May 6 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE428A16MF7 ALLAHABAD BK 8-May-14 99.9556 8.1066 1 100 99.9556 8.1066 INE651A16FY9 STATE BK OF MYSORE 9-May-14 99.9335 8.0962 2 100 99.9335 8.0962 INE692A16CW4 UNION BK OF INDIA 9-May-14 99.9338 8.0590 2 85 99.9331 8.1449 INE036D16FO8 THE KARUR VYSYA BK 9-May-14 99.9331 8.1449 1 70 99.9331 8.1449 INE683A16CX1 THE SOUTH INDIAN BK 9-May-14 99.9331 8.1449 1 70 99.9331 8.1449 INE077A16BA6 DENA BK 9-May-14 99.9314 8.3521 1 45 99.9314 8.3521 INE090A16N58 ICICI BK 13-May-14 99.8401 8.3510 1 88 99.8401 8.3510 INE705A16IV3 VIJAYA BK 13-May-14 99.8411 8.2987 2 50 99.8411 8.2987 INE008A16UO2 IDBI BK 13-May-14 99.8301 8.8741 1 15 99.8301 8.8741 INE651A16GE9 STATE BK OF MYSORE 15-May-14 99.8026 8.0215 1 10 99.8026 8.0215 INE434A16FT0 ANDHRA BK 16-May-14 99.7718 8.3484 2 125 99.7718 8.3484 INE095A16LV3 INDUSIND BK 16-May-14 99.7859 8.7016 1 5 99.7859 8.7016 INE428A16MQ4 ALLAHABAD BK 19-May-14 99.6981 8.5022 3 195 99.6982 8.4993 INE141A16OU1 OBC 19-May-14 99.6982 8.4993 1 5 99.6982 8.4993 INE112A16EZ2 CORPORATION BK 22-May-14 99.6288 8.4996 1 5 99.6288 8.4996 INE008A16QQ5 IDBI BK 23-May-14 99.6052 8.5102 3 140 99.6052 8.5102 INE008A16UE3 IDBI BK 26-May-14 99.5315 8.5904 1 25 99.5315 8.5904 INE095A16NE5 INDUSIND BK 26-May-14 99.5201 8.8004 1 5 99.5201 8.8004 INE095A16NE5 INDUSIND BK 26-May-14 99.5466 8.7497 1 5 99.5466 8.7497 INE141A16PS2 OBC 30-May-14 99.4417 8.5378 4 175 99.4410 8.5492 INE008A16VL6 IDBI BK 30-May-14 99.4377 8.6000 1 25 99.4377 8.6000 INE692A16CU8 UNION BK OF INDIA 30-May-14 99.4410 8.5492 1 2 99.4410 8.5492 INE476A16LC5 CANARA BK 2-Jun-14 99.3679 8.5994 1 25 99.3679 8.5994 INE428A16MH3 ALLAHABAD BK 2-Jun-14 99.3642 8.6501 1 25 99.3642 8.6501 INE667A16DH5 SYNDICATE BK 2-Jun-14 99.3642 8.6501 1 25 99.3642 8.6501 INE683A16BG8 THE SOUTH INDIAN BK 2-Jun-14 99.3735 8.8505 1 5 99.3735 8.8505 INE692A16CY0 UNION BK OF INDIA 2-Jun-14 99.3749 8.8306 1 5 99.3749 8.8306 INE434A16FJ1 ANDHRA BK 3-Jun-14 99.3408 8.6502 3 225 99.3408 8.6502 INE084A16AG1 BK OF INDIA 3-Jun-14 99.3345 8.7332 2 30 99.3325 8.7598 INE077A16BG3 DENA BK 3-Jun-14 99.3408 8.6502 1 25 99.3408 8.6502 INE040A16AC2 HDFC BK 3-Jun-14 99.3408 8.6502 1 25 99.3408 8.6502 INE608A16FV5 PUNJAB AND SIND BK 3-Jun-14 99.3408 8.6502 1 25 99.3408 8.6502 INE238A16SG5 AXIS BK 5-Jun-14 99.2971 8.6131 2 95 99.2941 8.6495 INE562A16DQ9 INDIAN BK 5-Jun-14 99.2981 8.6001 2 50 99.2981 8.6001 INE160A16KF0 PUNJAB NATIONAL BK 6-Jun-14 99.2698 8.9494 1 5 99.2698 8.9494 INE428A16MK7 ALLAHABAD BK 9-Jun-14 99.2007 8.6499 1 50 99.2007 8.6499 INE434A16FR4 ANDHRA BK 9-Jun-14 99.2196 8.6996 1 5 99.2196 8.6996 INE008A16VB7 IDBI BK 10-Jun-14 99.1774 8.6497 1 25 99.1774 8.6497 INE476A16KC7 CANARA BK 10-Jun-14 99.1821 8.5999 1 25 99.1821 8.5999 INE692A16CV6 UNION BK OF INDIA 12-Jun-14 99.1208 8.7501 1 100 99.1208 8.7501 INE434A16GM3 ANDHRA BK 12-Jun-14 99.1268 8.6899 1 20 99.1268 8.6899 INE141A16PN3 OBC 12-Jun-14 99.1308 8.6497 1 12 99.1308 8.6497 INE434A16FK9 ANDHRA BK 13-Jun-14 99.1096 8.6298 4 100 99.1085 8.6401 INE112A16EQ1 CORPORATION BK 13-Jun-14 99.0962 8.7604 1 75 99.0962 8.7604 INE476A16KB9 CANARA BK 13-Jun-14 99.1024 8.6998 1 25 99.1024 8.6998 INE160A16JS5 PUNJAB NATIONAL BK 13-Jun-14 99.1024 8.6998 1 25 99.1024 8.6998 INE428A16MP6 ALLAHABAD BK 16-Jun-14 99.0377 8.6501 1 25 99.0377 8.6501 INE691A16HN4 UCO BK 16-Jun-14 99.0410 8.6201 1 25 99.0410 8.6201 INE008A16VP7 IDBI BK 18-Jun-14 98.9912 8.6503 5 300 98.9912 8.6503 INE141A16PI3 OBC 18-Jun-14 98.9938 8.6282 6 180 98.9935 8.6304 INE562A16DS5 INDIAN BK 24-Jun-14 98.8521 8.6500 2 50 98.8521 8.6500 INE562A16FN1 INDIAN BK 25-Jun-14 98.8236 8.6898 3 250 98.8223 8.6997 INE428A16MO9 ALLAHABAD BK 25-Jun-14 98.8225 8.6982 1 100 98.8225 8.6982 INE077A16BT6 DENA BK 25-Jun-14 98.8587 8.5997 1 25 98.8587 8.5997 INE562A16FP6 INDIAN BK 26-Jun-14 98.7990 8.6999 1 100 98.7990 8.6999 INE562A16FP6 INDIAN BK 26-Jun-14 98.8356 8.6003 1 25 98.8356 8.6003 INE160A16KG8 PUNJAB NATIONAL BK 2-Jul-14 98.6064 9.0501 4 550 98.6064 9.0501 INE652A16JG6 STATE BK OF PATIALA 2-Jul-14 98.6097 9.0283 1 3 98.6097 9.0283 INE652A16JI2 STATE BK OF PATIALA 3-Jul-14 98.5823 9.0500 2 200 98.5823 9.0500 INE112A16FT2 CORPORATION BK 7-Jul-14 98.4852 9.0549 3 250 98.4852 9.0549 INE008A16QZ6 IDBI BK 25-Aug-14 97.3143 9.0751 1 0.1 97.3143 9.0751 INE077A16BI9 DENA BK 3-Sep-14 97.0796 9.1501 1 150 97.0796 9.1501 INE028A16AI4 BK OF BARODA 3-Sep-14 97.1013 9.0801 1 100 97.1013 9.0801 INE084A16AT4 BK OF INDIA 3-Sep-14 97.1075 9.0601 1 50 97.1075 9.0601 INE112A16EA5 CORPORATION BK 4-Sep-14 97.0810 9.0700 1 25 97.0810 9.0700 INE652A16HM8 STATE BK OF PATIALA 4-Sep-14 97.0841 9.0601 1 25 97.0841 9.0601 INE141A16PH5 OBC 5-Sep-14 97.0418 9.1201 5 150 97.0418 9.1201 INE141A16PH5 OBC 5-Sep-14 97.0654 9.1199 1 150 97.0654 9.1199 INE652A16HP1 STATE BK OF PATIALA 8-Sep-14 96.9906 9.0601 1 25 96.9906 9.0601 INE562A16DV9 INDIAN BK 9-Sep-14 96.9576 9.0899 1 5 96.9576 9.0899 INE112A16EE7 CORPORATION BK 9-Sep-14 96.9576 9.0899 1 3.25 96.9576 9.0899 INE692A16CZ7 UNION BK OF INDIA 10-Sep-14 96.9372 9.0808 3 300 96.9341 9.0901 INE483A16HF2 CENTRAL BK OF INDIA 15-Sep-14 96.8036 9.2001 1 50 96.8036 9.2001 INE141A16MS9 OBC 24-Sep-14 96.6094 9.1500 1 25 96.6094 9.1500 INE651A16FG6 STATE BK OF MYSORE 24-Sep-14 96.6112 9.0801 1 25 96.6112 9.0801 INE648A16GK2 SBBJ 26-Sep-14 96.5648 9.0801 3 100 96.5648 9.0801 INE483A16GU3 CENTRAL BK OF INDIA 4-Dec-14 94.9502 9.2000 1 25 94.9502 9.2000 INE514E16970 EXIM 19-Dec-14 94.5755 9.2225 2 100 94.5880 9.2000 INE028A16896 BK OF BARODA 3-Feb-15 93.5652 9.1950 1 6 93.5652 9.1950 INE028A16912 BK OF BARODA 6-Feb-15 93.5024 9.1900 1 25 93.5024 9.1900 INE476A16MC3 CANARA BK 3-Mar-15 92.9981 9.1299 1 25 92.9981 9.1299 INE084A16AS6 BK OF INDIA 10-Mar-15 92.8396 9.1400 1 25 92.8396 9.1400 INE476A16MX9 CANARA BK 12-Mar-15 92.7818 9.1600 1 10 92.7818 9.1600 INE090A16N82 ICICI BK 20-Mar-15 92.5683 9.2149 2 2 92.5683 9.2149 INE562A16FV4 INDIAN BK 26-Mar-15 92.4955 9.1401 11 23.1 92.4955 9.1401 INE168A16JI9 THE JAMMU AND KASHMIR BK22-Apr-15 91.7788 9.3149 1 5.5 91.7788 9.3149 INE112A16FW6 CORPORATION BK 30-Apr-15 91.7062 9.1950 2 25 91.7062 9.1950 INE562A16GF5 INDIAN BK 5-May-15 91.6004 9.1950 2 131 91.6004 9.1950 INE112A16FX4 CORPORATION BK 5-May-15 91.6004 9.1950 1 25 91.6004 9.1950 =============================================================================================== *: Crores CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com