May 8 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE651A16FY9 STATE BK OF MYSORE 9-May-14 99.9778 8.1048 1 50 99.9778 8.1048 INE077A16BB4 DENA BK 12-May-14 99.9091 8.3022 1 50 99.9091 8.3022 INE651A16GE9 STATE BK OF MYSORE 15-May-14 99.8411 8.2987 1 50 99.8411 8.2987 INE651A16GE9 STATE BK OF MYSORE 15-May-14 99.8605 8.4981 1 25 99.8605 8.4981 INE705A16JM0 VIJAYA BK 16-May-14 99.8206 8.1998 1 45 99.8206 8.1998 INE562A16GA6 INDIAN BK 26-May-14 99.6057 8.4994 2 75 99.6057 8.4994 INE648A16GL0 SBBJ 26-May-14 99.5701 8.7551 2 50 99.5703 8.7510 INE692A16DB6 UNION BK OF INDIA 26-May-14 99.5850 8.4503 1 50 99.5850 8.4503 INE692A16DB6 UNION BK OF INDIA 26-May-14 99.6057 8.4994 1 25 99.6057 8.4994 INE667A16DN3 SYNDICATE BK 26-May-14 99.6080 8.4496 1 25 99.6080 8.4496 INE503A16CM4 DCB BK 26-May-14 99.5826 8.9994 1 5 99.5826 8.9994 INE008A16UT1 IDBI BK 27-May-14 99.5569 8.5501 1 25 99.5569 8.5501 INE428A16MN1 ALLAHABAD BK 28-May-14 99.5621 8.4493 1 25 99.5621 8.4493 INE141A16PS2 OBC 30-May-14 99.4933 8.4494 1 50 99.4933 8.4494 INE692A16CU8 UNION BK OF INDIA 30-May-14 99.4933 8.4494 1 25 99.4933 8.4494 INE691A16IB7 UCO BK 2-Jun-14 99.4110 8.6504 1 125 99.4110 8.6504 INE434A16FV6 ANDHRA BK 2-Jun-14 99.4410 8.5492 1 50 99.4410 8.5492 INE141A16OZ0 OBC 3-Jun-14 99.3841 8.6999 1 50 99.3841 8.6999 INE040A16AC2 HDFC BK 3-Jun-14 99.4076 8.7006 1 5 99.4076 8.7006 INE008A16VM4 IDBI BK 4-Jun-14 99.3679 8.5994 1 50 99.3679 8.5994 INE691A16HL8 UCO BK 5-Jun-14 99.3484 8.5498 1 100 99.3484 8.5498 INE141A16LQ5 OBC 5-Jun-14 99.3446 8.6000 1 50 99.3446 8.6000 INE095A16MM0 INDUSIND BK 5-Jun-14 99.3369 8.7017 1 25 99.3369 8.7017 INE112A16EK4 CORPORATION BK 6-Jun-14 99.3202 8.6147 1 9 99.3202 8.6147 INE434A16FR4 ANDHRA BK 9-Jun-14 99.2387 8.7502 1 100 99.2387 8.7502 INE562A16FF7 INDIAN BK 9-Jun-14 99.2430 8.7004 1 50 99.2430 8.7004 INE428A16MK7 ALLAHABAD BK 9-Jun-14 99.2517 8.5996 1 50 99.2517 8.5996 INE008A16VB7 IDBI BK 10-Jun-14 99.2285 8.5996 1 50 99.2285 8.5996 INE705A16JV1 VIJAYA BK 10-Jun-14 99.2301 8.8498 1 25 99.2301 8.8498 INE667A16DM5 SYNDICATE BK 10-Jun-14 99.2387 8.7502 1 5 99.2387 8.7502 INE008A16VR3 IDBI BK 11-Jun-14 99.2222 8.6704 1 5 99.2222 8.6704 INE691A16HM6 UCO BK 12-Jun-14 99.1804 8.6177 5 350 99.1821 8.5999 INE434A16GM3 ANDHRA BK 12-Jun-14 99.1821 8.5999 6 300 99.1821 8.5999 INE434A16GM3 ANDHRA BK 12-Jun-14 99.2099 8.5495 1 50 99.2099 8.5495 INE476A16KB9 CANARA BK 13-Jun-14 99.1499 8.6925 2 325 99.1492 8.7002 INE562A16EO2 INDIAN BK 13-Jun-14 99.1588 8.6012 1 200 99.1588 8.6012 INE434A16FK9 ANDHRA BK 13-Jun-14 99.1444 8.7497 1 175 99.1444 8.7497 INE141A16LY9 OBC 13-Jun-14 99.1589 8.6002 1 155 99.1589 8.6002 INE008A16VF8 IDBI BK 13-Jun-14 99.1589 8.6002 1 50 99.1589 8.6002 INE112A16EQ1 CORPORATION BK 13-Jun-14 99.1618 8.5703 2 50 99.1618 8.5703 INE160A16JS5 PUNJAB NATIONAL BK 13-Jun-14 99.1618 8.5703 1 25 99.1618 8.5703 INE651A16FS1 STATE BK OF MYSORE 13-Jun-14 99.1609 8.5795 1 25 99.1609 8.5795 INE476A16KB9 CANARA BK 13-Jun-14 99.1915 8.5002 1 5 99.1915 8.5002 INE434A16FW4 ANDHRA BK 16-Jun-14 99.0737 8.7503 1 50 99.0737 8.7503 INE028A16AF0 BK OF BARODA 16-Jun-14 99.0937 8.5596 1 50 99.0937 8.5596 INE095A16MN8 INDUSIND BK 16-Jun-14 99.0737 8.7503 1 50 99.0737 8.7503 INE705A16JP3 VIJAYA BK 16-Jun-14 99.0842 8.6502 1 25 99.0842 8.6502 INE095A16MR9 INDUSIND BK 18-Jun-14 99.0267 8.7499 1 25 99.0267 8.7499 INE160A16KA1 PUNJAB NATIONAL BK 19-Jun-14 99.0088 8.7002 1 300 99.0088 8.7002 INE667A16CD6 SYNDICATE BK 19-Jun-14 99.0201 8.6001 1 100 99.0201 8.6001 INE095A16MX7 INDUSIND BK 19-Jun-14 99.0032 8.7499 1 50 99.0032 8.7499 INE483A16IS3 CENTRAL BK OF INDIA 19-Jun-14 99.0212 8.7998 1 10 99.0212 8.7998 INE434A16GK7 ANDHRA BK 23-Jun-14 98.9155 8.6996 1 25 98.9155 8.6996 INE434A16GK7 ANDHRA BK 23-Jun-14 98.9508 8.6004 1 25 98.9508 8.6004 INE008A16PZ8 IDBI BK 27-Jun-14 98.8259 8.8498 1 25 98.8259 8.8498 INE160A16KG8 PUNJAB NATIONAL BK 2-Jul-14 98.6553 9.0456 1 350 98.6553 9.0456 INE434A16GT8 ANDHRA BK 2-Jul-14 98.6502 9.0803 1 50 98.6502 9.0803 INE168A16JL3 THE JAMMU AND KASHMIR BK 3-Jul-14 98.6178 9.1352 3 275 98.6178 9.1352 INE141A16PX2 OBC 4-Jul-14 98.6064 9.0501 2 150 98.6064 9.0501 INE112A16FT2 CORPORATION BK 7-Jul-14 98.5333 9.0552 2 100 98.5333 9.0552 INE141A16MF6 OBC 7-Jul-14 98.5341 9.0502 1 50 98.5341 9.0502 INE112A16FU0 CORPORATION BK 8-Jul-14 98.5093 9.0547 3 450 98.5093 9.0547 INE562A16GL3 INDIAN BK 4-Aug-14 97.8678 9.0365 2 30 97.8687 9.0326 INE457A16CY8 BK OF MAHARASHTRA 8-Aug-14 97.7650 9.0698 1 0.1 97.7650 9.0698 INE141A16PT0 OBC 27-Aug-14 97.3186 9.0602 2 100 97.3186 9.0602 INE667A16DL7 SYNDICATE BK 2-Sep-14 97.1839 9.0398 1 250 97.1839 9.0398 INE667A16DL7 SYNDICATE BK 2-Sep-14 97.2072 9.0402 1 50 97.2072 9.0402 INE008A16RQ3 IDBI BK 2-Sep-14 97.2103 9.0298 1 25 97.2103 9.0298 INE084A16AT4 BK OF INDIA 3-Sep-14 97.1635 9.0301 1 25 97.1635 9.0301 INE028A16AI4 BK OF BARODA 3-Sep-14 97.1727 8.9999 1 25 97.1727 8.9999 INE112A16EA5 CORPORATION BK 4-Sep-14 97.1344 9.0487 1 45 97.1344 9.0487 INE141A16PH5 OBC 5-Sep-14 97.1106 9.0501 1 25 97.1106 9.0501 INE112A16EC1 CORPORATION BK 5-Sep-14 97.1261 9.0001 1 10 97.1261 9.0001 INE008A16SS7 IDBI BK 10-Sep-14 96.9810 9.0899 1 175 96.9810 9.0899 INE683A16DH2 THE SOUTH INDIAN BK 10-Sep-14 96.9295 9.2499 5 125 96.9295 9.2499 INE084A16AO5 BK OF INDIA 15-Sep-14 96.8937 9.0010 2 225 96.8941 8.9999 INE483A16HF2 CENTRAL BK OF INDIA 15-Sep-14 96.8509 9.2000 2 50 96.8509 9.2000 INE651A16FD3 STATE BK OF MYSORE 17-Sep-14 96.8478 9.0000 1 50 96.8478 9.0000 INE141A16MM2 OBC 17-Sep-14 96.8373 9.0999 1 50 96.8373 9.0999 INE565A16822 INDIAN OVERSEAS BK 18-Sep-14 96.8076 9.0500 1 25 96.8076 9.0500 INE654A16DZ5 STATE BK OF TRAVANCORE 22-Sep-14 96.7253 9.0199 1 5 96.7253 9.0199 INE141A16MS9 OBC 24-Sep-14 96.6739 9.1000 1 50 96.6739 9.1000 INE565A16830 INDIAN OVERSEAS BK 24-Sep-14 96.6471 9.1098 1 25 96.6471 9.1098 INE112A16EI8 CORPORATION BK 2-Dec-14 95.0873 9.1100 1 50 95.0873 9.1100 INE090A16H64 ICICI BK 8-Dec-14 94.8557 9.2500 1 50 94.8557 9.2500 INE652A16IK0 STATE BK OF PATIALA 9-Dec-14 94.9124 9.1001 2 50 94.9124 9.1001 INE652A16IO2 STATE BK OF PATIALA 15-Dec-14 94.7779 9.0999 1 25 94.7779 9.0999 INE514E16962 EXIM 18-Dec-14 94.6777 9.1600 1 50 94.6777 9.1600 INE476A16MF6 CANARA BK 12-Feb-15 93.4211 9.1800 1 25 93.4211 9.1800 INE077A16AR2 DENA BK 13-Feb-15 93.3992 9.1799 1 3 93.3992 9.1799 INE238A16VU0 AXIS BK 24-Feb-15 93.1584 9.1801 2 29 93.1584 9.1801 INE090A16M34 ICICI BK 24-Feb-15 93.0926 9.2749 5 4 93.0926 9.2749 INE565A16939 INDIAN OVERSEAS BK 26-Feb-15 93.1148 9.1800 2 25 93.1148 9.1800 INE476A16MA7 CANARA BK 27-Feb-15 93.0930 9.1800 9 11 93.0930 9.1800 INE112A16FB0 CORPORATION BK 27-Feb-15 93.0930 9.1800 1 7 93.0930 9.1800 INE028A16961 BK OF BARODA 2-Mar-15 93.1001 9.0776 1 0.5 93.1001 9.0776 INE476A16MC3 CANARA BK 3-Mar-15 93.0626 9.1000 1 25 93.0626 9.1000 INE476A16MC3 CANARA BK 3-Mar-15 93.0842 9.1000 1 25 93.0842 9.1000 INE141A16OQ9 OBC 3-Mar-15 93.0626 9.1000 1 25 93.0626 9.1000 INE476A16MD1 CANARA BK 4-Mar-15 93.0055 9.1500 2 15 93.0055 9.1500 INE112A16FE4 CORPORATION BK 5-Mar-15 93.0195 9.0999 5 200 93.0195 9.0999 INE141A16OW7 OBC 5-Mar-15 92.9960 9.1329 2 85 92.9624 9.1800 INE084A16AP2 BK OF INDIA 6-Mar-15 92.9585 9.1551 1 35 92.9585 9.1551 INE112A16FF1 CORPORATION BK 9-Mar-15 92.9405 9.0900 1 25 92.9405 9.0900 INE160A16JU1 PUNJAB NATIONAL BK 11-Mar-15 92.8902 9.1000 2 100 92.8902 9.1000 INE084A16AR8 BK OF INDIA 13-Mar-15 92.8472 9.1000 1 50 92.8472 9.1000 INE160A16JX5 PUNJAB NATIONAL BK 17-Mar-15 92.7613 9.1000 3 25 92.7613 9.1000 INE608A16FT9 PUNJAB AND SIND BK 19-Mar-15 92.6258 9.2250 1 40 92.6258 9.2250 INE084A16AW8 BK OF INDIA 23-Mar-15 92.6542 9.1000 1 5 92.6542 9.1000 INE434A16GR2 ANDHRA BK 28-Apr-15 91.7583 9.2350 1 35 91.7583 9.2350 INE434A16GS0 ANDHRA BK 4-May-15 91.6306 9.2350 7 301 91.6306 9.2351 INE562A16GI9 INDIAN BK 6-May-15 91.6216 9.1950 1 25 91.6216 9.1950 INE095A16NI6 INDUSIND BK 7-May-15 91.6025 9.1925 1 20.4 91.6025 9.1925 =============================================================================================== *: Crores CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com