Apr 17 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE483A16HU1 CENTRAL BK OF INDIA 22-Apr-14 99.8871 8.2510 2 200 99.8871 8.2510 INE028A16AB9 BK OF BARODA 22-Apr-14 99.8803 8.7486 1 100 99.8803 8.7486 INE141A16LG6 OBC 22-Apr-14 99.8891 8.1011 2 50 99.8885 8.1486 INE168A16FP2 THE JAMMU AND KASHMIR BK22-Apr-14 99.8803 8.7486 1 40 99.8803 8.7486 INE008A16TM8 IDBI BK 24-Apr-14 99.8373 8.4975 1 15 99.8373 8.4975 INE608A16FN2 PUNJAB AND SIND BK 25-Apr-14 99.8140 8.5021 1 100 99.8140 8.5021 INE483A16ID5 CENTRAL BK OF INDIA 25-Apr-14 99.9058 8.6039 1 100 99.9058 8.6039 INE651A16FW3 STATE BK OF MYSORE 25-Apr-14 99.8133 8.5326 2 75 99.8086 8.7494 INE168A16IK7 THE JAMMU AND KASHMIR BK25-Apr-14 99.8217 8.1495 1 50 99.8217 8.1495 INE095A16LZ4 INDUSIND BK 25-Apr-14 99.8098 8.6944 1 38 99.8098 8.6944 INE028A16953 BK OF BARODA 25-Apr-14 99.8162 8.4013 1 31 99.8162 8.4013 INE651A16FW3 STATE BK OF MYSORE 25-Apr-14 99.9080 8.4027 1 25 99.9080 8.4027 INE651A16GF6 STATE BK OF MYSORE 28-Apr-14 99.7370 8.7498 1 25 99.7370 8.7498 INE112A16ER9 CORPORATION BK 29-Apr-14 99.7238 8.4251 4 240 99.7213 8.5008 INE028A16AH6 BK OF BARODA 29-Apr-14 99.7177 8.6117 2 100 99.7132 8.7486 INE565A16913 INDIAN OVERSEAS BK 29-Apr-14 99.7279 8.2990 1 25 99.7279 8.2990 INE476A16MQ3 CANARA BK 29-Apr-14 99.7279 8.2990 1 25 99.7279 8.2990 INE434A16FD4 ANDHRA BK 2-May-14 99.6478 8.6005 1 50 99.6478 8.6005 INE238A16VT2 AXIS BK 2-May-14 99.6478 8.6005 1 50 99.6478 8.6005 INE090A16ZH3 ICICI BK 2-May-14 99.6437 8.7010 1 45 99.6437 8.7010 INE683A16CM4 THE SOUTH INDIAN BK 2-May-14 99.6458 8.6495 1 25 99.6458 8.6495 INE028A16870 BK OF BARODA 2-May-14 99.6417 8.7500 1 25 99.6417 8.7500 INE008A16TW7 IDBI BK 2-May-14 99.7445 8.4997 1 25 99.7445 8.4997 INE428A16MJ9 ALLAHABAD BK 2-May-14 99.7445 8.4997 1 25 99.7445 8.4997 INE667A16DF9 SYNDICATE BK 2-May-14 99.7430 8.5497 1 25 99.7430 8.5497 INE141A16OD7 OBC 6-May-14 99.5545 8.5957 2 100 99.5548 8.5908 INE077A16AZ5 DENA BK 6-May-14 99.5543 8.6005 1 50 99.5543 8.6005 INE428A16MV4 ALLAHABAD BK 6-May-14 99.5543 8.6005 1 25 99.5543 8.6005 INE428A16MF7 ALLAHABAD BK 8-May-14 99.5031 8.6797 1 75 99.5031 8.6797 INE652A16IZ8 STATE BK OF PATIALA 9-May-14 99.4795 8.6808 1 100 99.4795 8.6808 INE141A16OE5 OBC 13-May-14 99.3911 8.6004 1 5 99.3911 8.6004 INE428A16MU6 ALLAHABAD BK 15-May-14 99.3446 8.6000 1 75 99.3446 8.6000 INE090A16ZL5 ICICI BK 16-May-14 99.3221 8.5904 1 100 99.3221 8.5904 INE428A16MT8 ALLAHABAD BK 16-May-14 99.3213 8.6006 1 100 99.3213 8.6006 INE691A16HR5 UCO BK 16-May-14 99.3213 8.6006 1 15 99.3213 8.6006 INE434A16FT0 ANDHRA BK 16-May-14 99.3174 8.6504 1 5 99.3174 8.6504 INE651A16FV5 STATE BK OF MYSORE 19-May-14 99.2517 8.5996 1 100 99.2517 8.5996 INE112A16EY5 CORPORATION BK 19-May-14 99.2474 8.6494 1 25 99.2474 8.6494 INE028A16920 BK OF BARODA 19-May-14 99.2474 8.6494 1 5 99.2474 8.6494 INE112A16FL9 CORPORATION BK 23-May-14 99.1822 8.3600 1 100 99.1822 8.3600 INE160A16JR7 PUNJAB NATIONAL BK 24-May-14 99.1320 8.6377 2 375 99.1320 8.6377 INE112A16FM7 CORPORATION BK 26-May-14 99.1188 8.3204 1 100 99.1188 8.3204 INE649A16DS0 STATE BK OF HYDERABAD 28-May-14 99.0377 8.6501 1 25 99.0377 8.6501 INE428A16MN1 ALLAHABAD BK 28-May-14 99.1208 8.7501 1 25 99.1208 8.7501 INE141A16PS2 OBC 30-May-14 98.9912 8.6503 1 200 98.9912 8.6503 INE562A16GB4 INDIAN BK 30-May-14 98.9989 8.5836 1 25 98.9989 8.5836 INE705A16HD3 VIJAYA BK 30-May-14 99.0895 8.5996 1 5 99.0895 8.5996 INE667A16DH5 SYNDICATE BK 2-Jun-14 98.9155 8.6996 1 50 98.9155 8.6996 INE562A16FD2 INDIAN BK 3-Jun-14 98.8984 8.6503 2 125 98.8984 8.6503 INE008A16PX3 IDBI BK 3-Jun-14 98.9010 8.6296 2 50 98.9010 8.6296 INE238A16WN3 AXIS BK 3-Jun-14 98.8984 8.6503 2 49 98.8984 8.6503 INE434A16FJ1 ANDHRA BK 3-Jun-14 98.8878 8.7344 1 25 98.8878 8.7344 INE008A16VM4 IDBI BK 4-Jun-14 98.8778 8.6302 1 50 98.8778 8.6302 INE141A16LQ5 OBC 5-Jun-14 98.8525 8.6467 2 75 98.8482 8.6797 INE160A16KF0 PUNJAB NATIONAL BK 6-Jun-14 98.9179 8.6802 1 150 98.9179 8.6802 INE692A16CB8 UNION BK OF INDIA 6-Jun-14 98.9179 8.6802 1 150 98.9179 8.6802 INE141A16PA0 OBC 6-Jun-14 98.8316 8.6302 1 100 98.8316 8.6302 INE141A16LW3 OBC 9-Jun-14 98.7624 8.6299 3 50 98.7624 8.6299 INE434A16FR4 ANDHRA BK 9-Jun-14 98.7616 8.6355 1 25 98.7616 8.6355 INE667A16DM5 SYNDICATE BK 10-Jun-14 98.7393 8.6302 1 50 98.7393 8.6302 INE562A16FG5 INDIAN BK 11-Jun-14 98.7133 8.6503 2 100 98.7133 8.6503 INE691A16HM6 UCO BK 12-Jun-14 98.6918 8.6397 1 25 98.6918 8.6397 INE008A16UV7 IDBI BK 12-Jun-14 98.6903 8.6497 1 25 98.6903 8.6497 INE562A16FI1 INDIAN BK 12-Jun-14 98.6932 8.6303 1 25 98.6932 8.6303 INE692A16CV6 UNION BK OF INDIA 12-Jun-14 98.6932 8.6303 1 25 98.6932 8.6303 INE434A16GM3 ANDHRA BK 12-Jun-14 98.6893 8.6564 1 10 98.6893 8.6564 INE112A16EQ1 CORPORATION BK 13-Jun-14 98.6651 8.6639 4 250 98.6672 8.6499 INE692A16CD4 UNION BK OF INDIA 13-Jun-14 98.6702 8.6301 1 100 98.6702 8.6301 INE667A16CB0 SYNDICATE BK 13-Jun-14 98.6596 8.6999 1 50 98.6596 8.6999 INE562A16EO2 INDIAN BK 13-Jun-14 98.6672 8.6499 1 50 98.6672 8.6499 INE028A16979 BK OF BARODA 13-Jun-14 98.6702 8.6301 1 40 98.6702 8.6301 INE476A16KB9 CANARA BK 13-Jun-14 98.6702 8.6301 1 25 98.6702 8.6301 INE141A16PO1 OBC 16-Jun-14 98.5980 8.6501 1 50 98.5980 8.6501 INE608A16EY2 PUNJAB AND SIND BK 17-Jun-14 98.5669 8.6998 1 25 98.5669 8.6998 INE434A16GK7 ANDHRA BK 23-Jun-14 98.4175 8.7597 1 50 98.4175 8.7597 INE112A16DW1 CORPORATION BK 25-Jun-14 98.3893 8.6599 1 25 98.3893 8.6599 INE705A16HI2 VIJAYA BK 26-Jun-14 98.3589 8.6999 1 25 98.3589 8.6999 INE434A16GN1 ANDHRA BK 27-Jun-14 98.3419 8.6679 3 125 98.3358 8.7002 INE112A16FR6 CORPORATION BK 2-Jul-14 98.1570 9.0174 5 350 98.1570 9.0174 INE141A16PV6 OBC 2-Jul-14 98.1548 9.0283 4 325 98.1647 8.9791 INE160A16KG8 PUNJAB NATIONAL BK 2-Jul-14 98.1630 8.9875 3 75 98.1630 8.9875 INE476A16NF4 CANARA BK 2-Jul-14 98.1625 8.9900 1 4.5 98.1625 8.9900 INE141A16PW4 OBC 3-Jul-14 98.1312 9.0273 2 250 98.1312 9.0273 INE141A16MF6 OBC 7-Jul-14 98.0349 9.0326 2 150 98.0349 9.0326 INE238A16TA6 AXIS BK 22-Aug-14 96.9154 9.1473 1 0.1 96.9154 9.1473 INE141A16PT0 OBC 27-Aug-14 96.8308 9.0501 1 75 96.8308 9.0501 INE141A16PP8 OBC 28-Aug-14 96.8057 9.0557 2 175 96.8076 9.0500 INE651A16GH2 STATE BK OF MYSORE 28-Aug-14 96.7974 9.0799 1 5 96.7974 9.0799 INE084A16AT4 BK OF INDIA 3-Sep-14 96.6790 9.0201 2 75 96.6826 9.0101 INE652A16HM8 STATE BK OF PATIALA 4-Sep-14 96.6524 9.0300 1 25 96.6524 9.0300 INE652A16HP1 STATE BK OF PATIALA 8-Sep-14 96.5454 9.0698 1 2 96.5454 9.0698 INE008A16SA5 IDBI BK 8-Sep-14 96.5352 9.0975 1 0.1 96.5352 9.0975 INE649A16EE8 STATE BK OF HYDERABAD 9-Sep-14 96.5222 9.0699 1 20 96.5222 9.0699 INE692A16CZ7 UNION BK OF INDIA 10-Sep-14 96.5176 9.0201 1 100 96.5176 9.0201 INE008A16SS7 IDBI BK 10-Sep-14 96.4953 9.0800 3 55 96.4953 9.0800 INE141A16MJ8 OBC 11-Sep-14 96.4759 9.0700 1 25 96.4759 9.0700 INE141A16ML4 OBC 15-Sep-14 96.3835 9.0699 4 150 96.3835 9.0699 INE084A16AO5 BK OF INDIA 15-Sep-14 96.3911 9.0501 1 75 96.3911 9.0501 INE691A16HT1 UCO BK 15-Sep-14 96.3796 9.0800 2 50 96.3796 9.0800 INE651A16FC5 STATE BK OF MYSORE 15-Sep-14 96.3950 9.0400 1 25 96.3950 9.0400 INE141A16MR1 OBC 22-Sep-14 96.3103 9.0801 2 50 96.3103 9.0801 INE476A16LA9 CANARA BK 1-Dec-14 94.5878 9.1600 1 25 94.5878 9.1600 INE476A16LB7 CANARA BK 2-Dec-14 94.6442 9.1800 1 100 94.6442 9.1800 INE476A16LB7 CANARA BK 2-Dec-14 94.5485 9.1901 1 50 94.5485 9.1901 INE652A16IJ2 STATE BK OF PATIALA 5-Dec-14 94.5934 9.1500 1 50 94.5934 9.1500 INE141A16NP3 OBC 10-Dec-14 94.4529 9.2000 1 100 94.4529 9.2000 INE562A16EM6 INDIAN BK 11-Dec-14 94.3522 9.1800 1 25 94.3522 9.1800 INE112A16EN8 CORPORATION BK 19-Dec-14 94.1674 9.1901 1 50 94.1674 9.1901 INE141A16NQ1 OBC 22-Dec-14 94.0613 9.2549 1 1.05 94.0613 9.2549 INE090A16I55 ICICI BK 26-Dec-14 93.9747 9.2500 2 50 93.9747 9.2500 INE476A16LK8 CANARA BK 19-Jan-15 93.4075 9.3000 2 100 93.4075 9.3000 INE483A16HS5 CENTRAL BK OF INDIA 19-Jan-15 93.4312 9.3999 1 25 93.4312 9.3999 INE476A16MH2 CANARA BK 19-Feb-15 92.7633 9.2450 1 0.3 92.7633 9.2450 INE160A16JT3 PUNJAB NATIONAL BK 2-Mar-15 92.5878 9.1600 3 75 92.5878 9.1600 INE476A16MY7 CANARA BK 5-Mar-15 92.5252 9.1575 1 0.1 92.5252 9.1575 INE608A16FX1 PUNJAB AND SIND BK 6-Mar-15 92.4149 9.2749 1 15.25 92.4149 9.2749 INE705A16JE7 VIJAYA BK 9-Mar-15 92.3574 9.2650 2 47.25 92.3574 9.2650 INE692A16CT0 UNION BK OF INDIA 9-Mar-15 92.4050 9.2025 1 9.25 92.4050 9.2025 INE476A16ME9 CANARA BK 9-Mar-15 92.6443 9.0000 1 2 92.6443 9.0000 INE705A16JE7 VIJAYA BK 9-Mar-15 92.6443 9.0000 1 1.8 92.6443 9.0000 INE084A16AS6 BK OF INDIA 10-Mar-15 92.3918 9.1917 7 138 92.4084 9.1700 INE476A16MX9 CANARA BK 12-Mar-15 92.3405 9.2025 3 2.6 92.3405 9.2025 INE084A16AR8 BK OF INDIA 13-Mar-15 92.3595 9.1500 1 50 92.3595 9.1500 INE160A16JX5 PUNJAB NATIONAL BK 17-Mar-15 92.2662 9.1600 2 50 92.2662 9.1600 INE084A16AV0 BK OF INDIA 18-Mar-15 92.2527 9.1500 4 50 92.2527 9.1500 INE683A16DE9 THE INE166A16LG3 ING VYSYA BK 13-Apr-15 91.6244 9.2425 4 20 91.6244 9.2425 INE237A16ZC1 KOTAK MAH BK 13-Apr-15 91.6597 9.2000 1 12 91.6597 9.2000 INE528G16XP7 YES BK 15-Apr-15 91.5715 9.2550 2 95 91.5715 9.2550 INE160A16KI4 PUNJAB NATIONAL BK 15-Apr-15 91.6636 9.1447 3 90 91.6633 9.1450 =============================================================================================== *: Crores CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS