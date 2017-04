Apr 29 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE008A16TW7 IDBI BK 2-May-14 99.9267 8.9233 4 425 99.9269 8.9003 INE562A16EY1 INDIAN BK 2-May-14 99.9265 8.9491 2 125 99.9265 8.9491 INE434A16FD4 ANDHRA BK 2-May-14 99.9265 8.9491 1 100 99.9265 8.9491 INE238A16VT2 AXIS BK 2-May-14 99.9265 8.9491 1 50 99.9265 8.9491 INE562A16FA8 INDIAN BK 5-May-14 99.8556 8.7970 2 100 99.8556 8.7970 INE476A16LF8 CANARA BK 5-May-14 99.8539 8.9008 1 50 99.8539 8.9008 INE434A16FP8 ANDHRA BK 5-May-14 99.8539 8.9008 1 25 99.8539 8.9008 INE008A16VH4 IDBI BK 5-May-14 99.8531 8.9496 1 25 99.8531 8.9496 INE077A16AZ5 DENA BK 6-May-14 99.8296 8.9003 2 100 99.8296 8.9003 INE112A16FI5 CORPORATION BK 6-May-14 99.8296 8.9003 1 70 99.8296 8.9003 INE562A16EZ8 INDIAN BK 6-May-14 99.8572 8.6994 1 25 99.8572 8.6994 INE008A16TY3 IDBI BK 7-May-14 99.8031 9.0013 1 300 99.8031 9.0013 INE090A16N33 ICICI BK 9-May-14 99.7568 8.8984 6 500 99.7568 8.8984 INE651A16FY9 STATE BK OF MYSORE 9-May-14 99.7847 8.7505 1 75 99.7847 8.7505 INE112A16FN5 CORPORATION BK 9-May-14 99.7859 8.7016 1 25 99.7859 8.7016 INE168A16JC2 THE JAMMU AND KASHMIR BK 9-May-14 99.7581 8.8508 1 10 99.7581 8.8508 INE036D16FO8 THE KARUR VYSYA BK 9-May-14 99.7773 9.0519 1 5 99.7773 9.0519 INE683A16CX1 THE SOUTH INDIAN BK 9-May-14 99.7810 8.9012 1 5 99.7810 8.9012 INE705A16JJ6 VIJAYA BK 12-May-14 99.6840 8.9004 2 100 99.6840 8.9004 INE428A16MU6 ALLAHABAD BK 15-May-14 99.6181 8.7450 7 276 99.6179 8.7501 INE428A16MU6 ALLAHABAD BK 15-May-14 99.6417 8.7500 1 25 99.6417 8.7500 INE428A16MT8 ALLAHABAD BK 16-May-14 99.5941 8.7504 3 125 99.5941 8.7504 INE238A16WQ6 AXIS BK 16-May-14 99.6201 8.6995 1 25 99.6201 8.6995 INE434A16FT0 ANDHRA BK 16-May-14 99.5895 8.8500 1 25 99.5895 8.8500 INE028A16920 BK OF BARODA 19-May-14 99.5299 8.6198 1 100 99.5299 8.6198 INE651A16FV5 STATE BK OF MYSORE 19-May-14 99.5414 8.8505 1 100 99.5414 8.8505 INE141A16OU1 OBC 19-May-14 99.5414 8.8505 1 75 99.5414 8.8505 INE476A16MM2 CANARA BK 19-May-14 99.5414 8.8505 1 25 99.5414 8.8505 INE095A16MD9 INDUSIND BK 19-May-14 99.5174 8.8502 1 25 99.5174 8.8502 INE692A16CA0 UNION BK OF INDIA 20-May-14 99.5201 8.8004 1 10 99.5201 8.8004 INE028A16938 BK OF BARODA 22-May-14 99.4464 8.8343 1 50 99.4464 8.8343 INE112A16EZ2 CORPORATION BK 22-May-14 99.4517 8.7493 1 25 99.4517 8.7493 INE112A16EZ2 CORPORATION BK 22-May-14 99.4706 8.8300 1 5 99.4706 8.8300 INE160A16KD5 PUNJAB NATIONAL BK 23-May-14 99.4234 8.8200 1 25 99.4234 8.8200 INE705A16KA3 VIJAYA BK 23-May-14 99.4214 8.8508 1 25 99.4214 8.8508 INE434A16GG5 ANDHRA BK 23-May-14 99.4214 8.8508 1 25 99.4214 8.8508 INE667A16DK9 SYNDICATE BK 23-May-14 99.4517 8.7493 1 5 99.4517 8.7493 INE692A16DB6 UNION BK OF INDIA 26-May-14 99.3511 8.8295 1 50 99.3511 8.8295 INE667A16DN3 SYNDICATE BK 26-May-14 99.3606 8.6994 1 50 99.3606 8.6994 INE608A16EQ8 PUNJAB AND SIND BK 26-May-14 99.3496 8.8500 1 25 99.3496 8.8500 INE008A16UE3 IDBI BK 26-May-14 99.3496 8.8500 1 5 99.3496 8.8500 INE503A16CM4 DCB BK 26-May-14 99.3419 9.2999 1 5 99.3419 9.2999 INE028A16AG8 BK OF BARODA 28-May-14 99.3033 8.8303 1 55 99.3033 8.8303 INE141A16LN2 OBC 28-May-14 99.3235 8.5726 1 0.9 99.3235 8.5726 INE008A16VL6 IDBI BK 30-May-14 99.2640 8.7301 1 50 99.2640 8.7301 INE077A16AS0 DENA BK 2-Jun-14 99.1805 8.8703 2 100 99.1805 8.8703 INE667A16DH5 SYNDICATE BK 2-Jun-14 99.1824 8.8495 1 5 99.1824 8.8495 INE238A16WN3 AXIS BK 3-Jun-14 99.1557 8.8798 1 25 99.1557 8.8798 INE084A16AG1 BK OF INDIA 3-Jun-14 99.1632 8.8003 1 25 99.1632 8.8003 INE008A16PX3 IDBI BK 3-Jun-14 99.1646 8.7854 1 15 99.1646 8.7854 INE476A16JZ0 CANARA BK 4-Jun-14 99.1366 8.8302 1 25 99.1366 8.8302 INE141A16LQ5 OBC 5-Jun-14 99.1188 8.7702 1 10 99.1188 8.7702 INE692A16CB8 UNION BK OF INDIA 6-Jun-14 99.0917 8.8044 1 150 99.0917 8.8044 INE434A16FR4 ANDHRA BK 9-Jun-14 99.0410 8.6201 1 100 99.0410 8.6201 INE562A16FF7 INDIAN BK 9-Jun-14 99.0410 8.6201 1 90 99.0410 8.6201 INE141A16LW3 OBC 9-Jun-14 99.0245 8.7699 1 25 99.0245 8.7699 INE008A16VB7 IDBI BK 10-Jun-14 98.9919 8.8501 1 25 98.9919 8.8501 INE562A16FG5 INDIAN BK 11-Jun-14 98.9705 8.8297 1 25 98.9705 8.8297 INE691A16HM6 UCO BK 12-Jun-14 98.9409 8.8798 2 300 98.9409 8.8798 INE692A16CV6 UNION BK OF INDIA 12-Jun-14 98.9487 8.8140 6 175 98.9480 8.8196 INE457A16ED8 BK OF MAHARASHTRA 13-Jun-14 98.9448 8.6501 1 150 98.9448 8.6501 INE476A16KB9 CANARA BK 13-Jun-14 98.9245 8.8180 3 125 98.9267 8.8001 INE434A16FK9 ANDHRA BK 13-Jun-14 98.9448 8.6501 1 50 98.9448 8.6501 INE562A16EO2 INDIAN BK 13-Jun-14 98.9207 8.8498 1 35 98.9207 8.8498 INE141A16LY9 OBC 13-Jun-14 98.9207 8.8498 1 25 98.9207 8.8498 INE028A16979 BK OF BARODA 13-Jun-14 98.9231 8.8299 1 25 98.9231 8.8299 INE008A16VE1 IDBI BK 16-Jun-14 98.8524 8.8275 2 53 98.8470 8.8699 INE434A16FW4 ANDHRA BK 16-Jun-14 98.8753 8.6497 1 50 98.8753 8.6497 INE428A16MP6 ALLAHABAD BK 16-Jun-14 98.8702 8.6894 2 4.5 98.8702 8.6894 INE008A16VP7 IDBI BK 18-Jun-14 98.8289 8.6503 2 370 98.8289 8.6503 INE648A16GM8 SBBJ 19-Jun-14 98.8022 8.8499 2 300 98.8022 8.8499 INE652A16GT5 STATE BK OF PATIALA 20-Jun-14 98.7870 8.6189 1 1 98.7870 8.6189 INE238A16UY4 AXIS BK 23-Jun-14 98.6814 8.8675 3 125 98.6885 8.8193 INE476A16NB3 CANARA BK 23-Jun-14 98.6796 8.8799 1 50 98.6796 8.8799 INE434A16GK7 ANDHRA BK 23-Jun-14 98.6811 8.8697 2 50 98.6811 8.8697 INE562A16DS5 INDIAN BK 24-Jun-14 98.6559 8.8800 1 175 98.6559 8.8800 INE705A16KE5 VIJAYA BK 24-Jun-14 98.6654 8.8164 1 5 98.6654 8.8164 INE112A16DW1 CORPORATION BK 25-Jun-14 98.6368 8.8499 1 50 98.6368 8.8499 INE652A16GX7 STATE BK OF PATIALA 25-Jun-14 98.6413 8.8203 1 50 98.6413 8.8203 INE476A16LE1 CANARA BK 25-Jun-14 98.6353 8.8598 1 25 98.6353 8.8598 INE008A16VQ5 IDBI BK 25-Jun-14 98.6337 8.8703 1 25 98.6337 8.8703 INE141A16MF6 OBC 7-Jul-14 98.3257 9.1401 2 100 98.3257 9.1401 INE090A16B11 ICICI BK 25-Jul-14 97.8668 9.1447 1 0.1 97.8668 9.1447 INE457A16DC2 BK OF MAHARASHTRA 11-Aug-14 97.4564 9.1601 1 0.1 97.4564 9.1601 INE077A16BI9 DENA BK 3-Sep-14 96.9284 9.1799 1 50 96.9284 9.1799 INE084A16AT4 BK OF INDIA 3-Sep-14 96.9478 9.1201 1 50 96.9478 9.1201 INE649A16DZ5 STATE BK OF HYDERABAD 4-Sep-14 96.8745 9.2001 1 10 96.8745 9.2001 INE141A16PH5 OBC 5-Sep-14 96.8778 9.1901 1 50 96.8778 9.1901 INE112A16EC1 CORPORATION BK 5-Sep-14 96.8443 9.2199 1 10 96.8443 9.2199 INE683A16DH2 THE SOUTH INDIAN BK 10-Sep-14 96.7257 9.2900 1 25 96.7257 9.2900 INE705A16JX7 VIJAYA BK 12-Sep-14 96.6927 9.1798 1 10 96.6927 9.1798 INE691A16HT1 UCO BK 15-Sep-14 96.6222 9.1798 1 10 96.6222 9.1798 INE090A16D50 ICICI BK 15-Sep-14 96.6115 9.2099 1 0.05 96.6115 9.2099 INE112A16EH0 CORPORATION BK 1-Dec-14 94.8647 9.1900 1 25 94.8647 9.1900 INE476A16LB7 CANARA BK 2-Dec-14 94.8562 9.1634 2 75 94.8633 9.1501 INE028A16821 BK OF BARODA 10-Dec-14 94.6000 9.2600 1 75 94.6000 9.2600 INE028A16821 BK OF BARODA 10-Dec-14 94.6282 9.2501 1 75 94.6282 9.2501 INE028A16912 BK OF BARODA 6-Feb-15 93.3080 9.2500 1 25 93.3080 9.2500 INE476A16LY9 CANARA BK 9-Feb-15 93.2419 9.2500 1 50 93.2419 9.2500 INE112A16EU3 CORPORATION BK 13-Feb-15 93.1758 9.2500 1 50 93.1758 9.2500 INE112A16FG9 CORPORATION BK 18-Feb-15 93.0659 9.2501 1 100 93.0659 9.2501 INE112A16FB0 CORPORATION BK 27-Feb-15 92.8470 9.2500 1 3 92.8470 9.2500 INE160A16JT3 PUNJAB NATIONAL BK 2-Mar-15 92.8290 9.1844 2 80 92.8479 9.1583 INE112A16FD6 CORPORATION BK 2-Mar-15 92.8177 9.2000 1 25 92.8177 9.2000 INE141A16OQ9 OBC 3-Mar-15 92.7960 9.2000 1 10 92.7960 9.2000 INE476A16MD1 CANARA BK 4-Mar-15 92.8034 9.1601 1 25 92.8034 9.1601 INE705A16JI8 VIJAYA BK 5-Mar-15 92.7098 9.2586 1 60 92.7098 9.2586 INE476A16MY7 CANARA BK 5-Mar-15 92.7526 9.2000 3 26 92.7526 9.2000 INE238A16WL7 AXIS BK 6-Mar-15 92.7163 9.2199 1 125 92.7163 9.2199 INE692A16CT0 UNION BK OF INDIA 9-Mar-15 92.6990 9.1553 2 65 92.7104 9.1398 INE705A16JE7 VIJAYA BK 9-Mar-15 92.6230 9.2581 1 2.76 92.6230 9.2581 INE160A16JU1 PUNJAB NATIONAL BK 11-Mar-15 92.6155 9.2097 2 6 92.6537 9.1582 INE705A16JN8 VIJAYA BK 13-Mar-15 92.5363 9.2578 1 6 92.5363 9.2578 INE084A16AR8 BK OF INDIA 13-Mar-15 92.6106 9.1583 1 2 92.6106 9.1583 INE166A16LL3 ING VYSYA BK 27-Apr-15 91.5923 9.2301 2 80 91.5923 9.2301 INE168A16JK5 THE JAMMU AND KASHMIR BK27-Apr-15 91.5903 9.2325 2 80 91.5903 9.2325 INE237A16ZH0 KOTAK MAH BK 27-Apr-15 91.6090 9.2100 1 80 91.6090 9.2100