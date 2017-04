Apr 11 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE008A16UI4 IDBI BK 15-Apr-14 99.9058 8.6039 1 25 99.9058 8.6039 INE476A16LQ5 CANARA BK 24-Apr-14 99.6929 8.6490 1 175 99.6929 8.6490 INE608A16FN2 PUNJAB AND SIND BK 25-Apr-14 99.6674 8.7003 7 450 99.6674 8.7003 INE565A16905 INDIAN OVERSEAS BK 25-Apr-14 99.6691 8.6560 2 62 99.6693 8.6504 INE651A16FW3 STATE BK OF MYSORE 25-Apr-14 99.6724 8.5691 1 50 99.6724 8.5691 INE476A16MP5 CANARA BK 28-Apr-14 99.6982 8.4993 1 25 99.6982 8.4993 INE565A16913 INDIAN OVERSEAS BK 29-Apr-14 99.5737 8.6813 2 55 99.5728 8.6998 INE112A16ER9 CORPORATION BK 29-Apr-14 99.5777 8.5996 1 5 99.5777 8.5996 INE428A16MJ9 ALLAHABAD BK 2-May-14 99.5918 8.8002 2 25 99.5918 8.8002 INE008A16TW7 IDBI BK 2-May-14 99.5987 8.6509 1 25 99.5987 8.6509 INE428A16MF7 ALLAHABAD BK 8-May-14 99.4485 8.8006 1 25 99.4485 8.8006 INE168A16JC2 THE JAMMU AND KASHMIR BK 9-May-14 99.4312 8.7000 1 25 99.4312 8.7000 INE090A16ZL5 ICICI BK 16-May-14 99.1774 8.6497 1 100 99.1774 8.6497 INE608A16FU7 PUNJAB AND SIND BK 16-May-14 99.2623 8.7504 1 5 99.2623 8.7504 INE651A16FV5 STATE BK OF MYSORE 19-May-14 99.1034 8.6900 1 25 99.1034 8.6900 INE095A16LT7 INDUSIND BK 22-May-14 99.0228 8.7853 2 100 99.0228 8.7853 INE160A16JR7 PUNJAB NATIONAL BK 24-May-14 98.9912 8.6503 1 25 98.9912 8.6503 INE434A16FL7 ANDHRA BK 28-May-14 98.8896 8.7201 3 120 98.8896 8.7201 INE692A16CU8 UNION BK OF INDIA 30-May-14 98.9340 8.7396 1 25 98.9340 8.7396 INE428A16MH3 ALLAHABAD BK 2-Jun-14 98.7818 8.6560 2 225 98.7832 8.6462 INE008A16UU9 IDBI BK 2-Jun-14 98.7785 8.6800 1 100 98.7785 8.6800 INE667A16DH5 SYNDICATE BK 2-Jun-14 98.7771 8.6901 1 100 98.7771 8.6901 INE683A16BG8 THE SOUTH INDIAN BK 2-Jun-14 98.7618 8.8002 1 25 98.7618 8.8002 INE168A16IZ5 THE JAMMU AND KASHMIR BK 2-Jun-14 98.7524 8.8678 1 1 98.7524 8.8678 INE434A16FJ1 ANDHRA BK 3-Jun-14 98.7625 8.6292 1 200 98.7625 8.6292 INE084A16AG1 BK OF INDIA 3-Jun-14 98.7666 8.6002 1 50 98.7666 8.6002 INE008A16PX3 IDBI BK 3-Jun-14 98.8390 8.7499 1 25 98.8390 8.7499 INE008A16VM4 IDBI BK 4-Jun-14 98.7282 8.7069 3 178 98.7307 8.6898 INE428A16MW2 ALLAHABAD BK 5-Jun-14 98.7089 8.6803 1 25 98.7089 8.6803 INE141A16LW3 OBC 9-Jun-14 98.6161 8.6815 5 225 98.6187 8.6650 INE434A16FR4 ANDHRA BK 9-Jun-14 98.6152 8.6876 4 100 98.6148 8.6898 INE428A16MK7 ALLAHABAD BK 9-Jun-14 98.6163 8.6803 2 100 98.6163 8.6803 INE036D16FX9 THE KARUR VYSYA BK 9-Jun-14 98.5849 8.8801 2 100 98.5849 8.8801 INE112A16DV3 CORPORATION BK 9-Jun-14 98.6242 8.6300 1 50 98.6242 8.6300 INE562A16FM3 INDIAN BK 10-Jun-14 98.5980 8.6501 2 350 98.5980 8.6501 INE008A16VB7 IDBI BK 10-Jun-14 98.5905 8.6969 3 150 98.5900 8.7002 INE651A16GB5 STATE BK OF MYSORE 10-Jun-14 98.5948 8.6701 2 100 98.5948 8.6701 INE667A16DM5 SYNDICATE BK 10-Jun-14 98.5980 8.6501 1 50 98.5980 8.6501 INE705A16JV1 VIJAYA BK 10-Jun-14 98.5877 8.7146 2 50 98.5877 8.7146 INE608A16EV8 PUNJAB AND SIND BK 10-Jun-14 98.5900 8.7002 2 25 98.5900 8.7002 INE008A16VR3 IDBI BK 11-Jun-14 98.5685 8.6899 3 252 98.5685 8.6899 INE705A16JL2 VIJAYA BK 11-Jun-14 98.5669 8.6998 2 50 98.5669 8.6998 INE562A16FI1 INDIAN BK 12-Jun-14 98.5520 8.6498 3 300 98.5520 8.6498 INE692A16CV6 UNION BK OF INDIA 12-Jun-14 98.5359 8.7471 2 200 98.5249 8.8141 INE434A16GM3 ANDHRA BK 12-Jun-14 98.5536 8.6401 1 170 98.5536 8.6401 INE562A16EO2 INDIAN BK 13-Jun-14 98.5260 8.6676 2 95 98.5289 8.6503 INE112A16EQ1 CORPORATION BK 13-Jun-14 98.5273 8.6598 1 50 98.5273 8.6598 INE095A16MN8 INDUSIND BK 16-Jun-14 98.4311 8.8148 1 180 98.4311 8.8148 INE141A16PO1 OBC 16-Jun-14 98.4455 8.7326 1 100 98.4455 8.7326 INE428A16MP6 ALLAHABAD BK 16-Jun-14 98.4477 8.7201 1 50 98.4477 8.7201 INE476A16NB3 CANARA BK 23-Jun-14 98.2898 8.6998 1 175 98.2898 8.6998 INE238A16UY4 AXIS BK 23-Jun-14 98.2840 8.7298 1 100 98.2840 8.7298 INE562A16FO9 INDIAN BK 23-Jun-14 98.2552 8.8789 1 100 98.2552 8.8789 INE691A16HW5 UCO BK 25-Jun-14 98.2398 8.7198 1 50 98.2398 8.7198 INE562A16FN1 INDIAN BK 25-Jun-14 98.2437 8.7001 1 25 98.2437 8.7001 INE476A16NF4 CANARA BK 2-Jul-14 98.0165 9.0077 2 250 98.0165 9.0077 INE141A16PV6 OBC 2-Jul-14 98.0203 8.9901 1 100 98.0203 8.9901 INE141A16PW4 OBC 3-Jul-14 97.9928 9.0076 3 400 97.9928 9.0076 INE141A16MH2 OBC 14-Jul-14 97.7354 8.9973 3 167 97.7353 8.9975 INE141A16PH5 OBC 5-Sep-14 96.4609 9.1100 1 50 96.4609 9.1100 INE691A16HV7 UCO BK 5-Sep-14 96.4571 9.1201 1 25 96.4571 9.1201 INE008A16SS7 IDBI BK 10-Sep-14 96.3449 9.1100 1 25 96.3449 9.1100 INE683A16DH2 THE SOUTH INDIAN BK 10-Sep-14 96.4037 9.2001 1 25 96.4037 9.2001 INE141A16ML4 OBC 15-Sep-14 96.2230 9.1256 3 100 96.2292 9.1100 INE483A16HF2 CENTRAL BK OF INDIA 15-Sep-14 96.2054 9.1698 2 25 96.2054 9.1698 INE651A16FE1 STATE BK OF MYSORE 19-Sep-14 96.1369 9.1099 1 25 96.1369 9.1099 INE648A16GK2 SBBJ 26-Sep-14 95.9926 9.0700 1 0.25 95.9926 9.0700 INE166A16KB6 ING VYSYA BK 29-Sep-14 95.8507 9.2401 1 1.25 95.8507 9.2401 INE112A16EV1 CORPORATION BK 16-Feb-15 92.6797 9.2699 1 25 92.6797 9.2699 INE090A16M42 ICICI BK 25-Feb-15 92.4351 9.3349 1 10 92.4351 9.3349 INE141A16OS5 OBC 26-Feb-15 92.4433 9.2949 1 10 92.4433 9.2949 INE476A16MA7 CANARA BK 27-Feb-15 92.4403 9.2700 1 10 92.4403 9.2700 INE160A16JT3 PUNJAB NATIONAL BK 2-Mar-15 92.4158 9.2166 2 150 92.4209 9.2099 INE028A16AE3 BK OF BARODA 3-Mar-15 92.3841 9.2299 1 100 92.3841 9.2299 INE476A16MD1 CANARA BK 4-Mar-15 92.3625 9.2300 1 50 92.3625 9.2300 INE692A16CS2 UNION BK OF INDIA 5-Mar-15 92.4500 9.2000 1 50 92.4500 9.2000 INE141A16OW7 OBC 5-Mar-15 92.3084 9.2724 1 5 92.3084 9.2724 INE084A16AP2 BK OF INDIA 6-Mar-15 92.3168 9.2333 2 150 92.3155 9.2350 INE476A16ME9 CANARA BK 9-Mar-15 92.3639 9.2000 1 75 92.3639 9.2000 INE476A16ME9 CANARA BK 9-Mar-15 92.2547 9.2301 1 5 92.2547 9.2301 INE705A16JE7 VIJAYA BK 9-Mar-15 92.2084 9.2899 1 3.05 92.2084 9.2899 INE084A16AS6 BK OF INDIA 10-Mar-15 92.2565 9.2000 2 75 92.2565 9.2000 INE160A16JU1 PUNJAB NATIONAL BK 11-Mar-15 92.2117 9.2300 2 100 92.2117 9.2300 INE483A16IN4 CENTRAL BK OF INDIA 12-Mar-15 92.1396 9.2949 1 60 92.1396 9.2949 INE565A16962 INDIAN OVERSEAS BK 13-Mar-15 92.1297 9.2799 2 47 92.1297 9.2799 INE141A16PJ1 OBC 19-Mar-15 92.0321 9.2400 1 15 92.0321 9.2400 INE608A16FT9 PUNJAB AND SIND BK 19-Mar-15 92.0638 9.2001 1 10 92.0638 9.2001 INE434A16GF7 ANDHRA BK 20-Mar-15 91.9828 9.2750 1 26 91.9828 9.2750 INE705A16JY5 VIJAYA BK 23-Mar-15 91.9064 9.2899 1 0.3 91.9064 9.2899 INE160A16KC7 PUNJAB NATIONAL BK 24-Mar-15 91.9351 9.2274 1 100 91.9351 9.2274 INE705A16KG0 VIJAYA BK 26-Mar-15 91.8500 9.2800 2 2 91.8500 9.2800 INE166A16LE8 ING VYSYA BK 9-Apr-15 91.5715 9.2550 1 2 91.5715 9.2550 =============================================================================================== *: Crores CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com