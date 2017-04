Apr 15 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE112A16FJ3 CORPORATION BK 25-Apr-14 99.7581 8.8508 2 100 99.7581 8.8508 INE562A16EV7 INDIAN BK 25-Apr-14 99.7581 8.8508 1 70 99.7581 8.8508 INE168A16IK7 THE JAMMU AND KASHMIR BK25-Apr-14 99.7568 8.8984 1 45 99.7568 8.8984 INE608A16FN2 PUNJAB AND SIND BK 25-Apr-14 99.7624 8.6931 1 36 99.7624 8.6931 INE565A16905 INDIAN OVERSEAS BK 25-Apr-14 99.7581 8.8508 1 25 99.7581 8.8508 INE112A16EX7 CORPORATION BK 28-Apr-14 99.7181 8.5987 1 25 99.7181 8.5987 INE565A16913 INDIAN OVERSEAS BK 29-Apr-14 99.6946 8.6010 1 25 99.6946 8.6010 INE476A16MQ3 CANARA BK 29-Apr-14 99.6946 8.6010 1 25 99.6946 8.6010 INE483A16FF6 CENTRAL BK OF INDIA 6-May-14 99.4991 8.7499 4 250 99.4991 8.7499 INE077A16AZ5 DENA BK 6-May-14 99.4991 8.7499 1 25 99.4991 8.7499 INE434A16FN3 ANDHRA BK 6-May-14 99.4991 8.7499 1 5 99.4991 8.7499 INE028A16904 BK OF BARODA 7-May-14 99.5076 8.6007 1 25 99.5076 8.6007 INE652A16IZ8 STATE BK OF PATIALA 9-May-14 99.4279 8.7508 1 75 99.4279 8.7508 INE237A16UO7 KOTAK MAH BK 9-May-14 99.4610 8.6000 1 25 99.4610 8.6000 INE434A16FQ6 ANDHRA BK 9-May-14 99.4579 8.6498 1 25 99.4579 8.6498 INE036D16FO8 THE KARUR VYSYA BK 9-May-14 99.4260 8.7800 1 3 99.4260 8.7800 INE168A16JE8 THE JAMMU AND KASHMIR BK12-May-14 99.3806 8.7496 1 5 99.3806 8.7496 INE008A16UO2 IDBI BK 13-May-14 99.3203 8.9210 1 10 99.3203 8.9210 INE434A16FT0 ANDHRA BK 16-May-14 99.2581 8.8006 1 50 99.2581 8.8006 INE428A16MT8 ALLAHABAD BK 16-May-14 99.2941 8.6495 1 25 99.2941 8.6495 INE434A16FT0 ANDHRA BK 16-May-14 99.2916 8.6804 1 5 99.2916 8.6804 INE683A16CS1 THE SOUTH INDIAN BK 16-May-14 99.1940 9.5671 1 2 99.1940 9.5671 INE112A16EY5 CORPORATION BK 19-May-14 99.1979 8.6804 2 50 99.1979 8.6804 INE608A16FO0 PUNJAB AND SIND BK 19-May-14 99.1869 8.8004 1 25 99.1869 8.8004 INE095A16LT7 INDUSIND BK 22-May-14 99.1178 8.7802 2 100 99.1178 8.7802 INE008A16QQ5 IDBI BK 23-May-14 99.1258 8.6999 2 25 99.1258 8.6999 INE160A16JR7 PUNJAB NATIONAL BK 24-May-14 99.0853 8.6397 1 25 99.0853 8.6397 INE692A16CY0 UNION BK OF INDIA 2-Jun-14 98.8714 8.6800 7 350 98.8714 8.6800 INE428A16MH3 ALLAHABAD BK 2-Jun-14 98.8714 8.6800 3 195 98.8714 8.6800 INE667A16DH5 SYNDICATE BK 2-Jun-14 98.8688 8.7003 1 50 98.8688 8.7003 INE008A16UU9 IDBI BK 2-Jun-14 98.8688 8.7003 1 50 98.8688 8.7003 INE008A16UU9 IDBI BK 2-Jun-14 98.8921 8.7003 1 25 98.8921 8.7003 INE683A16BG8 THE SOUTH INDIAN BK 2-Jun-14 98.8496 8.8496 1 25 98.8496 8.8496 INE691A16IB7 UCO BK 2-Jun-14 98.8753 8.6497 1 20 98.8753 8.6497 INE084A16AG1 BK OF INDIA 3-Jun-14 98.8482 8.6797 2 50 98.8482 8.6797 INE095A16LY7 INDUSIND BK 3-Jun-14 98.8547 8.6302 1 50 98.8547 8.6302 INE008A16PX3 IDBI BK 3-Jun-14 98.8521 8.6500 1 25 98.8521 8.6500 INE008A16VM4 IDBI BK 4-Jun-14 98.8236 8.6899 1 78 98.8236 8.6899 INE434A16FR4 ANDHRA BK 9-Jun-14 98.7016 8.7300 2 75 98.7016 8.7300 INE667A16DM5 SYNDICATE BK 10-Jun-14 98.6858 8.6798 3 200 98.6858 8.6798 INE562A16FM3 INDIAN BK 10-Jun-14 98.6858 8.6800 1 50 98.6858 8.6800 INE008A16VR3 IDBI BK 11-Jun-14 98.6611 8.6900 3 415 98.6611 8.6900 INE562A16FI1 INDIAN BK 12-Jun-14 98.6364 8.6999 1 250 98.6364 8.6999 INE008A16UV7 IDBI BK 12-Jun-14 98.6364 8.6999 2 100 98.6364 8.6999 INE160A16JV9 PUNJAB NATIONAL BK 12-Jun-14 98.6395 8.6799 1 50 98.6395 8.6799 INE692A16CV6 UNION BK OF INDIA 12-Jun-14 98.6333 8.7200 2 50 98.6333 8.7200 INE691A16HM6 UCO BK 12-Jun-14 98.6395 8.6799 1 25 98.6395 8.6799 INE476A16KB9 CANARA BK 13-Jun-14 98.6163 8.6803 3 300 98.6163 8.6803 INE457A16ED8 BK OF MAHARASHTRA 13-Jun-14 98.6136 8.6972 4 291 98.6132 8.7000 INE434A16FK9 ANDHRA BK 13-Jun-14 98.6163 8.6803 1 50 98.6163 8.6803 INE476A16NC1 CANARA BK 16-Jun-14 98.5371 8.7401 2 150 98.5371 8.7401 INE077A16BR0 DENA BK 16-Jun-14 98.5470 8.6801 1 50 98.5470 8.6801 INE095A16MN8 INDUSIND BK 16-Jun-14 98.5248 8.8147 1 30 98.5248 8.8147 INE008A16VP7 IDBI BK 18-Jun-14 98.5059 8.6503 1 25 98.5059 8.6503 INE141A16PI3 OBC 18-Jun-14 98.4955 8.7114 1 11.75 98.4955 8.7114 INE428A16MR2 ALLAHABAD BK 20-Jun-14 98.4483 8.7167 3 150 98.4495 8.7098 INE141A16MF6 OBC 7-Jul-14 97.9868 9.0351 2 350 97.9868 9.0351 INE008A16QF8 IDBI BK 14-Jul-14 97.8172 9.0500 1 1 97.8172 9.0500 INE141A16PT0 OBC 27-Aug-14 96.7534 9.1401 1 50 96.7534 9.1401 INE562A16DV9 INDIAN BK 9-Sep-14 96.4897 9.0950 1 25 96.4897 9.0950 INE648A16GG0 SBBJ 9-Sep-14 96.4571 9.1201 2 20 96.4571 9.1201 INE476A16MV3 CANARA BK 10-Sep-14 96.4414 9.1001 1 25 96.4414 9.1001 INE084A16AO5 BK OF INDIA 15-Sep-14 96.3295 9.0901 1 50 96.3295 9.0901 INE141A16ML4 OBC 15-Sep-14 96.3198 9.1150 1 50 96.3198 9.1150 INE652A16IJ2 STATE BK OF PATIALA 5-Dec-14 94.4304 9.2000 2 50 94.4304 9.2000 INE652A16IJ2 STATE BK OF PATIALA 5-Dec-14 94.4472 9.2100 1 25 94.4472 9.2100 INE476A16LU7 CANARA BK 12-Dec-14 94.2440 9.2500 1 50 94.2440 9.2500 INE112A16FD6 CORPORATION BK 2-Mar-15 92.5147 9.2000 1 50 92.5147 9.2000 INE160A16JT3 PUNJAB NATIONAL BK 2-Mar-15 92.5144 9.2004 2 26 92.5072 9.2099 INE476A16MC3 CANARA BK 3-Mar-15 92.4931 9.2000 1 50 92.4931 9.2000 INE705A16JC1 VIJAYA BK 3-Mar-15 92.4366 9.2749 1 1 92.4366 9.2749 INE476A16MD1 CANARA BK 4-Mar-15 92.4772 9.1925 1 50 92.4772 9.1925 INE692A16CS2 UNION BK OF INDIA 5-Mar-15 92.4500 9.2000 1 100 92.4500 9.2000 INE476A16MY7 CANARA BK 5-Mar-15 92.4424 9.2100 2 25 92.4424 9.2100 INE084A16AP2 BK OF INDIA 6-Mar-15 92.4285 9.2000 1 25 92.4285 9.2000 INE476A16ME9 CANARA BK 9-Mar-15 92.3486 9.2200 1 75 92.3486 9.2200 INE705A16JE7 VIJAYA BK 9-Mar-15 92.3065 9.2749 1 8.04 92.3065 9.2749 INE112A16FF1 CORPORATION BK 9-Mar-15 92.3548 9.2119 1 3.95 92.3548 9.2119 INE705A16JD9 VIJAYA BK 10-Mar-15 91.8326 9.8670 2 0.35 91.8326 9.8670 INE084A16AV0 BK OF INDIA 18-Mar-15 92.0516 9.3800 1 50 92.0516 9.3800 INE028A16946 BK OF BARODA 19-Mar-15 92.1454 9.2051 1 25 92.1454 9.2051 INE608A16FT9 PUNJAB AND SIND BK 19-Mar-15 92.0749 9.2948 1 5 92.0749 9.2948 INE434A16GF7 ANDHRA BK ANDHRA BK 20-Mar-15 92.1043 9.2300 1 50 92.1043 9.2300 ===============================================================================================
*: Crores