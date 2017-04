Apr 21 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE028A16AB9 BK OF BARODA 22-Apr-14 99.9759 8.8078 2 100 99.9756 8.9082 INE565A16905 INDIAN OVERSEAS BK 25-Apr-14 99.9037 8.7958 5 230 99.9037 8.7958 INE095A16LZ4 INDUSIND BK 25-Apr-14 99.9049 8.6861 1 5 99.9049 8.6861 INE476A16MP5 CANARA BK 28-Apr-14 99.8334 8.7015 1 225 99.8334 8.7015 INE112A16EX7 CORPORATION BK 28-Apr-14 99.8334 8.7015 1 50 99.8334 8.7015 INE476A16MP5 CANARA BK 28-Apr-14 99.8588 8.6018 1 5 99.8588 8.6018 INE476A16MQ3 CANARA BK 29-Apr-14 99.8104 8.6654 2 300 99.8119 8.5982 INE112A16ER9 CORPORATION BK 29-Apr-14 99.8097 8.6990 1 150 99.8097 8.6990 INE562A16EY1 INDIAN BK 2-May-14 99.7355 8.7999 2 275 99.7355 8.7999 INE008A16TW7 IDBI BK 2-May-14 99.7385 8.6998 1 25 99.7385 8.6998 INE476A16MB5 CANARA BK 2-May-14 99.7636 8.6490 1 25 99.7636 8.6490 INE112A16FH7 CORPORATION BK 2-May-14 99.7649 8.6014 1 5 99.7649 8.6014 INE476A16LF8 CANARA BK 5-May-14 99.6929 8.6490 1 25 99.6929 8.6490 INE141A16OD7 OBC 6-May-14 99.6450 8.6691 1 25 99.6450 8.6691 INE651A16FX1 STATE BK OF MYSORE 6-May-14 99.6458 8.6495 1 25 99.6458 8.6495 INE652A16IY1 STATE BK OF PATIALA 6-May-14 99.6693 8.6504 1 5 99.6693 8.6504 INE028A16904 BK OF BARODA 7-May-14 99.6223 8.6489 4 225 99.6223 8.6489 INE476A16MJ8 CANARA BK 8-May-14 99.6244 8.6007 1 5 99.6244 8.6007 INE112A16FN5 CORPORATION BK 9-May-14 99.6011 8.5989 1 5 99.6011 8.5989 INE090A16N58 ICICI BK 13-May-14 99.5076 8.6007 1 25 99.5076 8.6007 INE457A16DY6 BK OF MAHARASHTRA 15-May-14 99.4579 8.6498 1 25 99.4579 8.6498 INE667A16DI3 SYNDICATE BK 16-May-14 99.4344 8.6508 1 25 99.4344 8.6508 INE008A16UT1 IDBI BK 27-May-14 99.1492 8.7002 1 50 99.1492 8.7002 INE008A16VV5 IDBI BK 28-May-14 99.1258 8.6999 1 100 99.1258 8.6999 INE028A16AG8 BK OF BARODA 28-May-14 99.1188 8.7702 1 20 99.1188 8.7702 INE008A16VL6 IDBI BK 30-May-14 99.0772 8.7171 4 145 99.0737 8.7503 INE077A16AS0 DENA BK 2-Jun-14 99.0043 8.7401 2 100 99.0043 8.7401 INE141A16LO0 OBC 2-Jun-14 99.0088 8.7002 1 50 99.0088 8.7002 INE667A16DH5 SYNDICATE BK 2-Jun-14 99.0088 8.7002 1 25 99.0088 8.7002 INE692A16CY0 UNION BK OF INDIA 2-Jun-14 99.0454 8.5802 1 5 99.0454 8.5802 INE095A16LY7 INDUSIND BK 3-Jun-14 98.9947 8.6200 1 50 98.9947 8.6200 INE084A16AG1 BK OF INDIA 3-Jun-14 98.9878 8.6798 1 25 98.9878 8.6798 INE608A16FV5 PUNJAB AND SIND BK 3-Jun-14 98.9797 8.7500 2 25 98.9797 8.7500 INE562A16DQ9 INDIAN BK 5-Jun-14 98.9621 8.7002 1 150 98.9621 8.7002 INE562A16DQ9 INDIAN BK 5-Jun-14 98.9340 8.7396 2 75 98.9340 8.7396 INE141A16LQ5 OBC 5-Jun-14 98.9352 8.7297 1 25 98.9352 8.7297 INE476A16MS9 CANARA BK 6-Jun-14 98.9216 8.6502 2 300 98.9216 8.6502 INE692A16CB8 UNION BK OF INDIA 6-Jun-14 98.9155 8.6996 4 300 98.9155 8.6996 INE141A16LW3 OBC 9-Jun-14 98.8585 8.7804 2 25 98.8585 8.7804 INE667A16DM5 SYNDICATE BK 10-Jun-14 98.8196 8.7198 2 100 98.8196 8.7198 INE008A16VB7 IDBI BK 10-Jun-14 98.8223 8.6997 1 30 98.8223 8.6997 INE692A16CX2 UNION BK OF INDIA 10-Jun-14 98.8350 8.7804 1 25 98.8350 8.7804 INE562A16FM3 INDIAN BK 10-Jun-14 98.8390 8.7499 1 25 98.8390 8.7499 INE562A16FI1 INDIAN BK 12-Jun-14 98.7757 8.7002 4 475 98.7757 8.7002 INE008A16UV7 IDBI BK 12-Jun-14 98.7757 8.7002 1 100 98.7757 8.7002 INE141A16PN3 OBC 12-Jun-14 98.7771 8.6901 1 50 98.7771 8.6901 INE692A16CD4 UNION BK OF INDIA 13-Jun-14 98.7596 8.6497 1 250 98.7596 8.6497 INE434A16FK9 ANDHRA BK 13-Jun-14 98.7468 8.7401 5 200 98.7468 8.7401 INE112A16EQ1 CORPORATION BK 13-Jun-14 98.7574 8.6655 4 165 98.7539 8.6899 INE084A16AX6 BK OF INDIA 13-Jun-14 98.7596 8.6497 1 100 98.7596 8.6497 INE562A16EO2 INDIAN BK 13-Jun-14 98.7596 8.6497 1 50 98.7596 8.6497 INE008A16VF8 IDBI BK 13-Jun-14 98.6870 9.1627 1 50 98.6870 9.1627 INE476A16KB9 CANARA BK 13-Jun-14 98.7511 8.7097 1 25 98.7511 8.7097 INE028A16979 BK OF BARODA 13-Jun-14 98.7610 8.6398 1 10 98.7610 8.6398 INE008A16VE1 IDBI BK 16-Jun-14 98.6828 8.6999 1 100 98.6828 8.6999 INE428A16MP6 ALLAHABAD BK 16-Jun-14 98.6783 8.7300 3 35.5 98.6819 8.7059 INE141A16PR4 OBC 19-Jun-14 98.6101 8.7197 1 25 98.6101 8.7197 INE705A16KB1 VIJAYA BK 20-Jun-14 98.5890 8.7064 3 320 98.5741 8.7997 INE434A16GK7 ANDHRA BK 23-Jun-14 98.5156 8.7297 1 25 98.5156 8.7297 INE691A16IA9 UCO BK 24-Jun-14 98.4974 8.7002 2 250 98.4974 8.7002 INE428A16MO9 ALLAHABAD BK 25-Jun-14 98.4743 8.7001 2 400 98.4743 8.7001 INE691A16HW5 UCO BK 25-Jun-14 98.4743 8.7001 1 200 98.4743 8.7001 INE562A16FP6 INDIAN BK 26-Jun-14 98.4512 8.7001 2 300 98.4512 8.7001 INE008A16PZ8 IDBI BK 27-Jun-14 98.4281 8.7001 2 300 98.4281 8.7001 INE652A16JG6 STATE BK OF PATIALA 2-Jul-14 98.2580 8.9875 4 100 98.2580 8.9875 INE141A16PW4 OBC 3-Jul-14 98.2265 9.0276 1 50 98.2265 9.0276 INE141A16MF6 OBC 7-Jul-14 98.1307 9.0298 1 50 98.1307 9.0298 INE084A16AT4 BK OF INDIA 3-Sep-14 96.7809 9.0601 1 75 96.7809 9.0601 INE084A16AU2 BK OF INDIA 5-Sep-14 96.7147 9.0501 1 100 96.7147 9.0501 INE476A16MV3 CANARA BK 10-Sep-14 96.6185 9.0599 1 50 96.6185 9.0599 INE476A16MV3 CANARA BK 10-Sep-14 96.5989 9.0501 1 25 96.5989 9.0501 INE084A16AO5 BK OF INDIA 15-Sep-14 96.4834 9.0499 1 300 96.4834 9.0499 INE651A16FF8 STATE BK OF MYSORE 22-Sep-14 96.3221 9.0499 2 100 96.3221 9.0499 INE652A16HR7 STATE BK OF PATIALA 22-Sep-14 96.3221 9.0499 1 75 96.3221 9.0499 INE476A16LB7 CANARA BK 2-Dec-14 94.6331 9.2001 4 125 94.6331 9.2001 INE028A16821 BK OF BARODA 10-Dec-14 94.5038 9.1499 1 75 94.5038 9.1499 INE112A16EN8 CORPORATION BK 19-Dec-14 94.2568 9.1901 1 3 94.2568 9.1901 INE649A16ET6 STATE BK OF HYDERABAD 22-Jan-15 93.4849 9.2500 2 150 93.4520 9.2999 INE649A16ET6 STATE BK OF HYDERABAD 22-Jan-15 93.4627 9.2500 1 50 93.4627 9.2500 INE476A16MF6 CANARA BK 12-Feb-15 93.0354 9.1999 1 40 93.0354 9.1999 INE112A16EU3 CORPORATION BK 13-Feb-15 93.0030 9.2149 1 35 93.0030 9.2149 INE077A16AR2 DENA BK 13-Feb-15 92.9782 9.2500 1 22 92.9782 9.2500 INE028A16987 BK OF BARODA 23-Feb-15 92.8177 9.2000 1 75 92.8177 9.2000 INE160A16JT3 PUNJAB NATIONAL BK 2-Mar-15 92.6813 9.1501 1 50 92.6813 9.1501 INE141A16OQ9 OBC 3-Mar-15 92.6598 9.1500 1 31 92.6598 9.1500 INE476A16MC3 CANARA BK 3-Mar-15 92.6598 9.1500 1 25 92.6598 9.1500 INE476A16MY7 CANARA BK 5-Mar-15 92.6168 9.1500 1 150 92.6168 9.1500 INE084A16AS6 BK OF INDIA 10-Mar-15 92.5094 9.1500 9 500 92.5094 9.1500 INE476A16MX9 CANARA BK 12-Mar-15 92.4665 9.1500 2 100 92.4665 9.1500 INE084A16AR8 BK OF INDIA 13-Mar-15 92.4451 9.1500 3 52.25 92.4451 9.1500 INE691A16HZ8 UCO BK 23-Mar-15 92.1727 9.2249 1 1 92.1727 9.2249 INE166A16LF5 ING VYSYA BK 15-Apr-15 91.6740 9.2340 2 41 91.6732 9.2349 INE160A16KI4 PUNJAB NATIONAL BK 15-Apr-15 91.7484 9.1440 2 25 91.7476 9.1450 INE528G16XP7 YES BK 15-Apr-15 91.6608 9.2499 1 5 91.6608 9.2499 INE528G16XR3 YES BK 16-Apr-15 91.6395 9.2500 1 21 91.6395 9.2500 INE166A16LH1 ING VYSYA BK 21-Apr-15 91.5457 9.2351 1 25 91.5457 9.2351 =============================================================================================== *: Crores CD Focus Page : For 