Apr 23 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE651A16FW3 STATE BK OF MYSORE 25-Apr-14 99.9513 8.8921 2 175 99.9513 8.8921 INE476A16MN0 CANARA BK 25-Apr-14 99.9513 8.8921 1 100 99.9513 8.8921 INE667A16DD4 SYNDICATE BK 25-Apr-14 99.9513 8.8921 1 95 99.9513 8.8921 INE112A16FJ3 CORPORATION BK 25-Apr-14 99.9521 8.7459 1 50 99.9521 8.7459 INE565A16905 INDIAN OVERSEAS BK 25-Apr-14 99.9513 8.8921 1 50 99.9513 8.8921 INE090A16M18 ICICI BK 25-Apr-14 99.9510 8.9469 1 50 99.9510 8.9469 INE095A16LZ4 INDUSIND BK 25-Apr-14 99.9521 8.7459 1 35 99.9521 8.7459 INE112A16EX7 CORPORATION BK 28-Apr-14 99.8817 8.6430 3 175 99.8837 8.4998 INE476A16MP5 CANARA BK 28-Apr-14 99.8782 8.9022 1 95 99.8782 8.9022 INE141A16OC9 OBC 28-Apr-14 99.8796 8.7998 1 95 99.8796 8.7998 INE428A16MG5 ALLAHABAD BK 28-Apr-14 99.8782 8.9022 1 25 99.8782 8.9022 INE476A16MQ3 CANARA BK 29-Apr-14 99.8539 8.9008 1 150 99.8539 8.9008 INE565A16913 INDIAN OVERSEAS BK 29-Apr-14 99.8547 8.8519 1 25 99.8547 8.8519 INE008A16UZ8 IDBI BK 29-Apr-14 99.9031 8.8507 1 5 99.9031 8.8507 INE028A16870 BK OF BARODA 2-May-14 99.7823 8.8482 2 150 99.7823 8.8482 INE238A16VT2 AXIS BK 2-May-14 99.7823 8.8482 1 50 99.7823 8.8482 INE428A16MJ9 ALLAHABAD BK 2-May-14 99.7827 8.8319 1 25 99.7827 8.8319 INE562A16EY1 INDIAN BK 2-May-14 99.7823 8.8482 1 25 99.7823 8.8482 INE434A16FD4 ANDHRA BK 2-May-14 99.8306 8.8480 1 5 99.8306 8.8480 INE095A16MA5 INDUSIND BK 2-May-14 99.7835 8.7993 1 5 99.7835 8.7993 INE691A16HJ2 UCO BK 5-May-14 99.7649 8.6014 1 25 99.7649 8.6014 INE434A16FP8 ANDHRA BK 5-May-14 99.7099 8.8495 1 1 99.7099 8.8495 INE141A16OD7 OBC 6-May-14 99.6858 8.8496 1 50 99.6858 8.8496 INE483A16FF6 CENTRAL BK OF INDIA 6-May-14 99.6899 8.7337 1 27 99.6899 8.7337 INE028A16904 BK OF BARODA 7-May-14 99.6659 8.7397 3 350 99.6655 8.7502 INE476A16MJ8 CANARA BK 8-May-14 99.6376 8.8505 1 50 99.6376 8.8505 INE652A16IZ8 STATE BK OF PATIALA 9-May-14 99.6136 8.8489 1 45 99.6136 8.8489 INE077A16BB4 DENA BK 12-May-14 99.5517 8.6509 1 25 99.5517 8.6509 INE095A16LN0 INDUSIND BK 12-May-14 99.5440 8.8001 1 25 99.5440 8.8001 INE237A16YM3 KOTAK MAH BK 12-May-14 99.6001 8.6206 1 25 99.6001 8.6206 INE683A16CN2 THE SOUTH INDIAN BK 12-May-14 99.5733 9.2008 1 5 99.5733 9.2008 INE608A16FU7 PUNJAB AND SIND BK 16-May-14 99.4454 8.8503 1 90 99.4454 8.8503 INE434A16FT0 ANDHRA BK 16-May-14 99.4454 8.8503 2 55 99.4454 8.8503 INE112A16EY5 CORPORATION BK 19-May-14 99.3806 8.7496 1 25 99.3806 8.7496 INE667A16DJ1 SYNDICATE BK 19-May-14 99.4344 8.6508 1 25 99.4344 8.6508 INE112A16EZ2 CORPORATION BK 22-May-14 99.2719 9.2312 1 2.5 99.2719 9.2312 INE562A16GB4 INDIAN BK 30-May-14 99.1148 8.8104 1 25 99.1148 8.8104 INE428A16MH3 ALLAHABAD BK 2-Jun-14 99.0942 8.7800 1 75 99.0942 8.7800 INE008A16UU9 IDBI BK 2-Jun-14 99.0942 8.7800 1 75 99.0942 8.7800 INE476A16LC5 CANARA BK 2-Jun-14 99.0438 8.8096 1 45 99.0438 8.8096 INE084A16AG1 BK OF INDIA 3-Jun-14 99.0322 8.7000 1 50 99.0322 8.7000 INE608A16FV5 PUNJAB AND SIND BK 3-Jun-14 99.0267 8.7499 1 25 99.0267 8.7499 INE095A16MZ2 INDUSIND BK 9-Jun-14 98.8695 8.8798 1 25 98.8695 8.8798 INE008A16VB7 IDBI BK 10-Jun-14 98.8637 8.7399 1 10 98.8637 8.7399 INE434A16GM3 ANDHRA BK 12-Jun-14 98.8289 8.6503 1 170 98.8289 8.6503 INE434A16FK9 ANDHRA BK 13-Jun-14 98.8058 8.6500 1 170 98.8058 8.6500 INE692A16CD4 UNION BK OF INDIA 13-Jun-14 98.7935 8.7402 1 50 98.7935 8.7402 INE476A16KB9 CANARA BK 13-Jun-14 98.7990 8.6999 1 50 98.7990 8.6999 INE457A16ED8 BK OF MAHARASHTRA 13-Jun-14 98.7902 8.7642 2 35 98.7853 8.8003 INE008A16VE1 IDBI BK 16-Jun-14 98.7148 8.8001 1 25 98.7148 8.8001 INE428A16MP6 ALLAHABAD BK 16-Jun-14 98.7289 8.7023 1 10 98.7289 8.7023 INE652A16JG6 STATE BK OF PATIALA 2-Jul-14 98.3060 8.9852 4 150 98.3060 8.9852 INE652A16JI2 STATE BK OF PATIALA 3-Jul-14 98.2820 8.9861 3 200 98.2818 8.9874 INE141A16PX2 OBC 4-Jul-14 98.2500 9.0296 2 30 98.2499 9.0301 INE141A16MH2 OBC 14-Jul-14 98.0036 9.0674 1 50 98.0036 9.0674 INE141A16PT0 OBC 27-Aug-14 96.9543 9.1000 1 25 96.9543 9.1000 INE084A16AT4 BK OF INDIA 3-Sep-14 96.8008 9.0699 1 25 96.8008 9.0699 INE141A16PH5 OBC 5-Sep-14 96.7438 9.1001 1 25 96.7438 9.1001 INE692A16CZ7 UNION BK OF INDIA 10-Sep-14 96.6345 9.0799 2 75 96.6345 9.0799 INE476A16LB7 CANARA BK 2-Dec-14 94.7507 9.1500 1 175 94.7507 9.1500 INE112A16FD6 CORPORATION BK 2-Mar-15 92.7647 9.1539 2 125 92.7676 9.1499 INE476A16MC3 CANARA BK 3-Mar-15 92.7313 9.1700 2 50 92.7313 9.1700 INE705A16JI8 VIJAYA BK 5-Mar-15 92.5726 9.2674 1 134 92.5726 9.2674 INE692A16CS2 UNION BK OF INDIA 5-Mar-15 92.7029 9.1500 1 75 92.7029 9.1500 INE608A16FX1 PUNJAB AND SIND BK 6-Mar-15 92.5527 9.2650 2 61.75 92.5527 9.2650 INE112A16FF1 CORPORATION BK 9-Mar-15 92.5588 9.1700 2 50 92.5588 9.1700 INE705A16JE7 VIJAYA BK 9-Mar-15 92.4856 9.2675 1 49.75 92.4856 9.2675 INE476A16ME9 CANARA BK 9-Mar-15 92.5738 9.1500 1 25 92.5738 9.1500 INE084A16AS6 BK OF INDIA 10-Mar-15 92.5373 9.1700 1 25 92.5373 9.1700 INE705A16JD9 VIJAYA BK 10-Mar-15 92.4395 9.3000 1 5 92.4395 9.3000 INE160A16JU1 PUNJAB NATIONAL BK 11-Mar-15 92.5738 9.1500 1 100 92.5738 9.1500 INE084A16AR8 BK OF INDIA 13-Mar-15 92.5158 9.1699 1 50 92.5158 9.1699 INE084A16AR8 BK OF INDIA 13-Mar-15 92.4500 9.2000 1 0.5 92.4500 9.2000 INE705A16JR9 VIJAYA BK 16-Mar-15 92.3415 9.2575 1 3 92.3415 9.2575 INE077A16BH1 DENA BK 19-Mar-15 92.2844 9.2474 1 120 92.2844 9.2474 INE652A16JC5 STATE BK OF PATIALA 19-Mar-15 92.3518 9.1599 1 25 92.3518 9.1599 INE077A16BS8 DENA BK 23-Mar-15 92.1982 9.2474 1 56 92.1982 9.2474 INE483A16IW5 CENTRAL BK OF INDIA 23-Mar-15 92.2117 9.2300 1 0.3 92.2117 9.2300 INE705A16KG0 VIJAYA BK 26-Mar-15 92.1668 9.2600 1 5 92.1668 9.2600 INE528G16XP7 YES BK 15-Apr-15 91.7445 9.2000 2 10 91.7445 9.2000 INE168A16JG3 THE JAMMU AND KASHMIR BK15-Apr-15 91.7445 9.2000 1 10 91.7445 9.2000 INE237A16ZB3 KOTAK MAH BK 15-Apr-15 91.7857 9.1500 1 4 91.7857 9.1500 INE237A16ZD9 KOTAK MAH BK 16-Apr-15 91.7646 9.1500 1 4 91.7646 9.1500 INE090A16O73 ICICI BK 17-Apr-15 91.6608 9.2499 2 75 91.6608 9.2499 INE528G16XS1 YES BK 20-Apr-15 91.6365 9.2025 1 15 91.6365 9.2025 INE168A16JH1 THE JAMMU AND KASHMIR BK20-Apr-15 91.6385 9.2001 1 10 91.6385 9.2001 =============================================================================================== *: Crores CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com