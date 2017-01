May 5 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE651A16FX1 STATE BK OF MYSORE 6-May-14 99.9773 8.2874 1 150 99.9773 8.2874 INE237A16YJ9 KOTAK MAH BK 6-May-14 99.9774 8.2509 1 100 99.9774 8.2509 INE028A16904 BK OF BARODA 7-May-14 99.9540 8.3989 1 25 99.9540 8.3989 INE428A16MF7 ALLAHABAD BK 8-May-14 99.9304 8.4739 2 100 99.9302 8.4983 INE476A16MJ8 CANARA BK 8-May-14 99.9302 8.4983 1 50 99.9302 8.4983 INE036D16FO8 THE KARUR VYSYA BK 9-May-14 99.9077 8.4286 3 85 99.9080 8.4027 INE652A16IZ8 STATE BK OF PATIALA 9-May-14 99.9079 8.4093 3 35 99.9069 8.5033 INE168A16JC2 THE JAMMU AND KASHMIR BK 9-May-14 99.9075 8.4484 1 25 99.9075 8.4484 INE008A16UQ7 IDBI BK 9-May-14 99.9075 8.4484 1 25 99.9075 8.4484 INE077A16BB4 DENA BK 12-May-14 99.8401 8.3510 4 150 99.8401 8.3510 INE095A16LN0 INDUSIND BK 12-May-14 99.8382 8.4504 1 25 99.8382 8.4504 INE090A16N58 ICICI BK 13-May-14 99.8097 8.6990 1 100 99.8097 8.6990 INE238A16WQ6 AXIS BK 16-May-14 99.7430 8.5497 1 50 99.7430 8.5497 INE028A16920 BK OF BARODA 19-May-14 99.6743 8.5192 1 100 99.6743 8.5192 INE112A16EY5 CORPORATION BK 19-May-14 99.6756 8.4842 2 75 99.6750 8.5008 INE691A16HQ7 UCO BK 19-May-14 99.6946 8.6010 1 25 99.6946 8.6010 INE692A16CA0 UNION BK OF INDIA 20-May-14 99.6519 8.5000 1 175 99.6519 8.5000 INE095A16LT7 INDUSIND BK 22-May-14 99.5972 8.6841 2 80 99.5969 8.6898 INE008A16QQ5 IDBI BK 23-May-14 99.5801 8.5505 1 140 99.5801 8.5505 INE648A16GN6 SBBJ 23-May-14 99.5826 8.4994 1 50 99.5826 8.4994 INE562A16FW2 INDIAN BK 23-May-14 99.5806 8.5403 1 25 99.5806 8.5403 INE652A16JE1 STATE BK OF PATIALA 23-May-14 99.6011 8.5989 1 5 99.6011 8.5989 INE434A16FI3 ANDHRA BK 26-May-14 99.5105 8.5498 1 25 99.5105 8.5498 INE008A16UT1 IDBI BK 27-May-14 99.4873 8.5500 3 43 99.4873 8.5500 INE428A16MN1 ALLAHABAD BK 28-May-14 99.4540 8.7124 1 4.75 99.4540 8.7124 INE141A16LN2 OBC 28-May-14 99.4635 8.5599 2 0.04 99.4635 8.5599 INE428A16MM3 ALLAHABAD BK 30-May-14 99.4178 8.5499 3 100 99.4178 8.5499 INE008A16VL6 IDBI BK 30-May-14 99.4144 8.6001 1 50 99.4144 8.6001 INE428A16MH3 ALLAHABAD BK 2-Jun-14 99.3416 8.6396 3 95 99.3416 8.6396 INE692A16CY0 UNION BK OF INDIA 2-Jun-14 99.3370 8.7004 1 50 99.3370 8.7004 INE667A16DH5 SYNDICATE BK 2-Jun-14 99.3446 8.6000 1 50 99.3446 8.6000 INE238A16WA0 AXIS BK 2-Jun-14 99.3423 8.6304 1 25 99.3423 8.6304 INE040A16AC2 HDFC BK 3-Jun-14 99.3206 8.6096 6 475 99.3206 8.6096 INE562A16FD2 INDIAN BK 3-Jun-14 99.3213 8.6006 2 150 99.3213 8.6006 INE238A16SG5 AXIS BK 5-Jun-14 99.2724 8.6297 3 100 99.2724 8.6297 INE691A16HL8 UCO BK 5-Jun-14 99.2665 8.7002 1 50 99.2665 8.7002 INE562A16DQ9 INDIAN BK 5-Jun-14 99.2665 8.7002 1 50 99.2665 8.7002 INE112A16EK4 CORPORATION BK 6-Jun-14 99.2499 8.6205 1 75 99.2499 8.6205 INE036D16FY7 THE KARUR VYSYA BK 6-Jun-14 99.2707 8.6500 1 5 99.2707 8.6500 INE562A16FF7 INDIAN BK 9-Jun-14 99.1727 8.6995 1 50 99.1727 8.6995 INE565A16780 INDIAN OVERSEAS BK 9-Jun-14 99.1774 8.6497 1 25 99.1774 8.6497 INE141A16LW3 OBC 9-Jun-14 99.1704 8.7239 1 10 99.1704 8.7239 INE008A16VB7 IDBI BK 10-Jun-14 99.1492 8.7002 1 50 99.1492 8.7002 INE476A16KC7 CANARA BK 10-Jun-14 99.1560 8.6301 1 25 99.1560 8.6301 INE008A16VR3 IDBI BK 11-Jun-14 99.1158 8.8003 1 150 99.1158 8.8003 INE691A16HM6 UCO BK 12-Jun-14 99.1055 8.6699 6 250 99.1075 8.6499 INE692A16CV6 UNION BK OF INDIA 12-Jun-14 99.1102 8.6232 2 75 99.1116 8.6098 INE434A16FK9 ANDHRA BK 13-Jun-14 99.0876 8.6178 2 362 99.0874 8.6197 INE077A16BU4 DENA BK 13-Jun-14 99.0816 8.6750 2 100 99.0842 8.6502 INE562A16EO2 INDIAN BK 13-Jun-14 99.0790 8.6997 1 50 99.0790 8.6997 INE008A16VP7 IDBI BK 18-Jun-14 98.9739 8.8002 2 150 98.9739 8.8002 INE141A16PI3 OBC 18-Jun-14 98.9727 8.6104 1 30 98.9727 8.6104 INE160A16KA1 PUNJAB NATIONAL BK 19-Jun-14 98.9496 8.6104 2 175 98.9496 8.6104 INE667A16CD6 SYNDICATE BK 19-Jun-14 98.9496 8.6104 3 100 98.9496 8.6104 INE562A16FJ9 INDIAN BK 19-Jun-14 98.9739 8.6002 1 25 98.9739 8.6002 INE141A16PR4 OBC 19-Jun-14 98.9496 8.6104 1 25 98.9496 8.6104 INE434A16GN1 ANDHRA BK 27-Jun-14 98.7525 8.6998 1 25 98.7525 8.6998 INE141A16PV6 OBC 2-Jul-14 98.5815 9.0554 4 827.25 98.5824 9.0494 INE654A16EQ2 STATE BK OF TRAVANCORE 2-Jul-14 98.5864 9.0234 4 500 98.5862 9.0248 INE237A16YX0 KOTAK MAH BK 2-Jul-14 98.5691 9.1355 1 100 98.5691 9.1355 INE112A16FS4 CORPORATION BK 4-Jul-14 98.5375 9.0292 6 500 98.5381 9.0252 INE141A16PX2 OBC 4-Jul-14 98.5343 9.0492 5 375 98.5349 9.0452 INE976G16810 THE RATNAKAR BK 4-Jul-14 98.4544 9.5500 1 25 98.4544 9.5500 INE112A16ED9 CORPORATION BK 4-Aug-14 97.7917 9.0575 1 100 97.7917 9.0575 INE654A16DR2 STATE BK OF TRAVANCORE 4-Aug-14 97.7863 9.0801 1 5 97.7863 9.0801 INE457A16DC2 BK OF MAHARASHTRA 11-Aug-14 97.6124 9.1101 1 0.1 97.6124 9.1101 INE651A16GH2 STATE BK OF MYSORE 28-Aug-14 97.2158 9.0899 2 75 97.2158 9.0899 INE649A16EE8 STATE BK OF HYDERABAD 9-Sep-14 96.9412 9.0683 2 30 96.9276 9.1100 INE141A16ML4 OBC 15-Sep-14 96.7752 9.1449 1 0.05 96.7752 9.1449 INE565A16814 INDIAN OVERSEAS BK 20-Sep-14 96.6598 9.1399 1 50 96.6598 9.1399 INE654A16DZ5 STATE BK OF TRAVANCORE 22-Sep-14 96.6237 9.1101 1 5 96.6237 9.1101 INE652A16HW7 STATE BK OF PATIALA 25-Sep-14 96.5758 9.0500 1 0.1 96.5758 9.0500 INE514E16947 EXIM 26-Sep-14 96.5159 9.1500 1 20 96.5159 9.1500 INE514E16970 EXIM 19-Dec-14 94.5487 9.2300 1 25 94.5487 9.2300 INE483A16HM8 CENTRAL BK OF INDIA 13-Jan-15 93.9441 9.3000 1 25 93.9441 9.3000 INE483A16HM8 CENTRAL BK OF INDIA 13-Jan-15 93.9666 9.3000 1 25 93.9666 9.3000 INE434A16FE2 ANDHRA BK 19-Jan-15 93.8219 9.2799 1 1 93.8219 9.2799 INE652A16IT1 STATE BK OF PATIALA 23-Jan-15 93.7577 9.2401 1 25 93.7577 9.2401 INE434A16FG7 ANDHRA BK 6-Feb-15 93.4627 9.2500 1 50 93.4627 9.2500 INE476A16MA7 CANARA BK 27-Feb-15 93.0489 9.1500 1 25 93.0489 9.1500 INE476A16MC3 CANARA BK 3-Mar-15 92.9764 9.1300 4 125 92.9764 9.1300 INE141A16OQ9 OBC 3-Mar-15 92.9838 9.1500 1 75 92.9838 9.1500 INE084A16AQ0 BK OF INDIA 3-Mar-15 92.9550 9.1600 1 25 92.9550 9.1600 INE141A16OQ9 OBC 3-Mar-15 92.9407 9.1800 1 4.8 92.9407 9.1800 INE141A16OW7 OBC 5-Mar-15 92.9405 9.1500 1 75 92.9405 9.1500 INE084A16AS6 BK OF INDIA 10-Mar-15 92.8180 9.1400 1 6.5 92.8180 9.1400 INE112A16FO3 CORPORATION BK 13-Mar-15 92.7681 9.1199 2 50 92.7681 9.1199 INE141A16PK9 OBC 16-Mar-15 92.6517 9.1900 1 4.9 92.6517 9.1900 INE705A16JY5 VIJAYA BK 23-Mar-15 92.4743 9.2249 1 1 92.4743 9.2249 INE483A16IW5 CENTRAL BK OF INDIA 23-Mar-15 92.4742 9.2251 1 0.3 92.4742 9.2251 INE528G16XP7 YES BK 15-Apr-15 91.8800 9.3499 1 3 91.8800 9.3499 INE112A16FV8 CORPORATION BK 28-Apr-15 91.7280 9.1943 3 110 91.7315 9.1901 INE562A16GE8 INDIAN BK 28-Apr-15 91.7274 9.1950 2 95 91.7274 9.1950 INE528G16XT9 YES BK 30-Apr-15 91.6519 9.2350 3 135 91.6519 9.2350 INE036D16GA5 THE KARUR VYSYA BK 30-Apr-15 91.6436 9.2450 2 90 91.6436 9.2450 INE562A16GG3 INDIAN BK 30-Apr-15 91.6850 9.1951 1 20 91.6850 9.1951 INE562A16GF5 INDIAN BK 5-May-15 91.5799 9.1943 5 117 91.5793 9.1950 =============================================================================================== *: Crores CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com