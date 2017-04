Mar 19 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE705A16FZ0 VIJAYA BK 20-Mar-14 99.9747 9.2368 1 50 99.9747 9.2368 INE008A16PC7 IDBI BK 20-Mar-14 99.9747 9.2368 1 25 99.9747 9.2368 INE691A16GX5 UCO BK 20-Mar-14 99.9747 9.2368 1 25 99.9747 9.2368 INE095A16LI0 INDUSIND BK 21-Mar-14 99.9488 9.3488 1 150 99.9488 9.3488 INE705A16GD5 VIJAYA BK 24-Mar-14 99.8700 9.5024 3 60 99.8700 9.5024 INE090A16YU9 ICICI BK 24-Mar-14 99.8855 8.3681 2 44 99.8855 8.3681 INE008A16PK0 IDBI BK 24-Mar-14 99.8707 9.4511 1 25 99.8707 9.4511 INE238A16VD6 AXIS BK 25-Mar-14 99.8443 9.4889 5 250 99.8449 9.4499 INE705A16GF0 VIJAYA BK 25-Mar-14 99.8446 9.4663 4 89 99.8449 9.4499 INE160A16JF2 PUNJAB NATIONAL BK 25-Mar-14 99.8449 9.4499 1 75 99.8449 9.4499 INE171A16EZ8 THE FEDERAL BK 25-Mar-14 99.8441 9.4987 1 25 99.8441 9.4987 INE090A16YV7 ICICI BK 25-Mar-14 99.8457 9.4011 1 25 99.8457 9.4011 INE691A16HC7 UCO BK 27-Mar-14 99.7944 9.3998 1 95 99.7944 9.3998 INE683A16BB9 THE SOUTH INDIAN BK 28-Mar-14 99.7670 9.4735 3 77 99.7663 9.5000 INE077A16AQ4 DENA BK 2-Apr-14 99.5976 10.5326 4 325 99.5913 10.6991 INE028A16771 BK OF BARODA 2-Apr-14 99.6069 10.2892 4 190 99.5913 10.6991 INE705A16IP5 VIJAYA BK 2-Apr-14 99.5913 10.6991 1 150 99.5913 10.6991 INE476A16LG6 CANARA BK 2-Apr-14 99.5894 10.7491 1 125 99.5894 10.7491 INE160A16JP1 PUNJAB NATIONAL BK 2-Apr-14 99.5913 10.6991 1 125 99.5913 10.6991 INE691A16HH6 UCO BK 2-Apr-14 99.5913 10.6991 1 100 99.5913 10.6991 INE141A16LB7 OBC 2-Apr-14 99.5913 10.6991 2 50 99.5913 10.6991 INE428A16LX2 ALLAHABAD BK 2-Apr-14 99.5913 10.6991 1 50 99.5913 10.6991 INE160A16JP1 PUNJAB NATIONAL BK 2-Apr-14 99.6274 10.5006 1 25 99.6274 10.5006 INE141A16NV1 OBC 3-Apr-14 99.5602 10.7491 1 100 99.5602 10.7491 INE476A16LH4 CANARA BK 3-Apr-14 99.6171 9.3522 3 57 99.6204 9.2721 INE652A16IU9 STATE BK OF PATIALA 3-Apr-14 99.5989 10.4994 1 25 99.5989 10.4994 INE692A16CL7 UNION BK OF INDIA 7-Apr-14 99.4897 10.4008 1 25 99.4897 10.4008 INE028A16797 BK OF BARODA 7-Apr-14 99.4667 10.2999 1 10 99.4667 10.2999 INE090A16L35 ICICI BK 17-Apr-14 99.2196 9.8995 1 50 99.2196 9.8995 INE008A16UJ2 IDBI BK 17-Apr-14 99.2196 9.8995 1 50 99.2196 9.8995 INE095A16LG4 INDUSIND BK 17-Apr-14 99.2274 10.1498 1 30 99.2274 10.1498 INE028A16888 BK OF BARODA 17-Apr-14 99.2463 9.8996 1 5 99.2463 9.8996 INE476A16MR1 CANARA BK 21-Apr-14 99.1087 9.9470 1 1.5 99.1087 9.9470 INE565A16905 INDIAN OVERSEAS BK 25-Apr-14 98.9766 10.2001 1 100 98.9766 10.2001 INE565A16905 INDIAN OVERSEAS BK 25-Apr-14 99.0766 9.4495 1 5 99.0766 9.4495 INE090A16M18 ICICI BK 25-Apr-14 99.0717 9.5001 1 5 99.0717 9.5001 INE168A16IK7 THE JAMMU AND KASHMIR BK25-Apr-14 99.0572 9.6499 1 5 99.0572 9.6499 INE168A16IF7 THE JAMMU AND KASHMIR BK28-Apr-14 98.9298 9.8712 2 12 98.9298 9.8712 INE428A16MJ9 ALLAHABAD BK 2-May-14 98.8501 9.6499 2 150 98.8501 9.6499 INE077A16AZ5 DENA BK 6-May-14 98.7276 9.8002 2 400 98.7276 9.8002 INE112A16FI5 CORPORATION BK 6-May-14 98.7789 9.6002 1 5 98.7789 9.6002 INE651A16FY9 STATE BK OF MYSORE 9-May-14 98.6560 9.7499 1 25 98.6560 9.7499 INE008A16UQ7 IDBI BK 9-May-14 98.7047 9.5798 1 5 98.7047 9.5798 INE036D16FO8 THE KARUR VYSYA BK 9-May-14 98.7020 9.6000 1 5 98.7020 9.6000 INE434A16FS2 ANDHRA BK 13-May-14 98.5473 9.7828 1 100 98.5473 9.7828 INE705A16IV3 VIJAYA BK 13-May-14 98.5852 9.7002 1 50 98.5852 9.7002 INE141A16OE5 OBC 13-May-14 98.5852 9.7002 1 5 98.5852 9.7002 INE434A16FT0 ANDHRA BK 16-May-14 98.4683 9.7889 4 325 98.4554 9.8728 INE667A16DI3 SYNDICATE BK 16-May-14 98.4955 9.6126 1 150 98.4955 9.6126 INE095A16LV3 INDUSIND BK 16-May-14 98.4712 9.7703 1 50 98.4712 9.7703 INE608A16FU7 PUNJAB AND SIND BK 16-May-14 98.4166 10.1248 2 50 98.4166 10.1248 INE141A16OU1 OBC 19-May-14 98.4145 9.6398 3 150 98.4145 9.6398 INE705A16JS7 VIJAYA BK 19-May-14 98.3562 10.0002 1 100 98.3562 10.0002 INE077A16BD0 DENA BK 19-May-14 98.3595 9.9798 1 100 98.3595 9.9798 INE008A16QQ5 IDBI BK 23-May-14 98.3446 9.5999 2 195 98.3446 9.5999 INE008A16QQ5 IDBI BK 23-May-14 98.3191 9.6003 2 140 98.3191 9.6003 INE428A16MN1 ALLAHABAD BK 28-May-14 98.2033 9.5399 1 25 98.2033 9.5399 INE141A16LN2 OBC 28-May-14 98.2024 9.5448 1 0.3 98.2024 9.5448 INE428A16MH3 ALLAHABAD BK 2-Jun-14 98.0103 9.8798 2 200 98.0103 9.8798 INE077A16AS0 DENA BK 2-Jun-14 98.0100 9.8813 1 100 98.0100 9.8813 INE008A16UU9 IDBI BK 2-Jun-14 98.0754 9.5502 1 25 98.0754 9.5502 INE434A16FJ1 ANDHRA BK 3-Jun-14 98.0754 9.5502 1 200 98.0754 9.5502 INE608A16FV5 PUNJAB AND SIND BK 3-Jun-14 97.9308 10.1476 2 50 97.9308 10.1476 INE428A16ML5 ALLAHABAD BK 3-Jun-14 98.0695 9.5800 1 25 98.0695 9.5800 INE434A16FJ1 ANDHRA BK 3-Jun-14 98.0503 9.5499 1 25 98.0503 9.5499 INE683A16CW3 THE SOUTH INDIAN BK 4-Jun-14 97.9932 9.7076 1 5 97.9932 9.7076 INE691A16HL8 UCO BK 5-Jun-14 97.9696 9.6981 1 200 97.9696 9.6981 INE095A16MM0 INDUSIND BK 5-Jun-14 97.9538 9.7752 1 25 97.9538 9.7752 INE434A16FU8 ANDHRA BK 6-Jun-14 97.9461 9.6885 1 100 97.9461 9.6885 INE238A16WB8 AXIS BK 9-Jun-14 97.8888 9.6001 3 100 97.8888 9.6001 INE238A16WB8 AXIS BK 9-Jun-14 97.9204 9.5701 3 100 97.9204 9.5701 INE095A16MZ2 INDUSIND BK 9-Jun-14 97.8738 9.6698 2 50 97.8738 9.6698 INE095A16ML2 INDUSIND BK 10-Jun-14 97.8478 9.6727 1 50 97.8478 9.6727 INE705A16JQ1 VIJAYA BK 12-Jun-14 97.8133 9.5999 3 100 97.8133 9.5999 INE692A16CV6 UNION BK OF INDIA 12-Jun-14 97.8384 9.6002 1 100 97.8384 9.6002 INE141A16LY9 OBC 13-Jun-14 97.8090 9.5073 2 300 97.8090 9.5073 INE434A16FK9 ANDHRA BK 13-Jun-14 97.7505 9.7668 2 150 97.7284 9.8652 INE562A16EO2 INDIAN BK 13-Jun-14 97.8157 9.4776 1 25 97.8157 9.4776 INE608A16EW6 PUNJAB AND SIND BK 16-Jun-14 97.7040 9.6375 1 75 97.7040 9.6375 INE095A16MQ1 INDUSIND BK 17-Jun-14 97.6340 9.8281 2 625 97.6335 9.8301 INE649A16DQ4 STATE BK OF HYDERABAD 17-Jun-14 97.6758 9.6502 2 50 97.6758 9.6502 INE028A16AI4 BK OF BARODA 3-Sep-14 95.8555 9.4500 1 100 95.8555 9.4500 INE112A16EA5 CORPORATION BK 4-Sep-14 95.7959 9.4784 2 30 95.7994 9.4701 INE084A16AU2 BK OF INDIA 5-Sep-14 95.7994 9.4701 2 75 95.7994 9.4701 INE084A16AU2 BK OF INDIA 5-Sep-14 95.7756 9.4701 1 25 95.7756 9.4701 INE651A16FF8 STATE BK OF MYSORE 22-Sep-14 95.3705 9.4748 1 1 95.3705 9.4748 INE654A16EA6 STATE BK OF TRAVANCORE 25-Sep-14 95.3115 9.4499 1 25 95.3115 9.4499 INE476A16LK8 CANARA BK 19-Jan-15 92.7744 9.2900 1 100 92.7744 9.2900 INE028A16AD5 BK OF BARODA 24-Feb-15 91.9270 9.4001 1 50 91.9270 9.4001 INE160A16JT3 PUNJAB NATIONAL BK 2-Mar-15 91.5816 9.6413 6 200 91.5267 9.7100 INE141A16OQ9 OBC 3-Mar-15 91.7750 9.3999 1 100 91.7750 9.3999 INE141A16OQ9 OBC 3-Mar-15 91.7492 9.4051 5 44.3 91.7372 9.4200 INE476A16MD1 CANARA BK 4-Mar-15 91.7694 9.3800 2 300 91.7694 9.3800 INE141A16OX5 OBC 4-Mar-15 91.7316 9.4000 1 25 91.7316 9.4000 INE141A16OW7 OBC 5-Mar-15 91.7316 9.4000 1 100 91.7316 9.4000 INE528G16WX3 YES BK 5-Mar-15 91.5948 9.5425 1 45 91.5948 9.5425 INE238A16WM5 AXIS BK 5-Mar-15 91.6695 9.4500 1 25 91.6695 9.4500 INE683A16DC3 THE SOUTH INDIAN BK 6-Mar-15 91.5325 9.5925 1 50 91.5325 9.5925 INE476A16ME9 CANARA BK 9-Mar-15 91.6613 9.3800 1 100 91.6613 9.3800 INE141A16PD4 OBC 9-Mar-15 91.6070 9.4200 1 29.4 91.6070 9.4200 INE476A16ME9 CANARA BK 9-Mar-15 91.6234 9.4000 2 3 91.6234 9.4000 INE084A16AS6 BK OF INDIA 10-Mar-15 91.6345 9.3600 1 50 91.6345 9.3600 INE160A16JU1 PUNJAB NATIONAL BK 11-Mar-15 91.4058 9.6399 1 50 91.4058 9.6399 INE691A16HO2 UCO BK 11-Mar-15 91.5043 9.4925 1 40 91.5043 9.4925 INE476A16MX9 CANARA BK 12-Mar-15 91.5966 9.3799 1 200 91.5966 9.3799 INE652A16JB7 STATE BK OF PATIALA 12-Mar-15 91.3837 9.6400 1 50 91.3837 9.6400 INE476A16MX9 CANARA BK 12-Mar-15 91.5647 9.3925 1 25 91.5647 9.3925 INE652A16JB7 STATE BK OF PATIALA 12-Mar-15 91.5997 9.3500 1 0.6 91.5997 9.3500 INE141A16PF9 OBC 13-Mar-15 91.5205 9.4200 1 100 91.5205 9.4200 INE112A16FO3 CORPORATION BK 13-Mar-15 91.4919 9.4547 3 100 91.2752 9.7185 INE084A16AR8 BK OF INDIA 13-Mar-15 91.4111 9.5530 2 50 91.2690 9.7261 INE705A16JN8 VIJAYA BK 13-Mar-15 91.0784 9.9592 1 25 91.0784 9.9592 INE705A16JR9 VIJAYA BK 16-Mar-15 91.3467 9.5515 4 196.75 91.2854 9.6257 INE608A16GB5 PUNJAB AND SIND BK 16-Mar-15 91.3294 9.5724 3 160 91.3294 9.5724 INE434A16GC4 ANDHRA BK 16-Mar-15 91.3692 9.5243 3 140 91.3790 9.5125 INE476A16MZ4 CANARA BK 16-Mar-15 91.4785 9.3925 5 138 91.4785 9.3925 INE683A16DD1 THE SOUTH INDIAN BK 16-Mar-15 91.2816 9.6303 8 134 91.2818 9.6300 INE528G16XD3 YES BK 16-Mar-15 91.3459 9.5525 1 55 91.3459 9.5525 INE095A16MW9 INDUSIND BK 16-Mar-15 91.3149 9.5900 2 52 91.3149 9.5900 INE160A16JX5 PUNJAB NATIONAL BK 17-Mar-15 91.4335 9.4207 8 450 91.4154 9.4425 INE483A16IP9 CENTRAL BK OF INDIA 17-Mar-15 91.3573 9.5125 1 60 91.3573 9.5125 INE705A16JO6 VIJAYA BK 17-Mar-15 91.2649 9.6239 2 45 91.2660 9.6226 INE095A16MY5 INDUSIND BK 17-Mar-15 91.2909 9.5925 1 25 91.2909 9.5925 INE434A16GD2 ANDHRA BK 18-Mar-15 91.3314 9.5175 5 200 91.3355 9.5125 INE683A16DE9 THE SOUTH INDIAN BK 18-Mar-15 91.2667 9.5953 3 108 91.2379 9.6300 INE166A16LC2 ING VYSYA BK 18-Mar-15 91.3168 9.5350 1 25 91.3168 9.5350 INE141A16PJ1 OBC 19-Mar-15 91.1795 9.6738 3 300 91.1806 9.6725 INE652A16JC5 STATE BK OF PATIALA 19-Mar-15 91.4139 9.3926 3 200 91.4139 9.3926 INE528G16XF8 YES BK 19-Mar-15 91.2804 9.5525 3 125 91.2804 9.5525 INE705A16JT5 VIJAYA BK 19-Mar-15 91.2971 9.5325 1 50 91.2971 9.5325 INE668A16691 TAMILNAD MERCANTILE BK 19-Mar-15 90.9939 9.8975 1 8.5 90.9939 9.8975