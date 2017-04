May 15 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE691A16HR5 UCO BK 16-May-14 99.9767 8.5065 1 15 99.9767 8.5065 INE008A16PW5 IDBI BK 19-May-14 99.9090 8.3113 1 50 99.9090 8.3113 INE692A16CA0 UNION BK OF INDIA 20-May-14 99.8863 8.3095 1 25 99.8863 8.3095 INE008A16VA9 IDBI BK 22-May-14 99.8621 8.4005 1 25 99.8621 8.4005 INE141A16LL6 OBC 22-May-14 99.8401 8.3510 1 25 99.8401 8.3510 INE648A16GN6 SBBJ 23-May-14 99.8195 8.2502 3 200 99.8195 8.2502 INE667A16DK9 SYNDICATE BK 23-May-14 99.8162 8.4013 1 50 99.8162 8.4013 INE008A16QQ5 IDBI BK 23-May-14 99.8392 8.3981 1 25 99.8392 8.3981 INE692A16DB6 UNION BK OF INDIA 26-May-14 99.7352 8.8099 1 75 99.7352 8.8099 INE237A16YW2 KOTAK MAH BK 30-May-14 99.6499 8.5490 1 150 99.6499 8.5490 INE428A16MM3 ALLAHABAD BK 30-May-14 99.6499 8.5490 1 150 99.6499 8.5490 INE434A16FV6 ANDHRA BK 2-Jun-14 99.5801 8.5505 1 300 99.5801 8.5505 INE667A16DH5 SYNDICATE BK 2-Jun-14 99.5801 8.5505 1 50 99.5801 8.5505 INE434A16FV6 ANDHRA BK 2-Jun-14 99.6038 8.5408 2 30 99.6057 8.4994 INE667A16DH5 SYNDICATE BK 2-Jun-14 99.6057 8.4994 1 20 99.6057 8.4994 INE692A16CY0 UNION BK OF INDIA 2-Jun-14 99.5875 8.3992 1 5 99.5875 8.3992 INE692A16CY0 UNION BK OF INDIA 2-Jun-14 99.5895 8.8500 1 5 99.5895 8.8500 INE434A16FJ1 ANDHRA BK 3-Jun-14 99.5569 8.5501 2 250 99.5569 8.5501 INE040A16AC2 HDFC BK 3-Jun-14 99.5708 8.7407 1 5 99.5708 8.7407 INE141A16PA0 OBC 6-Jun-14 99.4843 8.6003 1 200 99.4843 8.6003 INE692A16CB8 UNION BK OF INDIA 6-Jun-14 99.4962 8.8009 1 5 99.4962 8.8009 INE428A16MK7 ALLAHABAD BK 9-Jun-14 99.4144 8.6001 1 175 99.4144 8.6001 INE565A16780 INDIAN OVERSEAS BK 9-Jun-14 99.4144 8.6001 1 25 99.4144 8.6001 INE651A16GA7 STATE BK OF MYSORE 9-Jun-14 99.4208 8.5056 1 6.85 99.4208 8.5056 INE667A16DM5 SYNDICATE BK 10-Jun-14 99.3911 8.6004 1 100 99.3911 8.6004 INE705A16JL2 VIJAYA BK 11-Jun-14 99.3679 8.5994 1 50 99.3679 8.5994 INE141A16PN3 OBC 12-Jun-14 99.3446 8.6000 3 91 99.3446 8.6000 INE077A16BU4 DENA BK 13-Jun-14 99.3213 8.6006 1 50 99.3213 8.6006 INE457A16ED8 BK OF MAHARASHTRA 13-Jun-14 99.3213 8.6006 1 25 99.3213 8.6006 INE008A16VE1 IDBI BK 16-Jun-14 99.2346 8.7977 1 95 99.2346 8.7977 INE141A16PI3 OBC 18-Jun-14 99.2053 8.5997 1 50 99.2053 8.5997 INE238A16UY4 AXIS BK 23-Jun-14 99.0863 8.6301 1 50 99.0863 8.6301 INE562A16DS5 INDIAN BK 24-Jun-14 99.0642 8.6198 1 25 99.0642 8.6198 INE077A16BT6 DENA BK 25-Jun-14 99.0377 8.6501 1 25 99.0377 8.6501 INE008A16VQ5 IDBI BK 25-Jun-14 99.0172 8.8362 1 5 99.0172 8.8362 INE166A16JE2 ING VYSYA BK 26-Jun-14 99.0077 8.7100 1 25 99.0077 8.7100 INE648A16GO4 SBBJ 2-Jul-14 98.8329 8.9796 1 100 98.8329 8.9796 INE237A16YX0 KOTAK MAH BK 2-Jul-14 98.8158 9.1128 1 50 98.8158 9.1128 INE683A16DO8 THE SOUTH INDIAN BK 2-Jul-14 98.8104 9.1548 1 25 98.8104 9.1548 INE141A16PZ7 OBC 8-Jul-14 98.7143 8.9697 1 50 98.7143 8.9697 INE476A16NG2 CANARA BK 15-Jul-14 98.5247 8.9598 1 50 98.5247 8.9598 INE168A16JO7 THE JAMMU AND KASHMIR BK17-Jul-14 98.4617 9.0516 2 150 98.4620 9.0498 INE238A16SK7 AXIS BK 4-Aug-14 97.9630 9.3699 2 90 97.9630 9.3699 INE008A16QO0 IDBI BK 4-Aug-14 97.9630 9.3699 2 89 97.9630 9.3699 INE095A16IF2 INDUSIND BK 4-Aug-14 97.9630 9.3699 3 61 97.9630 9.3699 INE008A16QO0 IDBI BK 4-Aug-14 97.9876 9.3701 1 25 97.9876 9.3701 INE090A16E42 ICICI BK 6-Aug-14 97.9137 9.3702 1 6 97.9137 9.3702 INE141A16QA8 OBC 8-Aug-14 97.9376 9.0428 4 325 97.9365 9.0476 INE457A16CY8 BK OF MAHARASHTRA 8-Aug-14 97.9393 9.0351 1 0.2 97.9393 9.0351 INE090A16B94 ICICI BK 12-Aug-14 97.7663 9.3700 1 6 97.7663 9.3700 INE652A16HM8 STATE BK OF PATIALA 4-Sep-14 97.3417 8.9800 1 25 97.3417 8.9800 INE112A16EA5 CORPORATION BK 4-Sep-14 97.3068 9.0199 1 25 97.3068 9.0199 INE112A16EA5 CORPORATION BK 4-Sep-14 97.3359 9.0001 1 25 97.3359 9.0001 INE476A16NI8 CANARA BK 5-Sep-14 97.2936 8.9850 4 175 97.2980 8.9701 INE652A16HP1 STATE BK OF PATIALA 8-Sep-14 97.2485 8.9801 1 25 97.2485 8.9801 INE692A16CZ7 UNION BK OF INDIA 10-Sep-14 97.2111 8.9500 1 25 97.2111 8.9500 INE476A16MV3 CANARA BK 10-Sep-14 97.1960 8.9999 1 25 97.1960 8.9999 INE141A16MJ8 OBC 11-Sep-14 97.1803 8.9750 1 25 97.1803 8.9750 INE483A16IT1 CENTRAL BK OF INDIA 17-Sep-14 96.9842 9.0800 1 25 96.9842 9.0800 INE652A16IH6 STATE BK OF PATIALA 1-Dec-14 95.3326 8.9799 1 25 95.3326 8.9799 INE112A16EI8 CORPORATION BK 2-Dec-14 95.2829 8.9899 3 150 95.2829 8.9899 INE652A16IK0 STATE BK OF PATIALA 9-Dec-14 95.1540 8.9801 1 25 95.1540 8.9801 INE652A16IK0 STATE BK OF PATIALA 9-Dec-14 95.1421 8.9599 1 25 95.1421 8.9599 INE562A16EM6 INDIAN BK 11-Dec-14 95.0991 9.0001 1 25 95.0991 9.0001 INE476A16LK8 CANARA BK 19-Jan-15 94.1791 9.0600 1 50 94.1791 9.0600 INE476A16MF6 CANARA BK 12-Feb-15 93.6274 9.1001 8 12.5 93.6274 9.1001 INE565A16939 INDIAN OVERSEAS BK 26-Feb-15 93.3225 9.0999 3 75 93.3225 9.0999 INE141A16OS5 OBC 26-Feb-15 93.2745 9.1701 1 25 93.2745 9.1701 INE160A16JT3 PUNJAB NATIONAL BK 2-Mar-15 93.3150 9.0167 3 225 93.3196 9.0100 INE028A16961 BK OF BARODA 2-Mar-15 93.2842 9.0300 1 25 93.2842 9.0300 INE434A16FM5 ANDHRA BK 3-Mar-15 93.2349 9.0700 1 50 93.2349 9.0700 INE084A16AQ0 BK OF INDIA 3-Mar-15 93.2627 9.0300 1 25 93.2627 9.0300 INE476A16MD1 CANARA BK 4-Mar-15 93.2482 9.0200 1 51 93.2482 9.0200 INE112A16FE4 CORPORATION BK 5-Mar-15 93.2412 9.0300 3 250 93.2412 9.0300 INE476A16MY7 CANARA BK 5-Mar-15 93.2267 9.0200 1 50 93.2267 9.0200 INE112A16FF1 CORPORATION BK 9-Mar-15 93.1338 9.0300 1 25 93.1338 9.0300 INE084A16AS6 BK OF INDIA 10-Mar-15 93.1338 9.0300 1 100 93.1338 9.0300 INE008A16VK8 IDBI BK 10-Mar-15 93.1055 9.0699 2 50 93.1055 9.0699 INE084A16AS6 BK OF INDIA 10-Mar-15 93.1123 9.0300 1 25 93.1123 9.0300 INE084A16AR8 BK OF INDIA 13-Mar-15 93.0480 9.0300 1 50 93.0480 9.0300 INE112A16FO3 CORPORATION BK 13-Mar-15 93.0480 9.0300 1 25 93.0480 9.0300 INE112A16FO3 CORPORATION BK 13-Mar-15 93.0694 9.0301 1 25 93.0694 9.0301 INE084A16AV0 BK OF INDIA 18-Mar-15 92.9410 9.0301 1 1.7 92.9410 9.0301 INE166A16LF5 ING VYSYA BK 15-Apr-15 92.2136 9.2000 1 1.2 92.2136 9.2000 INE090A16O73 ICICI BK 17-Apr-15 92.1708 9.2000 1 1.2 92.1708 9.2000 INE237A16ZG2 KOTAK MAH BK 20-Apr-15 92.1066 9.2000 1 0.2 92.1066 9.2000 INE077A16BW0 DENA BK 12-May-15 91.6594 9.1750 4 131 91.6594 9.1750 INE434A16HA6 ANDHRA BK 13-May-15 91.6503 9.1606 2 90 91.6341 9.1800 INE483A16IX3 CENTRAL BK OF INDIA 13-May-15 91.6383 9.1750 1 25 91.6383 9.1750 INE168A16JP4 THE JAMMU AND KASHMIR BK13-May-15 91.6591 9.1501 1 13 91.6591 9.1501 =============================================================================================== *: Crores CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS :