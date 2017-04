Mar 21 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE095A16HP3 INDUSIND BK 24-Mar-14 99.9261 8.9978 2 164 99.9261 8.9978 INE476A16JO4 CANARA BK 24-Mar-14 99.9261 8.9978 2 125 99.9261 8.9978 INE692A16CN3 UNION BK OF INDIA 24-Mar-14 99.9281 8.7481 2 100 99.9261 8.9978 INE683A16AZ0 THE SOUTH INDIAN BK 24-Mar-14 99.9273 8.8516 1 50 99.9273 8.8516 INE090A16YU9 ICICI BK 24-Mar-14 99.9293 8.6063 2 36 99.9302 8.4983 INE434A16DP3 ANDHRA BK 24-Mar-14 99.9261 8.9978 1 25 99.9261 8.9978 INE238A16VD6 AXIS BK 25-Mar-14 99.9042 8.7501 1 50 99.9042 8.7501 INE483A16EW4 CENTRAL BK OF INDIA 25-Mar-14 99.8998 9.1500 1 49.5 99.8998 9.1500 INE090A16YV7 ICICI BK 25-Mar-14 99.8998 9.1500 1 46 99.8998 9.1500 INE705A16GF0 VIJAYA BK 25-Mar-14 99.8971 9.3993 1 25 99.8971 9.3993 INE160A16JF2 PUNJAB NATIONAL BK 25-Mar-14 99.9031 8.8507 1 25 99.9031 8.8507 INE691A16HB9 UCO BK 26-Mar-14 99.8765 9.0303 2 100 99.8856 8.3608 INE528G16UA5 YES BK 26-Mar-14 99.8769 8.9974 1 15 99.8769 8.9974 INE237A16UA6 KOTAK MAH BK 27-Mar-14 99.8620 8.4066 1 99 99.8620 8.4066 INE166A16IV8 ING VYSYA BK 28-Mar-14 99.8277 8.9997 1 20 99.8277 8.9997 INE692A16CQ6 UNION BK OF INDIA 2-Apr-14 99.6641 10.2514 2 250 99.6641 10.2514 INE028A16771 BK OF BARODA 2-Apr-14 99.6821 9.7003 1 250 99.6821 9.7003 INE705A16IP5 VIJAYA BK 2-Apr-14 99.6647 10.2341 3 107.9 99.6641 10.2514 INE160A16JP1 PUNJAB NATIONAL BK 2-Apr-14 99.6789 9.7969 2 69.75 99.6845 9.6268 INE476A16LG6 CANARA BK 2-Apr-14 99.6723 10.0005 2 25.1 99.6707 10.0493 INE476A16LG6 CANARA BK 2-Apr-14 99.7540 10.0013 1 25 99.7540 10.0013 INE457A16CC4 BK OF MAHARASHTRA 2-Apr-14 99.6723 10.0003 1 25 99.6723 10.0003 INE691A16HH6 UCO BK 2-Apr-14 99.6704 10.0585 1 5 99.6704 10.0585 INE651A16FT9 STATE BK OF MYSORE 2-Apr-14 99.6674 10.1503 1 5 99.6674 10.1503 INE476A16LH4 CANARA BK 3-Apr-14 99.6664 9.3983 2 71.5 99.6650 9.4374 INE028A16854 BK OF BARODA 3-Apr-14 99.6514 9.8221 2 65.75 99.6574 9.6522 INE476A16LH4 CANARA BK 3-Apr-14 99.7200 10.2487 1 25 99.7200 10.2487 INE692A16CR4 UNION BK OF INDIA 3-Apr-14 99.7200 10.2487 1 25 99.7200 10.2487 INE028A16854 BK OF BARODA 3-Apr-14 99.7186 10.3001 1 25 99.7186 10.3001 INE976G16372 THE RATNAKAR BK 3-Apr-14 99.6486 9.9010 1 5 99.6486 9.9010 INE008A16TL0 IDBI BK 3-Apr-14 99.7063 10.7516 1 5 99.7063 10.7516 INE428A16MB6 ALLAHABAD BK 3-Apr-14 99.6445 10.0170 1 5 99.6445 10.0170 INE141A16NZ2 OBC 4-Apr-14 99.6130 10.1288 1 100 99.6130 10.1288 INE476A16LT9 CANARA BK 4-Apr-14 99.6084 10.2497 2 75 99.6084 10.2497 INE008A16SO6 IDBI BK 4-Apr-14 99.6905 10.3017 1 25 99.6905 10.3017 INE692A16CL7 UNION BK OF INDIA 7-Apr-14 99.5355 10.0201 2 500 99.5341 10.0500 INE483A16HP1 CENTRAL BK OF INDIA 7-Apr-14 99.5329 10.0749 3 200 99.5318 10.0998 INE008A16PU9 IDBI BK 7-Apr-14 99.5476 9.7574 1 55 99.5476 9.7574 INE028A16797 BK OF BARODA 7-Apr-14 99.5617 9.4520 2 31 99.5617 9.4520 INE692A16CL7 UNION BK OF INDIA 7-Apr-14 99.6179 10.0001 1 25 99.6179 10.0001 INE428A16LY0 ALLAHABAD BK 7-Apr-14 99.5339 10.0545 2 22 99.5341 10.0500 INE112A16ES7 CORPORATION BK 15-Apr-14 99.3197 10.0004 2 125 99.3197 10.0004 INE692A16CO1 UNION BK OF INDIA 15-Apr-14 99.3197 10.0004 1 50 99.3197 10.0004 INE692A16CO1 UNION BK OF INDIA 15-Apr-14 99.3860 10.2498 1 50 99.3860 10.2498 INE651A16FU7 STATE BK OF MYSORE 16-Apr-14 99.2927 10.0001 1 50 99.2927 10.0001 INE090A16L35 ICICI BK 17-Apr-14 99.2657 10.0001 2 150 99.2657 10.0001 INE008A16UJ2 IDBI BK 17-Apr-14 99.3468 9.9994 1 100 99.3468 9.9994 INE008A16UJ2 IDBI BK 17-Apr-14 99.2657 10.0001 1 100 99.2657 10.0001 INE028A16888 BK OF BARODA 17-Apr-14 99.2657 10.0001 2 95 99.2657 10.0001 INE090A16L35 ICICI BK 17-Apr-14 99.3468 9.9994 1 50 99.3468 9.9994 INE476A16LM4 CANARA BK 17-Apr-14 99.2871 9.7065 1 14 99.2871 9.7065 INE428A16LW4 ALLAHABAD BK 21-Apr-14 99.1817 9.7143 1 18 99.1817 9.7143 INE476A16LQ5 CANARA BK 24-Apr-14 99.1040 9.7058 1 95 99.1040 9.7058 INE608A16FN2 PUNJAB AND SIND BK 25-Apr-14 99.1309 10.0001 1 25 99.1309 10.0001 INE168A16IK7 THE JAMMU AND KASHMIR BK25-Apr-14 99.1309 10.0001 1 25 99.1309 10.0001 INE565A16905 INDIAN OVERSEAS BK 25-Apr-14 99.1020 9.4497 1 5 99.1020 9.4497 INE428A16MJ9 ALLAHABAD BK 2-May-14 98.9033 9.6361 3 100 98.9032 9.6374 INE434A16FD4 ANDHRA BK 2-May-14 98.8737 9.8996 2 50 98.8737 9.8996 INE112A16FH7 CORPORATION BK 2-May-14 98.9972 9.4802 1 5 98.9972 9.4802 INE028A16870 BK OF BARODA 2-May-14 98.9951 9.5003 1 5 98.9951 9.5003 INE434A16FD4 ANDHRA BK 2-May-14 98.9794 9.6503 1 5 98.9794 9.6503 INE077A16AZ5 DENA BK 6-May-14 98.9047 9.4003 2 25 98.9047 9.4003 INE112A16FI5 CORPORATION BK 6-May-14 98.8932 9.5001 1 25 98.8932 9.5001 INE562A16EZ8 INDIAN BK 6-May-14 98.9036 9.4098 1 5 98.9036 9.4098 INE428A16MF7 ALLAHABAD BK 8-May-14 98.8423 9.5002 1 100 98.8423 9.5002 INE562A16FE0 INDIAN BK 9-May-14 98.7538 9.4001 1 95 98.7538 9.4001 INE036D16FO8 THE KARUR VYSYA BK 9-May-14 98.7106 9.7302 1 3 98.7106 9.7302 INE168A16JE8 THE JAMMU AND KASHMIR BK12-May-14 98.6949 9.8502 1 5 98.6949 9.8502 INE141A16OE5 OBC 13-May-14 98.6953 9.6502 1 50 98.6953 9.6502 INE457A16DY6 BK OF MAHARASHTRA 15-May-14 98.6231 9.7997 2 25 98.6231 9.7997 INE705A16JM0 VIJAYA BK 16-May-14 98.5814 9.9102 1 25 98.5814 9.9102 INE141A16OU1 OBC 19-May-14 98.4649 9.6449 1 100 98.4649 9.6449 INE008A16PW5 IDBI BK 19-May-14 98.5187 9.8001 1 25 98.5187 9.8001 INE095A16MT5 INDUSIND BK 20-May-14 98.4236 9.7434 3 225 98.4186 9.7748 INE651A16GC3 STATE BK OF MYSORE 20-May-14 98.4456 9.6052 2 150 98.4456 9.6052 INE077A16BE8 DENA BK 20-May-14 98.3867 9.9752 1 100 98.3867 9.9752 INE483A16IM6 CENTRAL BK OF INDIA 20-May-14 98.4213 9.7578 1 100 98.4213 9.7578 INE648A16GL0 SBBJ 26-May-14 98.3226 9.4348 4 300 98.3226 9.4348 INE168A16JB4 THE JAMMU AND KASHMIR BK26-May-14 98.3077 9.5200 1 180.25 98.3077 9.5200 INE434A16FL7 ANDHRA BK 28-May-14 98.2690 9.4551 1 300 98.2690 9.4551 INE428A16MN1 ALLAHABAD BK 28-May-14 98.2681 9.4601 1 150 98.2681 9.4601 INE077A16AS0 DENA BK 2-Jun-14 98.1451 9.4498 1 50 98.1451 9.4498 INE608A16FV5 PUNJAB AND SIND BK 3-Jun-14 97.9876 10.1299 1 75 97.9876 10.1299 INE434A16FJ1 ANDHRA BK 3-Jun-14 98.1455 9.3200 1 50 98.1455 9.3200 INE434A16FJ1 ANDHRA BK 3-Jun-14 98.2194 9.3197 1 25 98.2194 9.3197 INE141A16OZ0 OBC 3-Jun-14 97.9915 10.1098 1 25 97.9915 10.1098 INE608A16ET2 PUNJAB AND SIND BK 5-Jun-14 98.0288 9.6573 3 250 98.0288 9.6573 INE476A16MS9 CANARA BK 6-Jun-14 98.1533 9.2801 1 50 98.1533 9.2801 INE651A16GA7 STATE BK OF MYSORE 9-Jun-14 97.9887 9.3649 1 4 97.9887 9.3649 INE476A16KC7 CANARA BK 10-Jun-14 98.0554 9.2802 1 50 98.0554 9.2802 INE095A16ML2 INDUSIND BK 10-Jun-14 97.8768 9.7751 1 50 97.8768 9.7751 INE705A16JV1 VIJAYA BK 10-Jun-14 97.9045 9.6448 1 50 97.9045 9.6448 INE141A16PN3 OBC 12-Jun-14 97.8527 9.6502 2 500 97.8527 9.6502 INE095A16ND7 INDUSIND BK 12-Jun-14 97.8527 9.6502 1 350 97.8527 9.6502 INE691A16HM6 UCO BK 12-Jun-14 97.9159 9.3601 2 50 97.9159 9.3601 INE705A16JQ1 VIJAYA BK 12-Jun-14 97.8952 9.4551 1 10 97.8952 9.4551 INE562A16EO2 INDIAN BK 13-Jun-14 97.8324 9.6274 2 300 97.8324 9.6274 INE476A16KB9 CANARA BK 13-Jun-14 97.8654 9.4776 2 250 97.8655 9.4772 INE434A16FK9 ANDHRA BK 13-Jun-14 97.8715 9.4500 4 250 97.8715 9.4500 INE562A16EO2 INDIAN BK 13-Jun-14 97.9092 9.6227 2 200 97.9092 9.6227 INE141A16PO1 OBC 16-Jun-14 97.7521 9.6477 1 200 97.7521 9.6477 INE141A16PO1 OBC 16-Jun-14 97.8291 9.6424 2 200 97.8291 9.6424 INE651A16GD1 STATE BK OF MYSORE 16-Jun-14 97.7613 9.6073 2 150 97.7613 9.6073 INE434A16FW4 ANDHRA BK 16-Jun-14 97.7760 9.5426 3 145 97.7778 9.5349 INE476A16NC1 CANARA BK 16-Jun-14 97.7909 9.4774 2 100 97.7909 9.4774 INE691A16HN4 UCO BK 16-Jun-14 97.7778 9.5349 2 95 97.7778 9.5349 INE608A16EW6 PUNJAB AND SIND BK 16-Jun-14 97.7920 9.4726 2 85 97.7920 9.4726 INE008A16VE1 IDBI BK 16-Jun-14 97.7783 9.5327 2 85 97.7783 9.5327 INE648A16GM8 SBBJ 19-Jun-14 97.7306 9.4174 1 400 97.7306 9.4174 INE095A16MX7 INDUSIND BK 19-Jun-14 97.6461 9.7767 6 350 97.6465 9.7748 INE036D16FV3 THE KARUR VYSYA BK 19-Jun-14 97.6694 9.6774 2 300 97.6694 9.6774 INE562A16FL5 INDIAN BK 20-Jun-14 97.6560 9.6274 2 100 97.6560 9.6274 INE476A16LE1 CANARA BK 25-Jun-14 97.6901 9.2801 2 50 97.6901 9.2801 INE434A16GL5 ANDHRA BK 28-Jul-14 96.7242 9.5826 2 175 96.7242 9.5826 INE141A16PP8 OBC 28-Aug-14 96.0005 9.5040 3 320 95.9971 9.5124 INE166A16JY0 ING VYSYA BK 28-Aug-14 95.9568 9.6122 2 205 95.9597 9.6050 INE008A16RQ3 IDBI BK 2-Sep-14 96.0155 9.3500 1 25 96.0155 9.3500 INE238A16TJ7 AXIS BK 9-Sep-14 95.8015 9.3001 1 5 95.8015 9.3001 INE705A16JX7 VIJAYA BK 12-Sep-14 95.6121 9.5718 3 60 95.6118 9.5726 INE141A16MK6 OBC 12-Sep-14 95.5888 9.6251 1 50 95.5888 9.6251 INE084A16AO5 BK OF INDIA 15-Sep-14 95.5676 9.5105 4 525 95.6971 9.2200 INE483A16IT1 CENTRAL BK OF INDIA 17-Sep-14 95.4562 9.6524 1 250 95.4562 9.6524 INE654A16DY8 STATE BK OF TRAVANCORE 19-Sep-14 95.6740 9.2200 1 75 95.6740 9.2200 INE483A16HK2 CENTRAL BK OF INDIA 2-Jan-15 93.0800 9.4550 1 3.4 93.0800 9.4550 INE476A16LK8 CANARA BK 19-Jan-15 92.7681 9.3599 1 2.5 92.7681 9.3599 INE652A16IT1 STATE BK OF PATIALA 23-Jan-15 92.6980 9.3350 1 50 92.6980 9.3350 INE476A16LY9 CANARA BK 9-Feb-15 92.4177 9.3000 1 25 92.4177 9.3000 INE112A16FA2 CORPORATION BK 20-Feb-15 92.1140 9.3000 1 25 92.1140 9.3000 INE112A16FB0 CORPORATION BK 27-Feb-15 91.9471 9.3199 1 50 91.9471 9.3199 INE160A16JT3 PUNJAB NATIONAL BK 2-Mar-15 92.0027 9.2500 1 50 92.0027 9.2500 INE112A16FD6 CORPORATION BK 2-Mar-15 91.9384 9.2500 1 25 91.9384 9.2500 INE160A16JT3 PUNJAB NATIONAL BK 2-Mar-15 91.9384 9.2500 1 25 91.9384 9.2500 INE608A16FS1 PUNJAB AND SIND BK 2-Mar-15 91.8423 9.3700 1 5 91.8423 9.3700 INE565A16947 INDIAN OVERSEAS BK 3-Mar-15 92.0211 9.2000 1 50 92.0211 9.2000 INE077A16BM1 DENA BK 10-Mar-15 91.6572 9.3850 1 50 91.6572 9.3850 INE160A16JU1 PUNJAB NATIONAL BK 11-Mar-15 91.8100 9.2501 1 50 91.8100 9.2501 INE565A16962 INDIAN OVERSEAS BK 13-Mar-15 91.8082 9.2000 1 50 91.8082 9.2000 INE705A16JN8 VIJAYA BK 13-Mar-15 91.5094 9.4863 2 50 91.6130 9.3600 INE141A16PK9 OBC 16-Mar-15 91.5071 9.4100 1 50 91.5071 9.4100 INE483A16IO2 CENTRAL BK OF INDIA 16-Mar-15 91.4803 9.4425 1 25 91.4803 9.4425 INE434A16GB6 ANDHRA BK 17-Mar-15 91.4938 9.4000 1 25 91.4938 9.4000 INE160A16JX5 PUNJAB NATIONAL BK 17-Mar-15 91.6182 9.2500 1 25 91.6182 9.2500 INE084A16AV0 BK OF INDIA 18-Mar-15 91.4951 9.3725 1 75 91.4951 9.3725 INE476A16NE7 CANARA BK 19-Mar-15 91.4757 9.3700 2 100 91.4757 9.3700 INE691A16HY1 UCO BK 19-Mar-15 91.4497 9.4012 4 100 91.4487 9.4024 INE562A16FQ4 INDIAN BK 19-Mar-15 91.4882 9.3550 1 75 91.4882 9.3550 INE652A16JC5 STATE BK OF PATIALA 19-Mar-15 91.5090 9.3300 1 25 91.5090 9.3300 INE705A16JT5 VIJAYA BK 19-Mar-15 91.4341 9.4200 1 25 91.4341 9.4200 INE434A16GF7 ANDHRA BK 20-Mar-15 91.4241 9.4061 7 295 91.4334 9.3950 INE562A16FS0 INDIAN BK 20-Mar-15 91.4222 9.4084 2 55 91.4188 9.4125 INE095A16MU3 INDUSIND BK 20-Mar-15 91.2732 9.5875 1 10 91.2732 9.5875 *: Crores
CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform
CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform
CD Deals RICS :