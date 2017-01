Mar 10 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE008A16SX7 IDBI BK 11-Mar-14 99.9764 8.6160 1 50 99.9764 8.6160 INE649A16DF7 STATE BK OF HYDERABAD 11-Mar-14 99.9767 8.5065 1 25 99.9767 8.5065 INE562A16DD7 INDIAN BK 12-Mar-14 99.9537 8.4537 2 105 99.9537 8.4537 INE095A16HF4 INDUSIND BK 12-Mar-14 99.9515 8.8522 2 55 99.9513 8.8921 INE090A16YO2 ICICI BK 13-Mar-14 99.9321 8.2652 4 275 99.9322 8.2546 INE528G16TT7 YES BK 13-Mar-14 99.9302 8.4983 1 40 99.9302 8.4983 INE654A16EC2 STATE BK OF TRAVANCORE 13-Mar-14 99.9261 8.9978 1 35 99.9261 8.9978 INE651A16FR3 STATE BK OF MYSORE 13-Mar-14 99.9322 8.2546 1 30 99.9322 8.2546 INE238A16SD2 AXIS BK 13-Mar-14 99.9269 8.9003 1 25 99.9269 8.9003 INE008A16PF0 IDBI BK 13-Mar-14 99.9327 8.1937 1 25 99.9327 8.1937 INE084A16AA4 BK OF INDIA 13-Mar-14 99.9285 8.7054 1 25 99.9285 8.7054 INE112A16DT7 CORPORATION BK 13-Mar-14 99.9311 8.3886 1 25 99.9311 8.3886 INE649A16DH3 STATE BK OF HYDERABAD 13-Mar-14 99.9297 8.5592 1 2.5 99.9297 8.5592 INE705A16FU1 VIJAYA BK 14-Mar-14 99.9042 8.7501 3 200 99.9042 8.7501 INE691A16GY3 UCO BK 14-Mar-14 99.9064 8.5520 3 150 99.9097 8.2473 INE090A16YP9 ICICI BK 14-Mar-14 99.9097 8.2473 1 125 99.9097 8.2473 INE008A16PG8 IDBI BK 14-Mar-14 99.9086 8.3479 2 125 99.9097 8.2473 INE238A16RZ7 AXIS BK 14-Mar-14 99.9059 8.5948 2 50 99.9034 8.8233 INE651A16EU0 STATE BK OF MYSORE 14-Mar-14 99.9088 8.3296 1 25 99.9088 8.3296 INE528G16TU5 YES BK 14-Mar-14 99.9075 8.4484 1 15 99.9075 8.4484 INE428A16JG1 ALLAHABAD BK 17-Mar-14 99.8377 8.4765 1 0.25 99.8377 8.4765 INE692A16CM5 UNION BK OF INDIA 18-Mar-14 99.8140 8.5021 1 100 99.8140 8.5021 INE434A16DS7 ANDHRA BK 18-Mar-14 99.8140 8.5021 1 25 99.8140 8.5021 INE652A16GG2 STATE BK OF PATIALA 18-Mar-14 99.8187 8.2868 1 3.85 99.8187 8.2868 INE483A16EU8 CENTRAL BK OF INDIA 18-Mar-14 99.8148 8.4654 1 3.26 99.8148 8.4654 INE238A16SB6 AXIS BK 19-Mar-14 99.7933 8.4002 1 50 99.7933 8.4002 INE614B16578 THE KARNATAKA BK 19-Mar-14 99.7869 8.6608 1 24.95 99.7869 8.6608 INE160A16JD7 PUNJAB NATIONAL BK 20-Mar-14 99.7540 9.0011 1 100 99.7540 9.0011 INE705A16FZ0 VIJAYA BK 20-Mar-14 99.7554 8.9498 1 25 99.7554 8.9498 INE654A16ED0 STATE BK OF TRAVANCORE 21-Mar-14 99.7310 8.9500 2 100 99.7310 8.9500 INE476A16JO4 CANARA BK 24-Mar-14 99.6911 8.6998 1 125 99.6911 8.6998 INE705A16GD5 VIJAYA BK 24-Mar-14 99.6369 9.5010 1 50 99.6369 9.5010 INE476A16JO4 CANARA BK 24-Mar-14 99.6747 8.5087 1 50 99.6747 8.5087 INE683A16AZ0 THE SOUTH INDIAN BK 24-Mar-14 99.6743 8.5192 1 34 99.6743 8.5192 INE705A16GD5 VIJAYA BK 24-Mar-14 99.6840 8.9004 1 25 99.6840 8.9004 INE649A16DO9 STATE BK OF HYDERABAD 25-Mar-14 99.6519 8.5000 1 25 99.6519 8.5000 INE652A16GJ6 STATE BK OF PATIALA 26-Mar-14 99.6372 8.3065 1 100 99.6372 8.3065 INE095A16HQ1 INDUSIND BK 26-Mar-14 99.6279 8.5202 1 25 99.6279 8.5202 INE434A16DN8 ANDHRA BK 26-Mar-14 99.5853 9.4997 1 25 99.5853 9.4997 INE705A16GJ2 VIJAYA BK 27-Mar-14 99.6047 8.5210 1 60 99.6047 8.5210 INE691A16HC7 UCO BK 27-Mar-14 99.5941 8.7504 1 50 99.5941 8.7504 INE237A16TZ5 KOTAK MAH BK 28-Mar-14 99.5872 8.8998 1 25 99.5872 8.8998 INE528G16UD9 YES BK 28-Mar-14 99.5872 8.8998 1 25 99.5872 8.8998 INE077A16AQ4 DENA BK 2-Apr-14 99.3427 10.5001 1 131.75 99.3427 10.5001 INE476A16LG6 CANARA BK 2-Apr-14 99.3427 10.5001 1 50 99.3427 10.5001 INE028A16771 BK OF BARODA 2-Apr-14 99.4081 9.4491 1 35 99.4081 9.4491 INE237A16YC4 KOTAK MAH BK 2-Apr-14 99.3711 10.5001 1 25 99.3711 10.5001 INE476A16LG6 CANARA BK 2-Apr-14 99.3771 10.3993 1 25 99.3771 10.3993 INE428A16MB6 ALLAHABAD BK 3-Apr-14 99.3143 10.5004 3 125 99.3143 10.5004 INE476A16LH4 CANARA BK 3-Apr-14 99.3143 10.5004 1 121.75 99.3143 10.5004 INE008A16TL0 IDBI BK 3-Apr-14 99.3176 10.4495 2 75 99.3176 10.4495 INE141A16NV1 OBC 3-Apr-14 99.3489 10.4004 1 25 99.3489 10.4004 INE428A16MB6 ALLAHABAD BK 3-Apr-14 99.3427 10.5001 1 25 99.3427 10.5001 INE691A16HI4 UCO BK 3-Apr-14 99.3489 10.4004 1 25 99.3489 10.4004 INE457A16DU4 BK OF MAHARASHTRA 3-Apr-14 99.3143 10.5004 1 25 99.3143 10.5004 INE141A16NZ2 OBC 4-Apr-14 99.2887 10.4598 4 241 99.2927 10.4001 INE483A16HT3 CENTRAL BK OF INDIA 4-Apr-14 99.2792 10.6001 2 125 99.2792 10.6001 INE428A16ME0 ALLAHABAD BK 4-Apr-14 99.3981 9.2091 2 55 99.3273 10.2999 INE141A16NZ2 OBC 4-Apr-14 99.3175 10.4503 2 50 99.3208 10.4001 INE008A16SO6 IDBI BK 4-Apr-14 99.3273 10.2999 1 40 99.3273 10.2999 INE476A16LT9 CANARA BK 4-Apr-14 99.3844 9.0434 1 40 99.3844 9.0434 INE692A16CL7 UNION BK OF INDIA 7-Apr-14 99.2198 10.2504 1 50 99.2198 10.2504 INE090A16ZF7 ICICI BK 7-Apr-14 99.2198 10.2504 1 20 99.2198 10.2504 INE651A16FW3 STATE BK OF MYSORE 25-Apr-14 98.8038 9.8200 1 25 98.8038 9.8200 INE667A16DF9 SYNDICATE BK 2-May-14 98.5970 9.7997 2 100 98.5970 9.7997 INE238A16VT2 AXIS BK 2-May-14 98.5773 9.9392 2 100 98.5773 9.9392 INE562A16EY1 INDIAN BK 2-May-14 98.6040 9.7501 1 25 98.6040 9.7501 INE028A16870 BK OF BARODA 2-May-14 98.6369 9.7001 1 10 98.6369 9.7001 INE428A16MV4 ALLAHABAD BK 6-May-14 98.4700 10.1273 2 200 98.4700 10.1273 INE141A16OD7 OBC 6-May-14 98.4923 9.9774 2 100 98.4923 9.9774 INE483A16FF6 CENTRAL BK OF INDIA 6-May-14 98.4788 9.8915 1 50 98.4788 9.8915 INE028A16904 BK OF BARODA 7-May-14 98.4793 9.7180 4 325 98.4793 9.7177 INE476A16MJ8 CANARA BK 8-May-14 98.4442 9.7772 3 150 98.4441 9.7776 INE141A16PE2 OBC 9-May-14 98.3859 9.9802 1 200 98.3859 9.9802 INE112A16FN5 CORPORATION BK 9-May-14 98.4224 9.7507 7 150 98.4182 9.7773 INE036D16FO8 THE KARUR VYSYA BK 9-May-14 98.3629 10.1248 3 150 98.3637 10.1197 INE562A16FE0 INDIAN BK 9-May-14 98.3898 9.9555 5 110 98.3875 9.9701 INE008A16UQ7 IDBI BK 9-May-14 98.4329 9.6850 1 100 98.4329 9.6850 INE168A16JC2 THE JAMMU AND KASHMIR BK 9-May-14 98.3863 9.9777 2 75 98.3863 9.9777 INE077A16BA6 DENA BK 9-May-14 98.3859 9.9802 1 50 98.3859 9.9802 INE476A16MW1 CANARA BK 9-May-14 98.4194 9.7697 2 50 98.4194 9.7697 INE434A16FQ6 ANDHRA BK 9-May-14 98.4134 9.8074 2 25 98.4134 9.8074 INE008A16UT1 IDBI BK 27-May-14 97.9420 9.8327 1 150 97.9420 9.8327 INE428A16MM3 ALLAHABAD BK 30-May-14 97.8593 9.8574 2 300 97.8593 9.8574 INE476A16ML4 CANARA BK 30-May-14 97.8970 9.6801 1 75 97.8970 9.6801 INE028A16AC7 BK OF BARODA 2-Jun-14 97.8103 9.7278 2 125 97.8098 9.7300 INE434A16FJ1 ANDHRA BK 3-Jun-14 97.7289 9.9791 4 130 97.7298 9.9750 INE562A16FD2 INDIAN BK 3-Jun-14 97.8274 9.6501 1 50 97.8274 9.6501 INE036D16FN0 THE KARUR VYSYA BK 3-Jun-14 97.6975 10.1202 2 45 97.6975 10.1202 INE238A16WN3 AXIS BK 3-Jun-14 97.7643 9.8199 3 0.8 97.7643 9.8199 INE112A16DU5 CORPORATION BK 5-Jun-14 97.7334 9.7298 1 50 97.7334 9.7298 INE476A16MS9 CANARA BK 6-Jun-14 97.7073 9.7326 2 500 97.7073 9.7326 INE562A16FF7 INDIAN BK 9-Jun-14 97.5960 9.8799 1 200 97.5960 9.8799 INE528G16UW9 YES BK 10-Jun-14 97.5671 9.8930 3 250 97.5678 9.8900 INE141A16MD1 OBC 17-Jun-14 97.4327 9.7147 1 0.2 97.4327 9.7147 INE090A16B11 ICICI BK 25-Jul-14 96.4749 9.7349 1 0.05 96.4749 9.7349 INE008A16QO0 IDBI BK 4-Aug-14 96.1490 9.9450 1 40 96.1490 9.9450 INE238A16SY8 AXIS BK 21-Aug-14 95.8031 9.7499 1 0.05 95.8031 9.7499 INE028A16AI4 BK OF BARODA 3-Sep-14 95.5042 9.7074 3 300 95.5042 9.7074 INE652A16HM8 STATE BK OF PATIALA 4-Sep-14 95.5166 9.6250 1 4.35 95.5166 9.6250 INE141A16PH5 OBC 5-Sep-14 95.4110 9.8075 1 100 95.4110 9.8075 INE112A16EC1 CORPORATION BK 5-Sep-14 95.5277 9.6001 1 5 95.5277 9.6001 INE652A16HP1 STATE BK OF PATIALA 8-Sep-14 95.3320 9.8200 1 5 95.3320 9.8200 INE648A16GG0 SBBJ 9-Sep-14 95.4079 9.5999 1 5 95.4079 9.5999 INE008A16SS7 IDBI BK 10-Sep-14 95.2260 9.9449 2 260 95.2260 9.9449 INE476A16MV3 CANARA BK 10-Sep-14 95.2992 9.7849 1 25 95.2992 9.7849 INE648A16GK2 SBBJ 26-Sep-14 95.0026 9.6000 1 25 95.0026 9.6000 INE562A16EL8 INDIAN BK 9-Dec-14 93.2322 9.6699 1 10 93.2322 9.6699 INE705A16JF4 VIJAYA BK 30-Jan-15 91.8196 9.9750 1 50 91.8196 9.9750 INE705A16IR1 VIJAYA BK 13-Feb-15 91.4904 9.9850 1 50 91.4904 9.9850 INE705A16JG2 VIJAYA BK 18-Feb-15 91.3780 9.9825 1 40 91.3780 9.9825 INE090A16L92 ICICI BK 20-Feb-15 91.5649 9.6900 2 74 91.5649 9.6900 INE141A16OL0 OBC 20-Feb-15 91.7385 9.5000 1 1.1 91.7385 9.5000 INE705A16IW1 VIJAYA BK 23-Feb-15 91.2640 9.9825 1 20 91.2640 9.9825 INE028A16AD5 BK OF BARODA 24-Feb-15 91.5785 9.5900 1 25 91.5785 9.5900 INE705A16IY7 VIJAYA BK 25-Feb-15 91.4538 9.6899 1 14 91.4538 9.6899 INE705A16JB3 VIJAYA BK 27-Feb-15 91.1709 9.9850 1 25 91.1709 9.9850 INE160A16JT3 PUNJAB NATIONAL BK 2-Mar-15 91.2934 9.7506 11 525 91.3164 9.7224 INE028A16961 BK OF BARODA 2-Mar-15 91.3000 9.7426 1 25 91.3000 9.7426 INE036D16FM2 THE KARUR VYSYA BK 2-Mar-15 91.2125 9.8500 1 6 91.2125 9.8500 INE090A16M75 ICICI BK 2-Mar-15 91.3511 9.6799 1 2.5 91.3511 9.6799 INE705A16JC1 VIJAYA BK 3-Mar-15 91.0801 9.9850 1 100 91.0801 9.9850 INE141A16OQ9 OBC 3-Mar-15 91.2717 9.7500 2 27 91.2717 9.7500 INE705A16JI8 VIJAYA BK 5-Mar-15 91.1022 9.9025 2 275 91.1022 9.9025 INE008A16UW5 IDBI BK 5-Mar-15 91.1142 9.8878 2 83 91.0674 9.9450 INE112A16FE4 CORPORATION BK 5-Mar-15 91.2765 9.6900 3 61 91.2765 9.6900 INE166A16KX0 ING VYSYA BK 5-Mar-15 91.1800 9.8075 1 15 91.1800 9.8075 INE095A16MI8 INDUSIND BK 5-Mar-15 91.1882 9.7975 1 8 91.1882 9.7975 INE705A16JH0 VIJAYA BK 6-Mar-15 91.0153 9.9810 5 133 91.0120 9.9850 INE084A16AP2 BK OF INDIA 6-Mar-15 91.2214 9.7300 1 50 91.2214 9.7300 INE141A16PB8 OBC 6-Mar-15 91.2050 9.7500 1 25 91.2050 9.7500 INE036D16FR1 THE KARUR VYSYA BK 6-Mar-15 91.0633 9.9225 1 25 91.0633 9.9225 INE476A16ME9 CANARA BK 9-Mar-15 91.2481 9.6177 11 1300 91.2690 9.5925 INE008A16VJ0 IDBI BK 9-Mar-15 90.9778 9.9442 12 682 90.9771 9.9450 INE112A16FF1 CORPORATION BK 9-Mar-15 91.1625 9.7208 14 530 91.1446 9.7425 INE141A16PD4 OBC 9-Mar-15 91.0552 9.8505 14 505 91.0246 9.8875 INE705A16JE7 VIJAYA BK 9-Mar-15 90.9558 9.9708 11 484 90.9544 9.9725 INE483A16IJ2 CENTRAL BK OF INDIA 9-Mar-15 91.0495 9.8574 10 331 91.0639 9.8400 INE608A16FY9 PUNJAB AND SIND BK 9-Mar-15 91.1028 9.7930 3 300 91.1032 9.7925 INE036D16FQ3 THE KARUR VYSYA BK 9-Mar-15 90.9958 INE166A16KZ5 ING VYSYA BK 9-Mar-15 91.0415 9.8671 7 150 91.0887 9.8100 INE095A16MJ6 INDUSIND BK 9-Mar-15 91.0868 9.8123 4 81 91.0970 9.7999 INE168A16JA6 THE JAMMU AND KASHMIR BK 9-Mar-15 91.0618 9.8425 1 25 91.0618 9.8425 INE528G16XA9 YES BK 9-Mar-15 91.1135 9.7800 1 25 91.1135 9.7800 INE528G16WZ8 YES BK 10-Mar-15 91.0747 9.8000 1 125 91.0747 9.8000 INE705A16JD9 VIJAYA BK 10-Mar-15 90.9320 9.9723 2 75 90.9339 9.9700 =============================================================================================== *: Crores