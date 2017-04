May 9 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE705A16IV3 VIJAYA BK 13-May-14 99.9086 8.3479 1 25 99.9086 8.3479 INE565A16954 INDIAN OVERSEAS BK 16-May-14 99.9075 8.4484 1 5 99.9075 8.4484 INE028A16920 BK OF BARODA 19-May-14 99.7693 8.4400 1 85 99.7693 8.4400 INE651A16FV5 STATE BK OF MYSORE 19-May-14 99.7704 8.3997 1 45 99.7704 8.3997 INE112A16EY5 CORPORATION BK 19-May-14 99.7677 8.4987 1 25 99.7677 8.4987 INE428A16MQ4 ALLAHABAD BK 19-May-14 99.7675 8.5060 1 2.5 99.7675 8.5060 INE112A16EZ2 CORPORATION BK 22-May-14 99.7704 8.3997 1 25 99.7704 8.3997 INE652A16JE1 STATE BK OF PATIALA 23-May-14 99.6798 8.3761 2 180 99.6807 8.3513 INE683A16DK6 THE SOUTH INDIAN BK 26-May-14 99.6598 8.8998 1 5 99.6598 8.8998 INE562A16FB6 INDIAN BK 27-May-14 99.6560 8.3996 1 25 99.6560 8.3996 INE562A16GB4 INDIAN BK 30-May-14 99.5133 8.5004 2 50 99.5133 8.5007 INE428A16MH3 ALLAHABAD BK 2-Jun-14 99.4377 8.6000 1 25 99.4377 8.6000 INE028A16AC7 BK OF BARODA 2-Jun-14 99.4410 8.5492 1 25 99.4410 8.5492 INE476A16LC5 CANARA BK 2-Jun-14 99.4377 8.6000 2 10 99.4377 8.6000 INE476A16LC5 CANARA BK 2-Jun-14 99.5019 8.7008 1 5 99.5019 8.7008 INE238A16WN3 AXIS BK 3-Jun-14 99.4144 8.6001 1 50 99.4144 8.6001 INE428A16ML5 ALLAHABAD BK 3-Jun-14 99.4212 8.4997 1 50 99.4212 8.4997 INE652A16GS7 STATE BK OF PATIALA 3-Jun-14 99.4110 8.6504 1 15 99.4110 8.6504 INE008A16VM4 IDBI BK 4-Jun-14 99.3911 8.6004 1 100 99.3911 8.6004 INE434A16GH3 ANDHRA BK 4-Jun-14 99.3911 8.6004 1 50 99.3911 8.6004 INE476A16JZ0 CANARA BK 4-Jun-14 99.3876 8.6501 1 50 99.3876 8.6501 INE691A16HL8 UCO BK 5-Jun-14 99.3690 8.5841 4 130 99.3679 8.5994 INE483A16II4 CENTRAL BK OF INDIA 5-Jun-14 99.3679 8.5994 3 100 99.3679 8.5994 INE565A16780 INDIAN OVERSEAS BK 9-Jun-14 99.2749 8.5998 1 25 99.2749 8.5998 INE651A16GA7 STATE BK OF MYSORE 9-Jun-14 99.3446 8.6000 1 5 99.3446 8.6000 INE608A16EV8 PUNJAB AND SIND BK 10-Jun-14 99.2511 8.6061 2 115 99.2474 8.6494 INE476A16KC7 CANARA BK 10-Jun-14 99.2586 8.5198 1 50 99.2586 8.5198 INE008A16VR3 IDBI BK 11-Jun-14 99.2222 8.6704 1 50 99.2222 8.6704 INE008A16UV7 IDBI BK 12-Jun-14 99.2053 8.5997 4 325 99.2053 8.5997 INE562A16FI1 INDIAN BK 12-Jun-14 99.2099 8.5495 1 25 99.2099 8.5495 INE692A16CV6 UNION BK OF INDIA 12-Jun-14 99.2749 8.5998 1 5 99.2749 8.5998 INE483A16IL8 CENTRAL BK OF INDIA 13-Jun-14 99.1813 8.6079 3 200 99.1811 8.6105 INE434A16FK9 ANDHRA BK 13-Jun-14 99.1805 8.6172 3 175 99.1764 8.6603 INE692A16CD4 UNION BK OF INDIA 13-Jun-14 99.1824 8.5967 2 75 99.1821 8.5999 INE008A16VE1 IDBI BK 16-Jun-14 99.1106 8.6196 1 50 99.1106 8.6196 INE705A16JP3 VIJAYA BK 16-Jun-14 99.1075 8.6499 1 50 99.1075 8.6499 INE028A16AF0 BK OF BARODA 16-Jun-14 99.1198 8.5296 1 50 99.1198 8.5296 INE649A16DQ4 STATE BK OF HYDERABAD 17-Jun-14 99.0842 8.6502 1 15 99.0842 8.6502 INE008A16VP7 IDBI BK 18-Jun-14 99.0706 8.5603 1 25 99.0706 8.5603 INE008A16VQ5 IDBI BK 25-Jun-14 98.9098 8.5598 1 25 98.9098 8.5598 INE428A16MO9 ALLAHABAD BK 25-Jun-14 98.9432 8.8603 1 25 98.9432 8.8603 INE476A16NF4 CANARA BK 2-Jul-14 98.6818 9.0291 1 442.5 98.6818 9.0291 INE434A16GT8 ANDHRA BK 2-Jul-14 98.6826 9.0237 8 400 98.6831 9.0201 INE648A16GO4 SBBJ 2-Jul-14 98.6903 8.9701 6 400 98.6896 8.9749 INE691A16IC5 UCO BK 2-Jul-14 98.6867 8.9951 2 300 98.6867 8.9951 INE237A16YX0 KOTAK MAH BK 2-Jul-14 98.6678 9.1263 1 242.5 98.6678 9.1263 INE112A16FT2 CORPORATION BK 7-Jul-14 98.5723 8.9603 1 50 98.5723 8.9603 INE683A16DL4 THE SOUTH INDIAN BK 8-Jul-14 98.5126 9.1850 1 25 98.5126 9.1850 INE683A16DM2 THE SOUTH INDIAN BK 4-Aug-14 97.8576 9.1850 2 25 97.8576 9.1850 INE562A16DU1 INDIAN BK 4-Sep-14 97.1696 9.0101 1 50 97.1696 9.0101 INE008A16RZ4 IDBI BK 9-Sep-14 97.0327 9.0747 1 7 97.0327 9.0747 INE651A16FG6 STATE BK OF MYSORE 24-Sep-14 96.7128 8.9899 1 25 96.7128 8.9899 INE652A16HW7 STATE BK OF PATIALA 25-Sep-14 96.6933 8.9800 1 25 96.6933 8.9800 INE483A16GU3 CENTRAL BK OF INDIA 4-Dec-14 94.9957 9.2000 3 75 94.9957 9.2000 INE483A16GT5 CENTRAL BK OF INDIA 5-Dec-14 94.9729 9.2001 1 25 94.9729 9.2001 INE028A16821 BK OF BARODA 10-Dec-14 94.9284 9.0699 1 50 94.9284 9.0699 INE565A16939 INDIAN OVERSEAS BK 26-Feb-15 93.1749 9.1251 1 25 93.1749 9.1251 INE160A16JT3 PUNJAB NATIONAL BK 2-Mar-15 93.1058 9.1000 3 48 93.1058 9.1000 INE112A16FD6 CORPORATION BK 2-Mar-15 93.1058 9.1000 1 25 93.1058 9.1000 INE667A16DG7 SYNDICATE BK 3-Mar-15 93.0701 9.1200 1 50 93.0701 9.1200 INE476A16MC3 CANARA BK 3-Mar-15 93.1701 9.0700 1 50 93.1701 9.0700 INE457A16EG1 BK OF MAHARASHTRA 3-Mar-15 93.1351 9.1199 1 25 93.1351 9.1199 INE141A16OW7 OBC 5-Mar-15 93.0917 9.1200 1 25 93.0917 9.1200 INE476A16MY7 CANARA BK 5-Mar-15 93.0339 9.1100 2 3.7 93.0339 9.1100 INE160A16JU1 PUNJAB NATIONAL BK 11-Mar-15 92.9117 9.1000 1 25 92.9117 9.1000 INE084A16AR8 BK OF INDIA 13-Mar-15 92.8687 9.1000 3 50 92.8687 9.1000 INE112A16FO3 CORPORATION BK 13-Mar-15 92.9333 9.0999 1 20 92.9333 9.0999 INE160A16JX5 PUNJAB NATIONAL BK 17-Mar-15 92.7828 9.1000 1 25 92.7828 9.1000 INE654A16ER0 STATE BK OF TRAVANCORE 8-Apr-15 92.2701 9.1550 1 75 92.2701 9.1550 INE654A16ES8 STATE BK OF TRAVANCORE 22-Apr-15 91.9721 9.1550 1 50 91.9721 9.1550 INE168A16JM1 THE JAMMU AND KASHMIR BK 6-May-15 91.6281 9.2125 3 30 91.6281 9.2125 INE528G16XU7 YES BK 6-May-15 91.6052 9.2401 1 18 91.6052 9.2401 =============================================================================================== *: Crores CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com