998 2 50 99.8919 7.8998 INE652A16GE7 STATE BK OF PATIALA 13-Mar-14 99.8697 7.9354 2 100 99.8687 7.9979 INE084A16AA4 BK OF INDIA 13-Mar-14 99.8703 7.9003 1 100 99.8703 7.9003 INE651A16FR3 STATE BK OF MYSORE 13-Mar-14 99.8672 8.0917 2 80 99.8646 8.2480 INE008A16PF0 IDBI BK 13-Mar-14 99.8654 8.1992 1 25 99.8654 8.1992 INE528G16TT7 YES BK 13-Mar-14 99.8629 8.3517 1 25 99.8629 8.3517 INE112A16DT7 CORPORATION BK 13-Mar-14 99.8687 7.9979 1 10 99.8687 7.9979 INE691A16GY3 UCO BK 14-Mar-14 99.8430 8.1993 2 100 99.8430 8.1993 INE476A16JN6 CANARA BK 14-Mar-14 99.8439 8.1522 1 75 99.8439 8.1522 INE651A16EU0 STATE BK OF MYSORE 14-Mar-14 99.8439 8.1522 1 50 99.8439 8.1522 INE565A16756 INDIAN OVERSEAS BK 14-Mar-14 99.8468 8.0005 1 50 99.8468 8.0005 INE112A16DR1 CORPORATION BK 14-Mar-14 99.8468 8.0005 1 25 99.8468 8.0005 INE095A16HG2 INDUSIND BK 14-Mar-14 99.8415 8.2778 1 10 99.8415 8.2778 INE434A16DL2 ANDHRA BK 14-Mar-14 99.8449 8.0999 1 5 99.8449 8.0999 INE692A16CM5 UNION BK OF INDIA 18-Mar-14 99.7505 8.2996 1 100 99.7505 8.2996 INE705A16FZ0 VIJAYA BK 20-Mar-14 99.6929 8.6490 1 30 99.6929 8.6490 INE160A16JD7 PUNJAB NATIONAL BK 20-Mar-14 99.6929 8.6490 1 5 99.6929 8.6490 INE008A16PK0 IDBI BK 24-Mar-14 99.5987 8.6509 1 15 99.5987 8.6509 INE652A16GH0 STATE BK OF PATIALA 25-Mar-14 99.5806 8.5394 2 45 99.5752 8.6507 INE160A16JF2 PUNJAB NATIONAL BK 25-Mar-14 99.5822 8.5076 2 35 99.5752 8.6507 INE649A16DO9 STATE BK OF HYDERABAD 25-Mar-14 99.5826 8.4994 1 25 99.5826 8.4994 INE090A16YV7 ICICI BK 25-Mar-14 99.5878 8.3931 1 4.5 99.5878 8.3931 INE141A16NT5 OBC 26-Mar-14 99.5687 8.3214 1 200 99.5687 8.3214 INE238A16VG9 AXIS BK 26-Mar-14 99.6001 9.1593 1 5 99.6001 9.1593 INE705A16GJ2 VIJAYA BK 27-Mar-14 99.5423 8.3914 1 50 99.5423 8.3914 INE691A16HC7 UCO BK 27-Mar-14 99.5407 8.4209 1 18 99.5407 8.4209 INE028A16771 BK OF BARODA 2-Apr-14 99.3676 10.0998 1 25 99.3676 10.0998 INE077A16AQ4 DENA BK 2-Apr-14 99.3011 9.8805 1 20 99.3011 9.8805 INE077A16AQ4 DENA BK 2-Apr-14 99.3427 10.5001 1 5 99.3427 10.5001 INE141A16LB7 OBC 2-Apr-14 99.3285 9.4906 1 0.1 99.3285 9.4906 INE476A16LH4 CANARA BK 3-Apr-14 99.3028 9.4913 1 30 99.3028 9.4913 INE457A16DU4 BK OF MAHARASHTRA 3-Apr-14 99.3370 10.1504 1 25 99.3370 10.1504 INE008A16SO6 IDBI BK 4-Apr-14 99.3096 10.1499 1 50 99.3096 10.1499 INE008A16SO6 IDBI BK 4-Apr-14 99.2922 9.2925 1 20 99.2922 9.2925 INE028A16813 BK OF BARODA 15-Apr-14 99.0417 9.8101 1 30 99.0417 9.8101 INE528G16UF4 YES BK 15-Apr-14 98.9271 10.1501 1 22.5 98.9271 10.1501 INE434A16FH5 ANDHRA BK 17-Apr-14 98.9046 9.8597 1 100 98.9046 9.8597 INE434A16FD4 ANDHRA BK 2-May-14 98.4696 10.1300 1 10 98.4696 10.1300 INE476A16LF8 CANARA BK 5-May-14 98.4449 9.7725 3 75 98.4453 9.7700 INE434A16FN3 ANDHRA BK 6-May-14 98.3696 10.0824 9 725 98.3589 10.1499 INE077A16AZ5 DENA BK 6-May-14 98.4154 9.7950 4 650 98.4241 9.7402 INE651A16FX1 STATE BK OF MYSORE 6-May-14 98.3708 10.0751 3 400 98.3708 10.0751 INE112A16FI5 CORPORATION BK 6-May-14 98.4178 9.7798 5 225 98.4178 9.7798 INE428A16MV4 ALLAHABAD BK 6-May-14 98.3625 10.1273 2 200 98.3625 10.1273 INE237A16YJ9 KOTAK MAH BK 6-May-14 98.3827 10.0003 1 200 98.3827 10.0003 INE141A16OD7 OBC 6-May-14 98.3863 9.9777 3 200 98.3863 9.9777 INE652A16IY1 STATE BK OF PATIALA 6-May-14 98.3911 9.9475 2 200 98.3911 9.9475 INE562A16EZ8 INDIAN BK 6-May-14 98.4496 9.5801 1 100 98.4496 9.5801 INE168A16JD0 THE JAMMU AND KASHMIR BK 6-May-14 98.3863 9.9777 2 75 98.3863 9.9777 INE028A16904 BK OF BARODA 7-May-14 98.3934 9.7702 3 275 98.3934 9.7702 INE476A16MJ8 CANARA BK 8-May-14 98.3741 9.7300 2 500 98.3741 9.7300 INE652A16IZ8 STATE BK OF PATIALA 9-May-14 98.3120 9.9476 4 625 98.3120 9.9476 INE428A16MU6 ALLAHABAD BK 15-May-14 98.1211 10.1294 2 250 98.1210 10.1300 INE652A16JA9 STATE BK OF PATIALA 15-May-14 98.1542 9.9476 2 150 98.1542 9.9476 INE428A16MT8 ALLAHABAD BK 16-May-14 98.0947 10.1277 1 250 98.0947 10.1277 INE008A16QQ5 IDBI BK 23-May-14 97.9725 9.8098 1 25 97.9725 9.8098 INE683A16CV5 THE SOUTH INDIAN BK 30-May-14 97.7592 9.9600 2 25 97.7592 9.9600 INE077A16AS0 DENA BK 2-Jun-14 97.7334 9.7298 2 250 97.7334 9.7298 INE141A16LO0 OBC 2-Jun-14 97.7038 9.8599 1 100 97.7038 9.8599 INE562A16FD2 INDIAN BK 3-Jun-14 97.6282 10.0766 2 110 97.6763 9.8674 INE036D16FN0 THE KARUR VYSYA BK 3-Jun-14 97.6176 10.1227 1 15 97.6176 10.1227 INE476A16JZ0 CANARA BK 4-Jun-14 97.6720 9.7750 2 50 97.6894 9.7002 INE652A16IW5 STATE BK OF PATIALA 4-Jun-14 97.6894 9.7002 1 25 97.6894 9.7002 INE562A16FC4 INDIAN BK 4-Jun-14 97.6662 9.8000 1 25 97.6662 9.8000 INE428A16MW2 ALLAHABAD BK 5-Jun-14 97.6042 9.9548 2 500 97.6042 9.9548 INE141A16LQ5 OBC 5-Jun-14 97.5983 9.9799 3 300 97.5983 9.9799 INE691A16HL8 UCO BK 5-Jun-14 97.6218 9.8799 1 100 97.6218 9.8799 INE562A16DQ9 INDIAN BK 5-Jun-14 97.5983 9.9799 1 100 97.5983 9.9799 INE483A16II4 CENTRAL BK OF INDIA 5-Jun-14 97.5983 9.9799 1 50 97.5983 9.9799 INE095A16MM0 INDUSIND BK 5-Jun-14 97.5877 10.0251 1 35 97.5877 10.0251 INE141A16PA0 OBC 6-Jun-14 97.5414 10.1100 2 350 97.5414 10.1100 INE237A16YK7 KOTAK MAH BK 6-Jun-14 97.5794 9.9498 2 150 97.5794 9.9498 INE141A16LY9 OBC 13-Jun-14 97.5301 9.7299 2 250 97.5301 9.7299 INE141A16MK6 OBC 12-Sep-14 95.1987 9.7400 1 25 95.1987 9.7400 INE141A16MR1 OBC 22-Sep-14 94.9354 9.7849 1 0.5 94.9354 9.7849 INE705A16IZ4 VIJAYA BK 2-Mar-15 91.2518 9.7200 2 50 91.2518 9.7200 INE168A16IY8 THE JAMMU AND KASHMIR BK 2-Mar-15 91.1913 9.7937 1 19 91.1913 9.7937 INE141A16OQ9 OBC 3-Mar-15 91.2150 9.7378 5 190 91.2050 9.7500 INE608A16FW3 PUNJAB AND SIND BK 3-Mar-15 91.0079 9.9901 1 100 91.0079 9.9901 INE565A16947 INDIAN OVERSEAS BK 3-Mar-15 91.1947 9.7625 1 50 91.1947 9.7625 INE084A16AQ0 BK OF INDIA 3-Mar-15 91.1700 9.7925 2 30 91.1700 9.7925 INE476A16MC3 CANARA BK 3-Mar-15 91.1125 9.8625 1 25 91.1125 9.8625 INE141A16OW7 OBC 5-Mar-15 90.9750 9.9750 4 375 90.9750 9.9750 INE112A16FE4 CORPORATION BK 5-Mar-15 91.2433 9.6500 2 200 91.2433 9.6500 INE476A16MY7 CANARA BK 5-Mar-15 91.0756 9.8529 3 175 91.0862 9.8400 INE028A16995 BK OF BARODA 5-Mar-15 91.1667 9.7426 2 40 91.1667 9.7426 INE008A16UW5 IDBI BK 5-Mar-15 91.0017 9.9425 1 25 91.0017 9.9425 INE166A16KX0 ING VYSYA BK 5-Mar-15 90.9709 9.9799 1 11 90.9709 9.9799 INE084A16AP2 BK OF INDIA 6-Mar-15 91.1381 INE608A16FX1 PUNJAB AND SIND BK 6-Mar-15 90.9400 9.9900 1 150 90.9400 9.9900 INE166A16KY8 ING VYSYA BK 6-Mar-15 90.9462 9.9825 2 110 90.9462 9.9825 INE028A16995 BK OF BARODA 6-Mar-15 91.1667 9.7158 2 60 91.1667 9.7158 INE434A16FO1 ANDHRA BK 6-Mar-15 91.1798 9.7000 2 50 91.1798 9.7000 INE141A16PB8 OBC 6-Mar-15 91.1446 9.7425 2 25 91.1446 9.7425 =============================================================================================== *: Crores