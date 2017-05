Apr 28 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE476A16MQ3 CANARA BK 29-Apr-14 99.9752 9.0469 2 125 99.9752 9.0542 INE028A16870 BK OF BARODA 2-May-14 99.9015 8.9970 2 305 99.9015 8.9970 INE476A16MB5 CANARA BK 2-May-14 99.9031 8.8507 2 200 99.9031 8.8507 INE428A16MJ9 ALLAHABAD BK 2-May-14 99.9018 8.9656 2 175 99.9015 8.9970 INE667A16DF9 SYNDICATE BK 2-May-14 99.9030 8.8598 2 125 99.9026 8.8964 INE238A16VT2 AXIS BK 2-May-14 99.9026 8.8964 1 75 99.9026 8.8964 INE691A16HJ2 UCO BK 5-May-14 99.8312 8.8140 2 200 99.8306 8.8480 INE237A16YI1 KOTAK MAH BK 5-May-14 99.8306 8.8480 1 100 99.8306 8.8480 INE141A16OD7 OBC 6-May-14 99.8086 8.7494 1 5 99.8086 8.7494 INE476A16MJ8 CANARA BK 8-May-14 99.7578 8.8618 1 50 99.7578 8.8618 INE090A16N33 ICICI BK 9-May-14 99.7364 8.7698 2 300 99.7364 8.7698 INE008A16UQ7 IDBI BK 9-May-14 99.7159 9.4532 2 5.5 99.7151 9.4805 INE652A16IZ8 STATE BK OF PATIALA 9-May-14 99.7376 8.7298 1 5 99.7376 8.7298 INE095A16LV3 INDUSIND BK 16-May-14 99.5826 8.9994 1 5 99.5826 8.9994 INE008A16PW5 IDBI BK 19-May-14 99.4974 8.7798 1 75 99.4974 8.7798 INE141A16OU1 OBC 19-May-14 99.5114 8.9607 1 25 99.5114 8.9607 INE160A16KD5 PUNJAB NATIONAL BK 23-May-14 99.4214 8.8508 1 25 99.4214 8.8508 INE705A16KA3 VIJAYA BK 23-May-14 99.4312 8.7000 2 25 99.4312 8.7000 INE562A16GA6 INDIAN BK 26-May-14 99.3295 8.7994 1 25 99.3295 8.7994 INE652A16IQ7 STATE BK OF PATIALA 26-May-14 99.3511 8.8295 1 25 99.3511 8.8295 INE095A16NE5 INDUSIND BK 26-May-14 99.3314 9.0993 1 5 99.3314 9.0993 INE476A16LC5 CANARA BK 2-Jun-14 99.1632 8.8003 1 100 99.1632 8.8003 INE077A16AS0 DENA BK 2-Jun-14 99.1897 8.7699 1 5 99.1897 8.7699 INE476A16LC5 CANARA BK 2-Jun-14 99.1869 8.8004 1 5 99.1869 8.8004 INE008A16PX3 IDBI BK 3-Jun-14 99.1347 8.8498 1 20 99.1347 8.8498 INE238A16WN3 AXIS BK 3-Jun-14 99.1562 8.6280 1 1 99.1562 8.6280 INE652A16IW5 STATE BK OF PATIALA 4-Jun-14 99.1395 8.8002 1 100 99.1395 8.8002 INE112A16DU5 CORPORATION BK 5-Jun-14 99.0922 8.7995 1 50 99.0922 8.7995 INE434A16FR4 ANDHRA BK 9-Jun-14 98.9919 8.8501 1 125 98.9919 8.8501 INE141A16LW3 OBC 9-Jun-14 99.0009 8.7703 1 10 99.0009 8.7703 INE008A16VB7 IDBI BK 10-Jun-14 98.9682 8.8496 2 67 98.9682 8.8496 INE476A16KC7 CANARA BK 10-Jun-14 98.9739 8.8002 1 50 98.9739 8.8002 INE008A16VR3 IDBI BK 11-Jun-14 98.9444 8.8501 1 35 98.9444 8.8501 INE434A16GM3 ANDHRA BK 12-Jun-14 98.9186 8.8670 3 150 98.9146 8.9004 INE692A16CV6 UNION BK OF INDIA 12-Jun-14 98.9207 8.8498 3 100 98.9207 8.8498 INE562A16FI1 INDIAN BK 12-Jun-14 98.9207 8.8498 1 100 98.9207 8.8498 INE008A16UV7 IDBI BK 12-Jun-14 98.9327 8.7504 1 50 98.9327 8.7504 INE476A16KB9 CANARA BK 13-Jun-14 98.9267 8.8001 1 250 98.9267 8.8001 INE084A16AX6 BK OF INDIA 13-Jun-14 98.9267 8.8001 1 250 98.9267 8.8001 INE160A16JS5 PUNJAB NATIONAL BK 13-Jun-14 98.9207 8.8498 1 200 98.9207 8.8498 INE692A16CD4 UNION BK OF INDIA 13-Jun-14 98.9207 8.8498 1 200 98.9207 8.8498 INE428A16MI1 ALLAHABAD BK 13-Jun-14 98.8957 8.8602 1 100 98.8957 8.8602 INE562A16EO2 INDIAN BK 13-Jun-14 98.9031 8.8002 1 75 98.9031 8.8002 INE434A16FW4 ANDHRA BK 16-Jun-14 98.8264 8.8459 1 20 98.8264 8.8459 INE141A16MD1 OBC 17-Jun-14 98.8303 8.6399 1 0.5 98.8303 8.6399 INE160A16KA1 PUNJAB NATIONAL BK 19-Jun-14 98.7577 8.8297 2 125 98.7577 8.8297 INE562A16FJ9 INDIAN BK 19-Jun-14 98.7813 8.8297 1 25 98.7813 8.8297 INE705A16KB1 VIJAYA BK 20-Jun-14 98.7577 8.6633 2 300 98.7596 8.6497 INE705A16KB1 VIJAYA BK 20-Jun-14 98.7618 8.8002 1 50 98.7618 8.8002 INE691A16IA9 UCO BK 24-Jun-14 98.6657 8.6597 1 250 98.6657 8.6597 INE705A16KE5 VIJAYA BK 24-Jun-14 98.6416 8.8183 1 2 98.6416 8.8183 INE428A16MO9 ALLAHABAD BK 25-Jun-14 98.6446 8.6466 2 300 98.6449 8.6449 INE428A16MO9 ALLAHABAD BK 25-Jun-14 98.6706 8.6275 1 200 98.6706 8.6275 INE476A16LE1 CANARA BK 25-Jun-14 98.6414 8.6676 1 200 98.6414 8.6676 INE562A16FP6 INDIAN BK 26-Jun-14 98.5833 8.8903 4 150 98.5833 8.8903 INE008A16PZ8 IDBI BK 27-Jun-14 98.5988 8.6451 4 300 98.5988 8.6451 INE008A16PZ8 IDBI BK 27-Jun-14 98.6243 8.6292 4 300 98.6242 8.6300 INE476A16NF4 CANARA BK 2-Jul-14 98.4139 9.0501 2 250 98.4139 9.0501 INE238A16SN1 AXIS BK 7-Aug-14 97.5240 9.1751 1 0.5 97.5240 9.1751 INE141A16PT0 OBC 27-Aug-14 97.0641 9.2001 1 100 97.0641 9.2001 INE141A16PP8 OBC 28-Aug-14 97.0481 9.1001 1 150 97.0481 9.1001 INE028A16AI4 BK OF BARODA 3-Sep-14 96.9145 9.1501 1 100 96.9145 9.1501 INE008A16RV3 IDBI BK 4-Sep-14 96.8807 9.1101 1 150 96.8807 9.1101 INE692A16CZ7 UNION BK OF INDIA 10-Sep-14 96.7527 9.1420 2 125 96.7637 9.1101 INE160A16JZ0 PUNJAB NATIONAL BK 11-Sep-14 96.7066 9.1399 2 50 96.7066 9.1399 INE160A16JZ0 PUNJAB NATIONAL BK 11-Sep-14 96.7335 9.1299 2 50 96.7335 9.1299 INE705A16JX7 VIJAYA BK 12-Sep-14 96.6961 9.1701 1 50 96.6961 9.1701 INE141A16MK6 OBC 12-Sep-14 96.6796 9.1501 1 25 96.6796 9.1501 INE084A16AO5 BK OF INDIA 15-Sep-14 96.6130 9.1400 1 100 96.6130 9.1400 INE084A16AO5 BK OF INDIA 15-Sep-14 96.6399 9.1301 1 100 96.6399 9.1301 INE483A16HF2 CENTRAL BK OF INDIA 15-Sep-14 96.6094 9.1500 1 10 96.6094 9.1500 INE651A16FF8 STATE BK OF MYSORE 22-Sep-14 96.4703 9.0849 1 5 96.4703 9.0849 INE652A16HW7 STATE BK OF PATIALA 25-Sep-14 96.3760 9.1500 1 4 96.3760 9.1500 INE141A16MU5 OBC 6-Oct-14 96.1409 9.1001 1 10 96.1409 9.1001 INE476A16LB7 CANARA BK 2-Dec-14 94.8236 9.1400 1 175 94.8236 9.1400 INE112A16EL2 CORPORATION BK 9-Dec-14 94.6777 9.1600 1 100 94.6777 9.1600 INE649A16ET6 STATE BK OF HYDERABAD 22-Jan-15 93.6080 9.3000 1 75 93.6080 9.3000 INE476A16LY9 CANARA BK 9-Feb-15 93.2181 9.2526 1 50 93.2181 9.2526 INE476A16MF6 CANARA BK 12-Feb-15 93.1758 9.2500 2 375 93.1758 9.2500 INE476A16MF6 CANARA BK 12-Feb-15 93.1538 9.2500 3 100 93.1538 9.2500 INE112A16EU3 CORPORATION BK 13-Feb-15 93.1272 9.2567 2 75 93.1249 9.2600 INE141A16OL0 OBC 20-Feb-15 93.0001 9.2501 1 25 93.0001 9.2501 INE238A16VU0 AXIS BK 24-Feb-15 92.8770 9.3000 2 50 92.8770 9.3000 INE565A16939 INDIAN OVERSEAS BK 26-Feb-15 92.8402 9.2900 1 25 92.8402 9.2900 INE141A16OR7 OBC 2-Mar-15 92.8105 9.1800 1 25 92.8105 9.1800 INE028A16AE3 BK OF BARODA 3-Mar-15 92.8107 9.1500 1 25 92.8107 9.1500 INE141A16OW7 OBC 5-Mar-15 92.7526 9.2000 2 125 92.7526 9.2000 INE141A16OW7 OBC 5-Mar-15 92.7456 9.1800 1 25 92.7456 9.1800 INE112A16FE4 CORPORATION BK 5-Mar-15 92.7688 9.1483 1 5 92.7688 9.1483 INE238A16WL7 AXIS BK 6-Mar-15 92.7092 9.2001 1 5 92.7092 9.2001 INE476A16ME9 CANARA BK 9-Mar-15 92.6813 9.1501 2 100 92.6813 9.1501 INE692A16CT0 UNION BK OF INDIA 9-Mar-15 92.6888 9.1399 2 100 92.6888 9.1399 INE483A16IK0 CENTRAL BK OF INDIA 11-Mar-15 92.5824 9.2250 2 25 92.5824 9.2250 INE476A16MX9 CANARA BK 12-Mar-15 92.6093 9.1600 1 19 92.6093 9.1600 INE654A16EO7 STATE BK OF TRAVANCORE 13-Mar-15 92.6028 9.1400 2 100 92.6028 9.1400 INE160A16KC7 PUNJAB NATIONAL BK 24-Mar-15 92.3809 9.1499 1 10 92.3809 9.1499 INE160A16KC7 PUNJAB NATIONAL BK 24-Mar-15 92.3595 9.1500 2 4 92.3595 9.1500 INE090A16O65 ICICI BK 16-Apr-15 91.8010 9.2349 1 0.05 91.8010 9.2349 INE168A16JI9 THE JAMMU AND KASHMIR BK22-Apr-15 91.6897 9.2150 1 5.5 91.6897 9.2150 INE166A16LK5 ING VYSYA BK 25-Apr-15 91.6017 9.2442 3 58.5 91.6052 9.2401 INE237A16ZH0 KOTAK MAH BK 27-Apr-15 91.5879 9.2100 1 40 91.5879 9.2100