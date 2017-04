Apr 9 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE028A16805 BK OF BARODA 11-Apr-14 99.9540 8.3989 2 50 99.9540 8.3989 INE705A16GO2 VIJAYA BK 15-Apr-14 99.8585 8.6201 2 67 99.8585 8.6201 INE095A16LG4 INDUSIND BK 17-Apr-14 99.8325 8.7486 1 5 99.8325 8.7486 INE168A16FP2 THE JAMMU AND KASHMIR BK22-Apr-14 99.7164 8.6507 1 25 99.7164 8.6507 INE476A16LQ5 CANARA BK 24-Apr-14 99.6655 8.7502 1 25 99.6655 8.7502 INE476A16LQ5 CANARA BK 24-Apr-14 99.6158 9.3849 1 0.25 99.6158 9.3849 INE565A16905 INDIAN OVERSEAS BK 25-Apr-14 99.6208 8.6834 3 126 99.6209 8.6811 INE476A16MN0 CANARA BK 25-Apr-14 99.6227 8.6398 1 50 99.6227 8.6398 INE028A16953 BK OF BARODA 25-Apr-14 99.6209 8.6811 1 50 99.6209 8.6811 INE168A16IK7 THE JAMMU AND KASHMIR BK25-Apr-14 99.6458 8.6495 1 25 99.6458 8.6495 INE562A16EV7 INDIAN BK 25-Apr-14 99.6356 8.8995 1 5 99.6356 8.8995 INE476A16MP5 CANARA BK 28-Apr-14 99.5703 8.7510 1 25 99.5703 8.7510 INE565A16913 INDIAN OVERSEAS BK 29-Apr-14 99.5310 8.5999 2 75 99.5310 8.6000 INE028A16AH6 BK OF BARODA 29-Apr-14 99.5310 8.5996 1 50 99.5310 8.5996 INE095A16MB3 INDUSIND BK 29-Apr-14 99.5228 8.7507 1 25 99.5228 8.7507 INE141A16OD7 OBC 6-May-14 99.3569 8.7500 1 105 99.3569 8.7500 INE652A16IY1 STATE BK OF PATIALA 6-May-14 99.3630 8.9998 1 5 99.3630 8.9998 INE476A16MJ8 CANARA BK 8-May-14 99.3133 8.7024 2 100 99.3096 8.7499 INE562A16FE0 INDIAN BK 9-May-14 99.2860 8.7495 1 50 99.2860 8.7495 INE652A16IZ8 STATE BK OF PATIALA 9-May-14 99.2941 8.6495 1 45 99.2941 8.6495 INE168A16JE8 THE JAMMU AND KASHMIR BK12-May-14 99.2107 8.7996 1 5 99.2107 8.7996 INE434A16FT0 ANDHRA BK 16-May-14 99.1686 8.5001 1 25 99.1686 8.5001 INE608A16FO0 PUNJAB AND SIND BK 19-May-14 99.0663 8.6003 1 25 99.0663 8.6003 INE095A16LT7 INDUSIND BK 22-May-14 98.9739 8.8002 1 100 98.9739 8.8002 INE008A16QQ5 IDBI BK 23-May-14 98.9739 8.6002 1 25 98.9739 8.6002 INE008A16QQ5 IDBI BK 23-May-14 98.9716 8.8201 1 5 98.9716 8.8201 INE434A16FI3 ANDHRA BK 26-May-14 98.9278 8.5999 1 25 98.9278 8.5999 INE667A16DN3 SYNDICATE BK 26-May-14 98.9093 8.7499 1 25 98.9093 8.7499 INE608A16EQ8 PUNJAB AND SIND BK 26-May-14 98.9093 8.7499 1 25 98.9093 8.7499 INE008A16UT1 IDBI BK 27-May-14 98.8753 8.6497 1 50 98.8753 8.6497 INE008A16VL6 IDBI BK 30-May-14 98.8063 8.6464 1 235 98.8063 8.6464 INE562A16GB4 INDIAN BK 30-May-14 98.8126 8.6000 1 100 98.8126 8.6000 INE692A16CU8 UNION BK OF INDIA 30-May-14 98.8058 8.6500 2 50 98.8058 8.6500 INE683A16CV5 THE SOUTH INDIAN BK 30-May-14 98.7676 8.9302 1 25 98.7676 8.9302 INE008A16VL6 IDBI BK 30-May-14 98.8062 8.8200 1 5 98.8062 8.8200 INE434A16FV6 ANDHRA BK 2-Jun-14 98.7073 8.8521 1 300 98.7073 8.8521 INE428A16MH3 ALLAHABAD BK 2-Jun-14 98.7191 8.7703 6 225 98.7364 8.6503 INE028A16AC7 BK OF BARODA 2-Jun-14 98.7437 8.5997 1 100 98.7437 8.5997 INE667A16DH5 SYNDICATE BK 2-Jun-14 98.7408 8.6198 2 100 98.7408 8.6198 INE160A16JW7 PUNJAB NATIONAL BK 2-Jun-14 98.7364 8.6503 1 50 98.7364 8.6503 INE476A16LC5 CANARA BK 2-Jun-14 98.7437 8.5997 1 25 98.7437 8.5997 INE141A16LO0 OBC 2-Jun-14 98.7437 8.5997 1 25 98.7437 8.5997 INE683A16BG8 THE SOUTH INDIAN BK 2-Jun-14 98.7596 8.6497 2 25 98.7596 8.6497 INE095A16MV1 INDUSIND BK 2-Jun-14 98.7052 8.8667 1 4.5 98.7052 8.8667 INE434A16FJ1 ANDHRA BK 3-Jun-14 98.7150 8.6387 1 200 98.7150 8.6387 INE084A16AG1 BK OF INDIA 3-Jun-14 98.6913 8.8002 2 80.5 98.6913 8.8002 INE428A16ML5 ALLAHABAD BK 3-Jun-14 98.7119 8.6598 2 50 98.7119 8.6598 INE008A16PX3 IDBI BK 3-Jun-14 98.7437 8.5997 1 25 98.7437 8.5997 INE683A16CR3 THE SOUTH INDIAN BK 3-Jun-14 98.6722 8.9303 1 25 98.6722 8.9303 INE476A16JZ0 CANARA BK 4-Jun-14 98.6947 8.6203 1 50 98.6947 8.6203 INE008A16VM4 IDBI BK 4-Jun-14 98.6738 8.7602 1 50 98.6738 8.7602 INE171A16FO9 THE FEDERAL BK 6-Jun-14 98.6387 8.6850 2 500 98.6387 8.6850 INE651A16FZ6 STATE BK OF MYSORE 6-Jun-14 98.6549 8.5803 2 100 98.6549 8.5803 INE434A16FR4 ANDHRA BK 9-Jun-14 98.5750 8.6499 3 675 98.5750 8.6499 INE141A16LW3 OBC 9-Jun-14 98.5750 8.6499 3 75 98.5750 8.6499 INE692A16CX2 UNION BK OF INDIA 10-Jun-14 98.5470 8.6801 5 300 98.5470 8.6801 INE667A16DM5 SYNDICATE BK 10-Jun-14 98.5520 8.6498 1 100 98.5520 8.6498 INE608A16EV8 PUNJAB AND SIND BK 10-Jun-14 98.5437 8.7001 1 50 98.5437 8.7001 INE692A16CV6 UNION BK OF INDIA 12-Jun-14 98.4877 8.7570 5 200 98.4991 8.6903 INE691A16HM6 UCO BK 12-Jun-14 98.5076 8.6403 1 100 98.5076 8.6403 INE692A16CD4 UNION BK OF INDIA 13-Jun-14 98.4760 8.6903 2 150 98.4760 8.6903 INE141A16LY9 OBC 13-Jun-14 98.4830 8.6498 1 25 98.4830 8.6498 INE434A16FK9 ANDHRA BK 13-Jun-14 98.4778 8.6799 1 5 98.4778 8.6799 INE141A16PO1 OBC 16-Jun-14 98.3957 8.7516 2 150 98.3960 8.7501 INE691A16HN4 UCO BK 16-Jun-14 98.4050 8.7002 3 125 98.4050 8.7002 INE077A16BL3 DENA BK 18-Jun-14 98.3530 8.7320 2 250 98.3552 8.7199 INE160A16KA1 PUNJAB NATIONAL BK 19-Jun-14 98.3095 8.8400 2 175 98.3377 8.6901 INE238A16UY4 AXIS BK 23-Jun-14 98.2338 8.7501 1 50 98.2338 8.7501 INE476A16NB3 CANARA BK 23-Jun-14 98.2437 8.7001 1 25 98.2437 8.7001 INE562A16DS5 INDIAN BK 24-Jun-14 98.2261 8.6732 1 165 98.2261 8.6732 INE691A16IA9 UCO BK 24-Jun-14 98.2147 8.7300 1 50 98.2147 8.7300 INE434A16GO9 ANDHRA BK 24-Jun-14 98.2147 8.7300 1 50 98.2147 8.7300 INE077A16BT6 DENA BK 25-Jun-14 98.1876 8.7498 1 200 98.1876 8.7498 INE476A16LE1 CANARA BK 25-Jun-14 98.2034 8.6722 2 130 98.2034 8.6722 INE562A16FN1 INDIAN BK 25-Jun-14 98.1977 8.7002 1 25 98.1977 8.7002 INE476A16NF4 CANARA BK 2-Jul-14 97.9695 9.0059 16 1325 97.9697 9.0050 INE141A16PV6 OBC 2-Jul-14 97.9625 9.0376 2 300 97.9625 9.0376 INE476A16NG2 CANARA BK 15-Jul-14 97.6622 9.0075 2 200 97.6622 9.0075 INE692A16DA8 UNION BK OF INDIA 22-Aug-14 96.7490 9.0851 4 175 96.7490 9.0851 INE667A16DL7 SYNDICATE BK 2-Sep-14 96.4815 9.1799 2 25 96.4815 9.1799 INE084A16AT4 BK OF INDIA 3-Sep-14 96.4713 9.0823 2 225 96.4646 9.1001 INE028A16AI4 BK OF BARODA 3-Sep-14 96.4683 9.0901 4 200 96.4721 9.0801 INE084A16AU2 BK OF INDIA 5-Sep-14 96.4183 9.0999 1 200 96.4183 9.0999 INE141A16PH5 OBC 5-Sep-14 96.4107 9.1199 1 50 96.4107 9.1199 INE654A16DX0 STATE BK OF TRAVANCORE 9-Sep-14 96.3256 9.1001 1 100 96.3256 9.1001 INE649A16EE8 STATE BK OF HYDERABAD 9-Sep-14 96.3256 9.1001 4 100 96.3256 9.1001 INE692A16CZ7 UNION BK OF INDIA 10-Sep-14 96.3060 9.0912 8 450 96.3103 9.0801 INE692A16CZ7 UNION BK OF INDIA 10-Sep-14 96.3256 9.1001 1 25 96.3256 9.1001 INE705A16JX7 VIJAYA BK 12-Sep-14 96.2246 9.1801 2 50 96.2246 9.1801 INE705A16JX7 VIJAYA BK 12-Sep-14 96.2479 9.1800 1 25 96.2479 9.1800 INE084A16AO5 BK OF INDIA 15-Sep-14 96.1894 9.0941 3 125 96.1870 9.1001 INE238A16TQ2 AXIS BK 15-Sep-14 96.1750 9.1299 1 5 96.1750 9.1299 INE141A16ML4 OBC 15-Sep-14 96.1992 9.0698 1 0.5 96.1992 9.0698 INE654A16DY8 STATE BK OF TRAVANCORE 19-Sep-14 96.0949 9.0999 1 75 96.0949 9.0999 INE649A16EK5 STATE BK OF HYDERABAD 22-Sep-14 96.0258 9.1001 1 60 96.0258 9.1001 INE654A16DZ5 STATE BK OF TRAVANCORE 22-Sep-14 96.0547 9.0312 1 5 96.0547 9.0312 INE090A16E59 ICICI BK 22-Sep-14 95.9839 9.2001 1 0.5 95.9839 9.2001 INE654A16EA6 STATE BK OF TRAVANCORE 25-Sep-14 95.9569 9.1001 1 25 95.9569 9.1001 INE476A16LB7 CANARA BK 2-Dec-14 94.3912 9.1900 2 50 94.4028 9.1699 INE562A16EM6 INDIAN BK 11-Dec-14 94.1957 9.1801 1 25 94.1957 9.1801 INE476A16LU7 CANARA BK 12-Dec-14 94.1032 9.2599 1 50 94.1032 9.2599 INE112A16EO6 CORPORATION BK 12-Dec-14 94.1032 9.2599 1 25 94.1032 9.2599 INE476A16LU7 CANARA BK 12-Dec-14 94.1555 9.2100 1 25 94.1555 9.2100 INE476A16LR3 CANARA BK 20-Jan-15 93.2078 9.3000 1 50 93.2078 9.3000 INE160A16JT3 PUNJAB NATIONAL BK 2-Mar-15 92.3854 9.2000 1 50 92.3854 9.2000 INE565A16947 INDIAN OVERSEAS BK 3-Mar-15 92.3472 9.2500 1 50 92.3472 9.2500 INE476A16MY7 CANARA BK 5-Mar-15 92.2978 9.2300 3 22 92.2978 9.2300 INE238A16WM5 AXIS BK 5-Mar-15 92.2517 9.2899 1 2 92.2517 9.2899 INE608A16FZ6 PUNJAB AND SIND BK 5-Mar-15 92.2788 9.2547 1 0.5 92.2788 9.2547 INE084A16AP2 BK OF INDIA 6-Mar-15 92.2964 9.2039 3 78 92.2994 9.2001 INE141A16PJ1 OBC 19-Mar-15 91.9016 9.3500 1 150 91.9016 9.3500 INE084A16AW8 BK OF INDIA 23-Mar-15 91.9117 9.2300 1 74 91.9117 9.2300 INE160A16KC7 PUNJAB NATIONAL BK 24-Mar-15 91.7935 9.3500 1 100 91.7935 9.3500 INE077A16BQ2 DENA BK 26-Mar-15 91.8233 9.2600 2 100 91.8233 9.2600 INE237A16YY8 KOTAK MAH BK 6-Apr-15 91.5969 9.2500 1 30 91.5969 9.2500 INE237A16YZ5 KOTAK MAH BK 9-Apr-15 91.5332 9.2500 1 67 91.5332 9.2500 =============================================================================================== *: Crores CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com