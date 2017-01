May 7 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE090A16N33 ICICI BK 9-May-14 99.9556 8.1066 2 175 99.9556 8.1066 INE036D16FO8 THE KARUR VYSYA BK 9-May-14 99.9552 8.1834 3 170 99.9549 8.2345 INE692A16CW4 UNION BK OF INDIA 9-May-14 99.9557 8.0883 2 25 99.9557 8.0883 INE683A16CX1 THE SOUTH INDIAN BK 9-May-14 99.9554 8.1431 1 15 99.9554 8.1431 INE077A16BB4 DENA BK 12-May-14 99.8851 8.3973 2 100 99.8851 8.3973 INE705A16IV3 VIJAYA BK 13-May-14 99.8837 8.4998 1 25 99.8837 8.4998 INE160A16KD5 PUNJAB NATIONAL BK 23-May-14 99.6560 8.3996 1 25 99.6560 8.3996 INE112A16FM7 CORPORATION BK 26-May-14 99.5875 8.3992 1 25 99.5875 8.3992 INE237A16YT8 KOTAK MAH BK 26-May-14 99.5875 8.3992 1 5 99.5875 8.3992 INE141A16PS2 OBC 30-May-14 99.4704 8.4493 1 100 99.4704 8.4493 INE008A16VL6 IDBI BK 30-May-14 99.4579 8.6498 1 40 99.4579 8.6498 INE237A16YW2 KOTAK MAH BK 30-May-14 99.4843 8.6003 1 25 99.4843 8.6003 INE428A16MH3 ALLAHABAD BK 2-Jun-14 99.3917 8.5922 2 65 99.3876 8.6501 INE562A16FH3 INDIAN BK 2-Jun-14 99.3982 8.4995 1 25 99.3982 8.4995 INE692A16CY0 UNION BK OF INDIA 2-Jun-14 99.4076 8.7006 1 10 99.4076 8.7006 INE476A16LC5 CANARA BK 2-Jun-14 99.4144 8.6001 1 10 99.4144 8.6001 INE683A16BG8 THE SOUTH INDIAN BK 2-Jun-14 99.4009 8.7996 1 5 99.4009 8.7996 INE238A16WN3 AXIS BK 3-Jun-14 99.3639 8.6542 1 240 99.3639 8.6542 INE476A16JZ0 CANARA BK 4-Jun-14 99.3446 8.6000 2 50 99.3446 8.6000 INE008A16VM4 IDBI BK 4-Jun-14 99.3514 8.5102 1 25 99.3514 8.5102 INE562A16DQ9 INDIAN BK 5-Jun-14 99.3198 8.6198 1 25 99.3198 8.6198 INE036D16FY7 THE KARUR VYSYA BK 6-Jun-14 99.3057 8.7997 1 5 99.3057 8.7997 INE434A16GM3 ANDHRA BK 12-Jun-14 99.1560 8.6301 2 330 99.1560 8.6301 INE692A16CV6 UNION BK OF INDIA 12-Jun-14 99.1628 8.5599 1 25 99.1628 8.5599 INE691A16HM6 UCO BK 12-Jun-14 99.1541 8.6497 1 25 99.1541 8.6497 INE562A16FI1 INDIAN BK 12-Jun-14 99.1628 8.5599 1 25 99.1628 8.5599 INE141A16PN3 OBC 12-Jun-14 99.1638 8.5496 1 1 99.1638 8.5496 INE692A16CD4 UNION BK OF INDIA 13-Jun-14 99.1589 8.6002 4 400 99.1589 8.6002 INE160A16JS5 PUNJAB NATIONAL BK 13-Jun-14 99.1370 8.5875 1 200 99.1370 8.5875 INE457A16ED8 BK OF MAHARASHTRA 13-Jun-14 99.1308 8.6497 3 150 99.1308 8.6497 INE141A16LY9 OBC 13-Jun-14 99.1358 8.5995 1 100 99.1358 8.5995 INE434A16FK9 ANDHRA BK 13-Jun-14 99.1328 8.6296 1 50 99.1328 8.6296 INE141A16PR4 OBC 19-Jun-14 98.9958 8.6101 2 125 98.9970 8.6001 INE667A16CD6 SYNDICATE BK 19-Jun-14 98.9912 8.6503 1 100 98.9912 8.6503 INE976G16810 THE RATNAKAR BK 4-Jul-14 98.5052 9.5497 1 50 98.5052 9.5497 INE112A16FT2 CORPORATION BK 7-Jul-14 98.5093 9.0547 1 200 98.5093 9.0547 INE141A16MF6 OBC 7-Jul-14 98.5117 9.0399 2 50 98.5117 9.0399 INE667A16DL7 SYNDICATE BK 2-Sep-14 97.1748 9.0699 3 125 97.1748 9.0699 INE667A16DL7 SYNDICATE BK 2-Sep-14 97.1513 9.0700 1 40 97.1513 9.0700 INE692A16CZ7 UNION BK OF INDIA 10-Sep-14 96.9738 9.0399 1 25 96.9738 9.0399 INE141A16MJ8 OBC 11-Sep-14 96.9407 9.0700 2 50 96.9407 9.0700 INE141A16MJ8 OBC 11-Sep-14 96.9640 9.0701 1 50 96.9640 9.0701 INE562A16FX0 INDIAN BK 15-Sep-14 96.8541 9.0500 4 150 96.8541 9.0500 INE084A16AO5 BK OF INDIA 15-Sep-14 96.8533 9.0524 1 50 96.8533 9.0524 INE141A16ML4 OBC 15-Sep-14 96.8339 9.1100 1 25 96.8339 9.1100 INE028A16912 BK OF BARODA 6-Feb-15 93.5464 9.1900 1 125 93.5464 9.1900 INE028A16912 BK OF BARODA 6-Feb-15 93.5277 9.1850 1 25 93.5277 9.1850 INE476A16LY9 CANARA BK 9-Feb-15 93.4384 9.2200 1 50 93.4384 9.2200 INE476A16LY9 CANARA BK 9-Feb-15 93.4671 9.2100 1 50 93.4671 9.2100 INE476A16MF6 CANARA BK 12-Feb-15 93.4077 9.2000 1 25 93.4077 9.2000 INE112A16EV1 CORPORATION BK 16-Feb-15 93.3266 9.1900 1 100 93.3266 9.1900 INE112A16FA2 CORPORATION BK 20-Feb-15 93.2344 9.1966 2 75 93.2253 9.2099 INE112A16FA2 CORPORATION BK 20-Feb-15 93.1965 9.2199 1 25 93.1965 9.2199 INE028A16AD5 BK OF BARODA 24-Feb-15 93.1584 9.1801 1 25 93.1584 9.1801 INE476A16MA7 CANARA BK 27-Feb-15 93.0930 9.1800 1 25 93.0930 9.1800 INE160A16JT3 PUNJAB NATIONAL BK 2-Mar-15 93.0272 9.1500 3 100 93.0272 9.1500 INE160A16JT3 PUNJAB NATIONAL BK 2-Mar-15 93.0489 9.1500 2 100 93.0489 9.1500 INE028A16961 BK OF BARODA 2-Mar-15 93.0343 9.1399 1 4.1 93.0343 9.1399 INE476A16MC3 CANARA BK 3-Mar-15 92.9984 9.1600 5 225 92.9984 9.1600 INE476A16MC3 CANARA BK 3-Mar-15 93.0201 9.1600 1 25 93.0201 9.1600 INE457A16EG1 BK OF MAHARASHTRA 3-Mar-15 93.0272 9.1500 1 25 93.0272 9.1500 INE141A16OQ9 OBC 3-Mar-15 93.0020 9.1549 1 0.1 93.0020 9.1549 INE476A16MD1 CANARA BK 4-Mar-15 93.0055 9.1500 1 50 93.0055 9.1500 INE476A16MD1 CANARA BK 4-Mar-15 92.9838 9.1500 1 25 92.9838 9.1500 INE692A16CT0 UNION BK OF INDIA 9-Mar-15 92.8756 9.1499 5 212 92.8756 9.1499 INE476A16ME9 CANARA BK 9-Mar-15 92.8696 9.1583 4 150 92.8683 9.1600 INE160A16JU1 PUNJAB NATIONAL BK 11-Mar-15 92.8539 9.1500 1 100 92.8539 9.1500 INE476A16MX9 CANARA BK 12-Mar-15 92.8217 9.1350 3 2.2 92.8217 9.1350 INE084A16AR8 BK OF INDIA 13-Mar-15 92.7891 9.1501 3 INE654A16EO7 STATE BK OF TRAVANCORE 13-Mar-15 92.7891 9.1501 1 100 92.7891 9.1501 INE112A16FO3 CORPORATION BK 13-Mar-15 92.7891 9.1501 1 25 92.7891 9.1501 INE090A16O08 ICICI BK 17-Mar-15 92.6659 9.2000 1 40 92.6659 9.2000 INE090A16N82 ICICI BK 20-Mar-15 92.5899 9.2150 2 3 92.5899 9.2150 INE562A16GJ7 INDIAN BK 20-Apr-15 91.9399 9.1950 2 50 91.9399 9.1950 INE562A16GH1 INDIAN BK 27-Apr-15 91.7911 9.1949 1 70 91.7911 9.1949 INE562A16GG3 INDIAN BK 30-Apr-15 91.7276 9.1948 4 210 91.7274 9.1950