Apr 22 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE565A16905 INDIAN OVERSEAS BK 25-Apr-14 99.9277 8.8069 3 150 99.9277 8.8029 INE112A16FJ3 CORPORATION BK 25-Apr-14 99.9277 8.8029 1 85 99.9277 8.8029 INE457A16EB2 BK OF MAHARASHTRA 25-Apr-14 99.9274 8.8354 3 75 99.9273 8.8516 INE028A16953 BK OF BARODA 25-Apr-14 99.9274 8.8366 2 65 99.9277 8.8029 INE168A16IK7 THE JAMMU AND KASHMIR BK25-Apr-14 99.9273 8.8516 1 50 99.9273 8.8516 INE651A16FW3 STATE BK OF MYSORE 25-Apr-14 99.9281 8.7541 1 50 99.9281 8.7541 INE476A16MQ3 CANARA BK 29-Apr-14 99.8315 8.8009 3 250 99.8315 8.8009 INE028A16AH6 BK OF BARODA 29-Apr-14 99.8315 8.8009 1 50 99.8315 8.8009 INE565A16913 INDIAN OVERSEAS BK 29-Apr-14 99.8325 8.7485 2 42 99.8353 8.6021 INE141A16LI2 OBC 29-Apr-14 99.8306 8.8480 1 25 99.8306 8.8480 INE112A16ER9 CORPORATION BK 29-Apr-14 99.8387 8.4242 1 18 99.8387 8.4242 INE562A16EY1 INDIAN BK 2-May-14 99.7603 8.7703 3 450 99.7595 8.7994 INE028A16870 BK OF BARODA 2-May-14 99.7864 8.6812 1 25 99.7864 8.6812 INE476A16MB5 CANARA BK 2-May-14 99.7864 8.6812 2 25 99.7864 8.6812 INE095A16MA5 INDUSIND BK 2-May-14 99.7823 8.8482 1 10 99.7823 8.8482 INE112A16FK1 CORPORATION BK 5-May-14 99.7164 8.6507 1 50 99.7164 8.6507 INE077A16AZ5 DENA BK 6-May-14 99.6900 8.7309 1 100 99.6900 8.7309 INE652A16IY1 STATE BK OF PATIALA 6-May-14 99.6617 8.8499 1 25 99.6617 8.8499 INE428A16MF7 ALLAHABAD BK 8-May-14 99.6437 8.7010 1 25 99.6437 8.7010 INE008A16UQ7 IDBI BK 9-May-14 99.6188 8.7294 1 100 99.6188 8.7294 INE562A16FE0 INDIAN BK 9-May-14 99.6223 8.6489 2 50 99.6223 8.6489 INE652A16IZ8 STATE BK OF PATIALA 9-May-14 99.5987 8.6509 1 25 99.5987 8.6509 INE705A16JJ6 VIJAYA BK 12-May-14 99.5223 8.7599 4 175 99.5223 8.7599 INE090A16N58 ICICI BK 13-May-14 99.5174 8.8502 1 10 99.5174 8.8502 INE008A16PW5 IDBI BK 19-May-14 99.3533 8.7993 1 25 99.3533 8.7993 INE112A16EY5 CORPORATION BK 19-May-14 99.3806 8.7496 1 25 99.3806 8.7496 INE651A16FV5 STATE BK OF MYSORE 19-May-14 99.3664 8.6199 1 5 99.3664 8.6199 INE692A16CA0 UNION BK OF INDIA 20-May-14 99.3569 8.7500 1 25 99.3569 8.7500 INE095A16LT7 INDUSIND BK 22-May-14 99.2843 8.7705 1 100 99.2843 8.7705 INE141A16LL6 OBC 22-May-14 99.3096 8.7499 1 25 99.3096 8.7499 INE648A16GN6 SBBJ 23-May-14 99.2981 8.6001 1 25 99.2981 8.6001 INE562A16FW2 INDIAN BK 23-May-14 99.2500 8.8974 1 5 99.2500 8.8974 INE160A16JR7 PUNJAB NATIONAL BK 24-May-14 99.2615 8.7599 1 100 99.2615 8.7599 INE562A16GA6 INDIAN BK 26-May-14 99.2240 8.6502 1 25 99.2240 8.6502 INE434A16FI3 ANDHRA BK 26-May-14 99.1393 9.3201 1 6 99.1393 9.3201 INE476A16ML4 CANARA BK 30-May-14 99.0954 8.7682 1 25 99.0954 8.7682 INE428A16MH3 ALLAHABAD BK 2-Jun-14 99.0218 8.7948 4 250 99.0212 8.7998 INE692A16CY0 UNION BK OF INDIA 2-Jun-14 99.0322 8.7000 1 75 99.0322 8.7000 INE667A16DH5 SYNDICATE BK 2-Jun-14 99.0212 8.7998 1 50 99.0212 8.7998 INE008A16UU9 IDBI BK 2-Jun-14 99.0212 8.7998 1 50 99.0212 8.7998 INE077A16AS0 DENA BK 2-Jun-14 99.0212 8.7998 1 50 99.0212 8.7998 INE683A16BG8 THE SOUTH INDIAN BK 2-Jun-14 99.0556 8.7000 1 5 99.0556 8.7000 INE168A16IZ5 THE JAMMU AND KASHMIR BK 2-Jun-14 99.0163 8.8443 1 1 99.0163 8.8443 INE008A16PX3 IDBI BK 3-Jun-14 98.9975 8.8004 4 225 98.9975 8.8004 INE084A16AG1 BK OF INDIA 3-Jun-14 99.0088 8.7002 1 75 99.0088 8.7002 INE562A16DQ9 INDIAN BK 5-Jun-14 98.9503 8.8001 1 75 98.9503 8.8001 INE691A16HL8 UCO BK 5-Jun-14 98.9503 8.8001 1 25 98.9503 8.8001 INE692A16CB8 UNION BK OF INDIA 6-Jun-14 98.9328 8.7496 1 150 98.9328 8.7496 INE428A16MK7 ALLAHABAD BK 9-Jun-14 98.8585 8.7804 3 250 98.8585 8.7804 INE562A16FF7 INDIAN BK 9-Jun-14 98.8663 8.7197 1 100 98.8663 8.7197 INE562A16FF7 INDIAN BK 9-Jun-14 98.8959 8.6701 1 10 98.8959 8.6701 INE008A16VB7 IDBI BK 10-Jun-14 98.8455 8.7003 1 150 98.8455 8.7003 INE562A16FG5 INDIAN BK 11-Jun-14 98.8196 8.7198 1 100 98.8196 8.7198 INE160A16JV9 PUNJAB NATIONAL BK 12-Jun-14 98.7922 8.7500 1 25 98.7922 8.7500 INE428A16MI1 ALLAHABAD BK 13-Jun-14 98.7646 8.7800 3 150 98.7646 8.7800 INE434A16FK9 ANDHRA BK 13-Jun-14 98.6757 9.4203 1 50 98.6757 9.4203 INE141A16LY9 OBC 13-Jun-14 98.7757 8.7002 2 50 98.7757 8.7002 INE160A16JS5 PUNJAB NATIONAL BK 13-Jun-14 98.7688 8.7498 1 25 98.7688 8.7498 INE562A16EO2 INDIAN BK 13-Jun-14 98.7757 8.7002 1 20 98.7757 8.7002 INE112A16EQ1 CORPORATION BK 13-Jun-14 98.7771 8.6901 1 10 98.7771 8.6901 INE077A16BU4 DENA BK 13-Jun-14 98.7801 8.6685 1 2 98.7801 8.6685 INE434A16FW4 ANDHRA BK 16-Jun-14 98.7060 8.7000 1 150 98.7060 8.7000 INE691A16HN4 UCO BK 16-Jun-14 98.7148 8.6401 1 132 98.7148 8.6401 INE608A16EW6 PUNJAB AND SIND BK 16-Jun-14 98.7053 8.7048 1 130 98.7053 8.7048 INE608A16EY2 PUNJAB AND SIND BK 17-Jun-14 98.6738 8.7602 2 75 98.6738 8.7602 INE008A16VP7 IDBI BK 18-Jun-14 98.6613 8.6887 1 370 98.6613 8.6887 INE095A16MX7 INDUSIND BK 19-Jun-14 98.6224 8.7905 1 300 98.6224 8.7905 INE483A16IS3 CENTRAL BK OF INDIA 19-Jun-14 98.6339 8.7161 1 237 98.6339 8.7161 INE667A16CD6 SYNDICATE BK 19-Jun-14 98.6271 8.7601 2 50 98.6271 8.7601 INE476A16LE1 CANARA BK 25-Jun-14 98.4974 8.7002 1 200 98.4974 8.7002 INE691A16HW5 UCO BK 25-Jun-14 98.4804 8.8000 1 5 98.4804 8.8000 INE160A16KG8 PUNJAB NATIONAL BK 2-Jul-14 98.2814 8.9894 4 700 98.2818 8.9874 INE476A16NF4 CANARA BK 2-Jul-14 98.2776 9.0098 2 50 98.2776 9.0098 INE141A16PX2 OBC 4-Jul-14 98.2246 9.0375 4 325 98.2246 9.0375 INE652A16JH4 STATE BK OF PATIALA 21-Jul-14 97.8320 8.9873 4 300 97.8320 8.9873 INE084A16AT4 BK OF INDIA 3-Sep-14 96.7827 9.0549 1 10 96.7827 9.0549 INE692A16CZ7 UNION BK OF INDIA 10-Sep-14 96.6149 9.0699 1 25 96.6149 9.0699 INE691A16HT1 UCO BK 15-Sep-14 96.4916 9.0899 1 25 96.4916 9.0899 INE654A16EA6 STATE BK OF TRAVANCORE 25-Sep-14 96.2642 9.0800 1 25 96.2642 9.0800 INE476A16LB7 CANARA BK 2-Dec-14 94.7002 9.1600 2 200 94.7002 9.1600 INE476A16LR3 CANARA BK 20-Jan-15 93.5292 9.2500 1 1.43 93.5292 9.2500 INE028A16987 BK OF BARODA 23-Feb-15 92.8249 9.1901 1 25 92.8249 9.1901 INE028A16961 BK OF BARODA 2-Mar-15 92.6659 9.2000 1 50 92.6659 9.2000 INE141A16OQ9 OBC 3-Mar-15 92.6813 9.1501 3 22.5 92.6813 9.1501 INE476A16MD1 CANARA BK 4-Mar-15 92.6517 9.1900 1 100 92.6517 9.1900 INE692A16CS2 UNION BK OF INDIA 5-Mar-15 92.6227 9.2000 1 75 92.6227 9.2000 INE692A16CS2 UNION BK OF INDIA 5-Mar-15 92.6234 9.1700 1 25 92.6234 9.1700 INE084A16AP2 BK OF INDIA 6-Mar-15 92.5794 9.2001 1 50 92.5794 9.2001 INE705A16JE7 VIJAYA BK 9-Mar-15 92.4912 9.2600 1 75 92.4912 9.2600 INE476A16ME9 CANARA BK 9-Mar-15 92.5147 9.2000 2 75 92.5147 9.2000 INE141A16PD4 OBC 9-Mar-15 92.5410 9.1650 1 1.5 92.5410 9.1650 INE084A16AS6 BK OF INDIA 10-Mar-15 92.4931 9.2000 3 70.5 92.4931 9.2000 INE705A16JD9 VIJAYA BK 10-Mar-15 92.0064 9.8483 2 0.3 92.0064 9.8483 INE691A16HO2 UCO BK 11-Mar-15 92.4337 9.2500 1 25 92.4337 9.2500 INE565A16962 INDIAN OVERSEAS BK 13-Mar-15 92.4285 9.2000 2 50 92.4285 9.2000 INE112A16FO3 CORPORATION BK 13-Mar-15 92.4323 9.1950 1 25 92.4323 9.1950 INE160A16JX5 PUNJAB NATIONAL BK 17-Mar-15 92.3424 9.2000 1 25 92.3424 9.2000 INE160A16JX5 PUNJAB NATIONAL BK 17-Mar-15 92.3716 9.1900 1 25 92.3716 9.1900 INE476A16NE7 CANARA BK 19-Mar-15 92.3209 9.2000 1 25 92.3209 9.2000 INE483A16IW5 CENTRAL BK OF INDIA 23-Mar-15 92.1902 9.2300 1 5 92.1902 9.2300 INE160A16KC7 PUNJAB NATIONAL BK 24-Mar-15 92.1922 9.2000 1 25 92.1922 9.2000 INE166A16LF5 ING VYSYA BK 15-Apr-15 91.6945 9.2349 1 14 91.6945 9.2349 INE166A16LI9 ING VYSYA BK 20-Apr-15 91.5882 9.2350 3 143 91.5882 9.2350 INE528G16XS1 YES BK 20-Apr-15 91.6174 9.2000 1 32.5 91.6174 9.2000