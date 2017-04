Mar 12 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE141A16NK4 OBC 13-Mar-14 99.9767 8.5065 1 100 99.9767 8.5065 INE528G16TT7 YES BK 13-Mar-14 99.9767 8.5065 3 78 99.9767 8.5065 INE008A16PF0 IDBI BK 13-Mar-14 99.9767 8.5065 1 50 99.9767 8.5065 INE608A16EN5 PUNJAB AND SIND BK 13-Mar-14 99.9769 8.4282 2 35 99.9770 8.3969 INE649A16DH3 STATE BK OF HYDERABAD 13-Mar-14 99.9770 8.3969 1 25 99.9770 8.3969 INE654A16EC2 STATE BK OF TRAVANCORE 13-Mar-14 99.9767 8.5065 1 25 99.9767 8.5065 INE691A16GY3 UCO BK 14-Mar-14 99.9532 8.5403 2 115 99.9534 8.5085 INE476A16JN6 CANARA BK 14-Mar-14 99.9524 8.6911 1 100 99.9524 8.6911 INE112A16DR1 CORPORATION BK 14-Mar-14 99.9529 8.5998 1 50 99.9529 8.5998 INE565A16756 INDIAN OVERSEAS BK 14-Mar-14 99.9535 8.4902 2 50 99.9526 8.6546 INE434A16DL2 ANDHRA BK 14-Mar-14 99.9524 8.6911 1 50 99.9524 8.6911 INE667A16CN5 SYNDICATE BK 14-Mar-14 99.9507 9.0017 2 27 99.9507 9.0017 INE483A16ET0 CENTRAL BK OF INDIA 14-Mar-14 99.9521 8.7459 1 25 99.9521 8.7459 INE654A16DJ9 STATE BK OF TRAVANCORE 14-Mar-14 99.9524 8.6911 1 25 99.9524 8.6911 INE077A16AB6 DENA BK 14-Mar-14 99.9540 8.3989 1 10 99.9540 8.3989 INE090A16YQ7 ICICI BK 17-Mar-14 99.8830 8.5510 1 10 99.8830 8.5510 INE171A16FA8 THE FEDERAL BK 18-Mar-14 99.8506 9.1021 2 130 99.8506 9.1021 INE692A16CM5 UNION BK OF INDIA 18-Mar-14 99.8605 8.4981 1 100 99.8605 8.4981 INE077A16AD2 DENA BK 18-Mar-14 99.8506 9.1021 1 50 99.8506 9.1021 INE434A16DS7 ANDHRA BK 18-Mar-14 99.8547 8.8519 2 50 99.8547 8.8519 INE008A16PB9 IDBI BK 19-Mar-14 99.8258 9.0991 3 165 99.8258 9.0991 INE238A16SB6 AXIS BK 19-Mar-14 99.8420 8.2516 2 60 99.8420 8.2516 INE008A16PC7 IDBI BK 20-Mar-14 99.8140 8.5021 1 25 99.8140 8.5021 INE036D16DL9 THE KARUR VYSYA BK 21-Mar-14 99.7876 8.6323 1 25 99.7876 8.6323 INE476A16JO4 CANARA BK 24-Mar-14 99.6886 9.5013 1 25 99.6886 9.5013 INE238A16VD6 AXIS BK 25-Mar-14 99.6738 9.1874 2 400 99.7070 8.2507 INE160A16JF2 PUNJAB NATIONAL BK 25-Mar-14 99.7039 8.3383 2 40 99.7039 8.3383 INE668A16600 TAMILNAD MERCANTILE BK 25-Mar-14 99.6890 8.7592 1 40 99.6890 8.7592 INE649A16DO9 STATE BK OF HYDERABAD 25-Mar-14 99.7047 8.3157 1 25 99.7047 8.3157 INE652A16GH0 STATE BK OF PATIALA 25-Mar-14 99.6646 9.4487 1 25 99.6646 9.4487 INE077A16AQ4 DENA BK 2-Apr-14 99.4080 10.3508 1 5 99.4080 10.3508 INE652A16IU9 STATE BK OF PATIALA 3-Apr-14 99.3724 10.4784 5 172 99.3711 10.5001 INE483A16HT3 CENTRAL BK OF INDIA 4-Apr-14 99.3324 10.6663 2 75 99.3303 10.6995 INE428A16ME0 ALLAHABAD BK 4-Apr-14 99.3365 10.5998 1 50 99.3365 10.5998 INE008A16SO6 IDBI BK 4-Apr-14 99.3365 10.5998 1 10 99.3365 10.5998 INE483A16ID5 CENTRAL BK OF INDIA 25-Apr-14 98.8333 9.7926 1 100 98.8333 9.7926 INE090A16ZH3 ICICI BK 2-May-14 98.6311 9.9333 2 150 98.6220 10.0000 INE238A16VT2 AXIS BK 2-May-14 98.6492 9.7999 2 100 98.6492 9.7999 INE028A16870 BK OF BARODA 2-May-14 98.6953 9.6502 1 10 98.6953 9.6502 INE141A16OD7 OBC 6-May-14 98.5395 9.8361 1 150 98.5395 9.8361 INE428A16MV4 ALLAHABAD BK 6-May-14 98.5485 9.7749 4 100 98.5448 9.7998 INE028A16904 BK OF BARODA 7-May-14 98.5322 9.7094 1 25 98.5322 9.7094 INE428A16MF7 ALLAHABAD BK 8-May-14 98.5102 9.6839 4 250 98.5082 9.6974 INE237A16YN1 KOTAK MAH BK 8-May-14 98.5002 9.7502 1 200 98.5002 9.7502 INE168A16JC2 THE JAMMU AND KASHMIR BK 9-May-14 98.4466 9.9300 1 100 98.4466 9.9300 INE008A16UQ7 IDBI BK 9-May-14 98.4843 9.6853 1 100 98.4843 9.6853 INE040A16891 HDFC BK 9-May-14 98.4766 9.7352 1 25 98.4766 9.7352 INE036D16FO8 THE KARUR VYSYA BK 9-May-14 98.4699 9.9503 1 5 98.4699 9.9503 INE237A16YM3 KOTAK MAH BK 12-May-14 98.3886 9.7999 1 250 98.3886 9.7999 INE705A16JJ6 VIJAYA BK 12-May-14 98.3562 10.0002 1 100 98.3562 10.0002 INE683A16CN2 THE SOUTH INDIAN BK 12-May-14 98.3632 9.9568 3 100 98.3599 9.9774 INE077A16BB4 DENA BK 12-May-14 98.3599 9.9774 1 75 98.3599 9.9774 INE036D16FS9 THE KARUR VYSYA BK 12-May-14 98.3680 9.9273 1 75 98.3680 9.9273 INE705A16IV3 VIJAYA BK 13-May-14 98.3708 9.7501 1 50 98.3708 9.7501 INE428A16MU6 ALLAHABAD BK 15-May-14 98.3314 9.6777 2 150 98.3314 9.6777 INE652A16JA9 STATE BK OF PATIALA 15-May-14 98.3514 9.5598 1 50 98.3514 9.5598 INE476A16ML4 CANARA BK 30-May-14 97.9897 9.6002 1 25 97.9897 9.6002 INE428A16MH3 ALLAHABAD BK 2-Jun-14 97.8243 9.8999 2 350 97.8243 9.8999 INE476A16LC5 CANARA BK 2-Jun-14 97.8888 9.6001 2 100 97.8888 9.6001 INE428A16MW2 ALLAHABAD BK 5-Jun-14 97.8274 9.6501 3 400 97.8274 9.6501 INE428A16MW2 ALLAHABAD BK 5-Jun-14 97.8021 9.6501 1 75 97.8021 9.6501 INE428A16MK7 ALLAHABAD BK 9-Jun-14 97.6894 9.7002 2 150 97.6894 9.7002 INE565A16780 INDIAN OVERSEAS BK 9-Jun-14 97.7255 9.6534 2 75 97.7217 9.6701 INE562A16FG5 INDIAN BK 11-Jun-14 97.6072 9.8329 9 500 97.5960 9.8799 INE683A16CZ6 THE SOUTH INDIAN BK 11-Jun-14 97.5907 9.9021 2 200 97.5912 9.9001 INE112A16EQ1 CORPORATION BK 13-Jun-14 97.6374 9.6002 3 100 97.6374 9.6002 INE651A16FD3 STATE BK OF MYSORE 17-Sep-14 95.2785 9.5701 1 25 95.2785 9.5701 INE112A16EN8 CORPORATION BK 19-Dec-14 93.0851 9.6150 1 20 93.0851 9.6150 INE483A16HS5 CENTRAL BK OF INDIA 19-Jan-15 92.2842 9.7499 3 4.4 92.2842 9.7499 INE028A16839 BK OF BARODA 22-Jan-15 92.2896 9.6501 1 13 92.2896 9.6501 INE160A16JT3 PUNJAB NATIONAL BK 2-Mar-15 91.5092 9.5400 2 75 91.5418 9.5000 INE141A16OR7 OBC 2-Mar-15 91.5255 9.5200 1 25 91.5255 9.5200 INE476A16MC3 CANARA BK 3-Mar-15 91.4792 9.5499 2 24.6 91.4792 9.5499 INE667A16DG7 SYNDICATE BK 3-Mar-15 91.3365 9.7251 2 21.6 91.3365 9.7251 INE141A16OQ9 OBC 3-Mar-15 91.4058 9.6399 1 2 91.4058 9.6399 INE141A16OX5 OBC 4-Mar-15 91.3817 9.6424 1 50 91.3817 9.6424 INE141A16OW7 OBC 5-Mar-15 91.3944 9.6000 1 45.8 91.3944 9.6000 INE476A16MY7 CANARA BK 5-Mar-15 91.4682 9.5100 1 40 91.4682 9.5100 INE036D16FR1 THE KARUR VYSYA BK 6-Mar-15 91.1084 9.9225 2 80 91.1084 9.9225 INE476A16ME9 CANARA BK 9-Mar-15 91.3832 9.5075 9 500 91.3811 9.5100 INE705A16JE7 VIJAYA BK 9-Mar-15 91.2219 9.7025 1 80 91.2219 9.7025 INE141A16PD4 OBC 9-Mar-15 91.2715 9.6425 1 50 91.2715 9.6425 INE036D16FQ3 THE KARUR VYSYA BK 9-Mar-15 91.0407 9.9225 1 30 91.0407 9.9225 INE483A16IJ2 CENTRAL BK OF INDIA 9-Mar-15 91.1828 9.7499 1 25 91.1828 9.7499 INE608A16FY9 PUNJAB AND SIND BK 9-Mar-15 91.2240 9.7000 1 8.5 91.2240 9.7000 INE084A16AS6 BK OF INDIA 10-Mar-15 91.3261 9.5501 1 49.5 91.3261 9.5501 INE160A16JU1 PUNJAB NATIONAL BK 11-Mar-15 91.2485 9.6172 6 380 91.2275 9.6425 INE483A16IN4 CENTRAL BK OF INDIA 12-Mar-15 91.1296 9.7338 5 200 91.1286 9.7350 =============================================================================================== *: Crores CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com