Mar 11 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE095A16HF4 INDUSIND BK 12-Mar-14 99.9781 7.9953 1 150 99.9781 7.9953 INE562A16DD7 INDIAN BK 12-Mar-14 99.9781 7.9953 1 25 99.9781 7.9953 INE654A16EC2 STATE BK OF TRAVANCORE 13-Mar-14 99.9556 8.1066 2 100 99.9556 8.1066 INE649A16DH3 STATE BK OF HYDERABAD 13-Mar-14 99.9559 8.0518 1 25 99.9559 8.0518 INE705A16FU1 VIJAYA BK 14-Mar-14 99.9331 8.1449 2 175 99.9331 8.1449 INE476A16JN6 CANARA BK 14-Mar-14 99.9331 8.1449 3 160 99.9331 8.1449 INE565A16756 INDIAN OVERSEAS BK 14-Mar-14 99.9334 8.1059 2 125 99.9331 8.1449 INE090A16YP9 ICICI BK 14-Mar-14 99.9318 8.3033 1 125 99.9318 8.3033 INE651A16EU0 STATE BK OF MYSORE 14-Mar-14 99.9331 8.1449 1 50 99.9331 8.1449 INE691A16GY3 UCO BK 14-Mar-14 99.9331 8.1449 1 50 99.9331 8.1449 INE008A16PG8 IDBI BK 14-Mar-14 99.9320 8.2729 2 50 99.9331 8.1449 INE434A16DL2 ANDHRA BK 14-Mar-14 99.9332 8.1383 2 28.9 99.9331 8.1449 INE476A16JN6 CANARA BK 14-Mar-14 99.9559 8.0518 1 25 99.9559 8.0518 INE036D16DH7 THE KARUR VYSYA BK 14-Mar-14 99.9310 8.4008 1 25 99.9310 8.4008 INE691A16GZ0 UCO BK 18-Mar-14 99.8373 8.5000 1 5 99.8373 8.5000 INE614B16578 THE KARNATAKA BK 19-Mar-14 99.8099 8.6898 1 10.25 99.8099 8.6898 INE705A16FZ0 VIJAYA BK 20-Mar-14 99.7817 8.8711 3 142 99.7798 8.9500 INE160A16JD7 PUNJAB NATIONAL BK 20-Mar-14 99.7835 8.7977 2 85 99.7798 8.9500 INE008A16PC7 IDBI BK 20-Mar-14 99.7798 8.9500 1 50 99.7798 8.9500 INE008A16PQ7 IDBI BK 21-Mar-14 99.7677 8.4987 1 25 99.7677 8.4987 INE090A16YT1 ICICI BK 21-Mar-14 99.7677 8.5000 1 5 99.7677 8.5000 INE705A16GD5 VIJAYA BK 24-Mar-14 99.7017 8.4004 1 5 99.7017 8.4004 INE476A16JO4 CANARA BK 24-Mar-14 99.7042 8.3298 1 3 99.7042 8.3298 INE160A16JF2 PUNJAB NATIONAL BK 25-Mar-14 99.6693 8.6508 4 180 99.6579 8.9497 INE238A16VG9 AXIS BK 26-Mar-14 99.6356 8.8995 1 120 99.6356 8.8995 INE141A16NT5 OBC 26-Mar-14 99.6376 8.8505 1 100 99.6376 8.8505 INE683A16BB9 THE SOUTH INDIAN BK 28-Mar-14 99.6057 8.4994 1 25 99.6057 8.4994 INE476A16LG6 CANARA BK 2-Apr-14 99.3711 10.5000 1 125 99.3711 10.5000 INE077A16AQ4 DENA BK 2-Apr-14 99.3711 10.5001 2 45 99.3711 10.5001 INE428A16LX2 ALLAHABAD BK 2-Apr-14 99.3938 10.6006 1 25 99.3938 10.6006 INE028A16771 BK OF BARODA 2-Apr-14 99.3938 10.6006 1 25 99.3938 10.6006 INE476A16LH4 CANARA BK 3-Apr-14 99.3427 10.5001 1 175 99.3427 10.5001 INE457A16DU4 BK OF MAHARASHTRA 3-Apr-14 99.3427 10.5001 1 87 99.3427 10.5001 INE428A16MB6 ALLAHABAD BK 3-Apr-14 99.3652 10.5992 1 25 99.3652 10.5992 INE457A16DU4 BK OF MAHARASHTRA 3-Apr-14 99.3652 10.5992 1 25 99.3652 10.5992 INE141A16NZ2 OBC 4-Apr-14 99.3143 10.5004 1 255 99.3143 10.5004 INE483A16HT3 CENTRAL BK OF INDIA 4-Apr-14 99.3111 10.5497 1 75 99.3111 10.5497 INE428A16ME0 ALLAHABAD BK 4-Apr-14 99.4330 9.0494 1 50 99.4330 9.0494 INE652A16IV7 STATE BK OF PATIALA 4-Apr-14 99.4116 9.0015 1 10.4 99.4116 9.0015 INE141A16NX7 OBC 15-Apr-14 99.0821 9.6611 1 25 99.0821 9.6611 INE483A16HR7 CENTRAL BK OF INDIA 16-Apr-14 99.0926 9.5495 1 5 99.0926 9.5495 INE095A16LG4 INDUSIND BK 17-Apr-14 99.0572 9.6499 1 5 99.0572 9.6499 INE476A16MR1 CANARA BK 21-Apr-14 98.9222 9.6996 1 25 98.9222 9.6996 INE483A16HU1 CENTRAL BK OF INDIA 22-Apr-14 98.8930 9.7280 1 25 98.8930 9.7280 INE428A16MJ9 ALLAHABAD BK 2-May-14 98.6369 9.7001 1 75 98.6369 9.7001 INE077A16AZ5 DENA BK 6-May-14 98.5375 9.8497 1 5 98.5375 9.8497 INE476A16MJ8 CANARA BK 8-May-14 98.4851 9.8499 1 10 98.4851 9.8499 INE112A16FN5 CORPORATION BK 9-May-14 98.4441 9.7776 4 400 98.4441 9.7776 INE168A16JC2 THE JAMMU AND KASHMIR BK 9-May-14 98.4128 9.9775 4 300 98.4128 9.9775 INE237A16UO7 KOTAK MAH BK 9-May-14 98.4406 9.8000 1 250 98.4406 9.8000 INE036D16FO8 THE KARUR VYSYA BK 9-May-14 98.4135 9.9733 3 225 98.4206 9.9277 INE651A16FY9 STATE BK OF MYSORE 9-May-14 98.4346 9.8380 4 175 98.4347 9.8376 INE008A16UQ7 IDBI BK 9-May-14 98.4586 9.6851 1 100 98.4586 9.6851 INE562A16FE0 INDIAN BK 9-May-14 98.4441 9.7776 1 100 98.4441 9.7776 INE077A16BA6 DENA BK 9-May-14 98.4124 9.9800 1 75 98.4124 9.9800 INE683A16CX1 THE SOUTH INDIAN BK 9-May-14 98.4128 9.9775 1 75 98.4128 9.9775 INE168A16JE8 THE JAMMU AND KASHMIR BK12-May-14 98.3334 9.9777 2 200 98.3334 9.9777 INE168A16JB4 THE JAMMU AND KASHMIR BK26-May-14 97.9640 9.9812 3 300 97.9648 9.9774 INE008A16PX3 IDBI BK 3-Jun-14 97.7834 9.8500 1 200 97.7834 9.8500 INE036D16FN0 THE KARUR VYSYA BK 3-Jun-14 97.7213 10.1324 1 75 97.7213 10.1324 INE683A16CR3 THE SOUTH INDIAN BK 3-Jun-14 97.7722 9.9011 2 63 97.7735 9.8950 INE434A16FJ1 ANDHRA BK 3-Jun-14 97.8549 9.6401 1 25 97.8549 9.6401 INE428A16MS0 ALLAHABAD BK 4-Jun-14 97.7554 9.8599 2 150 97.7554 9.8599 INE691A16HL8 UCO BK 5-Jun-14 97.7943 9.6852 1 100 97.7943 9.6852 INE483A16II4 CENTRAL BK OF INDIA 5-Jun-14 97.7521 9.7599 1 25 97.7521 9.7599 INE428A16MK7 ALLAHABAD BK 9-Jun-14 97.6538 9.7437 2 200 97.6506 9.7574 INE651A16GA7 STATE BK OF MYSORE 9-Jun-14 97.6312 9.8399 6 100 97.6312 9.8399 INE434A16FR4 ANDHRA BK 9-Jun-14 97.6218 9.8799 1 25 97.6218 9.8799 INE528G16UW9 YES BK 10-Jun-14 97.5941 9.8878 3 250 97.5936 9.8900 INE028A16AJ2 BK OF BARODA 10-Jun-14 97.6500 9.6527 1 175 97.6500 9.6527 INE095A16ML2 INDUSIND BK 10-Jun-14 97.5608 10.0282 2 75 97.5604 10.0299 INE237A16YL5 KOTAK MAH BK 11-Jun-14 97.5534 9.9501 1 100 97.5534 9.9501 INE695A16HS4 UNITED BK OF INDIA 16-Jun-14 97.1013 11.3500 2 100 97.1882 11.0000 INE562A16DU1 INDIAN BK 4-Sep-14 95.5758 9.5999 1 10 95.5758 9.5999 INE141A16PH5 OBC 5-Sep-14 95.5010 9.6601 2 300 95.5010 9.6601 INE084A16AU2 BK OF INDIA 5-Sep-14 95.4799 9.7075 2 100 95.4799 9.7075 INE476A16LB7 CANARA BK 2-Dec-14 93.4779 9.6100 1 25 93.4779 9.6100 INE562A16EL8 INDIAN BK 9-Dec-14 93.3496 9.5600 1 200 93.3496 9.5600 INE112A16EL2 CORPORATION BK 9-Dec-14 93.2682 9.6500 1 50 93.2682 9.6500 INE095A16MF4 INDUSIND BK 25-Feb-15 91.4619 9.7075 1 5 91.4619 9.7075 INE160A16JT3 PUNJAB NATIONAL BK 2-Mar-15 91.3866 9.6635 8 460 91.3610 9.6949 INE705A16IZ4 VIJAYA BK 2-Mar-15 91.1964 9.8975 1 6 91.1964 9.8975 INE705A16JC1 VIJAYA BK 3-Mar-15 91.4200 9.6225 1 50 91.4200 9.6225 INE705A16JC1 VIJAYA BK 3-Mar-15 91.1698 9.9025 1 8 91.1698 9.9025 INE141A16OQ9 OBC 3-Mar-15 91.3266 9.7099 2 4 91.3266 9.7099 INE608A16FZ6 PUNJAB AND SIND BK 5-Mar-15 91.2146 9.7925 1 200 91.2146 9.7925 INE077A16BJ7 DENA BK 5-Mar-15 91.2720 9.7224 1 115 91.2720 9.7224 INE112A16FE4 CORPORATION BK 5-Mar-15 91.3478 9.6300 2 103 91.3478 9.6300 INE692A16CS2 UNION BK OF INDIA 5-Mar-15 91.3971 9.5700 1 25 91.3971 9.5700 INE476A16ME9 CANARA BK 9-Mar-15 91.1916 9.7124 2 500 91.1916 9.7124 INE077A16BK5 DENA BK 9-Mar-15 91.1833 9.7225 2 260 91.1833 9.7225 INE705A16JE7 VIJAYA BK 9-Mar-15 91.0910 9.8342 5 225 91.2578 9.6325 INE528G16XA9 YES BK 9-Mar-15 91.1936 9.7100 1 66 91.1936 9.7100 INE008A16VJ0 IDBI BK 9-Mar-15 91.0780 9.8500 1 50 91.0780 9.8500 INE112A16FF1 CORPORATION BK 9-Mar-15 91.1889 9.7425 1 50 91.1889 9.7425 INE141A16PD4 OBC 9-Mar-15 91.0429 9.8925 1 25 91.0429 9.8925 INE483A16IJ2 CENTRAL BK OF INDIA 9-Mar-15 91.2157 9.7101 1 25 91.2157 9.7101 INE692A16CT0 UNION BK OF INDIA 9-Mar-15 91.3676 9.5000 1 25 91.3676 9.5000 INE084A16AS6 BK OF INDIA 10-Mar-15 91.0524 9.8539 14 1575 91.0515 9.8550 INE077A16BM1 DENA BK 10-Mar-15 91.1712 9.7104 4 175 91.1611 9.7225 INE528G16WZ8 YES BK 10-Mar-15 91.1715 9.7100 2 98 91.1715 9.7100 INE008A16VK8 IDBI BK 10-Mar-15 90.9792 9.9425 1 50 90.9792 9.9425 INE095A16MO6 INDUSIND BK 10-Mar-15 91.1694 9.7125 1 35 91.1694 9.7125 INE528G16XB7 YES BK 11-Mar-15 91.1494 9.7100 1 75 91.1494 9.7100 INE483A16IK0 CENTRAL BK OF INDIA 11-Mar-15 90.9980 9.8925 1 50 90.9980 9.8925 =============================================================================================== *: Crores CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com