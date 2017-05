Apr 25 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE112A16EX7 CORPORATION BK 28-Apr-14 99.9269 8.9003 3 225 99.9269 8.9003 INE428A16MG5 ALLAHABAD BK 28-Apr-14 99.9269 8.9003 1 25 99.9269 8.9003 INE237A16YG5 KOTAK MAH BK 28-Apr-14 99.9269 8.9003 1 25 99.9269 8.9003 INE112A16ER9 CORPORATION BK 29-Apr-14 99.9043 8.7410 1 100 99.9043 8.7410 INE008A16UZ8 IDBI BK 29-Apr-14 99.9043 8.7410 1 95 99.9043 8.7410 INE028A16AH6 BK OF BARODA 29-Apr-14 99.9026 8.8964 2 50 99.9026 8.8964 INE565A16913 INDIAN OVERSEAS BK 29-Apr-14 99.9026 8.8964 1 5 99.9026 8.8964 INE028A16870 BK OF BARODA 2-May-14 99.8309 8.8303 3 200 99.8306 8.8480 INE476A16MB5 CANARA BK 2-May-14 99.8316 8.7939 2 150 99.8315 8.8009 INE434A16FD4 ANDHRA BK 2-May-14 99.8314 8.8080 3 140 99.8277 8.9997 INE652A16IX3 STATE BK OF PATIALA 5-May-14 99.8277 8.9997 1 5 99.8277 8.9997 INE077A16AZ5 DENA BK 6-May-14 99.7385 8.6998 2 125 99.7385 8.6998 INE483A16FF6 CENTRAL BK OF INDIA 6-May-14 99.7383 8.7065 1 50 99.7383 8.7065 INE112A16FI5 CORPORATION BK 6-May-14 99.7400 8.6498 1 25 99.7400 8.6498 INE652A16IY1 STATE BK OF PATIALA 6-May-14 99.7385 8.6998 1 25 99.7385 8.6998 INE141A16OD7 OBC 6-May-14 99.7150 9.4838 1 5 99.7150 9.4838 INE434A16FN3 ANDHRA BK 6-May-14 99.7383 8.7065 1 5 99.7383 8.7065 INE028A16904 BK OF BARODA 7-May-14 99.7164 8.6507 2 50 99.7164 8.6507 INE028A16904 BK OF BARODA 7-May-14 99.7835 8.7993 1 5 99.7835 8.7993 INE652A16IZ8 STATE BK OF PATIALA 9-May-14 99.6572 8.9682 4 125 99.6693 8.6504 INE112A16FN5 CORPORATION BK 9-May-14 99.6601 8.8928 2 75 99.6598 8.8998 INE237A16UO7 KOTAK MAH BK 9-May-14 99.6693 8.6504 1 50 99.6693 8.6504 INE090A16N33 ICICI BK 9-May-14 99.6674 8.7003 1 25 99.6674 8.7003 INE683A16CN2 THE SOUTH INDIAN BK 12-May-14 99.6712 8.6006 1 5 99.6712 8.6006 INE090A16N58 ICICI BK 13-May-14 99.5728 8.6998 4 440 99.5728 8.6998 INE095A16MD9 INDUSIND BK 19-May-14 99.4980 8.7693 1 25 99.4980 8.7693 INE608A16FO0 PUNJAB AND SIND BK 19-May-14 99.4305 8.7108 2 25 99.4305 8.7108 INE095A16LT7 INDUSIND BK 22-May-14 99.3576 8.7404 1 100 99.3576 8.7404 INE141A16LL6 OBC 22-May-14 99.3606 8.6994 1 25 99.3606 8.6994 INE112A16EZ2 CORPORATION BK 22-May-14 99.4247 8.8000 1 5 99.4247 8.8000 INE008A16QQ5 IDBI BK 23-May-14 99.3363 8.7096 1 45 99.3363 8.7096 INE528G16XK8 YES BK 23-May-14 99.4043 8.7493 1 25 99.4043 8.7493 INE160A16JR7 PUNJAB NATIONAL BK 24-May-14 99.3195 8.6236 1 100 99.3195 8.6236 INE095A16NE5 INDUSIND BK 26-May-14 99.3317 8.7704 1 25 99.3317 8.7704 INE692A16CU8 UNION BK OF INDIA 30-May-14 99.1679 8.7504 1 25 99.1679 8.7504 INE238A16WA0 AXIS BK 2-Jun-14 99.0891 8.8299 2 50 99.0891 8.8299 INE008A16UU9 IDBI BK 2-Jun-14 99.0973 8.7497 1 50 99.0973 8.7497 INE008A16UU9 IDBI BK 2-Jun-14 99.1679 8.7504 1 25 99.1679 8.7504 INE084A16AG1 BK OF INDIA 3-Jun-14 99.0790 8.6997 1 5 99.0790 8.6997 INE428A16MS0 ALLAHABAD BK 4-Jun-14 99.0486 8.7649 1 25 99.0486 8.7649 INE562A16FC4 INDIAN BK 4-Jun-14 99.0464 8.7854 1 25 99.0464 8.7854 INE562A16DQ9 INDIAN BK 5-Jun-14 99.0267 8.7499 2 100 99.0267 8.7499 INE654A16EM1 STATE BK OF TRAVANCORE 6-Jun-14 99.0032 8.7499 1 100 99.0032 8.7499 INE160A16KF0 PUNJAB NATIONAL BK 6-Jun-14 99.0032 8.7499 1 50 99.0032 8.7499 INE705A16JW9 VIJAYA BK 6-Jun-14 99.0685 8.7999 1 5 99.0685 8.7999 INE562A16FM3 INDIAN BK 10-Jun-14 98.9103 8.7418 1 300 98.9103 8.7418 INE476A16KC7 CANARA BK 10-Jun-14 98.9052 8.7834 4 225 98.9031 8.8002 INE008A16VB7 IDBI BK 10-Jun-14 98.9074 8.7657 2 73 98.9031 8.8002 INE476A16KC7 CANARA BK 10-Jun-14 98.9762 8.7803 1 25 98.9762 8.7803 INE562A16FG5 INDIAN BK 11-Jun-14 98.8827 8.7749 1 25 98.8827 8.7749 INE008A16UV7 IDBI BK 12-Jun-14 98.8624 8.7500 1 25 98.8624 8.7500 INE141A16PN3 OBC 12-Jun-14 98.8560 8.7998 1 3 98.8560 8.7998 INE434A16FK9 ANDHRA BK 13-Jun-14 98.8390 8.7499 2 100 98.8390 8.7499 INE562A16EO2 INDIAN BK 13-Jun-14 98.8390 8.7499 2 75 98.8390 8.7499 INE457A16ED8 BK OF MAHARASHTRA 13-Jun-14 98.8373 8.7631 3 75 98.8390 8.7499 INE692A16CD4 UNION BK OF INDIA 13-Jun-14 98.8390 8.7499 1 50 98.8390 8.7499 INE077A16BU4 DENA BK 13-Jun-14 98.8390 8.7499 2 50 98.8390 8.7499 INE141A16LY9 OBC 13-Jun-14 98.8364 8.7700 2 50 98.8364 8.7700 INE084A16AX6 BK OF INDIA 13-Jun-14 98.8370 8.7651 1 25 98.8370 8.7651 INE434A16FW4 ANDHRA BK 16-Jun-14 98.7549 8.8498 1 25 98.7549 8.8498 INE428A16MP6 ALLAHABAD BK 16-Jun-14 98.7760 8.6980 2 3.8 98.7760 8.6980 INE160A16KA1 PUNJAB NATIONAL BK 19-Jun-14 98.6972 8.7600 1 75 98.6972 8.7600 INE705A16KB1 VIJAYA BK 20-Jun-14 98.6873 8.6698 2 300 98.6873 8.6698 INE476A16NB3 CANARA BK 23-Jun-14 98.6176 8.6720 2 250 98.6176 8.6720 INE528G16XH4 YES BK 23-Jun-14 98.6753 8.7501 1 25 98.6753 8.7501 INE691A16IA9 UCO BK 24-Jun-14 98.5934 8.6792 2 250 98.5924 8.6852 INE476A16LE1 CANARA BK 25-Jun-14 98.5721 8.6678 1 200 98.5721 8.6678 INE428A16MO9 ALLAHABAD BK 25-Jun-14 98.5717 8.6702 2 200 98.5717 8.6702 INE691A16HW5 UCO BK 25-Jun-14 98.5717 8.6702 1 200 98.5717 8.6702 INE428A16MO9 ALLAHABAD BK 25-Jun-14 98.6441 8.6501 1 100 98.6441 8.6501 INE008A16VQ5 IDBI BK 25-Jun-14 98.5523 8.7897 1 50 98.5523 8.7897 INE112A16DW1 CORPORATION BK 25-Jun-14 98.5587 8.7503 1 50 98.5587 8.7503 INE562A16FP6 INDIAN BK 26-Jun-14 98.5484 8.6718 3 300 98.5487 8.6698 INE562A16FP6 INDIAN BK 26-Jun-14 98.6211 8.6498 1 50 98.6211 8.6498 INE141A16PV6 OBC 2-Jul-14 98.3392 9.0650 3 205 98.3401 9.0601 INE476A16NF4 CANARA BK 2-Jul-14 98.4174 9.0298 1 25 98.4174 9.0298 INE112A16FS4 CORPORATION BK 4-Jul-14 98.3005 9.0149 3 300 98.3005 9.0149 INE141A16PX2 OBC 4-Jul-14 98.2969 9.0343 1 125 98.2969 9.0343 INE084A16AT4 BK OF INDIA 3-Sep-14 96.8474 9.0699 1 30 96.8474 9.0699 INE141A16PH5 OBC 5-Sep-14 96.7905 9.1001 1 175 96.7905 9.1001 INE652A16HN6 STATE BK OF PATIALA 9-Sep-14 96.7007 9.0900 1 25 96.7007 9.0900 INE692A16CZ7 UNION BK OF INDIA 10-Sep-14 96.7404 9.1099 2 200 96.7404 9.1099 INE008A16SS7 IDBI BK 10-Sep-14 96.6704 9.1099 1 175 96.6704 9.1099 INE483A16HE5 CENTRAL BK OF INDIA 10-Sep-14 96.6668 9.1201 1 100 96.6668 9.1201 INE483A16HE5 CENTRAL BK OF INDIA 10-Sep-14 96.7369 9.1201 1 100 96.7369 9.1201 INE692A16CZ7 UNION BK OF INDIA 10-Sep-14 96.6745 9.0982 2 55 96.6810 9.0799 INE483A16HF2 CENTRAL BK OF INDIA 15-Sep-14 96.5539 9.1099 1 15 96.5539 9.1099 INE238A16TQ2 AXIS BK 15-Sep-14 96.5915 9.2000 1 15 96.5915 9.2000 INE654A16DZ5 STATE BK OF TRAVANCORE 22-Sep-14 96.4098 9.0615 2 20.84 96.4104 9.0599 INE651A16FG6 STATE BK OF MYSORE 24-Sep-14 96.3488 9.0999 2 50 96.3488 9.0999 INE654A16EA6 STATE BK OF TRAVANCORE 25-Sep-14 96.3256 9.1001 1 50 96.3256 9.1001 INE652A16HW7 STATE BK OF PATIALA 25-Sep-14 96.3295 9.0901 1 25 96.3295 9.0901 INE648A16GK2 SBBJ 26-Sep-14 96.3182 9.0599 1 23 96.3182 9.0599 INE476A16LS1 CANARA BK 27-Jan-15 93.4671 9.2100 1 25 93.4671 9.2100 INE112A16EU3 CORPORATION BK 13-Feb-15 93.1318 9.2501 1 75 93.1318 9.2501 INE112A16EV1 CORPORATION BK 16-Feb-15 93.0001 9.2501 1 75 93.0001 9.2501 INE008A16UL8 IDBI BK 20-Feb-15 92.9054 9.2600 1 6.45 92.9054 9.2600 INE112A16FB0 CORPORATION BK 27-Feb-15 92.7597 9.2499 1 5 92.7597 9.2499 INE141A16OR7 OBC 2-Mar-15 92.7529 9.1700 1 25 92.7529 9.1700 INE476A16MC3 CANARA BK 3-Mar-15 92.7460 9.1500 6 32 92.7460 9.1500 INE667A16DG7 SYNDICATE BK 3-Mar-15 92.7368 9.1625 1 1.1 92.7368 9.1625 INE608A16FY9 PUNJAB AND SIND BK 9-Mar-15 92.5869 9.1900 3 55 92.5869 9.1900 INE084A16AS6 BK OF INDIA 10-Mar-15 92.5990 9.1451 1 25 92.5990 9.1451 INE160A16JU1 PUNJAB NATIONAL BK 11-Mar-15 92.5738 9.1500 1 50 92.5738 9.1500 INE654A16EO7 STATE BK OF TRAVANCORE 13-Mar-15 92.5346 9.1450 3 200 92.5346 9.1450 INE654A16EN9 STATE BK OF TRAVANCORE 16-Mar-15 92.4475 9.1750 2 200 92.4475 9.1750 INE166A16LC2 ING VYSYA BK 18-Mar-15 92.3090 9.3000 1 7.32 92.3090 9.3000 INE084A16AV0 BK OF INDIA 18-Mar-15 92.4237 9.1500 2 5.2 92.4237 9.1500 INE028A16946 BK OF BARODA 19-Mar-15 92.4086 9.1417 2 75 92.4061 9.1450 INE608A16FT9 PUNJAB AND SIND BK 19-Mar-15 92.3562 9.2101 3 50 92.3562 9.2101 INE705A16JY5 VIJAYA BK 23-Mar-15 92.2315 9.2600 2 6.46 92.2315 9.2600 INE036D16FU5 THE KARUR VYSYA BK 23-Mar-15 92.1542 9.3600 1 4.16 92.1542 9.3600 INE237A16ZG2 KOTAK MAH BK 20-Apr-15 91.6726 9.2100 1 5 91.6726 9.2100 INE166A16LH1 ING VYSYA BK 21-Apr-15 91.6348 9.2300 1 7.5 91.6348 9.2300 INE166A16LJ7 ING VYSYA BK 22-Apr-15 91.6052 9.2400 2 75 91.6032 9.2425 INE168A16JI9 THE JAMMU AND KASHMIR BK22-Apr-15 91.6261 9.2149 1 25 91.6261 9.2149 INE237A16ZF4 KOTAK MAH BK 22-Apr-15 91.6302 9.2100 1 25 91.6302 9.2100 INE168A16JJ7 THE JAMMU AND KASHMIR BK23-Apr-15 91.5915 9.2310 3 59.5 91.5944 9.2275 =============================================================================================== *: Crores