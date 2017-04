Mar 18 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE008A16PB9 IDBI BK 19-Mar-14 99.9742 9.4048 2 125 99.9743 9.3829 INE095A16HN8 INDUSIND BK 19-Mar-14 99.9740 9.4925 2 75 99.9740 9.4925 INE434A16DR9 ANDHRA BK 20-Mar-14 99.9469 9.6959 1 500 99.9469 9.6959 INE691A16GX5 UCO BK 20-Mar-14 99.9480 9.4949 1 30 99.9480 9.4949 INE428A16JT4 ALLAHABAD BK 20-Mar-14 99.9482 9.4584 1 25 99.9482 9.4584 INE705A16FZ0 VIJAYA BK 20-Mar-14 99.9480 9.4949 1 25 99.9480 9.4949 INE036D16DM7 THE KARUR VYSYA BK 20-Mar-14 99.9526 8.6546 1 4 99.9526 8.6546 INE667A16DC6 SYNDICATE BK 21-Mar-14 99.9220 9.4974 3 150 99.9220 9.4974 INE238A16VD6 AXIS BK 25-Mar-14 99.8181 9.5021 3 105 99.8181 9.5021 INE160A16JF2 PUNJAB NATIONAL BK 25-Mar-14 99.8181 9.5021 1 50 99.8181 9.5021 INE649A16DO9 STATE BK OF HYDERABAD 25-Mar-14 99.8433 9.5475 1 25 99.8433 9.5475 INE141A16NT5 OBC 26-Mar-14 99.7922 9.5006 2 150 99.7922 9.5006 INE238A16VG9 AXIS BK 26-Mar-14 99.7900 9.6014 2 120 99.7900 9.6014 INE691A16HB9 UCO BK 26-Mar-14 99.7922 9.5006 1 25 99.7922 9.5006 INE238A16VF1 AXIS BK 27-Mar-14 99.7638 9.6019 1 145 99.7638 9.6019 INE090A16YW5 ICICI BK 27-Mar-14 99.7911 9.5510 1 25 99.7911 9.5510 INE691A16HC7 UCO BK 27-Mar-14 99.7933 8.4002 1 4.5 99.7933 8.4002 INE528G16UD9 YES BK 28-Mar-14 99.7213 10.2010 1 50 99.7213 10.2010 INE168A16IA8 J&K BANK 2-Apr-14 99.6116 9.4879 2 111 99.6116 9.4879 INE077A16AQ4 DENA BK 2-Apr-14 99.6008 9.7521 3 91 99.5703 10.5012 INE095A16LH2 INDUSIND BK 2-Apr-14 99.6092 9.5468 1 80 99.6092 9.5468 INE141A16LB7 OBC 2-Apr-14 99.5602 10.7491 1 50 99.5602 10.7491 INE476A16LG6 CANARA BK 2-Apr-14 99.6204 9.2721 1 50 99.6204 9.2721 INE160A16JP1 PUNJAB NATIONAL BK 2-Apr-14 99.5970 10.5493 1 25 99.5970 10.5493 INE457A16CC4 BK OF MAHARASHTRA 2-Apr-14 99.5683 10.5502 1 25 99.5683 10.5502 INE028A16771 BK OF BARODA 2-Apr-14 99.5703 10.5012 2 25 99.5703 10.5012 INE651A16FT9 STATE BK OF MYSORE 2-Apr-14 99.5970 10.5493 1 25 99.5970 10.5493 INE691A16HH6 UCO BK 2-Apr-14 99.5703 10.5012 1 5 99.5703 10.5012 INE476A16LH4 CANARA BK 3-Apr-14 99.5890 9.4140 2 19.5 99.5951 9.2743 INE008A16SO6 IDBI BK 4-Apr-14 99.5018 10.7502 1 50 99.5018 10.7502 INE028A16797 BK OF BARODA 7-Apr-14 99.4791 9.5555 6 297 99.4388 10.2997 INE692A16CL7 UNION BK OF (I) 7-Apr-14 99.4945 9.2722 1 14.5 99.4945 9.2722 INE476A16JS5 CANARA BK 7-Apr-14 99.4789 9.5599 2 0.6 99.4789 9.5599 INE692A16CO1 UNION BK OF (I) 15-Apr-14 99.2387 10.0002 1 25 99.2387 10.0002 INE476A16MR1 CANARA BK 21-Apr-14 99.0817 9.9496 1 5.5 99.0817 9.9496 INE476A16LQ5 CANARA BK 24-Apr-14 99.0242 9.7210 1 125 99.0242 9.7210 INE008A16TM8 IDBI BK 24-Apr-14 99.0669 9.5497 1 5 99.0669 9.5497 INE168A16IK7 J&K BANK 25-Apr-14 98.9873 9.8268 1 11 98.9873 9.8268 INE141A16OC9 OBC 28-Apr-14 98.8619 10.2487 2 25.1 98.9070 9.8379 INE008A16UQ7 IDBI BK 9-May-14 98.6696 9.6499 2 10 98.6832 9.5499 INE168A16JC2 J&K BANK 9-May-14 98.6628 9.6999 1 5 98.6628 9.6999 INE141A16OE5 OBC 13-May-14 98.5418 9.6450 1 50 98.5418 9.6450 INE705A16IV3 VIJAYA BK 13-May-14 98.5239 9.9427 1 25 98.5239 9.9427 INE457A16DY6 BK OF MAHARASHTRA 15-May-14 98.5044 9.5549 1 300 98.5044 9.5549 INE565A16954 INDIAN OVERSEAS BK 16-May-14 98.4676 9.6276 7 1000 98.4676 9.6276 INE434A16FT0 ANDHRA BK 16-May-14 98.4511 9.7329 7 600 98.4633 9.6551 INE705A16JM0 VIJAYA BK 16-May-14 98.4198 9.9326 7 450 98.4093 9.9998 INE691A16HR5 UCO BK 16-May-14 98.4645 9.6474 2 300 98.4645 9.6474 INE608A16FU7 PUNJAB AND SIND BK 16-May-14 98.3945 10.0942 6 225 98.3893 10.1276 INE483A16IH6 CENTRAL BK OF (I) 16-May-14 98.4108 9.9903 1 200 98.4108 9.9903 INE077A16BC2 DENA BK 16-May-14 98.4132 9.9750 2 200 98.4128 9.9775 INE705A16JM0 VIJAYA BK 16-May-14 98.4536 9.8847 2 150 98.4578 9.8572 INE667A16DI3 SYNDICATE BK 16-May-14 98.4700 9.6123 1 150 98.4700 9.6123 INE168A16JF5 J&K BANK 16-May-14 98.4128 9.9775 1 100 98.4128 9.9775 INE095A16LV3 INDUSIND BK 16-May-14 98.4445 9.7751 1 50 98.4445 9.7751 INE028A16920 BK OF BARODA 19-May-14 98.3876 9.6477 5 300 98.3873 9.6497 INE008A16PW5 IDBI BK 19-May-14 98.3881 9.6449 2 250 98.3881 9.6449 INE141A16OU1 OBC 19-May-14 98.3881 9.6449 1 150 98.3881 9.6449 INE095A16MD9 INDUSIND BK 19-May-14 98.3585 9.8249 2 50 98.3585 9.8249 INE691A16HQ7 UCO BK 19-May-14 98.3881 9.6449 2 50 98.3881 9.6449 INE691A16HP9 UCO BK 30-May-14 98.1075 9.6450 2 50 98.1075 9.6450 INE434A16FV6 ANDHRA BK 2-Jun-14 97.9908 9.8473 3 300 97.9908 9.8473 INE428A16MH3 ALLAHABAD BK 2-Jun-14 97.9833 9.8848 1 150 97.9833 9.8848 INE008A16PX3 IDBI BK 3-Jun-14 98.0094 9.6276 1 25 98.0094 9.6276 INE095A16MM0 INDUSIND BK 5-Jun-14 97.9287 9.7723 1 5 97.9287 9.7723 INE141A16LW3 OBC 9-Jun-14 97.8854 9.5000 3 75 97.8854 9.5000 INE565A16780 INDIAN OVERSEAS BK 9-Jun-14 97.8854 9.5000 1 25 97.8854 9.5000 INE651A16GA7 STATE BK OF MYSORE 9-Jun-14 97.8783 9.5326 1 6 97.8783 9.5326 INE651A16GB5 STATE BK OF MYSORE 10-Jun-14 97.8456 9.5675 2 200 97.8456 9.5675 INE095A16ML2 INDUSIND BK 10-Jun-14 97.8005 9.7723 1 20 97.8005 9.7723 INE238A16SH3 AXIS BK 11-Jun-14 97.8021 9.6501 2 75 97.8021 9.6501 INE160A16JV9 PUNJAB NATIONAL BK 12-Jun-14 97.7797 9.6373 1 100 97.7797 9.6373 INE691A16HM6 UCO BK 12-Jun-14 97.7791 9.6400 1 75 97.7791 9.6400 INE008A16VF8 IDBI BK 13-Jun-14 97.7516 9.6499 2 250 97.7516 9.6499 INE434A16FK9 ANDHRA BK 13-Jun-14 97.7021 9.8674 2 200 97.7021 9.8674 INE476A16KB9 CANARA BK 13-Jun-14 97.8106 9.5002 2 100 97.8106 9.5002 INE562A16EO2 INDIAN BK 13-Jun-14 97.7567 9.6275 1 25 97.7567 9.6275 INE691A16HN4 UCO BK 16-Jun-14 97.6570 9.7301 2 500 97.6570 9.7301 INE028A16AF0 BK OF BARODA 16-Jun-14 97.6755 9.6514 4 375 97.6764 9.6477 INE095A16MN8 INDUSIND BK 16-Jun-14 97.6212 9.8824 1 250 97.6212 9.8824 INE705A16JP3 VIJAYA BK 16-Jun-14 97.6576 9.7276 3 100 97.6576 9.7276 INE434A16FX2 ANDHRA BK 21-Jul-14 96.8178 9.5974 1 75 96.8178 9.5974 INE090A16C93 ICICI BK 4-Sep-14 95.7457 9.5401 1 5 95.7457 9.5401 INE141A16PH5 OBC 5-Sep-14 95.6853 9.6250 2 50 95.6853 9.6250 INE562A16DV9 INDIAN BK 9-Sep-14 95.6436 9.5001 1 50 95.6436 9.5001 INE160A16JZ0 PUNJAB NATIONAL BK 11-Sep-14 95.5858 9.5232 5 510 95.5960 9.5001 INE141A16MK6 OBC 12-Sep-14 95.5723 9.4999 1 25 95.5723 9.4999 INE654A16EA6 STATE BK OF TRAVANCORE 25-Sep-14 95.2642 9.5000 1 25 95.2642 9.5000 INE652A16IK0 STATE BK OF PATIALA 9-Dec-14 93.5569 9.4500 1 25 93.5569 9.4500 INE652A16IO2 STATE BK OF PATIALA 15-Dec-14 93.4211 9.4500 1 25 93.4211 9.4500 INE112A16FB0 CORPORATION BK 27-Feb-15 91.7704 9.4600 1 15 91.7704 9.4600 INE141A16OR7 OBC 2-Mar-15 91.7050 9.4600 1 25 91.7050 9.4600 INE160A16JT3 PUNJAB NATIONAL BK 2-Mar-15 91.7251 9.4350 1 4 91.7251 9.4350 INE667A16DG7 SYNDICATE BK 3-Mar-15 91.7155 9.4199 2 150 91.7155 9.4199 INE141A16OQ9 OBC 3-Mar-15 91.7372 9.4200 1 100 91.7372 9.4200 INE141A16OQ9 OBC 3-Mar-15 91.7235 9.4100 1 25 91.7235 9.4100 INE565A16947 INDIAN OVERSEAS BK 3-Mar-15 91.6590 9.4900 1 4 91.6590 9.4900 INE084A16AQ0 BK OF (I) 3-Mar-15 91.7236 9.4099 1 4 91.7236 9.4099 INE476A16MD1 CANARA BK 4-Mar-15 91.7019 9.4099 1 4 91.7019 9.4099 INE692A16CS2 UNION BK OF (I) 5-Mar-15 91.6938 9.4200 1 100 91.6938 9.4200 INE090A16N17 ICICI BK 5-Mar-15 91.6478 9.4499 1 50 91.6478 9.4499 INE476A16MY7 CANARA BK 5-Mar-15 91.6964 9.3900 1 0.1 91.6964 9.3900 INE084A16AP2 BK OF (I) 6-Mar-15 91.6585 9.4100 1 25 91.6585 9.4100 INE476A16ME9 CANARA BK 9-Mar-15 91.5945 9.4089 6 275.25 91.6018 9.3999 INE705A16JE7 VIJAYA BK 9-Mar-15 91.2654 9.8125 2 75 91.3549 9.7024 INE008A16VJ0 IDBI BK 9-Mar-15 91.5936 9.4100 1 25 91.5936 9.4100 INE692A16CT0 UNION BK OF (I) 9-Mar-15 91.2268 9.8600 1 25 91.2268 9.8600 INE160A16JU1 PUNJAB NATIONAL BK 11-Mar-15 91.4826 9.4925 2 300 91.4826 9.4925 INE476A16MX9 CANARA BK 12-Mar-15 91.2860 9.7054 10 550 91.2494 9.7500 INE434A16GA8 ANDHRA BK 12-Mar-15 91.4197 9.5425 2 120 91.4197 9.5425 INE112A16FP0 CORPORATION BK 12-Mar-15 91.4443 9.5126 1 75 91.4443 9.5126 INE483A16IN4 CENTRAL BK OF (I) 12-Mar-15 91.4505 9.5050 2 25.1 91.4505 9.5050 INE705A16JK4 VIJAYA BK 12-Mar-15 91.4300 9.5299 1 10 91.4300 9.5299 INE112A16FO3 CORPORATION BK 13-Mar-15 91.3352 9.6186 8 350 91.5154 9.4000 INE084A16AR8 BK OF (I) 13-Mar-15 91.3930 9.5484 8 300 91.5484 9.3601 INE565A16962 INDIAN OVERSEAS BK 13-Mar-15 91.2744 9.6925 6 250 91.2744 9.6925 INE160A16JY3 PUNJAB NATIONAL BK 13-Mar-15 91.4555 9.4726 1 100 91.4555 9.4726 INE095A16MK4 INDUSIND BK 13-Mar-15 91.3505 9.6000 1 100 91.3505 9.6000 INE112A16FO3 CORPORATION BK 13-Mar-15 91.5535 9.3799 1 50 91.5535 9.3799 INE565A16962 INDIAN OVERSEAS BK 13-Mar-15 91.5205 9.4200 1 25 91.5205 9.4200 INE434A16GC4 ANDHRA BK 16-Mar-15 91.3344 9.5400 1 65 91.3344 9.5400 INE483A16IO2 CENTRAL BK OF (I) 16-Mar-15 91.2937 9.5891 3 63 91.2950 9.5876 INE141A16PK9 OBC 16-Mar-15 91.2909 9.5925 2 60 91.2909 9.5925 INE705A16JR9 VIJAYA BK 16-Mar-15 91.2660 9.6226 2 50 91.2660 9.6226 INE528G16XD3 YES BK 16-Mar-15 91.3261 9.5501 1 12 91.3261 9.5501 INE160A16JX5 PUNJAB NATIONAL BK 17-Mar-15 91.3387 9.5087 13 595 91.3522 INE705A16JO6 VIJAYA BK 17-Mar-15 91.0411 9.8675 5 175 91.0411 9.8675 INE434A16GB6 ANDHRA BK 17-Mar-15 91.3112 9.5417 5 120 91.3106 9.5425 INE528G16XE1 YES BK 17-Mar-15 91.3043 9.5500 1 25 91.3043 9.5500 INE084A16AV0 BK OF (I) 18-Mar-15 91.3054 9.5225 10 500 91.3054 9.5225 INE141A16PL7 OBC 18-Mar-15 91.2471 9.5925 2 100 91.2471 9.5925 INE434A16GD2 ANDHRA BK 18-Mar-15 91.2888 9.5425 2 50 91.2888 9.5425 INE166A16LC2 ING VYSYA BK 18-Mar-15 91.2918 9.5389 4 35 91.2909 9.5399 =============================================================================================== *: Crores