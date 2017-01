May 12 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE608A16FU7 PUNJAB AND SIND BK 16-May-14 99.9042 8.7501 1 25 99.9042 8.7501 INE428A16MT8 ALLAHABAD BK 16-May-14 99.9047 8.7044 1 25 99.9047 8.7044 INE608A16FU7 PUNJAB AND SIND BK 16-May-14 99.9294 8.5957 1 25 99.9294 8.5957 INE667A16DI3 SYNDICATE BK 16-May-14 99.9294 8.5957 1 25 99.9294 8.5957 INE008A16PW5 IDBI BK 19-May-14 99.8325 8.7486 1 25 99.8325 8.7486 INE141A16OU1 OBC 19-May-14 99.8580 8.6506 1 5 99.8580 8.6506 INE008A16QQ5 IDBI BK 23-May-14 99.7400 8.6498 1 25 99.7400 8.6498 INE652A16JE1 STATE BK OF PATIALA 23-May-14 99.7391 8.6798 1 5 99.7391 8.6798 INE008A16UE3 IDBI BK 26-May-14 99.6693 8.6504 1 25 99.6693 8.6504 INE008A16UT1 IDBI BK 27-May-14 99.6437 8.7010 1 50 99.6437 8.7010 INE434A16FL7 ANDHRA BK 28-May-14 99.6223 8.6489 1 45 99.6223 8.6489 INE428A16MM3 ALLAHABAD BK 30-May-14 99.5713 8.7305 1 25 99.5713 8.7305 INE428A16MH3 ALLAHABAD BK 2-Jun-14 99.5007 8.7221 2 30 99.5002 8.7306 INE476A16LC5 CANARA BK 2-Jun-14 99.5337 8.5498 1 5 99.5337 8.5498 INE434A16FJ1 ANDHRA BK 3-Jun-14 99.4813 8.6506 2 75 99.4813 8.6506 INE040A16AC2 HDFC BK 3-Jun-14 99.4784 8.6992 2 50 99.4784 8.6992 INE562A16FD2 INDIAN BK 3-Jun-14 99.4819 8.6405 1 25 99.4819 8.6405 INE476A16JZ0 CANARA BK 4-Jun-14 99.4586 8.6388 2 30 99.4591 8.6305 INE141A16LQ5 OBC 5-Jun-14 99.4371 8.6092 1 25 99.4371 8.6092 INE141A16PA0 OBC 6-Jun-14 99.4144 8.6001 1 50 99.4144 8.6001 INE090A16ZS0 ICICI BK 9-Jun-14 99.3606 8.6994 1 10 99.3606 8.6994 INE651A16GA7 STATE BK OF MYSORE 9-Jun-14 99.3446 8.6000 1 5 99.3446 8.6000 INE667A16DM5 SYNDICATE BK 10-Jun-14 99.3213 8.6006 1 50 99.3213 8.6006 INE562A16FG5 INDIAN BK 11-Jun-14 99.2981 8.6001 1 100 99.2981 8.6001 INE141A16PN3 OBC 12-Jun-14 99.2749 8.5998 1 100 99.2749 8.5998 INE434A16FK9 ANDHRA BK 13-Jun-14 99.2707 8.6500 1 5 99.2707 8.6500 INE141A16LY9 OBC 13-Jun-14 99.2522 8.5939 1 5 99.2522 8.5939 INE428A16MP6 ALLAHABAD BK 16-Jun-14 99.1762 8.6624 2 4.4 99.1762 8.6624 INE077A16BL3 DENA BK 18-Jun-14 99.1328 8.6296 1 135 99.1328 8.6296 INE008A16VP7 IDBI BK 18-Jun-14 99.1492 8.7002 1 5 99.1492 8.7002 INE476A16LE1 CANARA BK 25-Jun-14 98.9686 8.6451 1 25 98.9686 8.6451 INE651A16GG4 STATE BK OF MYSORE 25-Jun-14 98.9935 8.6304 1 25 98.9935 8.6304 INE077A16BV2 DENA BK 2-Jul-14 98.7547 9.0248 5 500 98.7547 9.0248 INE141A16PZ7 OBC 8-Jul-14 98.6116 9.0159 4 350 98.6117 9.0151 INE434A16GW2 ANDHRA BK 8-Jul-14 98.6133 9.0044 3 300 98.6132 9.0053 INE141A16QB6 OBC 4-Aug-14 97.9626 9.0370 2 125 97.9631 9.0348 INE528G16VY3 YES BK 4-Aug-14 97.9598 9.0498 2 15 97.9598 9.0498 INE652A16HE5 STATE BK OF PATIALA 25-Aug-14 97.4763 9.0000 1 2.4 97.4763 9.0000 INE084A16AT4 BK OF INDIA 3-Sep-14 97.2718 8.9800 1 50 97.2718 8.9800 INE562A16DU1 INDIAN BK 4-Sep-14 97.3171 8.7500 1 40 97.3171 8.7500 INE476A16NI8 CANARA BK 5-Sep-14 97.2200 8.9975 6 300 97.2200 8.9975 INE238A16TJ7 AXIS BK 9-Sep-14 97.2264 8.7499 1 25 97.2264 8.7499 INE008A16RZ4 IDBI BK 9-Sep-14 97.2037 8.7501 1 20 97.2037 8.7501 INE238A16TJ7 AXIS BK 9-Sep-14 97.2037 8.7501 1 19 97.2037 8.7501 INE141A16MK6 OBC 12-Sep-14 97.0564 9.0000 1 25 97.0564 9.0000 INE483A16HF2 CENTRAL BK OF INDIA 15-Sep-14 96.9771 9.0298 1 5 96.9771 9.0298 INE651A16FD3 STATE BK OF MYSORE 17-Sep-14 96.9404 9.0000 1 25 96.9404 9.0000 INE141A16MR1 OBC 22-Sep-14 96.8376 9.0301 1 25 96.8376 9.0301 INE565A16830 INDIAN OVERSEAS BK 24-Sep-14 96.7913 9.0299 1 25 96.7913 9.0299 INE141A16MS9 OBC 24-Sep-14 96.8652 8.7499 1 18 96.8652 8.7499 INE166A16KD2 ING VYSYA BK 13-Oct-14 96.3612 8.9501 1 46 96.3612 8.9501 INE036D16EL7 THE KARUR VYSYA BK 13-Oct-14 96.3840 8.9500 1 25 96.3840 8.9500 INE036D16EL7 THE KARUR VYSYA BK 13-Oct-14 96.3612 8.9501 1 21 96.3612 8.9501 INE476A16LB7 CANARA BK 2-Dec-14 95.1854 9.0501 1 25 95.1854 9.0501 INE652A16IK0 STATE BK OF PATIALA 9-Dec-14 95.0441 9.0200 1 25 95.0441 9.0200 INE476A16LR3 CANARA BK 20-Jan-15 94.1192 9.0500 1 25 94.1192 9.0500 INE476A16MA7 CANARA BK 27-Feb-15 93.2919 9.0500 1 25 93.2919 9.0500 INE160A16JT3 PUNJAB NATIONAL BK 2-Mar-15 93.2412 9.0300 1 25 93.2412 9.0300 INE160A16JT3 PUNJAB NATIONAL BK 2-Mar-15 93.2197 9.0300 1 25 93.2197 9.0300 INE141A16OQ9 OBC 3-Mar-15 93.1701 9.0700 1 25 93.1701 9.0700 INE476A16MC3 CANARA BK 3-Mar-15 93.1701 9.0700 1 25 93.1701 9.0700 INE141A16OW7 OBC 5-Mar-15 93.1270 9.0700 1 50 93.1270 9.0700 INE476A16ME9 CANARA BK 9-Mar-15 93.0409 9.0700 1 25 93.0409 9.0700 INE112A16FO3 CORPORATION BK 13-Mar-15 92.5209 9.6739 4 35 92.2154 10.1024 INE112A16FO3 CORPORATION BK 13-Mar-15 92.9530 9.1025 1 10 92.9530 9.1025 INE084A16AR8 BK OF INDIA 13-Mar-15 92.9908 9.0500 2 10 92.9908 9.0500 INE090A16O08 ICICI BK 17-Mar-15 92.8345 9.1174 5 32.2 92.8472 9.1000 INE112A16FY2 CORPORATION BK 7-May-15 91.7099 9.1650 2 68 91.7099 9.1650 INE434A16GV4 ANDHRA BK 7-May-15 91.6519 9.2350 2 50 91.6519 9.2350 INE434A16GX0 ANDHRA BK 8-May-15 91.6639 9.1950 2 50 91.6639 9.1950 INE168A16JN9 THE JAMMU AND KASHMIR BK 8-May-15 91.6597 9.2000 2 50 91.6597 9.2000 INE528G16XW3 YES BK 8-May-15 91.6514 9.2100 2 50 91.6514 9.2100 INE434A16GU6 ANDHRA BK 11-May-15 91.5760 9.2242 4 77 91.5711 9.2300 INE112A16FZ9 CORPORATION BK 11-May-15 91.6255 9.1650 3 70 91.6255 9.1650 INE528G16XV5 YES BK 11-May-15 91.5921 9.2049 1 10 91.5921 9.2049 =============================================================================================== *: Crores CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com