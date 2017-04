Mar 13 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE691A16GY3 UCO BK 14-Mar-14 99.9767 8.5065 2 115 99.9767 8.5065 INE434A16DL2 ANDHRA BK 14-Mar-14 99.9767 8.5065 1 75 99.9767 8.5065 INE667A16CN5 SYNDICATE BK 14-Mar-14 99.9767 8.5065 2 50 99.9767 8.5065 INE112A16DR1 CORPORATION BK 14-Mar-14 99.9767 8.5065 1 25 99.9767 8.5065 INE651A16EU0 STATE BK OF MYSORE 14-Mar-14 99.9777 8.1413 1 25 99.9777 8.1413 INE090A16YP9 ICICI BK 14-Mar-14 99.9771 8.3604 1 25 99.9771 8.3604 INE077A16AB6 DENA BK 14-Mar-14 99.9767 8.5065 1 14 99.9767 8.5065 INE090A16YQ7 ICICI BK 17-Mar-14 99.9286 6.5183 3 415 99.9094 8.2747 INE428A16JG1 ALLAHABAD BK 17-Mar-14 99.9073 8.4667 1 0.25 99.9073 8.4667 INE483A16EU8 CENTRAL BK OF INDIA 18-Mar-14 99.8714 9.3999 1 25 99.8714 9.3999 INE705A16FZ0 VIJAYA BK 20-Mar-14 99.8334 8.7015 1 25 99.8334 8.7015 INE608A16EO3 PUNJAB AND SIND BK 20-Mar-14 99.8334 8.7015 1 25 99.8334 8.7015 INE428A16JT4 ALLAHABAD BK 20-Mar-14 99.8551 8.8245 2 10 99.8564 8.7482 INE652A16GI8 STATE BK OF PATIALA 21-Mar-14 99.8031 9.0013 1 50 99.8031 9.0013 INE562A16DF2 INDIAN BK 21-Mar-14 99.8129 8.5524 1 5 99.8129 8.5524 INE238A16VD6 AXIS BK 25-Mar-14 99.7050 8.9995 1 200 99.7050 8.9995 INE160A16JF2 PUNJAB NATIONAL BK 25-Mar-14 99.6919 9.4003 1 25 99.6919 9.4003 INE476A16LG6 CANARA BK 2-Apr-14 99.4848 9.4511 2 124 99.4848 9.4511 INE457A16CC4 BK OF MAHARASHTRA 2-Apr-14 99.4837 9.4714 3 107 99.4837 9.4714 INE077A16AQ4 DENA BK 2-Apr-14 99.5033 9.1108 2 105 99.5070 9.0418 INE483A16HO4 CENTRAL BK OF INDIA 2-Apr-14 99.4279 10.5009 1 25 99.4279 10.5009 INE168A16IA8 THE JAMMU AND KASHMIR BK 2-Apr-14 99.4821 9.5009 1 14 99.4821 9.5009 INE141A16NV1 OBC 3-Apr-14 99.3938 10.6006 2 200 99.3938 10.6006 INE428A16MB6 ALLAHABAD BK 3-Apr-14 99.3938 10.6006 1 200 99.3938 10.6006 INE457A16DU4 BK OF MAHARASHTRA 3-Apr-14 99.3938 10.6006 1 100 99.3938 10.6006 INE483A16HT3 CENTRAL BK OF INDIA 4-Apr-14 99.4131 9.7947 1 5 99.4131 9.7947 INE028A16797 BK OF BARODA 7-Apr-14 99.2911 10.4243 2 55 99.2846 10.5201 INE428A16LY0 ALLAHABAD BK 7-Apr-14 99.2868 10.4875 1 0.1 99.2868 10.4875 INE090A16ZF7 ICICI BK 7-Apr-14 99.2860 10.4994 1 0.1 99.2860 10.4994 INE705A16GO2 VIJAYA BK 15-Apr-14 99.1475 9.5102 1 95 99.1475 9.5102 INE483A16HR7 CENTRAL BK OF INDIA 16-Apr-14 99.1036 9.7102 1 5 99.1036 9.7102 INE036D16FC3 THE KARUR VYSYA BK 17-Apr-14 99.0654 9.8385 1 5 99.0654 9.8385 INE483A16HU1 CENTRAL BK OF INDIA 22-Apr-14 98.9457 9.7230 1 25 98.9457 9.7230 INE476A16LQ5 CANARA BK 24-Apr-14 98.8932 9.7263 2 95 98.8932 9.7263 INE141A16OC9 OBC 28-Apr-14 98.7769 9.8252 1 0.1 98.7769 9.8252 INE238A16VT2 AXIS BK 2-May-14 98.6486 10.0004 1 75 98.6486 10.0004 INE090A16ZH3 ICICI BK 2-May-14 98.6486 10.0004 1 50 98.6486 10.0004 INE237A16YI1 KOTAK MAH BK 5-May-14 98.5617 10.0498 1 100 98.5617 10.0498 INE691A16HJ2 UCO BK 5-May-14 98.6369 9.7001 1 25 98.6369 9.7001 INE428A16MV4 ALLAHABAD BK 6-May-14 98.6111 9.6998 1 25 98.6111 9.6998 INE112A16FI5 CORPORATION BK 6-May-14 98.6111 9.6998 2 5 98.6111 9.6998 INE651A16FY9 STATE BK OF MYSORE 9-May-14 98.4851 9.8499 1 100 98.4851 9.8499 INE652A16IZ8 STATE BK OF PATIALA 9-May-14 98.5187 9.8001 1 5 98.5187 9.8001 INE036D16FO8 THE KARUR VYSYA BK 9-May-14 98.5187 9.8001 1 5 98.5187 9.8001 INE095A16LN0 INDUSIND BK 12-May-14 98.4103 9.8271 4 450 98.4026 9.8753 INE036D16FS9 THE KARUR VYSYA BK 12-May-14 98.3944 9.9266 4 225 98.3943 9.9274 INE705A16JJ6 VIJAYA BK 12-May-14 98.3827 10.0003 2 200 98.3827 10.0003 INE077A16BB4 DENA BK 12-May-14 98.3865 9.9766 2 175 98.3863 9.9777 INE008A16UR5 IDBI BK 12-May-14 98.4329 9.6850 1 100 98.4329 9.6850 INE683A16CN2 THE SOUTH INDIAN BK 12-May-14 98.3863 9.9777 1 100 98.3863 9.9777 INE141A16PC6 OBC 12-May-14 98.3656 10.1078 1 25 98.3656 10.1078 INE705A16IV3 VIJAYA BK 13-May-14 98.4031 9.7103 1 50 98.4031 9.7103 INE168A16IR2 THE JAMMU AND KASHMIR BK15-May-14 98.3509 9.7145 1 5 98.3509 9.7145 INE112A16EZ2 CORPORATION BK 22-May-14 98.1783 9.6751 2 200 98.1829 9.6502 INE028A16938 BK OF BARODA 22-May-14 98.1737 9.7000 1 150 98.1737 9.7000 INE028A16938 BK OF BARODA 22-May-14 98.2176 9.5997 2 50 98.2176 9.5997 INE112A16EZ2 CORPORATION BK 22-May-14 98.2176 9.5997 2 50 98.2176 9.5997 INE476A16ML4 CANARA BK 30-May-14 97.9824 9.6357 3 175 97.9795 9.6499 INE476A16ML4 CANARA BK 30-May-14 98.0109 9.6202 1 125 98.0109 9.6202 INE141A16LO0 OBC 2-Jun-14 97.9034 9.6500 2 50 97.9034 9.6500 INE476A16JZ0 CANARA BK 4-Jun-14 97.8419 9.6998 1 50 97.8419 9.6998 INE651A16GB5 STATE BK OF MYSORE 10-Jun-14 97.7220 9.5601 1 100 97.7220 9.5601 INE562A16FG5 INDIAN BK 11-Jun-14 97.7150 9.5902 2 100 97.7150 9.5902 INE683A16DA7 THE SOUTH INDIAN BK 12-Jun-14 97.5918 9.8976 2 300 97.5918 9.8976 INE160A16JV9 PUNJAB NATIONAL BK 12-Jun-14 97.6532 9.6391 7 210 97.6530 9.6400 INE434A16FK9 ANDHRA BK 13-Jun-14 97.5450 9.9851 2 500 97.5450 9.9851 INE238A16SS0 AXIS BK 14-Aug-14 96.0722 9.6900 1 1 96.0722 9.6900 INE008A16QZ6 IDBI BK 25-Aug-14 95.7993 9.6999 1 0.1 95.7993 9.6999 INE649A16DZ5 STATE BK OF HYDERABAD 4-Sep-14 95.6232 9.5467 2 30 95.6217 9.5500 INE008A16RV3 IDBI BK 4-Sep-14 95.6217 9.5500 1 5 95.6217 9.5500 INE008A16SA5 IDBI BK 8-Sep-14 95.4702 9.6750 1 0.1 95.4702 9.6750 INE238A16TY6 AXIS BK 19-Sep-14 95.1816 9.7250 1 0.1 95.1816 9.7250 INE141A16MR1 OBC 22-Sep-14 95.1547 9.6300 1 3.4 95.1547 9.6300 INE608A16GA7 PUNJAB AND SIND BK 25-Nov-14 93.6068 9.7000 2 120 93.6068 9.7000 INE476A16LA9 CANARA BK 1-Dec-14 93.5429 9.5800 1 25 93.5429 9.5800 INE112A16EL2 CORPORATION BK 9-Dec-14 93.3336 9.6200 1 10 93.3336 9.6200 INE565A16939 INDIAN OVERSEAS BK 26-Feb-15 91.6327 9.5500 1 25 91.6327 9.5500 INE112A16FB0 CORPORATION BK 27-Feb-15 91.5888 9.5500 1 25 91.5888 9.5500 INE141A16OR7 OBC 2-Mar-15 91.5773 9.5100 1 100 91.5773 9.5100 INE028A16961 BK OF BARODA 2-Mar-15 91.5799 9.4800 1 2.75 91.5799 9.4800 INE077A16AV4 DENA BK 3-Mar-15 91.4868 9.5675 1 25 91.4868 9.5675 INE028A16AE3 BK OF BARODA 3-Mar-15 91.5717 9.4900 1 25 91.5717 9.4900 INE476A16MC3 CANARA BK 3-Mar-15 91.5011 9.5499 1 25 91.5011 9.5499 INE476A16ME9 CANARA BK 9-Mar-15 91.4329 9.5000 3 175 91.4329 9.5000 INE112A16FF1 CORPORATION BK 9-Mar-15 91.3594 9.5626 5 150 91.4276 9.4801 INE705A16JE7 VIJAYA BK 9-Mar-15 91.3740 9.5449 1 50 91.3740 9.5449 INE476A16ME9 CANARA BK 9-Mar-15 91.4028 9.5101 1 25 91.4028 9.5101 INE483A16IJ2 CENTRAL BK OF INDIA 9-Mar-15 91.2873 9.6500 1 25 91.2873 9.6500 INE141A16PM5 OBC 10-Mar-15 91.3128 9.5925 2 90 91.3128 9.5925 INE705A16JD9 VIJAYA BK 10-Mar-15 91.2219 9.7025 1 30 91.2219 9.7025 INE084A16AS6 BK OF INDIA 10-Mar-15 91.3894 9.5000 1 25 91.3894 9.5000 INE160A16JU1 PUNJAB NATIONAL BK 11-Mar-15 91.3305 9.5448 4 220 91.3739 9.4925 INE112A16FP0 CORPORATION BK 12-Mar-15 91.1487 9.7375 13 450 91.1446 9.7425 INE652A16JB7 STATE BK OF PATIALA 12-Mar-15 91.3106 9.5425 4 155 91.3106 9.5425 INE476A16MX9 CANARA BK 12-Mar-15 91.1860 9.6925 1 150 91.1860 9.6925 INE705A16JK4 VIJAYA BK 12-Mar-15 91.2195 9.6521 2 135 91.2441 9.6225 INE483A16IN4 CENTRAL BK OF INDIA 12-Mar-15 91.2116 9.6617 3 75 91.2628 9.6000 INE036D16FP5 THE KARUR VYSYA BK 12-Mar-15 90.9978 9.9199 1 50 90.9978 9.9199 INE476A16MX9 CANARA BK 12-Mar-15 91.2081 9.6925 1 50 91.2081 9.6925 INE141A16PF9 OBC 13-Mar-15 91.2471 9.5925 4 100 91.2471 9.5925 INE095A16MK4 INDUSIND BK 13-Mar-15 91.0715 9.8038 2 100 91.0726 9.8025 INE237A16YO9 KOTAK MAH BK 13-Mar-15 91.3242 9.5000 1 50 91.3242 9.5000