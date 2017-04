May 16 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE008A16PW5 IDBI BK 19-May-14 99.9343 7.9988 1 24.5 99.9343 7.9988 INE028A16938 BK OF BARODA 22-May-14 99.8646 8.2480 1 50 99.8646 8.2480 INE008A16QQ5 IDBI BK 23-May-14 99.8468 8.0005 1 100 99.8468 8.0005 INE237A16YS0 KOTAK MAH BK 23-May-14 99.8468 8.0005 1 25 99.8468 8.0005 INE648A16GN6 SBBJ 23-May-14 99.8468 8.0005 1 25 99.8468 8.0005 INE028A16AG8 BK OF BARODA 28-May-14 99.7262 8.3509 1 40 99.7262 8.3509 INE692A16CU8 UNION BK OF INDIA 30-May-14 99.6579 8.9497 1 5 99.6579 8.9497 INE691A16IB7 UCO BK 2-Jun-14 99.6103 8.3998 2 300 99.6103 8.3998 INE434A16FV6 ANDHRA BK 2-Jun-14 99.6062 8.4893 2 150 99.6057 8.4994 INE667A16DH5 SYNDICATE BK 2-Jun-14 99.6080 8.4496 1 100 99.6080 8.4496 INE028A16AC7 BK OF BARODA 2-Jun-14 99.6103 8.3998 1 100 99.6103 8.3998 INE077A16AS0 DENA BK 2-Jun-14 99.6731 8.5507 1 5 99.6731 8.5507 INE652A16GR9 STATE BK OF PATIALA 2-Jun-14 98.8536 24.8993 1 1.5 98.8536 24.8993 INE562A16FD2 INDIAN BK 3-Jun-14 99.5840 8.4708 1 50 99.5840 8.4708 INE008A16PX3 IDBI BK 3-Jun-14 99.5791 8.5710 1 50 99.5791 8.5710 INE683A16CR3 THE SOUTH INDIAN BK 3-Jun-14 99.5654 8.8512 1 25 99.5654 8.8512 INE434A16FJ1 ANDHRA BK 3-Jun-14 99.5756 8.6426 1 11 99.5756 8.6426 INE238A16WN3 AXIS BK 3-Jun-14 99.6397 8.7990 1 5 99.6397 8.7990 INE692A16DC4 UNION BK OF INDIA 3-Jun-14 99.6397 8.7990 1 5 99.6397 8.7990 INE428A16MW2 ALLAHABAD BK 5-Jun-14 99.5283 8.6493 1 25 99.5283 8.6493 INE141A16PA0 OBC 6-Jun-14 99.5162 8.4498 1 25 99.5162 8.4498 INE705A16JW9 VIJAYA BK 6-Jun-14 99.5133 8.5007 1 25 99.5133 8.5007 INE095A16ML2 INDUSIND BK 10-Jun-14 99.4212 8.4997 1 25 99.4212 8.4997 INE008A16VR3 IDBI BK 11-Jun-14 99.4560 8.6803 1 100 99.4560 8.6803 INE692A16CV6 UNION BK OF INDIA 12-Jun-14 99.4279 8.7508 1 50 99.4279 8.7508 INE141A16PN3 OBC 12-Jun-14 99.4247 8.8000 1 25 99.4247 8.8000 INE141A16PN3 OBC 12-Jun-14 99.3715 8.5501 1 2 99.3715 8.5501 INE457A16ED8 BK OF MAHARASHTRA 13-Jun-14 99.4090 8.6799 1 100 99.4090 8.6799 INE434A16FK9 ANDHRA BK 13-Jun-14 99.4009 8.7996 1 50 99.4009 8.7996 INE141A16LY9 OBC 13-Jun-14 99.4043 8.7493 1 25 99.4043 8.7493 INE008A16VE1 IDBI BK 16-Jun-14 99.2618 8.7563 1 25 99.2618 8.7563 INE095A16MQ1 INDUSIND BK 17-Jun-14 99.2399 8.7363 1 25 99.2399 8.7363 INE160A16KA1 PUNJAB NATIONAL BK 19-Jun-14 99.2602 8.7755 2 50 99.2581 8.8006 INE160A16KA1 PUNJAB NATIONAL BK 19-Jun-14 99.2135 8.5102 1 25 99.2135 8.5102 INE095A16MX7 INDUSIND BK 19-Jun-14 99.2498 8.8998 1 5 99.2498 8.8998 INE683A16DJ8 THE SOUTH INDIAN BK 24-Jun-14 99.0565 8.9143 1 25 99.0565 8.9143 INE651A16GG4 STATE BK OF MYSORE 25-Jun-14 99.0771 8.4999 1 25 99.0771 8.4999 INE428A16MO9 ALLAHABAD BK 25-Jun-14 99.0401 8.8440 1 10 99.0401 8.8440 INE237A16YX0 KOTAK MAH BK 2-Jul-14 98.8402 9.1126 1 9 98.8402 9.1126 INE652A16JG6 STATE BK OF PATIALA 2-Jul-14 98.8536 9.0061 1 1.5 98.8536 9.0061 INE141A16MF6 OBC 7-Jul-14 98.8246 8.8597 2 100 98.8246 8.8597 INE141A16MF6 OBC 7-Jul-14 98.7445 8.9247 1 7 98.7445 8.9247 INE476A16NG2 CANARA BK 15-Jul-14 98.5474 8.9667 3 150 98.5477 8.9650 INE691A16ID3 UCO BK 15-Jul-14 98.5477 8.9650 2 100 98.5477 8.9650 INE008A16QI2 IDBI BK 15-Jul-14 98.6337 8.8703 1 25 98.6337 8.8703 INE434A16FX2 ANDHRA BK 21-Jul-14 98.3995 8.9952 2 200 98.3995 8.9952 INE434A16GL5 ANDHRA BK 28-Jul-14 98.2338 8.9898 1 2.2 98.2338 8.9898 INE008A16QO0 IDBI BK 4-Aug-14 98.0287 9.1750 2 50 98.0656 8.9998 INE476A16NH0 CANARA BK 8-Aug-14 97.9995 8.8701 1 50 97.9995 8.8701 INE237A16VX6 KOTAK MAH BK 11-Aug-14 97.8884 9.0501 1 5 97.8884 9.0501 INE434A16HB4 ANDHRA BK 14-Aug-14 97.8272 9.0076 5 300 97.8272 9.0076 INE654A16DS0 STATE BK OF TRAVANCORE 19-Aug-14 97.7111 9.0002 1 0.5 97.7111 9.0002 INE084A16AT4 BK OF INDIA 3-Sep-14 97.4545 8.9101 1 25 97.4545 8.9101 INE649A16DZ5 STATE BK OF HYDERABAD 4-Sep-14 97.3518 8.9449 1 0.7 97.3518 8.9449 INE084A16AU2 BK OF INDIA 5-Sep-14 97.4082 8.9099 2 50 97.4082 8.9099 INE692A16CZ7 UNION BK OF INDIA 10-Sep-14 97.2866 8.9299 2 50 97.2866 8.9299 INE141A16MJ8 OBC 11-Sep-14 97.2724 8.8999 1 50 97.2724 8.8999 INE141A16ML4 OBC 15-Sep-14 97.1802 8.8999 1 50 97.1802 8.8999 INE434A16EL0 ANDHRA BK 22-Sep-14 96.9114 9.0176 2 250 96.9114 9.0176 INE141A16PU8 OBC 25-Nov-14 95.4742 8.9649 1 0.5 95.4742 8.9649 INE112A16EI8 CORPORATION BK 2-Dec-14 95.3202 8.9599 2 125 95.3202 8.9599 INE476A16LB7 CANARA BK 2-Dec-14 95.3127 8.9750 1 25 95.3127 8.9750 INE705A16II0 VIJAYA BK 12-Dec-14 95.0508 9.0501 2 40 95.0508 9.0501 INE476A16LU7 CANARA BK 12-Dec-14 95.0872 8.9800 1 25 95.0872 8.9800 INE514E16962 EXIM 18-Dec-14 94.9486 8.9901 1 25 94.9486 8.9901 INE483A16HH8 CENTRAL BK OF INDIA 29-Dec-14 94.7658 9.0000 1 50 94.7658 9.0000 INE483A16HI6 CENTRAL BK OF INDIA 30-Dec-14 94.7437 9.0000 1 50 94.7437 9.0000 INE112A16FC8 CORPORATION BK 12-Feb-15 93.6886 9.0399 1 1 93.6886 9.0399 INE160A16JT3 PUNJAB NATIONAL BK 2-Mar-15 93.3910 9.0000 1 50 93.3910 9.0000 INE141A16OQ9 OBC 3-Mar-15 93.1707 9.1938 1 10 93.1707 9.1938 INE476A16MC3 CANARA BK 3-Mar-15 93.3351 9.0500 1 5 93.3351 9.0500 INE084A16AP2 BK OF INDIA 6-Mar-15 93.3259 8.9700 1 50 93.3259 8.9700 INE692A16CT0 UNION BK OF INDIA 9-Mar-15 93.1559 9.0291 1 13 93.1559 9.0291 INE160A16JU1 PUNJAB NATIONAL BK 11-Mar-15 93.1978 9.0000 1 50 93.1978 9.0000 INE112A16FP0 CORPORATION BK 12-Mar-15 93.1764 9.0000 1 100 93.1764 9.0000 INE084A16AR8 BK OF INDIA 13-Mar-15 93.1763 8.9700 1 125 93.1763 8.9700 INE112A16FO3 CORPORATION BK 13-Mar-15 93.1692 8.9800 1 100 93.1692 8.9800 INE608A16FT9 PUNJAB AND SIND BK 19-Mar-15 92.8866 9.1050 1 2 92.8866 9.1050 INE084A16AW8 BK OF INDIA 23-Mar-15 92.8687 9.1000 1 5 92.8687 9.1000 INE705A16JY5 VIJAYA BK 23-Mar-15 92.8263 9.0699 1 2.7 92.8263 9.0699 INE168A16JP4 THE JAMMU AND KASHMIR BK13-May-15 91.6630 9.1706 3 80 91.6885 9.1401 INE483A16IX3 CENTRAL BK OF INDIA 13-May-15 91.6844 9.1450 1 35 91.6844 9.1450 