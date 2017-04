May 13 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE651A16GE9 STATE BK OF MYSORE 15-May-14 99.9507 9.0043 4 175 99.9507 9.0017 INE565A16954 INDIAN OVERSEAS BK 16-May-14 99.9236 9.3024 3 495 99.9236 9.3024 INE238A16WQ6 AXIS BK 16-May-14 99.9243 9.2171 4 225 99.9267 8.9247 INE608A16FU7 PUNJAB AND SIND BK 16-May-14 99.9253 9.0953 1 25 99.9253 9.0953 INE112A16EY5 CORPORATION BK 19-May-14 99.8523 8.9984 1 25 99.8523 8.9984 INE112A16EZ2 CORPORATION BK 22-May-14 99.8315 8.8009 1 5 99.8315 8.8009 INE667A16DK9 SYNDICATE BK 23-May-14 99.7557 8.9371 3 205 99.7568 8.8984 INE095A16NF2 INDUSIND BK 23-May-14 99.7554 8.9498 1 200 99.7554 8.9498 INE562A16FW2 INDIAN BK 23-May-14 99.7540 9.0011 1 25 99.7540 9.0011 INE008A16QQ5 IDBI BK 23-May-14 99.7488 9.1919 1 15 99.7488 9.1919 INE683A16DI0 THE SOUTH INDIAN BK 23-May-14 99.7392 9.5441 1 15 99.7392 9.5441 INE008A16QQ5 IDBI BK 23-May-14 99.8075 8.7998 1 5 99.8075 8.7998 INE434A16FI3 ANDHRA BK 26-May-14 99.6903 8.7224 1 100 99.6903 8.7224 INE683A16DK6 THE SOUTH INDIAN BK 26-May-14 99.6822 8.9513 1 95 99.6822 8.9513 INE008A16UE3 IDBI BK 26-May-14 99.6911 8.6998 1 50 99.6911 8.6998 INE667A16DN3 SYNDICATE BK 26-May-14 99.6793 9.0332 1 15 99.6793 9.0332 INE008A16UT1 IDBI BK 27-May-14 99.6674 8.7003 1 50 99.6674 8.7003 INE141A16LN2 OBC 28-May-14 99.6404 8.7818 1 50 99.6404 8.7818 INE008A16VL6 IDBI BK 30-May-14 99.6017 8.5859 1 50 99.6017 8.5859 INE692A16CU8 UNION BK OF INDIA 30-May-14 99.5955 8.7201 1 50 99.5955 8.7201 INE692A16CY0 UNION BK OF INDIA 2-Jun-14 99.5255 8.7009 2 190 99.5255 8.7009 INE667A16DH5 SYNDICATE BK 2-Jun-14 99.5255 8.7009 2 75 99.5255 8.7009 INE562A16FH3 INDIAN BK 2-Jun-14 99.5369 8.4909 1 25 99.5369 8.4909 INE476A16JZ0 CANARA BK 4-Jun-14 99.4784 8.6992 1 25 99.4784 8.6992 INE434A16GH3 ANDHRA BK 4-Jun-14 99.5310 8.5996 1 5 99.5310 8.5996 INE651A16GA7 STATE BK OF MYSORE 9-Jun-14 99.4110 8.6504 1 10 99.4110 8.6504 INE651A16GA7 STATE BK OF MYSORE 9-Jun-14 99.3606 8.6994 1 5 99.3606 8.6994 INE562A16FM3 INDIAN BK 10-Jun-14 99.3374 8.6951 4 245 99.3374 8.6951 INE476A16KC7 CANARA BK 10-Jun-14 99.3408 8.6502 1 25 99.3408 8.6502 INE237A16YL5 KOTAK MAH BK 11-Jun-14 99.3135 8.7002 1 100 99.3135 8.7002 INE008A16VR3 IDBI BK 11-Jun-14 99.3679 8.5994 1 25 99.3679 8.5994 INE434A16GM3 ANDHRA BK 12-Jun-14 99.2965 8.6199 1 100 99.2965 8.6199 INE238A16WP8 AXIS BK 12-Jun-14 99.2900 8.7001 1 80 99.2900 8.7001 INE141A16PN3 OBC 12-Jun-14 99.2981 8.6001 2 79 99.2981 8.6001 INE691A16HM6 UCO BK 12-Jun-14 99.2900 8.7001 2 50 99.2900 8.7001 INE434A16FK9 ANDHRA BK 13-Jun-14 99.2710 8.6464 1 143 99.2710 8.6464 INE141A16LY9 OBC 13-Jun-14 99.2665 8.7002 2 50 99.2665 8.7002 INE476A16KB9 CANARA BK 13-Jun-14 99.2707 8.6500 1 25 99.2707 8.6500 INE008A16VE1 IDBI BK 16-Jun-14 99.2344 8.8000 1 5 99.2344 8.8000 INE141A16MD1 OBC 17-Jun-14 99.1774 8.6497 1 50 99.1774 8.6497 INE095A16MQ1 INDUSIND BK 17-Jun-14 99.1538 8.9000 1 5 99.1538 8.9000 INE648A16GM8 SBBJ 19-Jun-14 99.1774 8.6497 1 5 99.1774 8.6497 INE428A16MR2 ALLAHABAD BK 20-Jun-14 99.0870 8.8504 1 10 99.0870 8.8504 INE705A16KB1 VIJAYA BK 20-Jun-14 99.1444 8.7497 1 5 99.1444 8.7497 INE090A16A46 ICICI BK 23-Jun-14 99.0229 8.7844 1 0.01 99.0229 8.7844 INE691A16HW5 UCO BK 25-Jun-14 98.9682 8.8496 1 25 98.9682 8.8496 INE428A16MO9 ALLAHABAD BK 25-Jun-14 98.9682 8.8496 1 15 98.9682 8.8496 INE077A16BV2 DENA BK 2-Jul-14 98.7821 9.0003 2 500 98.7821 9.0003 INE141A16PV6 OBC 2-Jul-14 98.7779 9.0317 1 170.5 98.7779 9.0317 INE434A16GT8 ANDHRA BK 2-Jul-14 98.7788 9.0250 4 100 98.7788 9.0250 INE476A16NF4 CANARA BK 2-Jul-14 98.7794 9.0205 1 50 98.7794 9.0205 INE683A16DO8 THE SOUTH INDIAN BK 2-Jul-14 98.7588 9.1746 1 25 98.7588 9.1746 INE141A16MF6 OBC 7-Jul-14 98.7171 8.9499 1 50 98.7171 8.9499 INE683A16DP5 THE SOUTH INDIAN BK 11-Jul-14 98.5386 9.1749 5 125 98.5386 9.1749 INE683A16DQ3 THE SOUTH INDIAN BK 14-Jul-14 98.4654 9.1751 2 100 98.4654 9.1751 INE476A16NG2 CANARA BK 15-Jul-14 98.4762 8.9650 6 375 98.4762 8.9650 INE476A16NG2 CANARA BK 15-Jul-14 98.5263 8.9499 1 225 98.5263 8.9499 INE434A16GY8 ANDHRA BK 15-Jul-14 98.4695 9.0050 2 200 98.4695 9.0050 INE168A16JO7 THE JAMMU AND KASHMIR BK17-Jul-14 98.4113 9.0652 4 300 98.4113 9.0652 INE090A16B11 ICICI BK 25-Jul-14 98.2251 9.0349 1 0.05 98.2251 9.0349 INE683A16DM2 THE SOUTH INDIAN BK 4-Aug-14 97.9568 9.1726 1 10 97.9568 9.1726 INE457A16CY8 BK OF MAHARASHTRA 8-Aug-14 97.8896 9.0449 1 0.4 97.8896 9.0449 INE036D16GB3 THE KARUR VYSYA BK 12-Aug-14 97.7607 9.1875 1 200 97.7607 9.1875 INE483A16FY7 CENTRAL BK OF INDIA 19-Aug-14 97.6189 9.0847 1 0.05 97.6189 9.0847 INE476A16NJ6 CANARA BK 20-Aug-14 97.6203 8.9875 1 300 97.6203 8.9875 INE692A16DA8 UNION BK OF INDIA 22-Aug-14 97.6042 9.0498 1 50 97.6042 9.0498 INE028A16AI4 BK OF BARODA 3-Sep-14 97.3359 9.0001 1 25 97.3359 9.0001 INE112A16EA5 CORPORATION BK 4-Sep-14 97.3126 8.9999 2 50 97.3126 8.9999 INE562A16DU1 INDIAN BK 4-Sep-14 97.2659 9.0000 2 25 97.2659 9.0000 INE476A16NI8 CANARA BK 5-Sep-14 97.2451 8.9916 8 600 97.2470 8.9851 INE084A16AU2 BK OF INDIA 5-Sep-14 97.2892 9.0001 1 100 97.2892 9.0001 INE238A16TJ7 AXIS BK 9-Sep-14 97.2233 8.7600 2 50 97.2110 8.7999 INE692A16CZ7 UNION BK OF INDIA 10-Sep-14 97.1261 9.0001 1 25 97.1261 9.0001 INE160A16JZ0 PUNJAB NATIONAL BK 11-Sep-14 97.1029 8.9999 1 100 97.1029 8.9999 INE141A16MK6 OBC 12-Sep-14 97.0702 9.0299 2 50 97.0702 9.0299 INE648A16GH8 SBBJ 15-Sep-14 97.0100 8.9999 1 100 97.0100 8.9999 INE084A16AO5 BK OF INDIA 15-Sep-14 97.0564 9.0000 1 25 97.0564 9.0000 INE648A16GI6 SBBJ 18-Sep-14 96.9933 8.9799 1 25 96.9933 8.9799 INE565A16830 INDIAN OVERSEAS BK 24-Sep-14 96.8410 9.0201 1 25 96.8410 9.0201 INE036D16EL7 THE KARUR VYSYA BK 13-Oct-14 96.3801 8.9601 2 50 96.3645 9.0001 INE476A16LB7 CANARA BK 2-Dec-14 95.2779 8.9999 1 75 95.2779 8.9999 INE112A16EI8 CORPORATION BK 2-Dec-14 95.2029 9.0599 1 50 95.2029 9.0599 INE160A16JT3 PUNJAB NATIONAL BK 2-Mar-15 93.2342 9.0400 2 100 93.2342 9.0400 INE608A16FS1 PUNJAB AND SIND BK 2-Mar-15 93.2010 9.1501 1 25 93.2010 9.1501 INE476A16MC3 CANARA BK 3-Mar-15 93.2337 9.0100 1 50 93.2337 9.0100 INE141A16OQ9 OBC 3-Mar-15 93.1707 9.1000 1 50 93.1707 9.1000 INE028A16AE3 BK OF BARODA 3-Mar-15 93.2057 9.0500 2 42 93.2057 9.0500 INE457A16EG1 BK OF MAHARASHTRA 3-Mar-15 93.1793 9.1500 1 25 93.1793 9.1500 INE692A16CS2 UNION BK OF INDIA 5-Mar-15 93.1754 9.0318 2 55 93.1626 9.0500 INE084A16AP2 BK OF INDIA 6-Mar-15 93.1461 9.0429 2 17 93.1411 9.0500 INE692A16CT0 UNION BK OF INDIA 9-Mar-15 93.0909 9.0300 2 125 93.0909 9.0300 INE476A16ME9 CANARA BK 9-Mar-15 93.0410 9.1001 1 25 93.0410 9.1001 INE705A16JK4 VIJAYA BK 12-Mar-15 92.9764 9.0999 1 10 92.9764 9.0999 INE112A16FO3 CORPORATION BK 13-Mar-15 92.9584 9.0950 2 27.5 92.9944 9.0450 INE084A16AR8 BK OF INDIA 13-Mar-15 92.9908 9.0500 1 5 92.9908 9.0500 INE077A16BH1 DENA BK 19-Mar-15 92.8258 9.0999 1 10 92.8258 9.0999 INE528G16XX1 YES BK 5-May-15 91.7404 9.2050 1 7.7 91.7404 9.2050 INE683A16DN0 THE SOUTH INDIAN BK 8-May-15 91.6197 9.2739 2 32 91.6229 9.2700 INE112A16GA0 CORPORATION BK 12-May-15 91.6255 9.1650 4 107 91.6255 9.1650 INE434A16GZ5 ANDHRA BK 12-May-15 91.6130 9.1800 1 55 91.6130 9.1800 INE160A16KJ2 PUNJAB NATIONAL BK 12-May-15 91.6424 9.1448 3 54 91.6444 9.1425 INE528G16XY9 YES BK 13-May-15 91.5709 9.2050 1 15 91.5709 9.2050