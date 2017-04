May 2 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE008A16VH4 IDBI BK 5-May-14 99.9314 8.3521 1 50 99.9314 8.3521 INE691A16HJ2 UCO BK 5-May-14 99.9328 8.1755 2 50 99.9343 7.9988 INE112A16FK1 CORPORATION BK 5-May-14 99.9322 8.2546 1 25 99.9322 8.2546 INE651A16FX1 STATE BK OF MYSORE 6-May-14 99.9091 8.3022 2 150 99.9091 8.3022 INE077A16AZ5 DENA BK 6-May-14 99.9042 8.7501 1 5 99.9042 8.7501 INE095A16NG0 INDUSIND BK 8-May-14 99.8497 9.1570 1 0.5 99.8497 9.1570 INE652A16IZ8 STATE BK OF PATIALA 9-May-14 99.8407 8.3222 3 195 99.8411 8.2987 INE237A16UO7 KOTAK MAH BK 9-May-14 99.8334 8.7015 1 50 99.8334 8.7015 INE077A16BA6 DENA BK 9-May-14 99.9058 8.6039 1 5 99.9058 8.6039 INE237A16YM3 KOTAK MAH BK 12-May-14 99.7622 8.7004 1 200 99.7622 8.7004 INE683A16CN2 THE SOUTH INDIAN BK 12-May-14 99.7622 8.7004 1 5 99.7622 8.7004 INE090A16N58 ICICI BK 13-May-14 99.7415 8.5997 1 50 99.7415 8.5997 INE428A16MU6 ALLAHABAD BK 15-May-14 99.6911 8.6998 1 50 99.6911 8.6998 INE238A16WQ6 AXIS BK 16-May-14 99.6712 8.6006 4 250 99.6712 8.6006 INE434A16FT0 ANDHRA BK 16-May-14 99.7400 8.6498 2 125 99.7400 8.6498 INE434A16FT0 ANDHRA BK 16-May-14 99.6598 8.8998 1 50 99.6598 8.8998 INE705A16JM0 VIJAYA BK 16-May-14 99.7415 8.5997 1 5 99.7415 8.5997 INE028A16920 BK OF BARODA 19-May-14 99.6034 8.5491 1 100 99.6034 8.5491 INE476A16MM2 CANARA BK 19-May-14 99.6020 8.5794 1 50 99.6020 8.5794 INE028A16920 BK OF BARODA 19-May-14 99.6712 8.6006 1 5 99.6712 8.6006 INE008A16QQ5 IDBI BK 23-May-14 99.5075 8.6031 2 220 99.5059 8.6306 INE667A16DK9 SYNDICATE BK 23-May-14 99.5128 8.5095 1 50 99.5128 8.5095 INE008A16UE3 IDBI BK 26-May-14 99.4221 8.8400 2 350 99.4221 8.8400 INE434A16FI3 ANDHRA BK 26-May-14 99.4299 8.7200 2 300 99.4299 8.7200 INE562A16GA6 INDIAN BK 26-May-14 99.4242 8.8072 2 150 99.4299 8.7200 INE667A16DN3 SYNDICATE BK 26-May-14 99.4377 8.6000 1 50 99.4377 8.6000 INE008A16UT1 IDBI BK 27-May-14 99.4063 8.7198 2 250 99.4063 8.7198 INE652A16IS3 STATE BK OF PATIALA 27-May-14 99.3985 8.8350 1 50 99.3985 8.8350 INE141A16LN2 OBC 28-May-14 99.3935 8.5663 1 1.35 99.3935 8.5663 INE428A16MM3 ALLAHABAD BK 30-May-14 99.3355 8.7202 2 300 99.3355 8.7202 INE141A16PS2 OBC 30-May-14 99.3370 8.7004 2 200 99.3370 8.7004 INE691A16HP9 UCO BK 30-May-14 99.3355 8.7202 1 100 99.3355 8.7202 INE237A16YW2 KOTAK MAH BK 30-May-14 99.3514 8.5102 1 50 99.3514 8.5102 INE168A16IV4 JAMMU AND KASHMIR BK 30-May-14 99.3355 8.7202 1 50 99.3355 8.7202 INE691A16IB7 UCO BK 2-Jun-14 99.2824 8.5102 1 150 99.2824 8.5102 INE077A16AS0 DENA BK 2-Jun-14 99.2665 8.7002 1 25 99.2665 8.7002 INE667A16DH5 SYNDICATE BK 2-Jun-14 99.2665 8.7002 1 25 99.2665 8.7002 INE141A16OZ0 OBC 3-Jun-14 99.2594 8.5105 1 50 99.2594 8.5105 INE084A16AG1 BK OF INDIA 3-Jun-14 99.2430 8.7004 1 50 99.2430 8.7004 INE562A16FD2 INDIAN BK 3-Jun-14 99.2443 8.6853 1 25 99.2443 8.6853 INE476A16JZ0 CANARA BK 4-Jun-14 99.2222 8.6704 1 25 99.2222 8.6704 INE238A16SG5 AXIS BK 5-Jun-14 99.2135 8.5102 1 100 99.2135 8.5102 INE160A16KF0 PUNJAB NATIONAL BK 6-Jun-14 99.1906 8.5098 1 250 99.1906 8.5098 INE434A16FR4 ANDHRA BK 9-Jun-14 99.1077 8.6484 3 150 99.0932 8.7898 INE562A16FF7 INDIAN BK 9-Jun-14 99.1136 8.5902 1 90 99.1136 8.5902 INE141A16LW3 OBC 9-Jun-14 99.0993 8.7301 2 30 99.0993 8.7301 INE095A16MZ2 INDUSIND BK 9-Jun-14 99.0922 8.7995 1 25 99.0922 8.7995 INE565A16780 INDIAN OVERSEAS BK 9-Jun-14 99.0973 8.7497 1 25 99.0973 8.7497 INE476A16KC7 CANARA BK 10-Jun-14 99.0737 8.7503 2 50 99.0737 8.7503 INE095A16MP3 INDUSIND BK 11-Jun-14 99.0448 8.8003 2 25 99.0448 8.8003 INE434A16GM3 ANDHRA BK 12-Jun-14 99.0233 8.7808 1 210 99.0233 8.7808 INE691A16HM6 UCO BK 12-Jun-14 99.0531 8.5103 1 100 99.0531 8.5103 INE705A16JQ1 VIJAYA BK 12-Jun-14 99.0531 8.5103 1 75 99.0531 8.5103 INE692A16CV6 UNION BK OF INDIA 12-Jun-14 99.0267 8.7499 1 25 99.0267 8.7499 INE483A16IL8 CENTRAL BK OF INDIA 13-Jun-14 98.9941 8.8308 3 500 98.9930 8.8403 INE434A16FK9 ANDHRA BK 13-Jun-14 99.0203 8.5984 4 175 99.0088 8.7002 INE077A16BU4 DENA BK 13-Jun-14 99.0088 8.7002 1 50 99.0088 8.7002 INE667A16CB0 SYNDICATE BK 13-Jun-14 99.0303 8.5097 1 50 99.0303 8.5097 INE457A16ED8 BK OF MAHARASHTRA 13-Jun-14 99.0032 8.7499 1 25 99.0032 8.7499 INE476A16KB9 CANARA BK 13-Jun-14 99.0790 8.6997 1 25 99.0790 8.6997 INE008A16VP7 IDBI BK 18-Jun-14 98.8896 8.7201 1 25 98.8896 8.7201 INE428A16MR2 ALLAHABAD BK 20-Jun-14 98.8455 8.7003 1 10 98.8455 8.7003 INE166A16LM1 ING VYSYA BK 25-Jun-14 98.7119 8.8202 4 400 98.7119 8.8202 INE562A16FN1 INDIAN BK 25-Jun-14 98.7235 8.7398 1 200 98.7235 8.7398 INE476A16LE1 CANARA BK 25-Jun-14 98.7206 8.7599 1 50 98.7206 8.7599 INE652A16GX7 STATE BK OF PATIALA 25-Jun-14 98.7191 8.7703 1 50 98.7191 8.7703 INE428A16MO9 ALLAHABAD BK 25-Jun-14 98.7292 8.7002 1 15 98.7292 8.7002 INE428A16MO9 ALLAHABAD BK 25-Jun-14 98.7990 8.6999 1 5 98.7990 8.6999 INE141A16PW4 OBC 3-Jul-14 98.4839 9.0630 3 400 98.4840 9.0622 INE112A16FS4 CORPORATION BK 4-Jul-14 98.4645 9.0349 1 100 98.4645 9.0349 INE141A16PX2 OBC 4-Jul-14 98.4600 9.0618 1 25 98.4600 9.0618 INE434A16GL5 ANDHRA BK 28-Jul-14 97.8759 9.1049 1 9 97.8759 9.1049 INE651A16GH2 STATE BK OF MYSORE 28-Aug-14 97.1422 9.0999 1 75 97.1422 9.0999 INE008A16RQ3 IDBI BK 2-Sep-14 96.9930 9.1999 1 2 96.9930 9.1999 INE084A16AT4 BK OF INDIA 3-Sep-14 96.9900 9.1351 2 50 96.9948 9.1200 INE141A16PH5 OBC 5-Sep-14 97.0025 9.1699 1 25 97.0025 9.1699 INE692A16CZ7 UNION BK OF INDIA 10-Sep-14 96.8373 9.0999 1 50 96.8373 9.0999 INE692A16CZ7 UNION BK OF INDIA 10-Sep-14 96.9075 9.0999 1 50 96.9075 9.0999 INE705A16JX7 VIJAYA BK 12-Sep-14 96.7598 9.1901 1 25 96.7598 9.1901 INE141A16MK6 OBC 12-Sep-14 96.7837 9.1200 1 10 96.7837 9.1200 INE476A16LB7 CANARA BK 2-Dec-14 94.9606 9.1801 1 25 94.9606 9.1801 INE514E16962 EXIM 18-Dec-14 94.5713 9.2300 1 50 94.5713 9.2300 INE652A16IP9 STATE BK OF PATIALA 5-Jan-15 94.1600 9.2400 1 25 94.1600 9.2400 INE483A16HM8 CENTRAL BK OF INDIA 13-Jan-15 93.9380 9.3099 1 25 93.9380 9.3099 INE476A16LK8 CANARA BK 19-Jan-15 93.8406 9.2500 1 25 93.8406 9.2500 INE476A16LR3 CANARA BK 20-Jan-15 93.8183 9.2500 1 25 93.8183 9.2500 INE112A16FA2 CORPORATION BK 20-Feb-15 93.1595 9.2100 1 25 93.1595 9.2100 INE160A16JT3 PUNJAB NATIONAL BK 2-Mar-15 92.9848 9.1486 4 275 92.9838 9.1500 INE160A16JT3 PUNJAB NATIONAL BK 2-Mar-15 92.9080 9.1650 2 50 92.9188 9.1500 INE476A16MD1 CANARA BK 4-Mar-15 92.8539 9.1800 2 50 92.8539 9.1800 INE476A16MY7 CANARA BK 5-Mar-15 92.8322 9.1800 1 75 92.8322 9.1800 INE476A16MY7 CANARA BK 5-Mar-15 92.9260 9.1400 1 50 92.9260 9.1400 INE141A16OW7 OBC 5-Mar-15 92.8322 9.1800 1 25 92.8322 9.1800 INE476A16ME9 CANARA BK 9-Mar-15 92.7529 9.1700 2 100 92.7602 9.1600 INE084A16AR8 BK OF INDIA 13-Mar-15 92.7460 9.1500 3 150 92.7460 9.1500 INE084A16AR8 BK OF INDIA 13-Mar-15 92.6517 9.1900 1 49.75 92.6517 9.1900 =============================================================================================== *: Crores CD Focus Page : For Primary 