Mar 14 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE692A16CM5 UNION BK OF INDIA 18-Mar-14 99.9057 8.6130 3 350 99.9090 8.3113 INE434A16DS7 ANDHRA BK 18-Mar-14 99.9082 8.3844 1 150 99.9082 8.3844 INE077A16AD2 DENA BK 18-Mar-14 99.8997 9.1616 3 100 99.8982 9.2987 INE238A16SE0 AXIS BK 18-Mar-14 99.8965 9.4542 1 50 99.8965 9.4542 INE171A16FA8 THE FEDERAL BK 18-Mar-14 99.9015 8.9970 1 40 99.9015 8.9970 INE705A16FW7 VIJAYA BK 18-Mar-14 99.9053 8.6496 1 25 99.9053 8.6496 INE528G16TV3 YES BK 18-Mar-14 99.9053 8.6496 1 25 99.9053 8.6496 INE483A16EU8 CENTRAL BK OF INDIA 18-Mar-14 99.9037 8.7958 1 25 99.9037 8.7958 INE238A16SB6 AXIS BK 19-Mar-14 99.8755 9.1018 3 275 99.8810 8.6973 INE008A16PB9 IDBI BK 19-Mar-14 99.8824 8.5935 1 100 99.8824 8.5935 INE434A16DR9 ANDHRA BK 20-Mar-14 99.8591 8.5862 2 225 99.8599 8.5347 INE705A16FZ0 VIJAYA BK 20-Mar-14 99.8482 9.2486 3 200 99.8441 9.4987 INE141A16NS7 OBC 20-Mar-14 99.8457 9.4011 1 50 99.8457 9.4011 INE160A16JD7 PUNJAB NATIONAL BK 20-Mar-14 99.8535 8.9252 1 40 99.8535 8.9252 INE008A16PK0 IDBI BK 24-Mar-14 99.7404 9.5001 1 70 99.7404 9.5001 INE705A16GD5 VIJAYA BK 24-Mar-14 99.7404 9.5001 1 70 99.7404 9.5001 INE692A16CN3 UNION BK OF INDIA 24-Mar-14 99.7404 9.5001 1 50 99.7404 9.5001 INE084A16998 BK OF INDIA 24-Mar-14 99.7404 9.5001 1 25 99.7404 9.5001 INE238A16VD6 AXIS BK 25-Mar-14 99.7070 9.7508 2 100 99.7070 9.7508 INE705A16GF0 VIJAYA BK 25-Mar-14 99.7145 9.5005 2 50 99.7145 9.5005 INE160A16JF2 PUNJAB NATIONAL BK 25-Mar-14 99.7145 9.5005 1 40 99.7145 9.5005 INE652A16GH0 STATE BK OF PATIALA 25-Mar-14 99.7295 9.0000 1 7 99.7295 9.0000 INE238A16VG9 AXIS BK 26-Mar-14 99.6854 9.5993 2 75 99.6854 9.5993 INE691A16HC7 UCO BK 27-Mar-14 99.6628 9.4996 1 50 99.6628 9.4996 INE683A16BB9 THE SOUTH INDIAN BK 28-Mar-14 99.6753 8.4930 1 18 99.6753 8.4930 INE476A16LG6 CANARA BK 2-Apr-14 99.4564 10.4999 3 300 99.4564 10.4999 INE028A16771 BK OF BARODA 2-Apr-14 99.4564 10.4999 1 100 99.4564 10.4999 INE077A16AQ4 DENA BK 2-Apr-14 99.5315 9.0425 3 72 99.5315 9.0425 INE483A16HO4 CENTRAL BK OF INDIA 2-Apr-14 99.4603 10.4251 2 54 99.4564 10.4999 INE160A16JP1 PUNJAB NATIONAL BK 2-Apr-14 99.4770 10.0999 2 30 99.4770 10.0999 INE428A16LX2 ALLAHABAD BK 2-Apr-14 99.4564 10.4999 1 25 99.4564 10.4999 INE705A16IP5 VIJAYA BK 2-Apr-14 99.4538 10.5504 1 25 99.4538 10.5504 INE691A16HH6 UCO BK 2-Apr-14 99.4564 10.4999 1 25 99.4564 10.4999 INE562A16ET1 INDIAN BK 2-Apr-14 99.4770 10.0999 1 25 99.4770 10.0999 INE141A16NV1 OBC 3-Apr-14 99.4279 10.5009 1 100 99.4279 10.5009 INE428A16MB6 ALLAHABAD BK 3-Apr-14 99.4933 9.2944 1 100 99.4933 9.2944 INE457A16DU4 BK OF MAHARASHTRA 3-Apr-14 99.4238 10.5757 2 50 99.4198 10.6504 INE028A16854 BK OF BARODA 3-Apr-14 99.4496 10.1004 1 25 99.4496 10.1004 INE476A16LT9 CANARA BK 4-Apr-14 99.3967 10.5496 1 25 99.3967 10.5496 INE483A16HT3 CENTRAL BK OF INDIA 4-Apr-14 99.4397 9.7934 1 25 99.4397 9.7934 INE028A16797 BK OF BARODA 7-Apr-14 99.3650 9.7195 4 98 99.3273 10.2999 INE476A16JS5 CANARA BK 7-Apr-14 99.4094 9.0354 1 52.5 99.4094 9.0354 INE562A16EV7 INDIAN BK 25-Apr-14 98.8737 9.8996 2 100 98.8737 9.8996 INE565A16905 INDIAN OVERSEAS BK 25-Apr-14 98.9798 9.9003 1 25 98.9798 9.9003 INE168A16IK7 THE JAMMU AND KASHMIR BK25-Apr-14 99.0053 9.6503 1 5 99.0053 9.6503 INE476A16MP5 CANARA BK 28-Apr-14 98.8947 9.9498 1 25 98.8947 9.9498 INE434A16FC6 ANDHRA BK 28-Apr-14 98.8014 9.8399 1 10 98.8014 9.8399 INE028A16870 BK OF BARODA 2-May-14 98.7211 9.6499 2 35 98.7211 9.6499 INE562A16EY1 INDIAN BK 2-May-14 98.7093 9.7401 1 25 98.7093 9.7401 INE077A16AZ5 DENA BK 6-May-14 98.6766 9.9902 1 5 98.6766 9.9902 INE168A16JD0 THE JAMMU AND KASHMIR BK 6-May-14 98.7145 9.7004 1 5 98.7145 9.7004 INE476A16MJ8 CANARA BK 8-May-14 98.6234 9.9897 1 5 98.6234 9.9897 INE434A16FS2 ANDHRA BK 13-May-14 98.4180 9.7783 3 500 98.4190 9.7722 INE008A16UO2 IDBI BK 13-May-14 98.4370 9.6594 4 275 98.4329 9.6850 INE705A16IV3 VIJAYA BK 13-May-14 98.3914 9.9454 4 175 98.3923 9.9400 INE683A16CY9 THE SOUTH INDIAN BK 14-May-14 98.3727 9.8984 4 150 98.3724 9.9001 INE483A16IH6 CENTRAL BK OF INDIA 16-May-14 98.3654 9.6277 2 200 98.3654 9.6277 INE077A16BC2 DENA BK 16-May-14 98.3070 9.9776 1 100 98.3070 9.9776 INE705A16JM0 VIJAYA BK 16-May-14 98.3033 9.9998 1 100 98.3033 9.9998 INE095A16LT7 INDUSIND BK 22-May-14 98.1984 9.7050 1 5 98.1984 9.7050 INE168A16JB4 THE JAMMU AND KASHMIR BK26-May-14 98.1008 9.6798 1 44.75 98.1008 9.6798 INE008A16VL6 IDBI BK 30-May-14 98.0099 9.6251 1 25 98.0099 9.6251 INE077A16AS0 DENA BK 2-Jun-14 97.8762 9.9001 1 100 97.8762 9.9001 INE141A16LO0 OBC 2-Jun-14 97.9393 9.5998 2 50 97.9393 9.5998 INE084A16AG1 BK OF INDIA 3-Jun-14 97.9225 9.5602 1 25 97.9225 9.5602 INE476A16JZ0 CANARA BK 4-Jun-14 97.8888 9.6001 2 50 97.8888 9.6001 INE476A16MS9 CANARA BK 6-Jun-14 97.8384 9.6002 1 400 97.8384 9.6002 INE434A16FR4 ANDHRA BK 9-Jun-14 97.7588 9.6184 3 68 97.7641 9.5950 INE705A16HA9 VIJAYA BK 9-Jun-14 97.7568 9.6271 2 37 97.7573 9.6249 INE008A16VO0 IDBI BK 9-Jun-14 97.7641 9.5950 1 32 97.7641 9.5950 INE651A16GB5 STATE BK OF MYSORE 10-Jun-14 97.7482 9.5550 2 100 97.7482 9.5550 INE008A16VB7 IDBI BK 10-Jun-14 97.7350 9.6123 1 40 97.7350 9.6123 INE077A16BP4 DENA BK 10-Jun-14 97.7390 9.5950 1 30 97.7390 9.5950 INE705A16JL2 VIJAYA BK 11-Jun-14 97.6522 9.8601 3 300 97.6522 9.8601 INE238A16SH3 AXIS BK 11-Jun-14 97.7011 9.6499 1 25 97.7011 9.6499 INE692A16CV6 UNION BK OF INDIA 12-Jun-14 97.6876 9.6001 1 400 97.6876 9.6001 INE705A16JQ1 VIJAYA BK 12-Jun-14 97.6570 9.7301 1 100 97.6570 9.7301 INE691A16HM6 UCO BK 12-Jun-14 97.6758 9.6502 3 100 97.6758 9.6502 INE434A16FK9 ANDHRA BK 13-Jun-14 97.6014 9.8574 11 900 97.5841 9.9300 INE160A16JS5 PUNJAB NATIONAL BK 13-Jun-14 97.6503 9.6512 3 175 97.6500 9.6527 INE028A16979 BK OF BARODA 13-Jun-14 97.6512 9.6476 2 25 97.6512 9.6476 INE238A16UY4 AXIS BK 23-Jun-14 97.4123 9.6000 2 100 97.4123 9.6000 INE095A16JC7 INDUSIND BK 2-Sep-14 95.6332 9.6899 1 2 95.6332 9.6899 INE141A16PH5 OBC 5-Sep-14 95.6086 9.5799 1 100 95.6086 9.5799 INE476A16MV3 CANARA BK 10-Sep-14 95.3832 9.8150 2 50 95.3832 9.8150 INE084A16AO5 BK OF INDIA 15-Sep-14 95.4061 9.5001 1 25 95.4061 9.5001 INE141A16MR1 OBC 22-Sep-14 95.2025 9.5798 1 2.1 95.2025 9.5798 INE514E16947 EXIM 26-Sep-14 95.1365 9.5200 2 50 95.1365 9.5200 INE166A16KB6 ING VYSYA BK 29-Sep-14 94.9796 9.6950 1 0.75 94.9796 9.6950 INE112A16EL2 CORPORATION BK 9-Dec-14 93.3856 9.5750 1 25 93.3856 9.5750 INE476A16LU7 CANARA BK 12-Dec-14 93.4761 9.4699 1 25 93.4761 9.4699 INE562A16EN4 INDIAN BK 15-Dec-14 93.2979 9.5000 1 14.5 93.2979 9.5000 INE141A16NQ1 OBC 22-Dec-14 93.0925 9.5700 1 25 93.0925 9.5700 INE565A16897 INDIAN OVERSEAS BK 18-Feb-15 91.8482 9.5000 1 25 91.8482 9.5000 INE112A16FA2 CORPORATION BK 20-Feb-15 91.8043 9.5000 2 100 91.8043 9.5000 INE028A16AD5 BK OF BARODA 24-Feb-15 91.6966 9.5250 1 5 91.6966 9.5250 INE095A16MF4 INDUSIND BK 25-Feb-15 91.5626 9.6651 1 0.1 91.5626 9.6651 INE528G16WT1 YES BK 26-Feb-15 91.6327 9.5500 1 7 91.6327 9.5500 INE112A16FB0 CORPORATION BK 27-Feb-15 91.6147 9.5451 1 25 91.6147 9.5451 INE160A16JT3 PUNJAB NATIONAL BK 2-Mar-15 91.6057 9.4750 2 50 91.6260 9.4500 INE112A16FD6 CORPORATION BK 2-Mar-15 91.7372 9.4200 1 50 91.7372 9.4200 INE141A16OR7 OBC 2-Mar-15 91.5692 9.5200 1 25 91.5692 9.5200 INE160A16JT3 PUNJAB NATIONAL BK 2-Mar-15 91.7452 9.4100 1 25 91.7452 9.4100 INE608A16FS1 PUNJAB AND SIND BK 2-Mar-15 91.5854 9.5000 1 6 91.5854 9.5000 INE084A16AQ0 BK OF INDIA 3-Mar-15 91.7316 9.4000 1 50 91.7316 9.4000 INE141A16OQ9 OBC 3-Mar-15 91.5636 9.5000 2 34 91.5636 9.5000 INE476A16MD1 CANARA BK 4-Mar-15 91.7099 9.4000 1 25 91.7099 9.4000 INE608A16FZ6 PUNJAB AND SIND BK 5-Mar-15 91.4506 9.5850 1 75 91.4506 9.5850 INE692A16CS2 UNION BK OF INDIA 5-Mar-15 91.5854 9.4200 1 25 91.5854 9.4200 INE476A16MY7 CANARA BK 5-Mar-15 91.5608 9.4501 1 25 91.5608 9.4501 INE528G16WX3 YES BK 5-Mar-15 91.4792 9.5499 1 8 91.4792 9.5499 INE008A16UW5 IDBI BK 5-Mar-15 91.4384 9.6000 1 3.1 91.4384 9.6000 INE705A16JE7 VIJAYA BK 9-Mar-15 91.2794 9.6864 2 111 91.2662 9.7025 INE077A16BK5 DENA BK 9-Mar-15 91.3855 9.5575 2 110 91.3855 9.5575 INE112A16FF1 CORPORATION BK 9-Mar-15 91.2466 9.7264 3 75 91.2416 9.7325 INE476A16ME9 CANARA BK 9-Mar-15 91.6018 9.3999 1 50 91.6018 9.3999 INE166A16KZ5 ING VYSYA BK 9-Mar-15 91.3999 9.5400 1 50 91.3999 9.5400 INE141A16PD4 OBC 9-Mar-15 91.5854 9.4200 1 50 91.5854 9.4200 INE476A16ME9 CANARA BK 9-Mar-15 91.4329 9.5000 1 25 91.4329 9.5000 INE008A16VJ0 IDBI BK 9-Mar-15 91.3505 9.6000 1 8.5 91.3505 9.6000 INE095A16MJ6 INDUSIND BK 9-Mar-15 91.3094 9.6499 1 0.07 91.3094 9.6499 INE084A16AS6 BK OF INDIA 10-Mar-15 91.4731 9.4250 1 25.5 91.4731 9.4250 INE077A16BM1 DENA BK 10-Mar-15 91.3636 9.5575 1 25 91.3636 9.5575 INE434A16FY0 ANDHRA BK 10-Mar-15 91.4028 9.5101 1 25 91.4028 9.5101 INE160A16JU1 PUNJAB NATIONAL BK 11-Mar-15 91.3560 9.5403 12 1060 91.3128 9.5925 INE434A16FZ7 ANDHRA BK 11-Mar-15 91.3811 9.5100 1 50 91.3811 9.5100 INE691A16HO2 UCO BK 11-Mar-15 91.4059 9.4800 1 50 91.4059 9.4800 INE476A16MX9 CANARA BK 12-Mar-15 91.0860 9.8403 7 645 91.1585 9.7525 INE077A16BO7 DENA BK 12-Mar-15 91.3199 9.5575 4 122 91.3199 9.5575 INE528G16XC5 YES BK 12-Mar-15 91.3261 9.5501 1 61 91.3261 9.5501 INE166A16LA6 ING VYSYA BK 12-Mar-15 91.3344 9.5400 2 61 91.3344 9.5400 INE705A16JK4 VIJAYA BK 12-Mar-15 91.3427 9.5300 1 60 91.3427 9.5300 INE434A16GA8 ANDHRA BK 12-Mar-15 91.3584 9.5111 2 55 91.3573 9.5125 INE112A16FP0 CORPORATION BK 12-Mar-15 91.3676 9.5000 1 25 91.3676 9.5000 INE483A16IN4 CENTRAL BK OF INDIA 12-Mar-15 91.2102 9.6900 2 25 91.2102 9.6900 INE084A16AR8 BK OF INDIA 13-Mar-15 91.1778 9.7024 31 1405 91.1446 9.7425 INE112A16FO3 CORPORATION BK 13-Mar-15 91.1594 9.7246 18 650 91.1508 9.7350 INE565A16962 INDIAN OVERSEAS BK 13-Mar-15 91.1862 9.6923 14 587 91.1860 9.6925 INE705A16JN8 VIJAYA BK 13-Mar-15 91.0983 9.7984 6 365 91.0122 9.9025 INE141A16PF9 OBC 13-Mar-15 91.1955 9.6810 3 250 91.2296 9.6400 INE237A16YO9 KOTAK MAH BK 13-Mar-15 91.2628 9.6000 1 100 91.2628 9.6000 INE166A16LB4 ING VYSYA BK 13-Mar-15 91.3106 9.5425 1 75 91.3106 9.5425 INE084A16AR8 BK OF INDIA 13-Mar-15 91.5154 9.4000 1 50 91.5154 9.4000 INE565A16962 INDIAN OVERSEAS BK 13-Mar-15 91.4741 9.4500 1 25 91.4741 9.4500 =============================================================================================== *: Crores CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com