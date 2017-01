Mar 20 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE008A16PK0 IDBI BK 24-Mar-14 99.8960 9.4999 1 25 99.8960 9.4999 INE476A16JO4 CANARA BK 24-Mar-14 99.8960 9.4999 1 25 99.8960 9.4999 INE238A16VD6 AXIS BK 25-Mar-14 99.8714 9.3999 2 150 99.8714 9.3999 INE705A16GF0 VIJAYA BK 25-Mar-14 99.8709 9.4341 2 75 99.8714 9.3999 INE483A16EW4 CENTRAL BK OF INDIA 25-Mar-14 99.8725 9.3205 3 70 99.8714 9.3999 INE160A16JF2 PUNJAB NATIONAL BK 25-Mar-14 99.8700 9.5024 1 50 99.8700 9.5024 INE652A16GH0 STATE BK OF PATIALA 25-Mar-14 99.8700 9.5024 1 48 99.8700 9.5024 INE095A16HQ1 INDUSIND BK 26-Mar-14 99.8621 8.4005 1 10 99.8621 8.4005 INE141A16NT5 OBC 26-Mar-14 99.8449 9.4499 1 2 99.8449 9.4499 INE683A16BB9 THE SOUTH INDIAN BK 28-Mar-14 99.7977 9.2486 2 75 99.7977 9.2486 INE528G16UD9 YES BK 28-Mar-14 99.7977 9.2486 1 61 99.7977 9.2486 INE483A16HO4 CENTRAL BK OF INDIA 2-Apr-14 99.6204 10.6986 5 225 99.6204 10.6986 INE651A16FT9 STATE BK OF MYSORE 2-Apr-14 99.6266 10.5231 4 95 99.6257 10.5487 INE562A16ET1 INDIAN BK 2-Apr-14 99.6573 9.6550 2 50 99.6573 9.6550 INE028A16771 BK OF BARODA 2-Apr-14 99.6239 10.5996 1 50 99.6239 10.5996 INE077A16AQ4 DENA BK 2-Apr-14 99.6794 9.0304 1 28 99.6794 9.0304 INE428A16LX2 ALLAHABAD BK 2-Apr-14 99.6299 10.4299 1 25 99.6299 10.4299 INE237A16YC4 KOTAK MAH BK 2-Apr-14 99.6221 10.6505 1 25 99.6221 10.6505 INE160A16JP1 PUNJAB NATIONAL BK 2-Apr-14 99.6429 10.0622 1 5 99.6429 10.0622 INE476A16LG6 CANARA BK 2-Apr-14 99.6651 9.4346 1 4.54 99.6651 9.4346 INE691A16HH6 UCO BK 2-Apr-14 99.6204 10.6986 1 2.75 99.6204 10.6986 INE476A16LH4 CANARA BK 3-Apr-14 99.5951 10.5992 1 25 99.5951 10.5992 INE028A16797 BK OF BARODA 7-Apr-14 99.4849 10.4992 1 175 99.4849 10.4992 INE141A16LC5 OBC 7-Apr-14 99.4897 10.4008 2 50 99.4897 10.4008 INE692A16CL7 UNION BK OF INDIA 7-Apr-14 99.4897 10.4008 1 10 99.4897 10.4008 INE483A16HZ0 CENTRAL BK OF INDIA 11-Apr-14 99.4310 9.4942 1 54 99.4310 9.4942 INE090A16ZG5 ICICI BK 14-Apr-14 99.3551 9.4767 2 65 99.3551 9.4767 INE090A16ZG5 ICICI BK 14-Apr-14 99.3830 9.4418 1 35 99.3830 9.4418 INE483A16HU1 CENTRAL BK OF INDIA 22-Apr-14 99.1278 9.7319 1 50 99.1278 9.7319 INE562A16EV7 INDIAN BK 25-Apr-14 99.0455 10.0500 1 100 99.0455 10.0500 INE457A16EB2 BK OF MAHARASHTRA 25-Apr-14 99.0473 9.7522 1 75 99.0473 9.7522 INE562A16EV7 INDIAN BK 25-Apr-14 99.0185 10.0500 1 50 99.0185 10.0500 INE028A16953 BK OF BARODA 25-Apr-14 99.0577 9.6448 1 50 99.0577 9.6448 INE112A16FJ3 CORPORATION BK 25-Apr-14 99.0233 10.0003 1 25 99.0233 10.0003 INE168A16IK7 THE JAMMU AND KASHMIR BK25-Apr-14 99.0406 9.8215 2 3 99.0406 9.8215 INE112A16EX7 CORPORATION BK 28-Apr-14 98.9747 9.9503 1 25 98.9747 9.9503 INE141A16OC9 OBC 28-Apr-14 99.0206 9.5004 1 5 99.0206 9.5004 INE476A16MQ3 CANARA BK 29-Apr-14 98.9480 9.9503 1 25 98.9480 9.9503 INE565A16913 INDIAN OVERSEAS BK 29-Apr-14 98.9533 9.8997 2 25 98.9533 9.8997 INE428A16MJ9 ALLAHABAD BK 2-May-14 98.8765 9.6450 3 150 98.8765 9.6450 INE112A16FH7 CORPORATION BK 2-May-14 98.9074 9.6001 1 5 98.9074 9.6001 INE652A16IY1 STATE BK OF PATIALA 6-May-14 98.8317 9.3798 2 100 98.8317 9.3798 INE483A16FF6 CENTRAL BK OF INDIA 6-May-14 98.7456 9.8654 1 2 98.7456 9.8654 INE028A16904 BK OF BARODA 7-May-14 98.7616 9.5351 1 100 98.7616 9.5351 INE476A16MJ8 CANARA BK 8-May-14 98.6700 10.2499 1 5 98.6700 10.2499 INE434A16FQ6 ANDHRA BK 9-May-14 98.7473 9.4497 1 25 98.7473 9.4497 INE036D16FO8 THE KARUR VYSYA BK 9-May-14 98.6364 10.0919 1 10 98.6364 10.0919 INE562A16FE0 INDIAN BK 9-May-14 98.7538 9.4001 1 5 98.7538 9.4001 INE095A16LN0 INDUSIND BK 12-May-14 98.6111 9.6998 1 25 98.6111 9.6998 INE036D16FS9 THE KARUR VYSYA BK 12-May-14 98.6508 9.5999 1 5 98.6508 9.5999 INE434A16FS2 ANDHRA BK 13-May-14 98.5734 9.7823 1 150 98.5734 9.7823 INE141A16OE5 OBC 13-May-14 98.6181 9.6502 1 100 98.6181 9.6502 INE141A16OE5 OBC 13-May-14 98.5924 9.6502 2 50 98.5924 9.6502 INE705A16IV3 VIJAYA BK 13-May-14 98.6464 9.4499 1 25 98.6464 9.4499 INE652A16JA9 STATE BK OF PATIALA 15-May-14 98.4964 9.9499 2 100 98.4964 9.9499 INE691A16HR5 UCO BK 16-May-14 98.5161 9.6453 1 126 98.5161 9.6453 INE705A16JM0 VIJAYA BK 16-May-14 98.4718 9.9377 2 75 98.4718 9.9377 INE608A16FU7 PUNJAB AND SIND BK 16-May-14 98.4438 10.1227 1 25 98.4438 10.1227 INE008A16PW5 IDBI BK 19-May-14 98.4188 9.7733 3 300 98.4142 9.8024 INE608A16FO0 PUNJAB AND SIND BK 19-May-14 98.4422 9.6264 8 225 98.4425 9.6247 INE095A16MD9 INDUSIND BK 19-May-14 98.4208 9.7611 4 200 98.4182 9.7773 INE077A16BD0 DENA BK 19-May-14 98.3865 9.9765 2 200 98.3859 9.9802 INE428A16MQ4 ALLAHABAD BK 19-May-14 98.3620 10.1304 2 200 98.3617 10.1323 INE667A16DJ1 SYNDICATE BK 19-May-14 98.4452 9.6077 2 200 98.4452 9.6077 INE028A16920 BK OF BARODA 19-May-14 98.3907 9.9500 2 100 98.3907 9.9500 INE483A16IQ7 CENTRAL BK OF INDIA 19-May-14 98.3941 9.9287 2 100 98.3939 9.9299 INE705A16JS7 VIJAYA BK 19-May-14 98.3839 9.9928 1 100 98.3839 9.9928 INE008A16QQ5 IDBI BK 23-May-14 98.3446 9.5999 1 5 98.3446 9.5999 INE168A16JB4 THE JAMMU AND KASHMIR BK26-May-14 98.2622 9.6345 1 75 98.2622 9.6345 INE428A16MH3 ALLAHABAD BK 2-Jun-14 98.0363 9.8798 1 150 98.0363 9.8798 INE562A16FH3 INDIAN BK 2-Jun-14 98.0909 9.5998 1 100 98.0909 9.5998 INE238A16WA0 AXIS BK 2-Jun-14 98.1045 9.5301 1 100 98.1045 9.5301 INE238A16WA0 AXIS BK 2-Jun-14 98.1354 9.5001 1 100 98.1354 9.5001 INE434A16FV6 ANDHRA BK 2-Jun-14 98.0996 9.5552 1 25 98.0996 9.5552 INE434A16FJ1 ANDHRA BK 3-Jun-14 98.0695 9.5800 1 25 98.0695 9.5800 INE608A16FV5 PUNJAB AND SIND BK 3-Jun-14 97.9609 10.1302 1 25 97.9609 10.1302 INE141A16OZ0 OBC 3-Jun-14 97.9649 10.1099 1 25 97.9649 10.1099 INE008A16VM4 IDBI BK 4-Jun-14 98.0313 9.6448 2 100 98.0313 9.6448 INE483A16II4 CENTRAL BK OF INDIA 5-Jun-14 97.9593 9.8750 1 50 97.9593 9.8750 INE141A16LW3 OBC 9-Jun-14 97.9279 9.5348 1 25 97.9279 9.5348 INE095A16ML2 INDUSIND BK 10-Jun-14 97.8748 9.6651 1 50 97.8748 9.6651 INE562A16FI1 INDIAN BK 12-Jun-14 97.8384 9.6002 2 500 97.8384 9.6002 INE141A16PN3 OBC 12-Jun-14 97.8329 9.6252 2 300 97.8329 9.6252 INE476A16KB9 CANARA BK 13-Jun-14 97.8401 9.4794 5 400 97.8406 9.4774 INE562A16EO2 INDIAN BK 13-Jun-14 97.8400 9.4801 2 300 97.8400 9.4801 INE084A16AX6 BK OF INDIA 13-Jun-14 97.8400 9.4801 2 300 97.8400 9.4801 INE434A16FK9 ANDHRA BK 13-Jun-14 97.8450 9.5702 1 50 97.8450 9.5702 INE028A16AF0 BK OF BARODA 16-Jun-14 97.7533 9.6424 2 100 97.7533 9.6424 INE095A16MQ1 INDUSIND BK 17-Jun-14 97.6592 9.8300 1 350 97.6592 9.8300 INE141A16PI3 OBC 18-Jun-14 97.6587 9.7231 5 700 97.6559 9.7348 INE077A16BL3 DENA BK 18-Jun-14 97.6505 9.7579 3 500 97.6506 9.7574 INE008A16VP7 IDBI BK 18-Jun-14 97.6764 9.6477 1 100 97.6764 9.6477 INE095A16MR9 INDUSIND BK 18-Jun-14 97.6570 9.7301 2 50 97.6570 9.7301 INE562A16FJ9 INDIAN BK 19-Jun-14 97.6625 9.6001 3 100 97.6625 9.6001 INE483A16IR5 CENTRAL BK OF INDIA 24-Jul-14 96.7665 9.6799 1 100 96.7665 9.6799 INE562A16DU1 INDIAN BK 4-Sep-14 95.8219 9.5299 1 25 95.8219 9.5299 INE112A16EE7 CORPORATION BK 9-Sep-14 95.7043 9.4700 1 0.5 95.7043 9.4700 INE166A16LD0 ING VYSYA BK 10-Sep-14 95.6184 9.6125 3 400 95.6184 9.6125 INE141A16MR1 OBC 22-Sep-14 95.4292 9.4500 1 25 95.4292 9.4500 INE648A16GK2 SBBJ 26-Sep-14 95.3140 9.4446 2 0.7 95.3140 9.4446 INE112A16EL2 CORPORATION BK 9-Dec-14 93.5627 9.5124 1 25 93.5627 9.5124 INE112A16FA2 CORPORATION BK 20-Feb-15 92.0516 9.3800 1 50 92.0516 9.3800 INE160A16JT3 PUNJAB NATIONAL BK 2-Mar-15 91.7146 9.5025 5 125 91.8287 9.3600 INE084A16AQ0 BK OF INDIA 3-Mar-15 91.8151 9.3500 1 25 91.8151 9.3500 INE476A16MD1 CANARA BK 4-Mar-15 91.7915 9.3525 3 100 91.7935 9.3500 INE476A16MY7 CANARA BK 5-Mar-15 91.7855 9.3600 1 25 91.7855 9.3600 INE141A16OW7 OBC 5-Mar-15 91.7316 9.4000 1 1 91.7316 9.4000 INE705A16JH0 VIJAYA BK 6-Mar-15 91.7018 9.4100 1 50 91.7018 9.4100 INE160A16JU1 PUNJAB NATIONAL BK 11-Mar-15 91.6099 9.3900 1 50 91.6099 9.3900 INE476A16MX9 CANARA BK 12-Mar-15 91.5074 9.4888 3 95 91.6212 9.3500 INE652A16JB7 STATE BK OF PATIALA 12-Mar-15 91.5884 9.3900 1 50 91.5884 9.3900 INE084A16AR8 BK OF INDIA 13-Mar-15 91.4410 9.5431 2 295 91.5750 9.3800 INE565A16962 INDIAN OVERSEAS BK 13-Mar-15 91.5503 9.4100 2 100 91.5503 9.4100 INE434A16GE0 ANDHRA BK 13-Mar-15 91.4518 9.5300 3 100 91.4518 9.5300 INE565A16962 INDIAN OVERSEAS BK 13-Mar-15 91.5719 9.4100 2 100 91.5719 9.4100 INE112A16FO3 CORPORATION BK 13-Mar-15 91.5832 9.3700 2 50 91.5997 9.3500 INE705A16JN8 VIJAYA BK 13-Mar-15 91.3760 9.6225 2 50 91.3760 9.6225 INE084A16AR8 BK OF INDIA 13-Mar-15 91.5884 9.3899 1 25 91.5884 9.3899 INE036D16FT7 THE KARUR VYSYA BK 16-Mar-15 91.3602 9.5616 6 130 91.3595 9.5625 INE562A16FT8 INDIAN BK 16-Mar-15 91.4835 9.4125 2 65 91.4835 9.4125 INE476A16MZ4 CANARA BK 16-Mar-15 91.4980 9.3950 3 22 91.4980 9.3950 INE160A16JX5 PUNJAB NATIONAL BK 17-Mar-15 91.5052 9.3604 4 195 91.4765 9.3949 INE691A16HU9 UCO BK 17-Mar-15 91.4536 9.4225 3 130 91.4536 9.4225 INE705A16JO6 VIJAYA BK 17-Mar-15 91.4370 9.4425 1 60 91.4370 9.4425 INE434A16GB6 ANDHRA BK 17-Mar-15 91.4618 9.4126 2 50.5 91.4516 9.4249 INE528G16XE1 YES BK 17-Mar-15 91.4122 9.4724 2 50 91.4122 9.4724 INE160A16JX5 PUNJAB NATIONAL BK 17-Mar-15 91.5352 9.3501 1 50 91.5352 9.3501 INE084A16AV0 BK OF INDIA 18-Mar-15 91.4840 9.3600 1 50 91.4840 9.3600 INE077A16BH1 DENA BK 19-Mar-15 91.0429 9.8654 8 750 91.4188 9.4125 INE608A16FT9 PUNJAB AND SIND BK 19-Mar-15 91.0792 9.8215 7 650 91.0370 9.8725 INE028A16946 BK OF BARODA 19-Mar-15 91.1860 9.6925 2 500 91.1860 9.6925 INE434A16GI1 ANDHRA BK 19-Mar-15 91.4104 9.4226 2 50 91.4104 9.4226 INE705A16JT5 VIJAYA BK 19-Mar-15 91.3980 9.4374 2 10 91.3980 9.4374 INE141A16PG7 OBC 20-Mar-15 91.0229 9.8625 2 200 91.0229 9.8625 INE237A16YQ4 KOTAK MAH BK 20-Mar-15 91.4077 9.4000 1 33 91.4077 9.4000 INE528G16XG6 YES BK 20-Mar-15 91.3659 9.4500 1 5 91.3659 9.4500 =============================================================================================== *: Crores CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD *: Crores