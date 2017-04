Apr 16 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE028A16953 BK OF BARODA 25-Apr-14 99.7931 8.4096 4 270 99.7933 8.4002 INE562A16EV7 INDIAN BK 25-Apr-14 99.7908 8.5020 2 125 99.7908 8.5020 INE112A16FJ3 CORPORATION BK 25-Apr-14 99.7918 8.4613 2 125 99.7933 8.4002 INE608A16FN2 PUNJAB AND SIND BK 25-Apr-14 99.7945 8.3513 1 100 99.7945 8.3513 INE565A16905 INDIAN OVERSEAS BK 25-Apr-14 99.7912 8.4871 2 75 99.7933 8.4002 INE112A16EX7 CORPORATION BK 28-Apr-14 99.7213 8.5008 1 50 99.7213 8.5008 INE476A16MP5 CANARA BK 28-Apr-14 99.7213 8.5008 1 25 99.7213 8.5008 INE112A16ER9 CORPORATION BK 29-Apr-14 99.6999 8.4512 1 100 99.6999 8.4512 INE428A16MJ9 ALLAHABAD BK 2-May-14 99.6209 8.6811 1 75 99.6209 8.6811 INE667A16DF9 SYNDICATE BK 2-May-14 99.6223 8.6489 1 50 99.6223 8.6489 INE562A16EY1 INDIAN BK 2-May-14 99.6519 8.5000 1 25 99.6519 8.5000 INE028A16870 BK OF BARODA 2-May-14 99.6223 8.6489 1 10 99.6223 8.6489 INE434A16FN3 ANDHRA BK 6-May-14 99.5283 8.6493 3 75 99.5283 8.6493 INE077A16AZ5 DENA BK 6-May-14 99.5230 8.7470 1 5 99.5230 8.7470 INE476A16MJ8 CANARA BK 8-May-14 99.4804 8.6654 3 80 99.4813 8.6500 INE112A16FN5 CORPORATION BK 9-May-14 99.4813 8.6506 1 25 99.4813 8.6506 INE652A16IZ8 STATE BK OF PATIALA 9-May-14 99.4579 8.6498 1 5 99.4579 8.6498 INE683A16CS1 THE SOUTH INDIAN BK 16-May-14 99.2200 9.5646 1 5 99.2200 9.5646 INE651A16FV5 STATE BK OF MYSORE 19-May-14 99.2374 8.4996 2 100 99.2374 8.4996 INE095A16LT7 INDUSIND BK 22-May-14 99.1424 8.7703 1 100 99.1424 8.7703 INE434A16GG5 ANDHRA BK 23-May-14 99.1444 8.7497 1 25 99.1444 8.7497 INE008A16UT1 IDBI BK 27-May-14 99.0322 8.7000 1 25 99.0322 8.7000 INE428A16MN1 ALLAHABAD BK 28-May-14 99.0175 8.6231 1 50 99.0175 8.6231 INE691A16HP9 UCO BK 30-May-14 98.9855 8.6997 1 100 98.9855 8.6997 INE692A16CU8 UNION BK OF INDIA 30-May-14 98.9680 8.6502 2 100 98.9680 8.6502 INE008A16VL6 IDBI BK 30-May-14 98.9543 8.9701 1 50 98.9543 8.9701 INE562A16GB4 INDIAN BK 30-May-14 98.9756 8.5858 1 50 98.9756 8.5858 INE705A16HD3 VIJAYA BK 30-May-14 98.9797 8.7500 1 5 98.9797 8.7500 INE428A16MH3 ALLAHABAD BK 2-Jun-14 98.9126 8.7228 3 175 98.9179 8.6802 INE008A16UU9 IDBI BK 2-Jun-14 98.8997 8.6399 1 75 98.8997 8.6399 INE238A16WA0 AXIS BK 2-Jun-14 98.8921 8.7003 1 50 98.8921 8.7003 INE141A16LO0 OBC 2-Jun-14 98.9179 8.6802 1 50 98.9179 8.6802 INE608A16ER6 PUNJAB AND SIND BK 2-Jun-14 98.8959 8.6701 1 25 98.8959 8.6701 INE692A16CY0 UNION BK OF INDIA 2-Jun-14 98.9093 8.7499 1 25 98.9093 8.7499 INE476A16LC5 CANARA BK 2-Jun-14 98.8953 8.6749 1 5 98.8953 8.6749 INE691A16IB7 UCO BK 2-Jun-14 98.8984 8.6503 1 5 98.8984 8.6503 INE008A16PX3 IDBI BK 3-Jun-14 98.8770 8.6363 3 125 98.8765 8.6404 INE608A16FV5 PUNJAB AND SIND BK 3-Jun-14 98.8765 8.6404 2 100 98.8765 8.6404 INE095A16LY7 INDUSIND BK 3-Jun-14 98.8778 8.6302 1 50 98.8778 8.6302 INE434A16FJ1 ANDHRA BK 3-Jun-14 98.8858 8.7503 1 25 98.8858 8.7503 INE434A16GH3 ANDHRA BK 4-Jun-14 98.8624 8.7500 1 5 98.8624 8.7500 INE238A16SG5 AXIS BK 5-Jun-14 98.8223 8.6997 4 350 98.8223 8.6997 INE691A16HL8 UCO BK 5-Jun-14 98.8149 8.7550 1 150 98.8149 8.7550 INE428A16MW2 ALLAHABAD BK 5-Jun-14 98.8249 8.6802 1 50 98.8249 8.6802 INE691A16HL8 UCO BK 5-Jun-14 98.8324 8.8002 1 50 98.8324 8.8002 INE562A16DQ9 INDIAN BK 5-Jun-14 98.8390 8.7499 1 25 98.8390 8.7499 INE692A16CB8 UNION BK OF INDIA 6-Jun-14 98.8017 8.6801 1 300 98.8017 8.6801 INE238A16WB8 AXIS BK 9-Jun-14 98.7292 8.7002 2 450 98.7292 8.7002 INE141A16LW3 OBC 9-Jun-14 98.7393 8.6300 2 100 98.7393 8.6300 INE028A16AJ2 BK OF BARODA 10-Jun-14 98.7089 8.6803 2 200 98.7089 8.6803 INE562A16FM3 INDIAN BK 10-Jun-14 98.7163 8.6299 1 75 98.7163 8.6299 INE667A16DM5 SYNDICATE BK 10-Jun-14 98.7148 8.6401 1 50 98.7148 8.6401 INE705A16JL2 VIJAYA BK 11-Jun-14 98.6903 8.6497 2 50 98.6903 8.6497 INE691A16HM6 UCO BK 12-Jun-14 98.6672 8.6499 2 125 98.6672 8.6499 INE008A16UV7 IDBI BK 12-Jun-14 98.6672 8.6499 2 100 98.6672 8.6499 INE141A16PN3 OBC 12-Jun-14 98.6702 8.6301 1 100 98.6702 8.6301 INE692A16CV6 UNION BK OF INDIA 12-Jun-14 98.6702 8.6301 1 100 98.6702 8.6301 INE476A16KB9 CANARA BK 13-Jun-14 98.6395 8.6799 1 300 98.6395 8.6799 INE141A16LY9 OBC 13-Jun-14 98.6467 8.6333 2 150 98.6457 8.6398 INE112A16EQ1 CORPORATION BK 13-Jun-14 98.6472 8.6301 1 100 98.6472 8.6301 INE457A16ED8 BK OF MAHARASHTRA 13-Jun-14 98.6395 8.6799 1 50 98.6395 8.6799 INE028A16AF0 BK OF BARODA 16-Jun-14 98.5688 8.6878 3 250 98.5734 8.6598 INE141A16PO1 OBC 16-Jun-14 98.5980 8.6501 2 100 98.5980 8.6501 INE428A16MP6 ALLAHABAD BK 16-Jun-14 98.5645 8.7146 1 60 98.5645 8.7146 INE141A16PO1 OBC 16-Jun-14 98.5669 8.6998 1 50 98.5669 8.6998 INE077A16BR0 DENA BK 16-Jun-14 98.5750 8.6499 1 50 98.5750 8.6499 INE691A16HN4 UCO BK 16-Jun-14 98.5750 8.6499 2 25 98.5750 8.6499 INE095A16MQ1 INDUSIND BK 17-Jun-14 98.5425 8.8501 1 25 98.5425 8.8501 INE141A16PI3 OBC 18-Jun-14 98.5235 8.6826 3 200 98.5239 8.6801 INE008A16VP7 IDBI BK 18-Jun-14 98.5206 8.6998 1 25 98.5206 8.6998 INE160A16KA1 PUNJAB NATIONAL BK 19-Jun-14 98.4974 8.7002 2 175 98.4974 8.7002 INE141A16PR4 OBC 19-Jun-14 98.4974 8.7002 1 25 98.4974 8.7002 INE705A16KB1 VIJAYA BK 20-Jun-14 98.4743 8.7001 1 25 98.4743 8.7001 INE238A16UY4 AXIS BK 23-Jun-14 98.3906 8.7800 1 100 98.3906 8.7800 INE434A16GK7 ANDHRA BK 23-Jun-14 98.3933 8.7650 1 50 98.3933 8.7650 INE476A16LE1 CANARA BK 25-Jun-14 98.3626 8.6800 1 50 98.3626 8.6800 INE705A16HL6 VIJAYA BK 27-Jun-14 98.3415 8.6699 2 100 98.3415 8.6699 INE141A16PV6 OBC 2-Jul-14 98.1403 8.9825 1 100 98.1403 8.9825 INE141A16PV6 OBC 2-Jul-14 98.1647 8.9791 2 75 98.1647 8.9791 INE112A16FQ8 CORPORATION BK 10-Jul-14 97.9499 8.9876 2 50 97.9499 8.9876 INE692A16DA8 UNION BK OF INDIA 22-Aug-14 96.9140 9.0801 1 25 96.9140 9.0801 INE141A16PP8 OBC 28-Aug-14 96.7637 9.1101 1 100 96.7637 9.1101 INE112A16EA5 CORPORATION BK 4-Sep-14 96.6112 9.0801 1 50 96.6112 9.0801 INE562A16DU1 INDIAN BK 4-Sep-14 96.6040 9.1001 1 25 96.6040 9.1001 INE476A16MV3 CANARA BK 10-Sep-14 96.4646 9.1001 1 25 96.4646 9.1001 INE141A16MK6 OBC 12-Sep-14 96.4183 9.0999 1 25 96.4183 9.0999 INE648A16GH8 SBBJ 15-Sep-14 96.3604 9.0699 1 100 96.3604 9.0699 INE651A16FD3 STATE BK OF MYSORE 17-Sep-14 96.3143 9.0699 1 50 96.3143 9.0699 INE654A16DY8 STATE BK OF TRAVANCORE 19-Sep-14 96.2682 9.0699 1 50 96.2682 9.0699 INE476A16LA9 CANARA BK 1-Dec-14 94.5149 9.2500 1 25 94.5149 9.2500 INE112A16EH0 CORPORATION BK 1-Dec-14 94.5177 9.2450 1 7 94.5177 9.2450 INE476A16LB7 CANARA BK 2-Dec-14 94.4923 9.2499 2 100 94.4923 9.2499 INE652A16IJ2 STATE BK OF PATIALA 5-Dec-14 94.4529 9.2000 1 50 94.4529 9.2000 INE028A16821 BK OF BARODA 10-Dec-14 94.3309 9.2167 3 75 94.3290 9.2200 INE562A16EM6 INDIAN BK 11-Dec-14 94.2774 9.2700 1 25 94.2774 9.2700 INE476A16LU7 CANARA BK 12-Dec-14 94.2607 9.2600 1 25 94.2607 9.2600 INE483A16HM8 CENTRAL BK OF INDIA 13-Jan-15 93.5735 9.2501 1 50 93.5735 9.2501 INE483A16HS5 CENTRAL BK OF INDIA 19-Jan-15 93.4273 9.2701 1 50 93.4273 9.2701 INE112A16FA2 CORPORATION BK 20-Feb-15 92.6942 9.2800 1 50 92.6942 9.2800 INE090A16M34 ICICI BK 24-Feb-15 92.5811 9.3149 1 28 92.5811 9.3149 INE090A16M42 ICICI BK 25-Feb-15 92.5592 9.3150 2 15 92.5592 9.3150 INE141A16OS5 OBC 26-Feb-15 92.5670 9.2750 1 40 92.5670 9.2750 INE476A16MA7 CANARA BK 27-Feb-15 92.5639 9.2499 2 41 92.5639 9.2499 INE160A16JT3 PUNJAB NATIONAL BK 2-Mar-15 92.5690 9.1851 2 75 92.5915 9.1551 INE028A16961 BK OF BARODA 2-Mar-15 92.5363 9.1999 1 50 92.5363 9.1999 INE141A16OR7 OBC 2-Mar-15 92.5363 9.1999 1 25 92.5363 9.1999 INE608A16FS1 PUNJAB AND SIND BK 2-Mar-15 92.4987 9.2500 1 1 92.4987 9.2500 INE084A16AQ0 BK OF INDIA 3-Mar-15 92.5147 9.2000 1 50 92.5147 9.2000 INE084A16AP2 BK OF INDIA 6-Mar-15 92.4500 9.2000 1 5 92.4500 9.2000 INE476A16ME9 CANARA BK 9-Mar-15 92.4222 9.1800 1 25 92.4222 9.1800 INE565A16962 INDIAN OVERSEAS BK 13-Mar-15 92.3209 9.2000 2 100 92.3209 9.2000 INE084A16AR8 BK OF INDIA 13-Mar-15 92.3209 9.2000 1 50 92.3209 9.2000 INE565A16962 INDIAN OVERSEAS BK 13-Mar-15 92.2532 9.2599 3 13 92.2532 9.2599 INE084A16AV0 BK OF INDIA 18-Mar-15 92.1766 9.2199 1 50 92.1766 9.2199 INE028A16946 BK OF BARODA 19-Mar-15 92.1669 9.2050 1 25 92.1669 9.2050 INE608A16FT9 PUNJAB AND SIND BK 19-Mar-15 92.1004 9.2898 1 10 92.1004 9.2898 INE608A16GC3 PUNJAB AND SIND BK 23-Mar-15 92.0456 9.2500 1 12 92.0456 9.2500 INE077A16BN9 DENA BK 25-Mar-15 92.0425 9.2000 2 29.45 92.0425 9.2000 INE691A16HS3 UCO BK 27-Mar-15 91.9518 9.2600 1 1 91.9518 9.2600 INE528G16XQ5 YES BK 13-Apr-15 91.5948 9.2526 1 15 91.5948 9.2526 INE166A16LF5 ING VYSYA BK 15-Apr-15 91.5553 9.2489 7 165 91.5523 9.2525 INE528G16XP7 YES BK 15-Apr-15 91.5523 9.2525 1 10 91.5523 9.2525 INE237A16ZB3 KOTAK MAH BK 15-Apr-15 91.5879 9.2100 1 10 91.5879 9.2100 =============================================================================================== *: Crores CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai 